9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Откройте для себя западную часть Мадейры: Камара ды Лобос, Рибейра Брава и Сау Висенте ждут вас с уникальными винами, старинными церквями и лавовыми бассейнами
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по западной части Мадейры. В Камара ды Лобос вас ждут следы Черчилля и дегустация местных вин. В Рибейра Брава посетите старинную церковь и попробуйте национальный напиток из тростникового рома. В Сау Висенте найдите лучшие пробковые сувениры и искупайтесь в лавовых бассейнах. Восхитительные ландшафты и интересные рассказы об архипелаге станут вашими спутниками
Лучшее время для посещения западной части острова Мадейра - с июня по сентябрь. В это время погода наиболее комфортная, с минимальной вероятностью дождей, а температура воздуха и воды идеально подходят для прогулок и купания. В апреле, мае и октябре также можно насладиться красотой острова, но возможны небольшие осадки. В остальные месяцы посещение возможно, но стоит быть готовым к более частым дождям и прохладной погоде, что может ограничить комфортность некоторых активностей.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Винодельня Мадейра
Церковь XVII-го века
Лавовые бассейны Порто Монижа
Базар с изделиями из пробкового дерева
Описание экскурсии
Приглашаю в уникальное путешествие, во время которого вы узнаете много интересного о прошлом и настоящем архипелага. Вы полюбуетесь невероятными видами, побываете на вулканических пляжах, увидите неописуемой красоты ландшафты, попробуете местные блюда и многое другое.
Первая остановка будет в городке Камара ды Лобос, где любил бывать Черчиль. Я расскажу об истории этого места и о том, почему английский премьер обожал этот город. Затем мы отправимся на фабрику по производству вина Мадейра, где попробуем все 4 вида (сухое, полусухое, полусладкое, сладкое), я расскажу историю этого вина и познакомлю с процедурой его изготовления.
После мы посетим город Рибейра Брава, где находится знаменитая церковь XVII-го века. Попробуем местный напиток из тростникового рома, лимона и меда — я вам расскажу его историю.
Мы пересечём остров с юга на север и окажемся в городке Сау Висенте. Там вы увидите, как отличается океан северного берега от южного. Мы сходим на базар, где можно найти изделия из пробкового дерева, вышивку «бордадуш», шерсть. Побываем на пляже с черным песком в посёлке Сейшала. Остановимся на час для купания в натуральных лавовых бассейнах Порто Монижа, которые были образованы вулканической лавой.
Можем пообедать в рыбном ресторане, попробовать рыбу-саблю и зеленое вино. Ну а потом — на гору Паул да Серра на высоте 1500 метров, мы полюбуемся на остров сверху. Увидим два берега — южный и северный.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мариан — ваша команда гидов на Мадейре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 6 часов 50 минут
Провели экскурсии для 166 туристов
Я профессиональный русский гид в Лиссабоне и на Мадейре, имею диплом гида и сертификат на туристическую деятельность в Португалии и на острове Мадейра. У меня два высших образования, одно из читать дальшеуменьшить
которых — Туризм и Гостиничный бизнес, которое я уже получил в Португалии в Лиссабоне. Живу в Португалии с 2001 года, имею огромный опыт работы в португальских туристических компаниях, в частности с закрытыми группами. Работаю в команде таких же профессионалов, влюбленных в свое дело. Нам нравится общаться с новыми людьми, и мы с удовольствием расскажем вам о богатой истории Португалии и её современной жизни.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Максим
Огромное спасибо Мариану и Светлане за увлекательные путешествия по западному и восточному побережьям Мадейры.
Экскурсии очень понравились, вся семья под впечатлением от увиденного, а фотоаппарат переполнен от объема сделанных фотоснимков:)
Оптимально составленные читать дальшеуменьшить
маршруты. Прекрасные виды со смотровых площадок. Малоизвестные места, где практически нет туристов, а только местные жители. Вкусная кухня с интересной подачей на стол (например, шашлыки на подвешенных вертикально прутьях лавра). Дегустация вин. Купание в вулканическом бассейне и на песчаном пляже, сочетание солнца и прохлады гор, чистейший воздух и приятный ветер:)
Отдельно стоит отметить комфортабельные автомобили, где девяти пассажирских мест вполне хватает для семьи и гида. 7-8 часов экскурсии пролетают незаметно.
Светлана и Мариан, спасибо вам ещё раз за эти путешествия по острову!:)
Максим, Ирина, Даша, Наташа.
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А
Александр
Экскурсия прошла отлично. Время пролетело незаметно для нас. На Экскурсии нас было четверо, детям 21 и 13 лет - всем было интересно. Температура воздуха была в среднем 18 градусов (в читать дальшеуменьшить
горах +12), было комфортно. В лавовых озёрах температура воды была 18 градусов- искупались, взбодрились! Было холодно, но не пожалели! Среди купающихся с нами были только русскоговорящие туристы, остальные наблюдали. Природа острова проста изумительна,водопады,лавровые леса, ущелья, горы. Рекомендуем данную экскурсию всем.
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М
Максим
Спасибо Мариану и его супруге Светлане за прекрасную возможность познакомиться с Мадейрой и ее основными достопримечательностями. На комфортабельном транспорте мы проехали практически по всему острову и увидели наиболее интересные места, полюбовались захватывающими видами со смотровых площадок, покупались в океане, отведали блюда местной кухни. Все понравилось, еще раз большое спасибо!
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Т
Татьяна
Спасибо за интересную экскурсию! Узнали много нового, побывали в интересных местах. Очень познавательный и красивый маршрут. Отдельно стоит отметить истинно русский прием гида и команды на португальском острове:)
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Е
Елена
Спасибо Мариану за потрясающую экскурсию. Я не только увидела красивые пейзажи, но и ощутила запах гортезии на дорогах, вкус вина Мадейра, прелесть купания в вулканическом бассейне.
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Э
Эмиль
Очень познавательная экскурсия по невероятно красивым местам. Экскурсия позволяет увидеть значительную часть острова. Удивительное сочетания океана и гор.
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