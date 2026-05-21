5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Трансфер + средневековая Португалия

Посетите крепость тамплиеров в Томаре, готический монастырь в Баталье и рыбацкую деревушку Назаре. Узнайте историю Португалии через её архитектурные шедевры
Если вы уже познакомились с Лиссабоном и его окрестностями, предлагаем провести день в португальской провинции.

Вы увидите значимые памятники из списка ЮНЕСКО - монастыри в Томаре, Баталье и Алкобасе, а также город Назаре, мекку серфингистов, и средневековый Обидуш.

Познакомьтесь с современной провинциальной жизнью, проезжая мимо белых деревушек, виноградников и фруктовых садов. Продегустируйте местные сладости и ликеры
5
11 отзывов

5 причин купить этот трансфер

  • 🏰 Уникальные памятники ЮНЕСКО
  • 🏄‍♂️ Назаре - мекка серфингистов
  • 🍷 Дегустация местных сладостей и ликеров
  • 🌳 Живописные деревушки и виноградники
  • 🛡 История тамплиеров и рыцарей
Трансфер + средневековая Португалия
Трансфер + средневековая Португалия
Трансфер + средневековая Португалия

Что можно увидеть

  • Томар
  • Баталья
  • Алкобаса
  • Назаре
  • Обидуш

Описание трансфер

Томар: резиденция португальских тамплиеров

Первая остановка — город Томар. Вы посетите самую большую крепость-монастырь ордена, перешедшую в 14 веке преемникам тамплиеров — духовно-рыцарскому ордену Христа, принимавшему активное участие в великих географических открытиях. Из среды рыцарей Христа, множество столетий обитавших в замке, вышли и Генрих Мореплаватель, и Христофор Колумб. О том, почему тамплиеры нашли прибежище в Португалии и какова история этого ордена — поговорим на экскурсии.

Баталья: великий готический шедевр Португалии

Остановка — город Баталья, где находится монастырь Санта Мария де Витория, заложенный португальским королем Жуаном I в честь победы португальцев над кастильцами в 1385 году в битве при Алжубаррота. Вы рассмотрите образец поздней португальской готики, созданный лучшими мастерами своего времени. А также узнаете о неразгаданных тайнах, оставленных под открытым небом капелл.

Монастырь Алкобаса — одно из Семи чудес Португалии

Через проселочные деревенские дороги попадем в Алкобасу. В месте слияния двух рек Алкова и Баса возвышается цистерцианский монастырь Святой Марии, построенный в 12-13 веках. Одно из крупнейших аббатств Европы — одновременно здесь могли проживать 1000 монахов! — оказало поддержку первой династии португальских королей. Именно здесь находятся саркофаги короля Педру I и Инеш де Каштро, португальских Ромео и Джульетты. Славная история монастыря продолжалась до 1834 года, когда в один день в Португалии были закрыты все монастыри, по богатству и влиянию превосходившие корону. Мы расскажем, как в дальнейшем сложилась судьба монахов, во что были превращены монастыри и как корона распорядилась этими несметными богатствами.

Назаре, мекка серфингистов

Через знаменитый королевский лес мы въедем в рыбацкую деревушку Назаре. Именно здесь гаваец Гаррет Макнамара покорил волну высотой 34 метра, которую вы сможете увидеть со специальной смотровой площадки, расположенной в верхней части города — Ситио. На выступе скалы, обрывающейся в океан, встретите следы от копыт коня губернатора одной из близлежащих крепостей, рыцаря Ордена тамплиеров Дона Фуаша Ропиню. Предание о том, откуда они там появились, вы услышите в церкви Носса Сеньора да Назаре, которую по приказу рыцаря построили на месте произошедшего с ним чуда. Назаре также славится блюдами из рыбы — местные гастрономические шедевры вы сможете оценить в одном из ресторанов в видом на океан.

Город-подарок Обидуш

Дальше наш путь лежит в глубь страны, в очаровательный Обидуш. Он такой маленький, что помещается внутри средневековой городской стены. А гулять по его извилистым улочкам и рассматривать увитые бугенвилиями домики — одно удовольствие! Это город невест, достававшийся португальским королевам в качестве приданного, и каждая из них пыталась внести свою лепту в его строительство. Замок Обидуш, наряду с монастырем Алкобаса и Баталья, также входит в Семь чудес Португалии. Сегодня это город выставок, ярмарок, фестивалей и лучшего в Португалии вишневого ликера. На экскурсии поговорим о примечательных фактах из истории развития Обидуша и обязательно уделим внимание современным реалиям.

Организационные детали

  • Экскурсию проводит команда гидов
  • Экскурсия проводится на микроавтобусе, в котором могут комфортно разместиться 7 человек
  • Маршрут составляет 350 километров
  • Позаботьтесь об удобной обуви и не забудьте взять ветровку

Что входит в стоимость, а что — нет

  • В стоимость экскурсии включены две дегустации: монастырских сладостей в Алкубасе и ликеров в Обидуше
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в монастырь Святой Марии в Баталье — 6€; в монастырь Святой Марии в Алкобасе — 6€.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
место пребывания путешественников
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Грачья и Анаит
Грачья и Анаит — ваша команда гидов в Лиссабоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1546 туристов
Наша страсть — автомобильные путешествия. Мы неоднократно проехали всю Европу, изучаем Португалию и Иберийский полуостров с 2000-го года. Хобби превратилось в профессию, благодаря которой познакомились с единомышленниками. И сегодня наша команда рада предложить вам автомобильные и пешеходные экскурсии, которые мы разрабатываем и придумываем для вас. Лицензия ассоциации туризма Португалии.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
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A
Большое спасибо Грачье и Татьяне за замечательную организацию и тёплое сопровождение! Мы провели целый день посещая монастыри и маленькие городки, и остались в полном восторге! Экскурсия была очень интересной и отлично организованной. Таня увлекательно рассказывает об истории, культуре и местных традицииях. Всё прошло на отлично - легко, комфортно и очень душевно. Великолепно, очень рекомендую
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Екатерина
Хочу поблагодарить нашего прекрасного Гида. Именно Гид с заглавной буквы! Анаит не только прекрасно образованная, начитанная, эрудированная, замечательная рассказчица, но и очень внимательная, тактичная, заботливая. Она нашла подход ко всем
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участникам нашей небольшой группы, включая двух подростков 😈. С каждым поговорила о том, что ему интересно, ответила на все вопросы. Сделала для нас отличные фотографии.
Бывают такие редкие люди, которым дан талант от бога. С первых минут понятно, что человек влюблен в свое дело и щедро делиться не только знаниями, но и радостными эмоциями, отличным настроением- влюбляет окружающих в то, что сам очень любит. Было очень здорово ❤️❤️❤️❤️❤️. Спасибо 🙏.
Очень рекомендую!

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Я
Совершенно исключительная экскурсия - и по содержанию, и по организации. Большое спасибо Анаит за увлекательный рассказ об истории Португалии и за заботу о туристах! Мы посетили все, что было запланировано,
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и при этом нигде не спешили. Микроавтобус был очень удобным. Все объекты, включенные в экскурсию, заслуживают посещения. Это - настоящие чудеса средневековой Португалии! Очень рекомендую эту экскурсию всем, кто находится в Лиссабоне.

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О
Мы провели с Анаит чудесный день. Посмотрели много интересных мест, приятно пообщались. Весь день мы чувствовали заботу, комфорт и эмпатию. Анаит прекрасный гид и чуткий человек, интересно рассказывает и отлично чувствует группу.
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И
Наша экскурсия проходила в ноябре с переменчивой погодой. Замечательная пара гидов- Анаит и Грачья. Их знание Португалии поражает широким кругозором, детальным изучении как истории, так и современного состояния жизни португальцев.
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Анаит гибко подстраивается под меняющиеся погодные условия, имеет всегда в запасе какой-нибудь вариант развития экскурсии, чтобы сохранить интерес к ней. Изумительный, интеллигентный рассказчик. Анаит умело показала нам все прелести как природы, так и рукотворной красоты Португалии. Хочется не только рекомендовать разные экскурсии у нее, но и самому вернуться и воспользоваться ее услугами как гида и как человека. Например- мы забыли у нее в машине сумку, и она смогла выкроить время и успела доставить ее нам до отъезда. Очень душевное общение.

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Г
Экскурсия по средневековой Португалии, проведенная Анаит, оказалась очень насыщенной, яркой, увлекательной! Пожалуй, из двухнедельного путешествия по Португалии это был один из самых незабываемых дней! Обзорную экскурсию по Лиссабону для нас
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проводила также Анаит, и снова- яркие и только положительные эмоции. . Потому что Анаит- не только прекрасный рассказчик, но и удивительно приятный и интересный в общении, отзывчивый и обаятельный человек. От имени всей нашей компании хочу выразить Вам, Анаит, искреннюю благодарность и уважение!

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