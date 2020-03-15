3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Кабо Эшпишел — навстречу ветру и мощи океана

Путь к мысу, что находится к западу от Сесимбры, будет лежать через природный заповедник Серра-да-Аррабида. Вы откроете впечатляющие пейзажи горного массива, а также виды на океан и сказочную бухту, образованную устьем реки Садо и полуостровом Троя. Прибыв на Кабо Эшпишел, вы оцените дикую красоту пустынного мыса с причудливыми скалами и ощутите величие водной стихии. И после прогулки по местности отправитесь изучать достопримечательности, до которых редко добираются путешественники.

Один из старейших маяков Португалии

Возле первого символа мыса я расскажу об опасных берегах Португалии и маркизе Помбале, построившем сеть маяков в помощь прибывающим мореплавателям. Вы осмотрите один из самых первых, уже более 200 лет выполняющий свои функции. Кроме того, по средам смотритель маяка проведет для вас дополнительную экскурсию. В башне вы сможете увидеть старые машины, работающие на паровом масле, и систему часов, которая в случае поломки двигателя готова к работе.

Часовня Памяти и церковь Богородицы

Затем вы посетите часовню на краю скалы, где услышите о важном месте паломничества, ставшим таковым еще в 13 веке. Я расскажу несколько таинственных легенд, связанных со святыней, а после этого познакомлю с историей возникновения церкви Богородицы и дома для пилигримов. Богато украшенный храм в стиле барокко вы сможете рассмотреть изнутри, а постоялые дворы для паломников — только снаружи, так как строения со временем пришли в негодность.

Следы динозавров

Самой неожиданной частью приключения станут впечатляющие отпечатки лап динозавров. На соседних скалах вы сможете вблизи рассмотреть следы позвоночных, родом из последнего периода Мезозойской эры, а я немного расскажу об этих открытиях и удивительных фактах, связанных с датировкой обнаруженных ископаемых. На обратном пути я отвезу вас в великолепную крепость в городке Сесимбра. Вы окинете взглядом старинный мавританский замок, расположенный на вершине горы, и насладитесь замечательными видами на город, окрестности и гавань.