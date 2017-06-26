9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для посещения западной части острова Мадейра - с июня по сентябрь. В это время погода наиболее комфортная, с минимальной вероятностью дождей, а температура воздуха и воды идеально подходят для прогулок и купания. В апреле, мае и октябре также можно насладиться красотой острова, но возможны небольшие осадки. В остальные месяцы посещение возможно, но стоит быть готовым к более частым дождям и прохладной погоде, что может ограничить комфортность некоторых активностей.

Отправляйтесь в увлекательное путешествие по западной части Мадейры. В Камара ды Лобос вас ждут следы Черчилля и дегустация местных вин. В Рибейра Брава посетите старинную церковь и попробуйте национальный напиток из тростникового рома. В Сау Висенте найдите лучшие пробковые сувениры и искупайтесь в лавовых бассейнах. Восхитительные ландшафты и интересные рассказы об архипелаге станут вашими спутниками

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Приглашаю в уникальное путешествие, во время которого вы узнаете много интересного о прошлом и настоящем архипелага. Вы полюбуетесь невероятными видами, побываете на вулканических пляжах, увидите неописуемой красоты ландшафты, попробуете местные блюда и многое другое.

Первая остановка будет в городке Камара ды Лобос, где любил бывать Черчиль. Я расскажу об истории этого места и о том, почему английский премьер обожал этот город. Затем мы отправимся на фабрику по производству вина Мадейра, где попробуем все 4 вида (сухое, полусухое, полусладкое, сладкое), я расскажу историю этого вина и познакомлю с процедурой его изготовления.

После мы посетим город Рибейра Брава, где находится знаменитая церковь XVII-го века. Попробуем местный напиток из тростникового рома, лимона и меда — я вам расскажу его историю.

Мы пересечём остров с юга на север и окажемся в городке Сау Висенте. Там вы увидите, как отличается океан северного берега от южного. Мы сходим на базар, где можно найти изделия из пробкового дерева, вышивку «бордадуш», шерсть. Побываем на пляже с черным песком в посёлке Сейшала. Остановимся на час для купания в натуральных лавовых бассейнах Порто Монижа, которые были образованы вулканической лавой.

Можем пообедать в рыбном ресторане, попробовать рыбу-саблю и зеленое вино. Ну а потом — на гору Паул да Серра на высоте 1500 метров, мы полюбуемся на остров сверху. Увидим два берега — южный и северный.