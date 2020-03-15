3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Затерянный мир Португалии: секреты мыса Эшпишел

Оценить красоту заповедника, услышать мистические легенды старой часовни и отыскать следы динозавров

Ольга
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Ольга – ваш гид
О Кабо Рока знают многие, но в этом путешествии вы посетите другой мыс, столь же красивый и гораздо более дикий — Эшпишел.

Помимо сногсшибательных видов и ощущений день запомнится яркой природой Серра-да-Аррабида, рассказами о старинных маяках-спасителях, преданиями о средневековых чудесах и...

отпечатками лап мезозойских рептилий!
95 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча на вокзале Сетубала
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Затерянный мир Португалии: секреты мыса Эшпишел
Затерянный мир Португалии: секреты мыса Эшпишел

Что вас ожидает

Кабо Эшпишел — навстречу ветру и мощи океана
Путь к мысу, что находится к западу от Сесимбры, будет лежать через природный заповедник Серра-да-Аррабида. Вы откроете впечатляющие пейзажи горного массива, а также виды на океан и сказочную бухту, образованную устьем реки Садо и полуостровом Троя. Прибыв на Кабо Эшпишел, вы оцените дикую красоту пустынного мыса с причудливыми скалами и ощутите величие водной стихии. И после прогулки по местности отправитесь изучать достопримечательности, до которых редко добираются путешественники.

Один из старейших маяков Португалии
Возле первого символа мыса я расскажу об опасных берегах Португалии и маркизе Помбале, построившем сеть маяков в помощь прибывающим мореплавателям. Вы осмотрите один из самых первых, уже более 200 лет выполняющий свои функции. Кроме того, по средам смотритель маяка проведет для вас дополнительную экскурсию. В башне вы сможете увидеть старые машины, работающие на паровом масле, и систему часов, которая в случае поломки двигателя готова к работе.

Часовня Памяти и церковь Богородицы
Затем вы посетите часовню на краю скалы, где услышите о важном месте паломничества, ставшим таковым еще в 13 веке. Я расскажу несколько таинственных легенд, связанных со святыней, а после этого познакомлю с историей возникновения церкви Богородицы и дома для пилигримов. Богато украшенный храм в стиле барокко вы сможете рассмотреть изнутри, а постоялые дворы для паломников — только снаружи, так как строения со временем пришли в негодность.

Следы динозавров
Самой неожиданной частью приключения станут впечатляющие отпечатки лап динозавров. На соседних скалах вы сможете вблизи рассмотреть следы позвоночных, родом из последнего периода Мезозойской эры, а я немного расскажу об этих открытиях и удивительных фактах, связанных с датировкой обнаруженных ископаемых. На обратном пути я отвезу вас в великолепную крепость в городке Сесимбра. Вы окинете взглядом старинный мавританский замок, расположенный на вершине горы, и насладитесь замечательными видами на город, окрестности и гавань.

Организационные детали

  • Мы встречаемся на вокзале Сетубала (автобусном или железнодорожном), куда вы добираетесь из Лиссабона самостоятельно. Можно приехать на автобусе с площади Испании или вокзала Ориенте — от 4,50 евро в одну сторону. Или на электричке со станций Roma-Areeiro, Sete Rios, Campolide — 4,55 евро.
  • Дополнительная бесплатная экскурсия по маяку проходит по четвергам, с 14:00 до 17:00.
  • В дом для паломников в настоящее время посетителей не пускают. Церковь Богородицы — действующая.
Затерянный мир Португалии: секреты мыса Эшпишел
Затерянный мир Португалии: секреты мыса Эшпишел
Затерянный мир Португалии: секреты мыса Эшпишел
Затерянный мир Португалии: секреты мыса Эшпишел
Затерянный мир Португалии: секреты мыса Эшпишел
Затерянный мир Португалии: секреты мыса Эшпишел
Затерянный мир Португалии: секреты мыса Эшпишел
Затерянный мир Португалии: секреты мыса Эшпишел
Затерянный мир Португалии: секреты мыса Эшпишел
Затерянный мир Португалии: секреты мыса Эшпишел
Затерянный мир Португалии: секреты мыса Эшпишел
Затерянный мир Португалии: секреты мыса Эшпишел

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на вокзале Сетубала.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ольга
Ольга
Меня зовут Ольга, и я влюблена в Португалию! Восемь лет живу в прекрасном городе Сетубал, в котором чувствую себя по-настоящему счастливой. Здесь есть все: великолепная природа, шикарные пляжи, многовековая архитектура, очарование португальцев и вкусная еда. Очень люблю делиться знаниями, впечатлениями и наблюдениями о Португалии. С радостью расскажу вам об этой невероятной стране и своей жизни здесь.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

15 марта 2020
Комментарий Сушковой: Поездка на полуостров Сетубал вместе с Ольгой превзошла все ожидания! И это честно! Поверьте, не нужно ехать ни на какие Мальдивы, чтобы увидеть такую природную красоту! Только представьте, океанские просторы, изумрудно-голубая вода Атлантики, белоснежные пляжи - всё это вы сможете увидеть, если поедете в путешествие вместе с Ольгой. Стоит сказать, что Оля оказалась не только отличным гидом, прекрасным водителем, но и что особенно важно - отличным человеком! Покажите мне гида, который ради вас позвонит на маяк и попробует договориться о персональной экскурсии? Дело в том, что мы очень хотели попасть на маяк на мысе Эшпишел, выбрали для экскурсии именно тот день, когда он открыт, но вдруг его дни работы для посетителей перенесли. Мы уже расстроились, что маяк нам так и не у дастся увидеть, но Ольга решила все наши проблемы! Она договорилась, чтобы маяк открыли только для нас! Это дорогого стоит)) Также Ольга помогла нам найти магазин, где продавали бы местный сыр) При этом сказав, что если мы всё-таки не успеем на поезд, она вернется за нами и отвезет на автобусный вокзал. Вот, что значит человек с доброй душой) Заказывайте экскурсии с Ольгой, поверьте, вы не пожалеете :-)

Комментарий Трунова: Уже давно пользуюсь услугами трипстера и, если честно, никак не ожидал встретить такого человека как Ольга. Для меня почувствовать то, что тебя принимают как родного человека – бесценно, когда это не ради того, чтобы получить чаевые в конце, а по душевной доброте. Это не отработка накатанного маршрута, а настоящая экскурсия-прогулка с возможностью посвятить времени больше тому, что нравится. Забавно, но впервые в жизни хочется вернуться не только в Португалию, но и ещё раз осуществить эту потрясающую прогулку, приятно, когда у человека такой талант. Жаль, что Ольга не осуществляет экскурсии по всей Португалии, но, надеюсь, это будет в будущем :)
11 января 2020
Экскурсия очень понравилась. Ольга показала много интересных и живописных мест в заповеднике Арабида. Очень понравился мыс Эшписел. Советую посетить.
23 декабря 2019
Всем советую эту увлекательную экскурсию и замечательного гида Ольгу. Если вы хотите побывать не в туристических местах, но возможности арендовать машину у вас нет, то эта экскурсия для вас. Ольга ответила на все наши вопросы о жизни в Португалии, рассказала много интересных фактов и историй. А какая природа открывается на этой экскурсии словами не передать. Красивейший мыс, без толпы туристов, средневековая крепость, нетронутая природа и бесконечный океан. Такие моменты остаются в памяти на всю жизнь! Спасибо большое Оля!

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