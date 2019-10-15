5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Томар, Баталья, Алкобаса, Назаре, Обидуш — памятники истории и жизнь в провинции

Грачья
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Грачья – представитель гидов
Если вы уже познакомились с городом и окрестностями, побывали в мистической Синтре, королевских курортах Кашкаиш и Эшторил и посетили самую западную точку Евразии — мыс Рока, предлагаем провести день в португальской провинции.

Вы увидите не только значимые памятники из списка ЮНЕСКО — монастыри в Томаре, Баталье и Алкобасе, но и город Назаре, мекку серфингистов, и средневековый Обидуш, а главное — познакомитесь с реалиями современной провинциальной жизни.

Вы проедете по автострадам и национальным дорогам, мимо аккуратных белых деревушек, виноградников, фруктовых садов и ветряных мельниц.
360 за трансфер
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча - место пребывания путешественников
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У этой экскурсии5 отзывов
5
Трансфер + средневековая Португалия
Трансфер + средневековая Португалия

Что вас ожидает

«Если можно вообразить самый растамплиерский из замков — таков Томар» (Умберто Эко)
Из аэропорта (или морского порта Лиссабона) мы выезжаем на скоростную трассу, и первая остановка — город Томар, резиденция португальских тамплиеров. Вы посетите самую большую крепость-монастырь ордена, перешедшую в 14 веке преемникам тамплиеров — духовно-рыцарскому ордену Христа, принимавшему активное участие в великих географических открытиях. Из среды рыцарей Христа, множество столетий обитавших в замке, вышли и Генрих Мореплаватель, и Христофор Колумб. О том, почему тамплиеры нашли прибежище в Португалии и какова история этого ордена — поговорим на экскурсии.

Баталья: великий готический шедевр Португалии
Следующая остановка — город Баталья, где находится монастырь Санта Мария де Витория, заложенный португальским королем Жуаном I в честь победы португальцев над кастильцами в 1385 году в битве при Алжубаррота. Вы рассмотрите образец поздней португальской готики, созданный лучшими мастерами своего времени. А также узнаете о неразгаданных тайнах, оставленных под открытым небом капелл.

Монастырь Алкобаса — одно из Семи чудес Португалии
Через проселочные деревенские дороги попадем в Алкобасу. В месте слияния двух рек Алкова и Баса возвышается цистерцианский монастырь Святой Марии, построенный в 12-13 веках. Одно из крупнейших аббатств Европы — одновременно здесь могли проживать 1000 монахов! — оказало поддержку первой династии португальских королей. Именно здесь находятся саркофаги короля Педру I и Инеш де Каштро, португальских Ромео и Джульетты. Славная история монастыря продолжалась до 1834 года, когда в один день в Португалии были закрыты все монастыри, по богатству и влиянию превосходившие корону. Мы расскажем, как в дальнейшем сложилась судьба монахов, во что были превращены монастыри и как корона распорядилась этими несметными богатствами.

Назаре, мекка серфингистов
Через знаменитый королевский лес мы въедем в рыбацкую деревушку Назаре. Именно здесь гаваец Гаррет Макнамара покорил волну высотой 34 метра, которую вы сможете увидеть со специальной смотровой площадки, расположенной в верхней части города — Ситио. На выступе скалы, обрывающейся в океан, встретите следы от копыт коня губернатора одной из близлежащих крепостей, рыцаря Ордена тамплиеров Дона Фуаша Ропиню. Предание о том, откуда они там появились, вы услышите в церкви Носса Сеньора да Назаре, которую по приказу рыцаря построили на месте произошедшего с ним чуда. Назаре также славится блюдами из рыбы — местные гастрономические шедевры вы сможете оценить в одном из ресторанов в видом на океан.

Город-подарок Обидуш
Дальше наш путь лежит в глубь страны, в очаровательный Обидуш. Он такой маленький, что помещается внутри средневековой городской стены. А гулять по его извилистым улочкам и рассматривать увитые бугенвилиями домики — одно удовольствие! Это город невест, достававшийся португальским королевам в качестве приданного, и каждая из них пыталась внести свою лепту в его строительство. Замок Обидуш, наряду с монастырем Алкобаса и Баталья, также входит в Семь чудес Португалии. Сегодня это город выставок, ярмарок, фестивалей и лучшего в Португалии вишневого ликера. На экскурсии поговорим о примечательных фактах из истории развития Обидуша и обязательно уделим внимание современным реалиям.

Организационные детали

  • Экскурсию проводит команда гидов.
  • Экскурсия проводится на микроавтобусе, в котором могут комфортно разместиться 7 человек.
  • Маршрут составляет 350 километров.
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в монастырь ордена Христа в Томаре — 6€; в монастырь Святой Марии в Баталье — 6€; в монастырь Святой Марии в Алкобасе — 6€.
  • Позаботьтесь об удобной обуви и не забудьте взять ветровку.
Трансфер + средневековая Португалия
Трансфер + средневековая Португалия
Трансфер + средневековая Португалия
Трансфер + средневековая Португалия
Трансфер + средневековая Португалия
Трансфер + средневековая Португалия
Трансфер + средневековая Португалия
Трансфер + средневековая Португалия
Трансфер + средневековая Португалия
Трансфер + средневековая Португалия
Трансфер + средневековая Португалия
Трансфер + средневековая Португалия
Трансфер + средневековая Португалия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура - место пребывания путешественников.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Грачья
Грачья
Мне 41 год, водительский стаж — 20 лет. Увлеченный автотурист, неоднократно проехал всю Европу на автомобиле. Изучаю Португалию и Иберийский полуостров с 2000-го года. Хобби превратилось в профессию, благодаря которой познакомился с единомышленниками. И сегодня наша команда рада предложить автомобильные и пешеходные экскурсии, которые мы разрабатываем и придумываем для вас.
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

15 октября 2019
Экскурсия по средневековой Португалии, проведенная Анаит, оказалась очень насыщенной, яркой, увлекательной! Пожалуй, из двухнедельного путешествия по Португалии это был один из самых незабываемых дней! Обзорную экскурсию по Лиссабону для нас проводила также Анаит, и снова- яркие и только положительные эмоции.. Потому что Анаит- не только прекрасный рассказчик, но и удивительно приятный и интересный в общении, отзывчивый и обаятельный человек. От имени всей нашей компании хочу выразить Вам, Анаит, искреннюю благодарность и уважение!
21 мая 2019
Португалия с Анаит - это для гурманов. Тонко, душевно, тактично, умно. Спасибо Анаит - и присоединяйтесь!
4 февраля 2019
Анаит -замечательный профессиональный гид и очень приятный интеллигентный человек. Любит Португалию, много знает о истории и современности. Посещение средневековых аббатств даже под проливным дождем оставило незабываемые впечатления. Будем рекоммендовать ее всем знакомым и сами надеемся еще встретиться. Сама эекскураия - переезд из Лиссабона в Порту заняла целый день и была очень насыщенной. Подойдет выносливым путешественникам и наверно без маленьких детей.
25 ноября 2018
Наша экскурсия проходила в ноябре с переменчивой погодой. Замечательная пара гидов- Анаит и Грачья. Их знание Португалии поражает широким кругозором, детальным изучении как истории, так и современного состояния жизни португальцев. Анаит гибко подстраивается под меняющиеся погодные условия, имеет всегда в запасе какой-нибудь вариант развития экскурсии, чтобы сохранить интерес к ней. Изумительный, интеллигентный рассказчик. Анаит умело показала нам все прелести как природы, так и рукотворной красоты Португалии. Хочется не только рекомендовать разные экскурсии у нее, но и самому вернуться и воспользоваться ее услугами как гида и как человека. Например- мы забыли у нее в машине сумку, и она смогла выкроить время и успела доставить ее нам до отъезда. Очень душевное общение.
23 августа 2018
Отличный экскурсовод с системными, глубокими знаниями предмета.

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