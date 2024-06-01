1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Вдоль Солнечного берега в сказочную Синтру: индивидуальная экскурсия
Отправьтесь в увлекательное путешествие по живописному побережью Лиссабона к Синтре. Откройте для себя уникальные места и исторические достопримечательности
Начало: Ваш отель в Лиссабоне
«Мы отправимся по самой живописной дороге от Лиссабона вдоль побережья, Солнечного берега»
Завтра в 08:30
15 июня в 08:30
€294 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Прекрасный Лиссабон: Пешая экскурсия по историческим районам
Откройте для себя уникальный Лиссабон в компании опытного гида. Познакомьтесь с историческими районами, фуникулерами и смотровыми площадками
Начало: Площадь Россиу/Rossio
«Мы поднимемся на знаменитом фуникулере да Глория до живописной смотровой площадки — мирадоуро Сан Педро де Алкантара, откуда как на ладони откроется восхитительный вид черепичных крыш Лиссабона, утопающих в зелени парков и садов»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Авто-путешествие к яркой Синтре и мысу Рока: погружение в сказку
Исследуйте волшебство Синтры и величие мыса Рока, погрузитесь в мир португальской культуры и природы
Начало: Ваш отель
«Вы посетите цветущий город с красочным дворцом Пена и таинственным Кинта да Регалейра, полюбуетесь видом на деревушку с природным бассейном, побываете в «Пасти дьявола» и на самом краю континента — мысе Рока»
14 июня в 08:00
18 июня в 08:00
€225 за всё до 6 чел.
Мини-группа
8 часов
Синтра и мыс Рока: путешествие по Атлантическому побережью
Исследуйте сказочную Синтру и величественный мыс Рока, погрузитесь в историю и насладитесь атлантическими пейзажами
Начало: Avenida Liberdade 29
«Живописные холмы, покрытые густым лесом, королевские дворцы и экстравагантные виллы с дивными садами: вы убедитесь, что Синтра — особенный уголок Португалии»
Расписание: в понедельник и пятницу в 09:00
10 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€69 за человека
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия «От Синтры до Эшторила» из Лиссабона
Погрузитесь в волшебство Синтры и красоту Эшторила, исследуя их сокровища и легенды в комфортной обстановке
«За несколько часов вы познакомитесь с природой Португалии, проедете по сказочному синтровскому лесу, вдохнёте сосново-эвкалиптовый воздух»
Сегодня в 05:30
Завтра в 00:30
€340 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие к мысу Рока: скалы, маяки и легендарные пляжи
Погрузитесь в мир великолепных пейзажей и захватывающих историй вдоль Лиссабонской Ривьеры, открывая секреты аристократического прошлого
«Вы узнаете легенду этого места, насладитесь пейзажами вдали от проторенных туристических маршрутов и услышите историю чуда, которое случилось с глухонемой девочкой в 19 веке»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
€240 за всё до 4 чел.
Мини-группа
10 часов
Обидуш, Алкобаса, Баталья, Назаре, Фатима - истории Средневековья
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по старинным городкам Португалии, где каждый уголок хранит свои легенды и тайны
Начало: на площади Restouradores
Расписание: во вторник в 09:00
11 июня в 09:00
18 июня в 09:00
€88 за человека
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия по Синтре и окрестностям Лиссабона
Проведите незабываемый день в Синтре, исследуя секретные уголки и наслаждаясь вкусами Португалии в компании знающего гида
Начало: Ваш отель
«Также вы увидите старинную часовню на горе, притаившуюся среди сказочных лесов национального заповедника или (если к часовне будет закрыт доступ) погуляете по узким улочкам Синтры»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€349 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Неповторимое путешествие: Трансфер и экскурсия по Лиссабону, Синтре, мысу Рока
Проведите свой день в Лиссабоне с максимальной пользой! Познакомьтесь с городом, его историей и культурой, не теряя времени на ожидание
Начало: ваше место пребывания
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
€320 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Лиссабон: путешествие по лучшим панорамам и историческим районам
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона, посетив его лучшие смотровые площадки. Откройте для себя уникальные районы и узнайте интересные факты о городе
Начало: По договоренности
2 июля в 09:00
3 июля в 09:00
€174 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
5 часов
Лиссабон: пешком, на трамвае и фуникулёре - погружение в атмосферу города
Приглашаем вас на экскурсию по Лиссабону, где вы не только увидите все достопримечательности, но и почувствуете себя частью этого удивительного города
Начало: В вашем отеле или по договоренности. Если ваш отел...
2 июля в 09:00
3 июля в 09:00
€174 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Нетуристический Лиссабон: индивидуальная экскурсия по уникальным районам
Хотите увидеть Лиссабон с другой стороны? Прогуляйтесь по районам Estrela и Campo de Ourique, узнайте их историю и насладитесь местной атмосферой
«где находится самый любимый сад лиссабонцев»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Комфортный трансфер с экскурсией по знаковым местам Лиссабона
Прилетели в Лиссабон и хотите сразу погрузиться в атмосферу города? Начните свое путешествие с комфортного трансфера и захватывающей экскурсии
1 июля в 08:30
2 июля в 08:30
€174 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия в Синтру: замки, панорамы и легенды Португалии
Откройте для себя сказочную Синтру и её замки, погрузитесь в историю и культуру, насладитесь великолепными пейзажами
«Вы отыщете Перевернутую Башню — волшебный колодец масонской инициации — и спуститесь к секретному водопаду, исполняющему желания»
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
€255 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Южные сказки Португалии: Эвора и Монсараш
Влюбиться в край бесконечных равнин, виноградников, особенных португальцев и поразительных городов
Начало: Ваш отель
«Именно здесь, гуляя среди колоритных пейзажей крепостных стен и белых средневековых улочек, вы почувствуете истинную жизнь региона — неторопливую и размеренную»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от €350 за всё до 8 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотопрогулка по Лиссабону и его окрестностям
Познакомиться с городом и получить профессиональные снимки с на фоне его красочных декораций
«А для любителей природы я предлагаю устроить незабываемую фотосессию на берегу Атлантического океана, в одном из живописных парков Синтры или на улочках популярного курорта Кашкаиш — излюбленного места португальской королевской семьи»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Тайны еврейского Лиссабона: от сефардов до современности
Откройте для себя уникальное наследие иудеев в Лиссабоне, их вклад в культуру и историю города
Начало: В парке Принсипе Реал
10 июня в 12:00
11 июня в 14:00
от €65 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
9 часов
Природные сокровища Португалии
Почувствовать аутентичную португальскую самобытность
«Соляные разработки, с которых начнется экскурсия — настоящее чудо природы, так как море находится в 30 км, а соленая вода поступает из колодца»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€600 за всё до 6 чел.
Мини-группа
4 часа
Загадки Кинта да Регалейра
Разведать тайны масонской усадьбы, пройти обряд посвящения и изучить центр Синтры
Начало: Вокзал Россио
«Я проведу вас по райскому саду, хранящему десятки символов, и открою прошлое романтического дворца в стиле неоготики»
Расписание: во вторник, четверг и пятницу в 14:00, в среду, субботу и воскресенье в 08:30 и 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
€51 за человека
Индивидуальная
5 часов
Мыс Рока и 5 пляжей Лиссабона: путешествие на край земли
Погрузитесь в мир природной красоты и португальских традиций с эксклюзивной экскурсией по лучшим пляжам
«Вы полюбуетесь спадающим к океану каскаду белых домиков, пляжем с природным бассейном, а мы обязательно поделимся легендой, связанной с этим местом»
14 июня в 08:00
18 июня в 08:00
€200 за всё до 6 чел.
Мини-группа
5 часов
К мысу Рока и рыбацкой деревеньке: групповая экскурсия в Лиссабоне
Путешествие к мысу Рока и в деревню Азеньяш-ду-Мар - уникальная возможность насладиться красотами Португалии и узнать больше о её культуре
Начало: На площади Rossio
«Вы побываете в деревне рыбаков Азеньяш-ду-Мар, чьи домики ютятся у обрыва, услышите о менталитете португальцев и побродите по живописному берегу Атлантики»
Расписание: ежедневно в 10:00
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
€120 за человека
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальный тур в Кашкаиш, Синтру и на мыс Рока
Побывать в излюбленных местах португальских королей, шпионов, серферов и тамплиеров
Начало: В вашем отеле
«Из столицы вы отправитесь к живописным окрестностям Эшторила и Кашкаиша, которые во все времена притягивали португальскую знать и знаменитостей со всего мира»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
€350 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Лиссабона - в живописный Сетубал
Погулять по очаровательному портовому городу и услышать о местной жизни на дружеской экскурсии
Начало: на вокзале Сетубала
«В завершение посетите природный заповедник Серра да Аррабида и восхититесь его невероятными пейзажами»
20 июня в 10:00
21 июня в 10:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мыс Рока - вечер на краю мира
Проехать по Лиссабонской Ривьере и проводить день на самом западе Европы
Начало: У вашего отеля
«Путь к самой западной точке континента лежит через живописное португальское побережье»
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
от €150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Дворец Пена и мыс Рока: Индивидуальная экскурсия из Лиссабона
Посетите дворец Пена и мыс Рока в Лиссабоне. Откройте для себя уникальную архитектуру и потрясающие виды
«А после окажетесь в дворцовом парке эпохи романтизма с водопадами и беседками, скалами и валунами, покрытыми мхом, которые создают ощущение прикосновения к первозданной природе»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Красоты королевской Синтры
Однодневное путешествие по живописной туристической мекке Португалии и её окрестностям
«Этот природный феномен находится совсем неподалёку от Кашкайша, куда мы отправимся сразу после»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€450 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
6 часов
Подземное царство Португалии. Пещеры Мира-де-Айре
Приглашаем вас в сказочное путешествие в подземное царство пещеры Мира-де-Айре - одной из самых больших пещер в мире. Удивительные залы и сталактиты ждут вас
«Увидите все прелести природных особенностей запада Пиренейского полуострова»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€380 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Лиссабон: инструкция по применению - путеводитель для будущих жителей
Откройте для себя Лиссабон с экспертом: от тихих районов до культурных традиций и гастрономических открытий
Начало: Районе Салданья
«Но если хотите красивых панорамных видов — на пару гор нам с вами придётся взобраться»
10 июня в 11:00
11 июня в 13:00
€150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Заповедные уголки пригородов Лиссабона
Легендарный мыс Кабо-Эспичель, природный парк Серра да Аррабида, статуя Спасителя и винодельня
«Мыс Кабо-Эспичель подарит панорамный вид на Атлантику, в национальном заповеднике Аррабиды вы прикоснетесь к первозданной природе Португалии, а у статуи Христа узнаете об истории и культуре страны»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€222 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Затерянный мир Португалии: секреты мыса Эшпишел
Оценить красоту заповедника, услышать мистические легенды старой часовни и отыскать следы динозавров
Начало: На вокзале Сетубала
«Путь к мысу, что находится к западу от Сесимбры, будет лежать через природный заповедник Серра-да-Аррабида»
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
€230 за всё до 4 чел.
Мини-группа
6 часов
Райские сады Будды
Путешествие из Лиссабона в, пожалуй, самое необычное место в Португалии
Начало: В районе метро Rossio
«Приглашаю вас побывать в живописном парке, куда еще не возят большие группы туристов»
Расписание: ежедневно в 10:00
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
€150 за человека
Индивидуальная
2 часа
Самобытный Белен на тук-туке
Открыть роскошь и подвиги Лиссабона и погрузиться в атмосферу золотой эпохи Португалии
Начало: возле станции Кайш-ду-Содре
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€140 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Секреты заповедных гор Аррабида
Продегустировать вино Мушкатель, побывать в мастерской азулежу и встретить закат на мысе Эспишел
Начало: Ваш отель
«Вскоре перед вами предстанет одно из «Семи природных чудес Португалии» — изумрудные склоны гор Аррабида»
Сегодня в 09:00
11 июня в 09:00
от €280 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4 часа
По семи холмам Лиссабона
Проехать по колоритным историческим кварталам и взобраться на лучшие панорамные площадки города
Начало: ваш адрес в Лиссабоне
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
€280 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
7 часов
Нетривиальная Португалия
Райский сад Будды, старинная семейная винодельня и средневековый город-крепость
«Крупнейший восточный сад в Европе»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€500 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Вечерний Лиссабон: интимное путешествие по сердцу города
Откройте для себя волшебство Лиссабона вечером: от узких улочек Алфамы до музыкального Байрру-Алту
Начало: на площади Rossio
13 июня в 19:00
14 июня в 19:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Лиссабон без стереотипов: дружеская прогулка по центру
Познайте Лиссабон под новым углом: дружеская прогулка по центру без туристических стереотипов
Начало: В парке Эдуарда VII
10 июня в 10:30
11 июня в 12:30
€120 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Легендарная Синтра: дворцы, край земли и португальская Ривьера
Очароваться сказочными пейзажами Синтры, погулять по дворцовым паркам и подняться на мыс Рока
Начало: У вашего отеля
«А в парке дворца Пена покорите вершину горы, на которой и стоит сказочный дом»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€400 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Изумрудный Лиссабон: Живописные Сады и Парки Города
Погрузитесь в мир зелени и цветов с экскурсией по живописным садам Лиссабона. Откройте уникальные парки и истории, скрытые за их красотой
«Ценителям природных ландшафтов и тем, кто хочет познакомиться с Лиссабоном через его парковую культуру»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€90 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Секреты гор Аррабида и винная дегустация
Автомобильная и пешеходная. Сбор туристов осуществляется от отеля или апартаментов
«Затем мы отправимся наслаждаться видами национального парка Аррабида, полуостровом Троя и пейзажами Атлантического океана с прозрачными водами»
Расписание: Ежедневно в 10:00
от €370 за экскурсию
Индивидуальная
8 часов
Португальский рай Серра-да-Аррабида: экскурсия из Лиссабона
Путешествие к природным чудесам и историческим сокровищам всего в 45 км от Лиссабона. Откройте для себя уникальный национальный парк Серра-да-Аррабида
Начало: Из вашего отеля
«Всего в 45 км от Лиссабона находится чудо природы — национальный парк Серра-да-Аррабида»
14 июня в 09:30
18 июня в 09:30
€200 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка по мысу Рока и пляжу Урса (встреча в г. Синтра)
Отправиться в самые живописные места близ океана - для впечатлений и красивых кадров
Начало: в городе Синтра
«Эта прогулка для тех, кто хочет насладиться природой Португалии вдали от шумной толпы туристов и запечатлеть своё путешествие в фотографиях»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€270 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Из Лиссабона - в волшебную Синтру
Оценить красоту и уникальность дворца Пена и имения Регалейра
Начало: У Hard Rock Cafe
«Она привлекала тех, кто, тронутый местными пейзажами, осмеливался ретушировать их потрясающими постройками»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€300 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр1 июня 2024Чудесная прогулка с Юлией по городу! Я увидел город с разных холмов, походил по старым улочкам, покатался на фуникулере и старинном
- ААлександр1 июня 2024Я провел фантастический день с Алексеем в Синтре и окрестностях. Собственно, это была даже не экскурсия, это было Приключение длиной в
- ААлександр31 мая 2024Юлия - прекрасный рассказчик, эрудированный и глубоко погруженный в материал энтузиаст своего дела, любящий свою страну. Замечательная экскурсия, незабываемые впечатления!
- ООльга29 мая 2024Отличный гид, интересный рассказ и грамотно выстроенное время. Очень комфортно.
- ААлександр28 мая 2024Великолепная экскурсия. Анаит очень эрудирована, с прекрасными знаниями и чувством юмора. Настоятельно рекомендую экскурсию и организатора. Мы в восторге.
- AAleksei28 мая 2024Отличная экскурсия. Гид и водитель Наталья владеет глубокими знаниями о стране и предмете экскурсии. Важно взять что-то теплое на мыс Рока, ветра тут задувают знатные.
- ЕЕлена28 мая 2024Нашим гидом был Алексей. Фонтан интересной информации! Очень много знает и ему интересно то, о чем говорит! С таким человеком
- ССветлана27 мая 2024Лучшая экскурсия!!! Всё продумано,интересный материал,отлично выстроенный маршрут! Советую всем думающим,исследователям -путешественникам от всего сердца! Валерия,спасибо огромное! За то,что даёте пищу для размышлений,Спасибо за нестандартный подход и прекрасную подачу материала! Увидимся!
- ААнна27 мая 2024Нашим гидом был Алексей. Экскурсия была просто замечательная! Гид отлично знал материал и умело делился интересными фактами. Маршрут был хорошо продуман, мы ни куда не спешили и смогли увидеть все ключевые достопримечательности. Организация на высшем уровне. Остались только положительные впечатления!
- SSchulz25 мая 2024Очень довольны экскурсией,день прошел как мгновение,спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Природа и пейзажи»
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