28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Панорамы мыса Кабо Жиран, горное плато, вулканические бассейны и знакомство с местной кухней

Ирина и Кирилл
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Ирина и Кирилл – ваш гид
За один день путешествия мы охватим главные природные сокровища северо-западной Мадейры.

Именно в этой части острова вы восхититесь видами Атлантики с высокого мыса Кабо Жиран, познакомитесь с бытом португальских рыбаков, подниметесь по крутому серпантину и окунетесь в воды вулканического бассейна.

Это приключение для тех, кто готов с головой погрузиться в ошеломляющие пейзажи Мадейры и узнать о вкусах и обычаях её жителей.
188 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии28 отзывов
4.96
Первозданная природа западной Мадейры
Первозданная природа западной Мадейры

Что вас ожидает

Рыбацкий городок и панорама Мадейры
Первая точка нашего путешествия – Камара-де-Лобуш, рыбацкий городок, где вы познакомитесь с бытом местных жителей, постоите на балконе Черчилля и прогуляетесь по тихим улочкам. Мы поговорим об обычаях и вкусах португальцев, немного затронем историю острова и вспомним о знаменитых людях Мадейры. А затем отправимся на самый высокий в Европе мыс Кабо Жиран: на смотровой площадке со стеклянным полом вам откроется восхитительная панорама острова с высоты 588 метров.

Дорога первооткрывателей
Следом направимся в центральную часть Мадейры – на высокогорном плато Паул да Серра вы оцените всё многообразие местной флоры. За пару часов побываете в тропических лесах, пересечете банановые плантации и окажетесь в горной тундре. Вы увидите остров глазами Жоана Гонсалвеша Зарку – первооткрывателя Мадейры – и сделаете потрясающие снимки в самых живописных точках плато.

Искупаться в вулканическом бассейне
Следующая остановка – городок Порту-Мониж, куда стоит наведаться хотя бы для того, чтобы искупаться в вулканических бассейнах. А после водных процедур мы остановимся на обед в семейном ресторанчике, где вы сможете отведать местный шашлык – эшпетаду – на лавровой ветке или запечённую форель, выловленную из чистейшей горной реки неподалёку.

Пейзажи перевала Энкумеада
После обеда вы полюбуетесь завораживающими водопадами северного берега Мадейры, прогуляетесь по уютному городку Сан-Висенте, а затем мы отправимся по крутому серпантину покорять перевал Энкумеада. Отсюда открывается чудесный вид на «золотой путь» Мадейры – долину реки Рибейра Брава. А на обратном пути мы проедем по красивой магистрали Виа Рапида прямо к вашему отелю.

Организационные детали

  • Мы встречаемся утром (часов в 8 – 9) около вашего отеля, чтобы успеть всё увидеть и обогнать большие туристические автобусы
  • Дополнительные расходы: обед, купание в вулканических бассейнах – 1,5 евро
  • Не забудьте захватить купальные принадлежности, ветровку (в горах может быть прохладно), крем от солнца и питьевую воду
Первозданная природа западной Мадейры
Первозданная природа западной Мадейры
Первозданная природа западной Мадейры
Первозданная природа западной Мадейры
Первозданная природа западной Мадейры
Первозданная природа западной Мадейры
Первозданная природа западной Мадейры
Первозданная природа западной Мадейры

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ирина и Кирилл
Ирина и Кирилл
Здравствуйте! Нас зовут Ирина и Кирилл. Мы проводим экскурсии по острову Мадейра (Португалия). Во время нашей экскурсии вы увидите удивительно красивые уголки острова, услышите его историю, побываете в местном ресторане или на дегустации мадеры. Поразительно, как много на этом маленьком острове мест, которые стоит посетить!
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28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

21 февраля 2020
Отличная экскурсия по острову!!! Выше всяких похвал! Кирилл интересный рассказчик и очень приятный в общении человек! Мы провели незабываемый день и узнали много нового о Мадейре. Маршрут корректировался по нашему желанию, все наши просьбы остановок (для фото-видео) были охотно удовлетворены. Понимаем, что сами не увидели бы и десятой части того, что удалось посмотреть за день. Большое спасибо!
16 февраля 2020
Отличная экскурсия ! Много интересной информации ) куча красивых видовых мест ! Приятный гид) поняли что очень устали , только когда зашли в номер и упали на кровать ! На протяжении всего маршрута усталости абсолютно нет! Только жажда знания об этом необыкновенном острове!
14 января 2020
Целый день я наслаждалась красотами прекрасного острова Мадейра! Большое спасибо Кириллу! Интересный маршрут. Спокойное, доброжелательное общение. Занимательный рассказ. Без этой экскурсии невозможно узнать этой благодатной земли. Рекомендую всем приезжающим на Мадейру.
7 января 2020
Потрясающая экскурсия, нам очень понравилось!!
Людмила
3 января 2020
Великолепная экскурсия. Ребята много знают и интересно рассказывают. Очень советую для первого посещения острова ,хотя думаю, следующие экскурсии были бы ещё интересней .
22 декабря 2019
Экскурсия началась позже назначенного времени. Мы вышли на улицу, нам позвонили и сообщили что экскурсия начнется на 30 минут позже. Экскурсия была индивидуальной, была только наша семья из 4 человек. Экскурсия была интересной. Кирилл интеллигентный и эрудированный человек.
Пожелания мои по поводу машины, которую используют на экскурсии. Во время экскурсии мы ездили на старой машине 1986 года выпуска. Очень неудобно было сидеть на задних сиденьях в течение 8 часов. Самое неприятное то, что не было в машине ремней безопасности для пассажиров на задних сиденьях. А экскурсия проходит через горные серпантины и ущелья ! Я считаю, что безопасность и комфорт важные факторы при проведении экскурсий.
Еще 1 пожелание -есть цена на экскурсию без деления, можно было бы сделать ,например, для взрослых и детей.
21 ноября 2019
Велеколепная экскурсия, внимательный гид, интересный рассказ. Были на экскурсии с 2 детьми, все остались очень довольны. Всем рекомедую
18 октября 2019
Хорошая экскурсия по тексту и очень доброжелательная обстановка. Я бы только посоветовала при встрече сразу показать маршрут ( пусть примерный) и сказать что именно планируем увидеть. Все было замечательно интересно и увлекательно. Спасибо.
7 октября 2019
05 октября 2019 года были на экскурсии Первозданная природа западной Мадейры, гид Кирилл. На остров приехали впервые, но он нас просто очаровал и Кирилл внёс в это свою немалую лепту. Все организовано отлично, искренне рекомендуем Ирину и Кирилла. Светлана и Елена.
7 октября 2019
Отличная экскурсия.Гид Кирилл приятный собеседник,умеет увлечь туристов,отлично составлена программа экскурсий.Красота острова вызывает восхищение.Организация тура на высшем уровне.Обязательно будем рекомендовать наших гидов своим знакомым.
Ещё 18 отзывов

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