9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Знакомство с природным, историческим и культурным достоянием региона

Мариан
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Мариан – представитель гидов
Открывать западную Мадейру вы отправитесь в три небольших очаровательных морских города.

В Камара ды Лобос пройдёте по следам Черчилля и насладитесь местными винами, в Рибейра Брава заглянете в старинную церковь и попробуете ещё один национальный напиток, в Сау Висенте найдёте лучшие пробковые сувениры и искупаетесь в лавовых бассейнах.

А спутниками путешествия станут рассказы об архипелаге и поразительные ландшафты!
225 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 3 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии9 отзывов
4.56
Западная часть острова Мадейра
Западная часть острова Мадейра

Что вас ожидает

Приглашаю в уникальное путешествие, во время которого вы узнаете много интересного о прошлом и настоящем архипелага. Вы полюбуетесь невероятными видами, побываете на вулканических пляжах, увидите неописуемой красоты ландшафты, попробуете местные блюда и многое другое.

Первая остановка будет в городке Камара ды Лобос, где любил бывать Черчиль. Я расскажу об истории этого места и о том, почему английский премьер обожал этот город. Затем мы отправимся на фабрику по производству вина Мадейра, где попробуем все 4 вида (сухое, полусухое, полусладкое, сладкое), я расскажу историю этого вина и познакомлю с процедурой его изготовления.

После мы посетим город Рибейра Брава, где находится знаменитая церковь XVII-го века. Попробуем местный напиток из тростникового рома, лимона и меда — я вам расскажу его историю.

Мы пересечём остров с юга на север и окажемся в городке Сау Висенте. Там вы увидите, как отличается океан северного берега от южного. Мы сходим на базар, где можно найти изделия из пробкового дерева, вышивку «бордадуш», шерсть. Побываем на пляже с черным песком в посёлке Сейшала. Остановимся на час для купания в натуральных лавовых бассейнах Порто Монижа, которые были образованы вулканической лавой.

Можем пообедать в рыбном ресторане, попробовать рыбу-саблю и зеленое вино. Ну а потом — на гору Паул да Серра на высоте 1500 метров, мы полюбуемся на остров сверху. Увидим два берега — южный и северный.

Западная часть острова Мадейра
Западная часть острова Мадейра
Западная часть острова Мадейра
Западная часть острова Мадейра
Западная часть острова Мадейра

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Мариан
Мариан
Я профессиональный русский гид в Лиссабоне и на Мадейре, имею диплом гида и сертификат на туристическую деятельность в Португалии и на острове Мадейра. У меня два высших образования, одно из которых — Туризм и Гостиничный бизнес, которое я уже получил в Португалии в Лиссабоне. Живу в Португалии с 2001 года, имею огромный опыт работы в португальских туристических компаниях, в частности с закрытыми группами. Работаю в команде таких же профессионалов, влюбленных в свое дело. Нам нравится общаться с новыми людьми, и мы с удовольствием расскажем вам о богатой истории Португалии и её современной жизни.
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9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

16 января 2019
Нам очень понравилось! Были нюансы, но они придавали шарм путешествию. Рекомендуем попробовать.
6 января 2019
Экскурсия прошла отлично. Время пролетело незаметно для нас.На Экскурсии нас было четверо, детям 21 и 13 лет - всем было интересно. Температура воздуха была в среднем 18 градусов (в горах +12), было комфортно. В лавовых озёрах температура воды была 18 градусов- искупались, взбодрились! Было холодно, но не пожалели! Среди купающихся с нами были только русскоговорящие туристы, остальные наблюдали. Природа острова проста изумительна,водопады,лавровые леса, ущелья, горы.Рекомендуем данную экскурсию всем.
7 сентября 2017
Хочется сказать что это была не экскурсия, а прогулка по Мадейре в сопровождении русскоговорящего водителя. Полное разочарование!!! Мариан был очень общительный и дружелюбный, но не с нами! Он охотно общался по телефону, с продавцами лавочек и магазинчиков, с обслуживающим персоналом в кафе и ресторане, нам все время предлагалось дойти до объекта посещения самим без его сопровождения. Когда я попросила его все таки нас сопроводить, то мне было сказано: "Да ну что Вы, мой 6-летний сын сам ходит." Всю информацию приходилось вытаскивать как говорится "клещами". Когда я сказала, что мало информации и моему сыну не интересно, появилась даже какая-то агрессия в разговоре и общении. Мне было бы гораздо приятнее если бы я взяла такси. Зря потраченные деньги!!! Если кто-то из моих знакомых попросит совета по поводу экскурсии на Мадейре скажу: "Только не Мариан!".
Максим
26 июня 2017
Огромное спасибо Мариану и Светлане за увлекательные путешествия по западному и восточному побережьям Мадейры.

Экскурсии очень понравились, вся семья под впечатлением от увиденного, а фотоаппарат переполнен от объема сделанных фотоснимков. :)

Оптимально составленные маршруты. Прекрасные виды со смотровых площадок. Малоизвестные места, где практически нет туристов, а только местные жители. Вкусная кухня с интересной подачей на стол (например, шашлыки на подвешенных вертикально прутьях лавра). Дегустация вин. Купание в вулканическом бассейне и на песчаном пляже, сочетание солнца и прохлады гор, чистейший воздух и приятный ветер. :)

Отдельно стоит отметить комфортабельные автомобили, где девяти пассажирских мест вполне хватает для семьи и гида. 7-8 часов экскурсии пролетают незаметно.

Светлана и Мариан, спасибо вам ещё раз за эти путешествия по острову! :)

Максим, Ирина, Даша, Наташа.
25 сентября 2016
Очень хорошая и интереснейшая экскурсия нам очень понравилось
12 июля 2016
Спасибо Мариану за потрясающую экскурсию. Я не только увидела красивые пейзажи , но и ощутила запах гортезии на дорогах, вкус вина Мадейра, прелесть купания в вулканическом бассейне.
20 марта 2016
Очень познавательная экскурсия по невероятно красивым местам. Экскурсия позволяет увидеть значительную часть острова. Удивительное сочетания океана и гор.
18 августа 2015
Спасибо Мариану и его супруге Светлане за прекрасную возможность познакомиться с Мадейрой и ее основными достопримечательностями. На комфортабельном транспорте мы проехали практически по всему острову и увидели наиболее интересные места, полюбовались захватывающими видами со смотровых площадок, покупались в океане, отведали блюда местной кухни. Все понравилось, еще раз большое спасибо!
9 августа 2015
Спасибо за интересную экскурсию! Узнали много нового, побывали в интересных местах. Очень познавательный и красивый маршрут. Отдельно стоит отметить истинно русский прием гида и команды на португальском острове:)

Мариан проводит ещё 2 экскурсии

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