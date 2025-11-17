На морской прогулке вдоль побережья Мадейры открывается возможность увидеть величественные утёсы Кабо-Жирао с высоты 580 метров, что делает их самыми высокими в Европе. Путешествие начинается в Фуншале, где открывается вид
Что можно увидеть
- Фуншал
- Кабо-Жирао
- Кампаниу
- Понта-ду-Соль
Описание водной прогулки
Фуншал. Город-амфитеатр
Вы отправитесь из уютной марины с видом на старый город и крутые склоны. Это отправная точка — и первое впечатление от острова.
Кабо-Жирао. Скалы над океаном
Самые высокие утёсы Европы — 580 метров над уровнем моря. Со стороны воды — особенно внушительно!
Кампаниу и Понта-ду-Соль
Небольшие рыбацкие деревни с красочными домиками, зелёными террасами виноградников и атмосферой, где время будто остановилось.
Дельфины и киты
В водах у побережья часто встречаются дельфины, а в некоторые сезоны — и киты.
Организационные детали
- Прогулку можно продлить: каждый следующий час — €50
- Прогулки от 3 часов включают лёгкую закуску и вино
- Также на прогулках от 3 часов можно порыбачить — €50 (снасти + инструктор)
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В порту Фуншала
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Дмитрий — ваш гид на Мадейре
Что такое жизнь на Мадейре для меня? Это океан. Я живу здесь уже 15 лет, и всё это время моё сердце принадлежит Атлантике. Мой путь в мир больших вод начался
