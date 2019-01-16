9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Открывать западную Мадейру вы отправитесь в три небольших очаровательных морских города. В Камара ды Лобос пройдёте по следам Черчилля и насладитесь местными винами, в Рибейра Брава заглянете в старинную церковь и попробуете ещё один национальный напиток, в Сау Висенте найдёте лучшие пробковые сувениры и искупаетесь в лавовых бассейнах. А спутниками путешествия станут рассказы об архипелаге и поразительные ландшафты!

Что вас ожидает

Приглашаю в уникальное путешествие, во время которого вы узнаете много интересного о прошлом и настоящем архипелага. Вы полюбуетесь невероятными видами, побываете на вулканических пляжах, увидите неописуемой красоты ландшафты, попробуете местные блюда и многое другое.

Первая остановка будет в городке Камара ды Лобос, где любил бывать Черчиль. Я расскажу об истории этого места и о том, почему английский премьер обожал этот город. Затем мы отправимся на фабрику по производству вина Мадейра, где попробуем все 4 вида (сухое, полусухое, полусладкое, сладкое), я расскажу историю этого вина и познакомлю с процедурой его изготовления.

После мы посетим город Рибейра Брава, где находится знаменитая церковь XVII-го века. Попробуем местный напиток из тростникового рома, лимона и меда — я вам расскажу его историю.

Мы пересечём остров с юга на север и окажемся в городке Сау Висенте. Там вы увидите, как отличается океан северного берега от южного. Мы сходим на базар, где можно найти изделия из пробкового дерева, вышивку «бордадуш», шерсть. Побываем на пляже с черным песком в посёлке Сейшала. Остановимся на час для купания в натуральных лавовых бассейнах Порто Монижа, которые были образованы вулканической лавой.

Можем пообедать в рыбном ресторане, попробовать рыбу-саблю и зеленое вино. Ну а потом — на гору Паул да Серра на высоте 1500 метров, мы полюбуемся на остров сверху. Увидим два берега — южный и северный.