10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Восточная Мадейра с лучших ракурсов

Маршрут нашей поездки выстроен таким образом, чтобы охватить все ключевые точки восточной части острова: вы подниметесь на пик Arieiro с головокружительными панорамами, соберете эвкалиптовые шишки в английском парке Santo-da-Serra, полюбуетесь окрестностями с площадки над аэропортом Мадейры и побываете на смотровой города Машику, а я расскажу романтичную легенду о названии этого места и интересные факты о местах на нашем пути. Если повезет с погодой, заедем в крупнейший гольф-клуб с великолепными панорамами на восток Мадейры, острова Дезерташ и Порту-Санту. А с самой восточной точки острова — мыса Святого Лаврентия вас откроются сногсшибательные виды одновременно на южный и северный берег Мадейры!

Необычные пляжи Мадейры

По пути мы сделаем остановку, чтобы искупаться и понаблюдать за рыбками в кристальной воде на одном из пляжей восточной Мадейры. Можем отдохнуть на пляже с желтым песком из Сахары или заехать на живописный пляж с черным вулканическим песком. Выбор за вами!

Почувствовать себя местным

Отобедав блюдами из свежевыловленных морепродуктов, мы отправимся на местный рынок и посетим раритетный ромовый заводик в Порту Круж, механизмам которого уже больше 150 лет! Вы сможете попробовать настоящий ром, полюбоваться профилем Орлиной скалы и, по желанию, заехать в Сантану, чтобы прогуляться среди симпатичных треугольных домиков.

Прогулка по леваде и дегустация вин

На тенистой прогулочной леваде вы отдохнете в окружении гармоничной природы острова, погрузитесь в мир звуков и ароматов леса, а после насладитесь чудесными видами Мадейры с балкончика левады. А финальным штрихом нашего путешествия может стать дегустация мадеры из коллекции местного винного погребка, которую собирало не одно поколение мадерианцев.