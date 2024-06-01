Познавательные экскурсии на природе в Лиссабоне

Найдено 43 экскурсии в категории «Природа и пейзажи» в Лиссабоне на русском языке, цены от €51. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вдоль Солнечного берега в сказочную Синтру
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
72 отзыва
Вдоль Солнечного берега в сказочную Синтру: индивидуальная экскурсия
Отправьтесь в увлекательное путешествие по живописному побережью Лиссабона к Синтре. Откройте для себя уникальные места и исторические достопримечательности
Начало: Ваш отель в Лиссабоне
«Мы отправимся по самой живописной дороге от Лиссабона вдоль побережья, Солнечного берега»
Завтра в 08:30
15 июня в 08:30
294 за всё до 4 чел.
Прекрасный Лиссабон
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
102 отзыва
Прекрасный Лиссабон: Пешая экскурсия по историческим районам
Откройте для себя уникальный Лиссабон в компании опытного гида. Познакомьтесь с историческими районами, фуникулерами и смотровыми площадками
Начало: Площадь Россиу/Rossio
«Мы поднимемся на знаменитом фуникулере да Глория до живописной смотровой площадки — мирадоуро Сан Педро де Алкантара, откуда как на ладони откроется восхитительный вид черепичных крыш Лиссабона, утопающих в зелени парков и садов»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
130 за всё до 5 чел.
Авто-путешествие к яркой Синтре и мысу Рока
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
66 отзывов
Авто-путешествие к яркой Синтре и мысу Рока: погружение в сказку
Исследуйте волшебство Синтры и величие мыса Рока, погрузитесь в мир португальской культуры и природы
Начало: Ваш отель
«Вы посетите цветущий город с красочным дворцом Пена и таинственным Кинта да Регалейра, полюбуетесь видом на деревушку с природным бассейном, побываете в «Пасти дьявола» и на самом краю континента — мысе Рока»
14 июня в 08:00
18 июня в 08:00
225 за всё до 6 чел.
Синтра, Атлантика и мыс Рока
🚌 На автобусе
Мини-группа
8 часов
146 отзывов
Синтра и мыс Рока: путешествие по Атлантическому побережью
Исследуйте сказочную Синтру и величественный мыс Рока, погрузитесь в историю и насладитесь атлантическими пейзажами
Начало: Avenida Liberdade 29
«Живописные холмы, покрытые густым лесом, королевские дворцы и экстравагантные виллы с дивными садами: вы убедитесь, что Синтра — особенный уголок Португалии»
Расписание: в понедельник и пятницу в 09:00
10 июня в 09:00
14 июня в 09:00
69 за человека
От Синтры до Эшторила
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
221 отзыв
Индивидуальная экскурсия «От Синтры до Эшторила» из Лиссабона
Погрузитесь в волшебство Синтры и красоту Эшторила, исследуя их сокровища и легенды в комфортной обстановке
«За несколько часов вы познакомитесь с природой Португалии, проедете по сказочному синтровскому лесу, вдохнёте сосново-эвкалиптовый воздух»
Сегодня в 05:30
Завтра в 00:30
340 за всё до 4 чел.
По побережью к мысу Рока
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
22 отзыва
Путешествие к мысу Рока: скалы, маяки и легендарные пляжи
Погрузитесь в мир великолепных пейзажей и захватывающих историй вдоль Лиссабонской Ривьеры, открывая секреты аристократического прошлого
«Вы узнаете легенду этого места, насладитесь пейзажами вдали от проторенных туристических маршрутов и услышите историю чуда, которое случилось с глухонемой девочкой в 19 веке»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
240 за всё до 4 чел.
Обидуш, Алкобаса, Баталья, Назаре, Фатима - истории Средневековья
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
28 отзывов
Обидуш, Алкобаса, Баталья, Назаре, Фатима - истории Средневековья
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по старинным городкам Португалии, где каждый уголок хранит свои легенды и тайны
Начало: на площади Restouradores
Расписание: во вторник в 09:00
11 июня в 09:00
18 июня в 09:00
88 за человека
Душевный день в Синтре и окрестностях
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
55 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Синтре и окрестностям Лиссабона
Проведите незабываемый день в Синтре, исследуя секретные уголки и наслаждаясь вкусами Португалии в компании знающего гида
Начало: Ваш отель
«Также вы увидите старинную часовню на горе, притаившуюся среди сказочных лесов национального заповедника или (если к часовне будет закрыт доступ) погуляете по узким улочкам Синтры»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
349 за всё до 4 чел.
Трансфер + экскурсия: Лиссабон, Синтра и мыс Рока
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
21 отзыв
Неповторимое путешествие: Трансфер и экскурсия по Лиссабону, Синтре, мысу Рока
Проведите свой день в Лиссабоне с максимальной пользой! Познакомьтесь с городом, его историей и культурой, не теряя времени на ожидание
Начало: ваше место пребывания
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
320 за всё до 6 чел.
Лиссабон: лучшие панорамы
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
27 отзывов
Лиссабон: путешествие по лучшим панорамам и историческим районам
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона, посетив его лучшие смотровые площадки. Откройте для себя уникальные районы и узнайте интересные факты о городе
Начало: По договоренности
2 июля в 09:00
3 июля в 09:00
174 за всё до 8 чел.
Весь Лиссабон: пешком, на трамвае, фуникулёре и лифте
🚶 Пешая
🚋 На трамвае
Индивидуальная
5 часов
57 отзывов
Лиссабон: пешком, на трамвае и фуникулёре - погружение в атмосферу города
Приглашаем вас на экскурсию по Лиссабону, где вы не только увидите все достопримечательности, но и почувствуете себя частью этого удивительного города
Начало: В вашем отеле или по договоренности. Если ваш отел...
2 июля в 09:00
3 июля в 09:00
174 за всё до 10 чел.
Нетуристический Лиссабон
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
38 отзывов
Нетуристический Лиссабон: индивидуальная экскурсия по уникальным районам
Хотите увидеть Лиссабон с другой стороны? Прогуляйтесь по районам Estrela и Campo de Ourique, узнайте их историю и насладитесь местной атмосферой
«где находится самый любимый сад лиссабонцев»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
150 за всё до 3 чел.
Трансфер + экскурсия по центру Лиссабона
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
16 отзывов
Комфортный трансфер с экскурсией по знаковым местам Лиссабона
Прилетели в Лиссабон и хотите сразу погрузиться в атмосферу города? Начните свое путешествие с комфортного трансфера и захватывающей экскурсии
1 июля в 08:30
2 июля в 08:30
174 за всё до 8 чел.
Два замка и четыре панорамы сказочной Синтры
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
23 отзыва
Экскурсия в Синтру: замки, панорамы и легенды Португалии
Откройте для себя сказочную Синтру и её замки, погрузитесь в историю и культуру, насладитесь великолепными пейзажами
«Вы отыщете Перевернутую Башню — волшебный колодец масонской инициации — и спуститесь к секретному водопаду, исполняющему желания»
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
255 за всё до 3 чел.
Южные сказки Португалии: Эвора и Монсараш
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Южные сказки Португалии: Эвора и Монсараш
Влюбиться в край бесконечных равнин, виноградников, особенных португальцев и поразительных городов
Начало: Ваш отель
«Именно здесь, гуляя среди колоритных пейзажей крепостных стен и белых средневековых улочек, вы почувствуете истинную жизнь региона — неторопливую и размеренную»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 350 за всё до 8 чел.
Фотопрогулка по Лиссабону и его окрестностям
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
10 отзывов
Фотопрогулка по Лиссабону и его окрестностям
Познакомиться с городом и получить профессиональные снимки с на фоне его красочных декораций
«А для любителей природы я предлагаю устроить незабываемую фотосессию на берегу Атлантического океана, в одном из живописных парков Синтры или на улочках популярного курорта Кашкаиш — излюбленного места португальской королевской семьи»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
220 за всё до 4 чел.
Тайны еврейского Лиссабона
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Тайны еврейского Лиссабона: от сефардов до современности
Откройте для себя уникальное наследие иудеев в Лиссабоне, их вклад в культуру и историю города
Начало: В парке Принсипе Реал
10 июня в 12:00
11 июня в 14:00
от 65 за всё до 10 чел.
Природные сокровища Португалии
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
9 отзывов
Природные сокровища Португалии
Почувствовать аутентичную португальскую самобытность
«Соляные разработки, с которых начнется экскурсия — настоящее чудо природы, так как море находится в 30 км, а соленая вода поступает из колодца»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
600 за всё до 6 чел.
Загадки Кинта да Регалейра
Мини-группа
4 часа
3 отзыва
Загадки Кинта да Регалейра
Разведать тайны масонской усадьбы, пройти обряд посвящения и изучить центр Синтры
Начало: Вокзал Россио
«Я проведу вас по райскому саду, хранящему десятки символов, и открою прошлое романтического дворца в стиле неоготики»
Расписание: во вторник, четверг и пятницу в 14:00, в среду, субботу и воскресенье в 08:30 и 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
51 за человека
Мыс Рока и 5 пляжей на краю земли
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
17 отзывов
Мыс Рока и 5 пляжей Лиссабона: путешествие на край земли
Погрузитесь в мир природной красоты и португальских традиций с эксклюзивной экскурсией по лучшим пляжам
«Вы полюбуетесь спадающим к океану каскаду белых домиков, пляжем с природным бассейном, а мы обязательно поделимся легендой, связанной с этим местом»
14 июня в 08:00
18 июня в 08:00
200 за всё до 6 чел.
К мысу Рока и рыбацкой деревеньке
🚗 На машине
Мини-группа
5 часов
7 отзывов
К мысу Рока и рыбацкой деревеньке: групповая экскурсия в Лиссабоне
Путешествие к мысу Рока и в деревню Азеньяш-ду-Мар - уникальная возможность насладиться красотами Португалии и узнать больше о её культуре
Начало: На площади Rossio
«Вы побываете в деревне рыбаков Азеньяш-ду-Мар, чьи домики ютятся у обрыва, услышите о менталитете португальцев и побродите по живописному берегу Атлантики»
Расписание: ежедневно в 10:00
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
120 за человека
Индивидуальный тур в Кашкаиш, Синтру и на мыс Рока
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Индивидуальный тур в Кашкаиш, Синтру и на мыс Рока
Побывать в излюбленных местах португальских королей, шпионов, серферов и тамплиеров
Начало: В вашем отеле
«Из столицы вы отправитесь к живописным окрестностям Эшторила и Кашкаиша, которые во все времена притягивали португальскую знать и знаменитостей со всего мира»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
350 за всё до 3 чел.
Из Лиссабона - в живописный Сетубал
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
9 отзывов
Из Лиссабона - в живописный Сетубал
Погулять по очаровательному портовому городу и услышать о местной жизни на дружеской экскурсии
Начало: на вокзале Сетубала
«В завершение посетите природный заповедник Серра да Аррабида и восхититесь его невероятными пейзажами»
20 июня в 10:00
21 июня в 10:00
250 за всё до 4 чел.
Мыс Рока - вечер на краю мира
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Мыс Рока - вечер на краю мира
Проехать по Лиссабонской Ривьере и проводить день на самом западе Европы
Начало: У вашего отеля
«Путь к самой западной точке континента лежит через живописное португальское побережье»
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
от 150 за всё до 3 чел.
Дворец Пена и мыс Рока
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Дворец Пена и мыс Рока: Индивидуальная экскурсия из Лиссабона
Посетите дворец Пена и мыс Рока в Лиссабоне. Откройте для себя уникальную архитектуру и потрясающие виды
«А после окажетесь в дворцовом парке эпохи романтизма с водопадами и беседками, скалами и валунами, покрытыми мхом, которые создают ощущение прикосновения к первозданной природе»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
350 за всё до 4 чел.
Красоты королевской Синтры
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
12 отзывов
Красоты королевской Синтры
Однодневное путешествие по живописной туристической мекке Португалии и её окрестностям
«Этот природный феномен находится совсем неподалёку от Кашкайша, куда мы отправимся сразу после»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
450 за всё до 8 чел.
Подземное царство Португалии. Пещеры Мира-де-Айре
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Подземное царство Португалии. Пещеры Мира-де-Айре
Приглашаем вас в сказочное путешествие в подземное царство пещеры Мира-де-Айре - одной из самых больших пещер в мире. Удивительные залы и сталактиты ждут вас
«Увидите все прелести природных особенностей запада Пиренейского полуострова»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
380 за всё до 4 чел.
Лиссабон: инструкция по применению
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Лиссабон: инструкция по применению - путеводитель для будущих жителей
Откройте для себя Лиссабон с экспертом: от тихих районов до культурных традиций и гастрономических открытий
Начало: Районе Салданья
«Но если хотите красивых панорамных видов — на пару гор нам с вами придётся взобраться»
10 июня в 11:00
11 июня в 13:00
150 за всё до 6 чел.
Заповедные уголки пригородов Лиссабона
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Заповедные уголки пригородов Лиссабона
Легендарный мыс Кабо-Эспичель, природный парк Серра да Аррабида, статуя Спасителя и винодельня
«Мыс Кабо-Эспичель подарит панорамный вид на Атлантику, в национальном заповеднике Аррабиды вы прикоснетесь к первозданной природе Португалии, а у статуи Христа узнаете об истории и культуре страны»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
222 за всё до 3 чел.
Затерянный мир Португалии: секреты мыса Эшпишел
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Затерянный мир Португалии: секреты мыса Эшпишел
Оценить красоту заповедника, услышать мистические легенды старой часовни и отыскать следы динозавров
Начало: На вокзале Сетубала
«Путь к мысу, что находится к западу от Сесимбры, будет лежать через природный заповедник Серра-да-Аррабида»
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
230 за всё до 4 чел.
Райские сады Будды
🚗 На машине
Мини-группа
6 часов
6 отзывов
Райские сады Будды
Путешествие из Лиссабона в, пожалуй, самое необычное место в Португалии
Начало: В районе метро Rossio
«Приглашаю вас побывать в живописном парке, куда еще не возят большие группы туристов»
Расписание: ежедневно в 10:00
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
150 за человека
Самобытный Белен на тук-туке
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Самобытный Белен на тук-туке
Открыть роскошь и подвиги Лиссабона и погрузиться в атмосферу золотой эпохи Португалии
Начало: возле станции Кайш-ду-Содре
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
140 за всё до 3 чел.
Секреты заповедных гор Аррабида
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Секреты заповедных гор Аррабида
Продегустировать вино Мушкатель, побывать в мастерской азулежу и встретить закат на мысе Эспишел
Начало: Ваш отель
«Вскоре перед вами предстанет одно из «Семи природных чудес Португалии» — изумрудные склоны гор Аррабида»
Сегодня в 09:00
11 июня в 09:00
от 280 за всё до 8 чел.
По семи холмам Лиссабона
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
9 отзывов
По семи холмам Лиссабона
Проехать по колоритным историческим кварталам и взобраться на лучшие панорамные площадки города
Начало: ваш адрес в Лиссабоне
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
280 за всё до 8 чел.
Нетривиальная Португалия
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Нетривиальная Португалия
Райский сад Будды, старинная семейная винодельня и средневековый город-крепость
«Крупнейший восточный сад в Европе»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
500 за всё до 7 чел.
Вечерний Лиссабон: знакомство с душой города
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Вечерний Лиссабон: интимное путешествие по сердцу города
Откройте для себя волшебство Лиссабона вечером: от узких улочек Алфамы до музыкального Байрру-Алту
Начало: на площади Rossio
13 июня в 19:00
14 июня в 19:00
150 за всё до 4 чел.
Лиссабон без стереотипов: дружеская прогулка по центру
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Лиссабон без стереотипов: дружеская прогулка по центру
Познайте Лиссабон под новым углом: дружеская прогулка по центру без туристических стереотипов
Начало: В парке Эдуарда VII
10 июня в 10:30
11 июня в 12:30
120 за всё до 6 чел.
Легендарная Синтра: дворцы, край земли и португальская Ривьера
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Легендарная Синтра: дворцы, край земли и португальская Ривьера
Очароваться сказочными пейзажами Синтры, погулять по дворцовым паркам и подняться на мыс Рока
Начало: У вашего отеля
«А в парке дворца Пена покорите вершину горы, на которой и стоит сказочный дом»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
400 за всё до 3 чел.
Изумрудный Лиссабон
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Изумрудный Лиссабон: Живописные Сады и Парки Города
Погрузитесь в мир зелени и цветов с экскурсией по живописным садам Лиссабона. Откройте уникальные парки и истории, скрытые за их красотой
«Ценителям природных ландшафтов и тем, кто хочет познакомиться с Лиссабоном через его парковую культуру»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
90 за всё до 4 чел.
Секреты гор Аррабида и винная дегустация
Индивидуальная
8 часов
Секреты гор Аррабида и винная дегустация
Автомобильная и пешеходная. Сбор туристов осуществляется от отеля или апартаментов
«Затем мы отправимся наслаждаться видами национального парка Аррабида, полуостровом Троя и пейзажами Атлантического океана с прозрачными водами»
Расписание: Ежедневно в 10:00
от 370 за экскурсию
Португальский рай Серра-да-Аррабида
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Португальский рай Серра-да-Аррабида: экскурсия из Лиссабона
Путешествие к природным чудесам и историческим сокровищам всего в 45 км от Лиссабона. Откройте для себя уникальный национальный парк Серра-да-Аррабида
Начало: Из вашего отеля
«Всего в 45 км от Лиссабона находится чудо природы — национальный парк Серра-да-Аррабида»
14 июня в 09:30
18 июня в 09:30
200 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка по мысу Рока и пляжу Урса (встреча в г. Синтра)
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка по мысу Рока и пляжу Урса (встреча в г. Синтра)
Отправиться в самые живописные места близ океана - для впечатлений и красивых кадров
Начало: в городе Синтра
«Эта прогулка для тех, кто хочет насладиться природой Португалии вдали от шумной толпы туристов и запечатлеть своё путешествие в фотографиях»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
270 за всё до 4 чел.
Из Лиссабона - в волшебную Синтру
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Из Лиссабона - в волшебную Синтру
Оценить красоту и уникальность дворца Пена и имения Регалейра
Начало: У Hard Rock Cafe
«Она привлекала тех, кто, тронутый местными пейзажами, осмеливался ретушировать их потрясающими постройками»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
300 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    1 июня 2024
    Прекрасный Лиссабон
    Чудесная прогулка с Юлией по городу! Я увидел город с разных холмов, походил по старым улочкам, покатался на фуникулере и старинном
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    лифте и наслушался интереснейших историй про Лиссабон. От средних веков до наших дней, для каждой эпохи у Юлии есть множество рассказов, которые слушаешь, открыв рот. Люди Лиссабона и сам город стали мне роднее после похода по городу с Юлией.

  • А
    Александр
    1 июня 2024
    Душевный день в Синтре и окрестностях
    Я провел фантастический день с Алексеем в Синтре и окрестностях. Собственно, это была даже не экскурсия, это было Приключение длиной в
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    целый день. Тропы в холмистых лесах, прогулка по крепостной стене, древние замки, крутые узкие петляющие улицы Синтры, песчаные пляжи, заросшие кустарником тропы паломников, гигантские скалы, снова величественный лес, горы и океан. От таких фантастических видов приходишь в восторг как ребенок. Чтобы не устать от этой красоты, в программе были лесной привал с отменным чаем и кексом, вкусный ланч в деревенском ресторанчике на пустынной нагретой солнцем улице, вино верде в затейливом бокале на холме с видом на океан. К моей дикой радости, маршрут Алексея избегал толп туристов. Никаких тебе очередей и людского гвалта. А рассказали мне не только о королях и средних веках, но и людях Португалии, их привычках и нравах, об истории страны в 20-м и 21-м веке, о местной еде и португальском вине. Слушать истории Алексея можно бесконечно. Словом, лучшая экскурсия в моей жизни. Алексей, спасибо!

  • А
    Александр
    31 мая 2024
    Прекрасный Лиссабон
    Юлия - прекрасный рассказчик, эрудированный и глубоко погруженный в материал энтузиаст своего дела, любящий свою страну. Замечательная экскурсия, незабываемые впечатления!
  • О
    Ольга
    29 мая 2024
    Авто-путешествие к яркой Синтре и мысу Рока
    Отличный гид, интересный рассказ и грамотно выстроенное время. Очень комфортно.
  • А
    Александр
    28 мая 2024
    Трансфер + экскурсия: Лиссабон, Синтра и мыс Рока
    Великолепная экскурсия. Анаит очень эрудирована, с прекрасными знаниями и чувством юмора. Настоятельно рекомендую экскурсию и организатора. Мы в восторге.
  • A
    Aleksei
    28 мая 2024
    Синтра, Атлантика и мыс Рока
    Отличная экскурсия. Гид и водитель Наталья владеет глубокими знаниями о стране и предмете экскурсии. Важно взять что-то теплое на мыс Рока, ветра тут задувают знатные.
  • Е
    Елена
    28 мая 2024
    Авто-путешествие к яркой Синтре и мысу Рока
    Нашим гидом был Алексей. Фонтан интересной информации! Очень много знает и ему интересно то, о чем говорит! С таким человеком
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    никогда не будет скучно! Экскурсия выстроена грамотно. Всё по порядку. В конце ждал отличный не суетный ресторанчик. Алексей посоветовал его и забронировал нам столик. Еда вкуснейшая! Вино потрясающее! Потом Мыс Рока… Какая красота! Увиденное завораживает…. Это была одна из лучших наших экскурсий! Спасибо, Вам, Алексей за отличный, совсем не зря прожитый день!

  • С
    Светлана
    27 мая 2024
    Тайны еврейского Лиссабона
    Лучшая экскурсия!!! Всё продумано,интересный материал,отлично выстроенный маршрут! Советую всем думающим,исследователям -путешественникам от всего сердца! Валерия,спасибо огромное! За то,что даёте пищу для размышлений,Спасибо за нестандартный подход и прекрасную подачу материала! Увидимся!
  • А
    Анна
    27 мая 2024
    Авто-путешествие к яркой Синтре и мысу Рока
    Нашим гидом был Алексей. Экскурсия была просто замечательная! Гид отлично знал материал и умело делился интересными фактами. Маршрут был хорошо продуман, мы ни куда не спешили и смогли увидеть все ключевые достопримечательности. Организация на высшем уровне. Остались только положительные впечатления!
    Нашим гидом был Алексей. Экскурсия была просто замечательная! Гид отлично знал материал и умело делился интереснымиНашим гидом был Алексей. Экскурсия была просто замечательная! Гид отлично знал материал и умело делился интереснымиНашим гидом был Алексей. Экскурсия была просто замечательная! Гид отлично знал материал и умело делился интересными
  • S
    Schulz
    25 мая 2024
    Синтра, Атлантика и мыс Рока
    Очень довольны экскурсией,день прошел как мгновение,спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Природа и пейзажи»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 43
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  4. Синтра, Атлантика и мыс Рока
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Какие места ещё посмотреть в Лиссабоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Площадь Коммерции
  3. Мыс Рока
  4. Район Белен
  5. Набережная
  6. Старый город
  7. Музей Карет
  8. Дворец Келуш
  9. Мост 25 апреля
  10. Район Алфама
Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в июне 2024
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