28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Рыбацкий городок и панорама Мадейры

Первая точка нашего путешествия – Камара-де-Лобуш, рыбацкий городок, где вы познакомитесь с бытом местных жителей, постоите на балконе Черчилля и прогуляетесь по тихим улочкам. Мы поговорим об обычаях и вкусах португальцев, немного затронем историю острова и вспомним о знаменитых людях Мадейры. А затем отправимся на самый высокий в Европе мыс Кабо Жиран: на смотровой площадке со стеклянным полом вам откроется восхитительная панорама острова с высоты 588 метров.

Дорога первооткрывателей

Следом направимся в центральную часть Мадейры – на высокогорном плато Паул да Серра вы оцените всё многообразие местной флоры. За пару часов побываете в тропических лесах, пересечете банановые плантации и окажетесь в горной тундре. Вы увидите остров глазами Жоана Гонсалвеша Зарку – первооткрывателя Мадейры – и сделаете потрясающие снимки в самых живописных точках плато.

Искупаться в вулканическом бассейне

Следующая остановка – городок Порту-Мониж, куда стоит наведаться хотя бы для того, чтобы искупаться в вулканических бассейнах. А после водных процедур мы остановимся на обед в семейном ресторанчике, где вы сможете отведать местный шашлык – эшпетаду – на лавровой ветке или запечённую форель, выловленную из чистейшей горной реки неподалёку.

Пейзажи перевала Энкумеада

После обеда вы полюбуетесь завораживающими водопадами северного берега Мадейры, прогуляетесь по уютному городку Сан-Висенте, а затем мы отправимся по крутому серпантину покорять перевал Энкумеада. Отсюда открывается чудесный вид на «золотой путь» Мадейры – долину реки Рибейра Брава. А на обратном пути мы проедем по красивой магистрали Виа Рапида прямо к вашему отелю.