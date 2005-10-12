Предлагаю ознакомиться с рыбацкими деревнями и историческими городами недалеко от Лиссабона.

Во время этого однодневного тура прогуляйтесь по средневековым улицам города Обидуш и окунитесь в его историческую атмосферу; вдохновитесь романтикой Алкобасы; осмотрите героический монастырь в Баталье, включенный в список мирового наследия «ЮНЕСКО»; расслабьтесь на побережье Атлантического океана в Назаре; и получите умиротворение в католической святыне в Фатиме.

Город-музей Обидуш напоминает декорации доброй сказки из детства: уютные улочки с белыми виллами, окруженными яркими цветами и фруктовыми деревьями; и мощеными тротуарами. В городе царят любовь и гармония: в XIII в. город 🏙️ был подарен королем Денишем своей жене Изабелле в день их свадьбы, и с тех пор на протяжении многих веков молодожены со всего мира стремятся провести здесь свадебную церемонию и медовый месяц. «Вишенка на торте» - ягодный ликер «Жинжа», который подают в шоколадных рюмках в старинных ресторанах и кафе Обидуша.

Романтический настрой ждет Вас и в городе Алкобаса, знаковой достопримечательностью 🏛️ которого является величественный монастырь Санта Мария, где покоятся останки короля Педру и его возлюбленной Инеш, португальских «Ромео и Джульетты», чья печальная, но полная любви история 📖 трогает сердца испокон веков.

В городе Баталья расположен красавец-монастырь Санта-Мария-да-Витория, увековечивший триумф, победу короля Жуана I в битве при Алжубарроте в 1385 году. Можно бесконечно описывать мощь и великолепие этого шедевра поздней готики с элементами исключительно португальского стиля «мануэлино», но лучше увидеть своими глазами.

Далее мы отправимся в Фатиму, католическую мекку и одно из самых посещаемых мест католического паломничества в мире. Сто лет назад Пресвятая Дева Мария в течение полугода являлась трем детям, предсказывая будущие события. Во время последнего явления собралось более 70 тысяч человек, которые стали свидетелями «небесного танца»: идущий дождь прекратился, небо просветлело, заполнив долину радужными цветами, а солнце ☀️ прыгало из стороны в сторону...

Экскурсия автомобильно-пешеходная, продолжительность экскурсии: 8 часов