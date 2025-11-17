На морской прогулке вдоль побережья Мадейры открывается возможность увидеть величественные утёсы Кабо-Жирао с высоты 580 метров, что делает их самыми высокими в Европе. Путешествие начинается в Фуншале, где открывается вид

на старый город и живописные склоны. Далее маршрут проходит через рыбацкие деревни Кампаниу и Понта-ду-Соль, где можно насладиться атмосферой покоя и красоты. Часто в этих водах встречаются дельфины, а в определённые сезоны можно увидеть и китов

Описание водной прогулки

Фуншал. Город-амфитеатр

Вы отправитесь из уютной марины с видом на старый город и крутые склоны. Это отправная точка — и первое впечатление от острова.

Кабо-Жирао. Скалы над океаном

Самые высокие утёсы Европы — 580 метров над уровнем моря. Со стороны воды — особенно внушительно!

Кампаниу и Понта-ду-Соль

Небольшие рыбацкие деревни с красочными домиками, зелёными террасами виноградников и атмосферой, где время будто остановилось.

Дельфины и киты

В водах у побережья часто встречаются дельфины, а в некоторые сезоны — и киты.

