Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы



Вы пройдёте по следам храмовников, заглянете в загадочную Ротонду, где когда-то творилась история, и услышите читать дальше легенды о героях, которые изменили судьбу целой страны.



А затем мы спустимся в сердце Земли — в пещеры Мира-де-Айре, где природа создавала свои шедевры миллионы лет.



Это будет не просто экскурсия, а настоящее погружение в мир тайн, мощи и красоты, от которых захватывает дух. Готовы ли вы к настоящему приключению? Представьте, что вы стоите перед стенами, которым почти 1000 лет.Вы пройдёте по следам храмовников, заглянете в загадочную Ротонду, где когда-то творилась история, и услышите

Игорь Ваш гид в Лиссабоне Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 8 часов Размер группы 1-4 человека €460 за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Томар: крепость тамплиеров. Вы думали, они исчезли? В Португалии они не просто выжили, но и оставили после себя наследие, которое можно увидеть и сегодня. Мы пройдём по стенам замка, где когда-то принимались судьбоносные решения, и заглянем в Ротонду 1160 года, которая до сих пор хранит дух великого ордена. Баталья: грандиозная битва. Вы узнаете, как горстка португальцев одержала одну из самых невероятных побед в истории, разгромив армию, превосходящую их в четыре раза. Монастырь Санта-Мария-Да-Витория — это не просто памятник архитектуры, а символ несгибаемой воли и веры в победу. Пещеры Мира-де-Айре: сокровищница Земли. Спустимся в подземный мир, который природа создавала миллионы лет. Вы почувствуете, как холодный и влажный воздух окутывает вас, а едва слышный звук капель создаёт ощущение полного погружения в этот уникальный мир сталактитов и сталагмитов. Это будет незабываемое и медитативное завершение нашей исторической части. Фатима: место чудес. Наконец, мы отправимся в одно из самых почитаемых мест в католическом мире — Фатиму. Вы узнаете историю трёх детей, которым явилась Дева Мария, и тайны, которые она им открыла. Здесь вы сможете почувствовать особую атмосферу благоговения, надежды и веры, которая наполняет это место. Важная информация: Посещение Фатимы +60 евро для группы. Стоимость билетов 15 евро/монумент.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату