5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Если вы уже познакомились с Лиссабоном и его окрестностями, предлагаем провести день в португальской провинции. Вы увидите значимые памятники из списка ЮНЕСКО - монастыри в Томаре, Баталье и Алкобасе, а также город Назаре, мекку серфингистов, и средневековый Обидуш. Познакомьтесь с современной провинциальной жизнью, проезжая мимо белых деревушек, виноградников и фруктовых садов. Продегустируйте местные сладости и ликеры

Описание трансфер

Томар: резиденция португальских тамплиеров

Первая остановка — город Томар. Вы посетите самую большую крепость-монастырь ордена, перешедшую в 14 веке преемникам тамплиеров — духовно-рыцарскому ордену Христа, принимавшему активное участие в великих географических открытиях. Из среды рыцарей Христа, множество столетий обитавших в замке, вышли и Генрих Мореплаватель, и Христофор Колумб. О том, почему тамплиеры нашли прибежище в Португалии и какова история этого ордена — поговорим на экскурсии.

Баталья: великий готический шедевр Португалии

Остановка — город Баталья, где находится монастырь Санта Мария де Витория, заложенный португальским королем Жуаном I в честь победы португальцев над кастильцами в 1385 году в битве при Алжубаррота. Вы рассмотрите образец поздней португальской готики, созданный лучшими мастерами своего времени. А также узнаете о неразгаданных тайнах, оставленных под открытым небом капелл.

Монастырь Алкобаса — одно из Семи чудес Португалии

Через проселочные деревенские дороги попадем в Алкобасу. В месте слияния двух рек Алкова и Баса возвышается цистерцианский монастырь Святой Марии, построенный в 12-13 веках. Одно из крупнейших аббатств Европы — одновременно здесь могли проживать 1000 монахов! — оказало поддержку первой династии португальских королей. Именно здесь находятся саркофаги короля Педру I и Инеш де Каштро, португальских Ромео и Джульетты. Славная история монастыря продолжалась до 1834 года, когда в один день в Португалии были закрыты все монастыри, по богатству и влиянию превосходившие корону. Мы расскажем, как в дальнейшем сложилась судьба монахов, во что были превращены монастыри и как корона распорядилась этими несметными богатствами.

Назаре, мекка серфингистов

Через знаменитый королевский лес мы въедем в рыбацкую деревушку Назаре. Именно здесь гаваец Гаррет Макнамара покорил волну высотой 34 метра, которую вы сможете увидеть со специальной смотровой площадки, расположенной в верхней части города — Ситио. На выступе скалы, обрывающейся в океан, встретите следы от копыт коня губернатора одной из близлежащих крепостей, рыцаря Ордена тамплиеров Дона Фуаша Ропиню. Предание о том, откуда они там появились, вы услышите в церкви Носса Сеньора да Назаре, которую по приказу рыцаря построили на месте произошедшего с ним чуда. Назаре также славится блюдами из рыбы — местные гастрономические шедевры вы сможете оценить в одном из ресторанов в видом на океан.

Город-подарок Обидуш

Дальше наш путь лежит в глубь страны, в очаровательный Обидуш. Он такой маленький, что помещается внутри средневековой городской стены. А гулять по его извилистым улочкам и рассматривать увитые бугенвилиями домики — одно удовольствие! Это город невест, достававшийся португальским королевам в качестве приданного, и каждая из них пыталась внести свою лепту в его строительство. Замок Обидуш, наряду с монастырем Алкобаса и Баталья, также входит в Семь чудес Португалии. Сегодня это город выставок, ярмарок, фестивалей и лучшего в Португалии вишневого ликера. На экскурсии поговорим о примечательных фактах из истории развития Обидуша и обязательно уделим внимание современным реалиям.

Организационные детали

Экскурсию проводит команда гидов

Экскурсия проводится на микроавтобусе, в котором могут комфортно разместиться 7 человек

Маршрут составляет 350 километров

Позаботьтесь об удобной обуви и не забудьте взять ветровку

Что входит в стоимость, а что — нет