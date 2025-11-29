Готовы ли вы к настоящему приключению? Представьте, что вы стоите перед стенами, которым почти 1000 лет.
Вы пройдёте по следам храмовников, заглянете в загадочную Ротонду, где когда-то творилась история, и услышите
Вы пройдёте по следам храмовников, заглянете в загадочную Ротонду, где когда-то творилась история, и услышите
Описание экскурсииТомар: крепость тамплиеров. Вы думали, они исчезли? В Португалии они не просто выжили, но и оставили после себя наследие, которое можно увидеть и сегодня. Мы пройдём по стенам замка, где когда-то принимались судьбоносные решения, и заглянем в Ротонду 1160 года, которая до сих пор хранит дух великого ордена. Баталья: грандиозная битва. Вы узнаете, как горстка португальцев одержала одну из самых невероятных побед в истории, разгромив армию, превосходящую их в четыре раза. Монастырь Санта-Мария-Да-Витория — это не просто памятник архитектуры, а символ несгибаемой воли и веры в победу. Пещеры Мира-де-Айре: сокровищница Земли. Спустимся в подземный мир, который природа создавала миллионы лет. Вы почувствуете, как холодный и влажный воздух окутывает вас, а едва слышный звук капель создаёт ощущение полного погружения в этот уникальный мир сталактитов и сталагмитов. Это будет незабываемое и медитативное завершение нашей исторической части. Фатима: место чудес. Наконец, мы отправимся в одно из самых почитаемых мест в католическом мире — Фатиму. Вы узнаете историю трёх детей, которым явилась Дева Мария, и тайны, которые она им открыла. Здесь вы сможете почувствовать особую атмосферу благоговения, надежды и веры, которая наполняет это место. Важная информация: Посещение Фатимы +60 евро для группы. Стоимость билетов 15 евро/монумент.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Томар
- Баталья
- Пещеры Мира-де-Айре
- Фатиму
Что включено
- Услуги гида, транспорт
Что не входит в цену
- Питание, билеты
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Посещение Фатимы +60 евро для группы
- Стоимость билетов 15 евро/монумент
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Лиссабона
Похожие экскурсии из Лиссабона
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Кабо Эшпишел и окрестностям
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона: природный заповедник, маяк, часовня и следы динозавров. Узнайте о богатой истории и уникальных местах Португалии
Начало: На вокзале Сетубала
29 ноя в 09:00
30 ноя в 09:00
€230 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Средневековая Португалия
Монастыри и замки старинных португальских городов
Завтра в 08:00
29 ноя в 08:00
€600 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Подземное царство Португалии. Пещеры Мира-де-Айре
Приглашаем вас в сказочное путешествие в подземное царство пещеры Мира-де-Айре - одной из самых больших пещер в мире. Удивительные залы и сталактиты ждут вас
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€430 за всё до 4 чел.