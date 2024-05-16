Экскурсии в Фуншал из Мадейры

Найдено 4 экскурсии в категории «Фуншал» на Мадейре на русском языке, цены от €35. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка по крышам Фуншала
🚶 Пешая
Мини-группа
4.5 часа
38 отзывов
Прогулка по крышам Фуншала
Архитектурные контрасты и потрясающие ракурсы с лучших крыш Старого города
Начало: возле театрального кафе
Расписание: в пятницу в 15:00
28 июня в 15:00
5 июля в 15:00
35 за человека
Знакомьтесь, Фуншал
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Знакомьтесь, Фуншал
Обзорная экскурсия по уютной столице Мадейры в дружеской компании
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
130 за всё до 3 чел.
Невероятный Фуншал
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
6 отзывов
Невероятный Фуншал
Погружение в самобытную культуру города на прогулке по его главным достопримечательностям
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
150 за всё до 3 чел.
Арт-прогулка по Фуншалу
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
6 отзывов
Арт-прогулка по Фуншалу
Знакомимся с художниками Мадейры и рисуем свою картину маслом
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
180 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Andre
    16 мая 2024
    Знакомьтесь, Фуншал
    Очень понравилась экскурсия. Никак не ожидали столько сюрпризов от небольшого острова затерянного на просторах Атлантики. Помимо экскурсии Татьяна дала нам несколько весьма полезных советов относительно логистики нашего дальнейшего путешествия по Мадейре.
  • В
    Владимир
    30 марта 2024
    Прогулка по крышам Фуншала
    Замечательная экскурсия-прогулка по Фуншалу. Возможность увидеть город с других ракурсы и узнать много интересного и познавательного о истории города, его
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    жителях. Много занимательного узнали о архитектуре города. Светлана- прекрасный гид, готовый ответить на любой вопрос о Фуншале и Мадейре. Спасибо за прогулку-беседу.

  • К
    Ксения
    6 января 2024
    Прогулка по крышам Фуншала
    Просто замечательно! Счастлива, что нашла такого приятного и знающего так много о Мадейре экскурсовода Буду рекомендовать всем
  • К
    Ксения
    31 декабря 2023
    Прогулка по крышам Фуншала
    Нам очень понравилась прогулка! Светлана рассказала нам многое о Фуншале, его истории и об фактах жизни на современной Мадейре. Она также ответила на все наши вопросы и порекомендовала места к посещению.
  • А
    Алла
    8 февраля 2023
    Невероятный Фуншал
    Были на индивидуальной экскурсии по Фуншалу с Викторией. Она 21 год живет на Мадейре и знает все изнутри, поэтому особенно
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    интересно было ее слушать! Узнали много интересностей и про остров, и про жизнь на острове. Датами не грузила, на все вопросы отвечала подробно. Наша экскурсия была на второй день нашего пребывания и мы с помощью Виктории поняли, как нам надо организовывать следующие пять дней, чтобы увидеть по максимуму! И в последующие дни на вопросы в мессенджере Виктория тоже нам сразу отвечала! Однозначно рекомендуем! Сергей и Алла.

  • A
    Anastasia
    11 января 2021
    Арт-прогулка по Фуншалу
    Наша прогулка по Фуншалу стала настоящим праздником! Экскурсия Светланы была живой, непринужденной и насыщенной. Мы посетили массу интересных мест, которые
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    навряд ли мы нашли бы сами. Это очень ценно, когда есть возможность отойти от туристических маршрутов и заглянуть в аутентичную жизнь местных жителей. Светлана рассказывает про Мадейру очень сочно, с большой любовью и заражает этим чувством слушателей. Очень жаль, что наша встреча произошла уже в конце нашего отпуска, и мы не смогли реализовать все рекомендации Светланы. Однако все ее советы были прекрасны и ресторан с вкуснейшим мясом, пожаренным на камнях, и тропический сад, и бар с традиционным напитком понча, и музей современного искусства с потрясающим видом мы посетили в последний день по ее рекомендации и получили ещё массу разнообразных впечатлений. Мы много путешествуем и часто бываем на экскурсиях. Экскурсия Светланы безусловно - одна из лучших. У меня было такое чувство, что приехала к старому другу, и он хочет поделиться самым лучшим. В конце экскурсии мы разрисовали чашки и увезли их домой, как память о путешествии на Мадейру и о встрече со светлым, очень позитивным и щедрым человеком Светланой. Спасибо огромное!

  • Е
    Екатерина
    10 января 2020
    Арт-прогулка по Фуншалу
    Это была наша вторая встреча со Светланой (ранее были на прогулке по крышам, которая очень впечатлила). Чтобы могу казать? Восторг!!!!
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    Море эмоций и радости!!!! В прямом смысле мы оставили свой художественный след на одной из дверей арт-улицы Фуншала и теперь с гордостью будем туда возвращаться!!)) А ещё будем пить кофе из чашечек, которые сами расписали, благодаря Светлане и ее чуткому руководству и помощи!!! Ооооочень советуем Арт-прогулку! Она запомнится вам на всю жизнь!!!

  • V
    Vera
    28 января 2019
    Арт-прогулка по Фуншалу
    Огромное спасибо ещё раз Светлане! Действительно информация, которую не найдёте ни в одном путеводителе. Все интересно, неформально, гибко. Сам опыт рисования маслом на пленере в условиях постоянно меняющегося освещения был очень необычен.
  • I
    Irina
    4 декабря 2018
    Невероятный Фуншал
    Нашим гидом была Дина, очень знающая, прелестная и легкая в общении! Она провела для нас очень славную экскурсию! Фуншал незабываем. Нам всем снова хочется вернуться на Мадейру!

Ответы на вопросы от путешественников по Мадейре в категории «Фуншал»

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Сколько стоит экскурсия по Мадейре в июне 2024
Сейчас на Мадейре в категории "Фуншал" можно забронировать 4 экскурсии от 35 до 180. Туристы уже оставили гидам 51 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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