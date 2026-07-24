10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Панорамы пика Арейро, уютный Машику, мыс Святого Лаврентия, пески Сахары и дегустация рома
Восточная часть Мадейры не менее интересна и привлекательна, чем западное побережье: здесь вам встретятся головокружительные панорамы, фактурные горные вершины, колоритные городки.
Наше путешествие приведёт вас к самой восточной точке острова, на пляж с вулканическим песком и в Порту Круж, где уже больше века производят отменный ром. Приготовьтесь пробовать Мадейру на вкус, вдыхать лесные ароматы и влюбляться в природную красоту!
Маршрут нашей поездки выстроен таким образом, чтобы охватить все ключевые точки восточной части острова: вы побываете на смотровой площадке города Машику, где я расскажу романтичную легенду о названии этого места. А с самой восточной точки острова — мыса Святого Лаврентия для вас откроются сногсшибательные виды одновременно на южный и северный берег Мадейры!
Необычные пляжи Мадейры
По пути, если вы пожелаете, мы сделаем остановку, чтобы искупаться и понаблюдать за рыбками в кристальной воде на одном из пляжей восточной Мадейры. Можем отдохнуть на пляже с желтым песком из Сахары или заехать на живописный пляж с черным вулканическим песком. Выбор за вами!
Ромовый завод
Мы посетим раритетный ромовый заводик в Порту Круж, механизмам которого уже больше 150 лет! Вы сможете продегустировать местный ром, полюбоваться профилем Орлиной скалы и, по желанию, попробовать в местном кафе солёную рыбу с красивым названием гаяда под бокал молодого вина с виноградников Мадейры.
Один из самых высоких пиков острова
Мы поднимемся по захватывающей горной дороге на пик Ариейру с головокружительными панорамами, а потом спустимся через старинный район Фуншала, где до сих пор живут потомки англичан, бороздивших просторы Атлантического океана.
Организационные детали
Мы встречаемся утром (часов в 10) около вашего отеля
Дополнительные расходы: обед и дегустация рома (по желанию)
Не забудьте захватить купальные принадлежности, ветровку (в горах может быть прохладно), крем от солнца и питьевую воду
Трансфер
Стоимость экскурсии указана при начале и окончании в Фуншале, Канису и Камара де Лобуш
Если вы проживаете на южном берегу Мадейры (Машику, Рибейра Брава) доплата за трансфер — €38
Для путешественников, проживающих на северном побережье и в Понта ду Сол, Калета или Понта ду Паргу, доплата за трансфер — €57
Маршрут может быть изменён для путешественников, проживающих в Порту да Круж и на северном побережье острова, но мы посетим все точки, указанные в описании.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина и Кирилл — ваш гид на Мадейре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 786 туристов
Здравствуйте! Нас зовут Ирина и Кирилл. Мы проводим экскурсии по острову Мадейра (Португалия). Во время нашей экскурсии вы увидите удивительно красивые уголки острова, услышите его историю, побываете в местном ресторане или на дегустации мадеры. Поразительно, как много на этом маленьком острове мест, которые стоит посетить!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 37 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
37
4
–
3
–
2
–
1
–
Е
Евгения
Благодарим за очень интересный и познавательный тур по Восточной Мадейре! Это было наше первое знакомство с этой частью острова, и оно оставило самые яркие впечатления. После этой поездки захотелось еще больше узнавать и открывать для себя магию Мадейры. Благодарим за совместное проведенный тур, интересную информацию и незабываемые эмоции! 🌿🌊
+3
Вам был полезен этот отзыв?
Марина
самые лучшие впечатления, очень интересный собеседник, знающий гид. Сориентировала по многим интересующим меня вопросам. Всем советую, не пожалеете.
Вам был полезен этот отзыв?
Надежда
мы с молодым человеком поехали на данную экскурсию, ожидая обычную скучную поездку, но как де мы ошибались. экскурсию вёл Кирилл и это было незабываемо!!!!
я никогда еще не оставляла отзывы, но в читать дальшеуменьшить
этот раз я не могу его не оставить.
Гид рассказывает историю каждого места, что мы проезжаем, рассказывает про растения, фауну, колонизацию, описывая все простым незаурядным языком. Всё это подкреплено незабываемыми историями из жизни самого гида и его обширного круга друзей. Гид не будет Вас торопить, не будет смотреиь на часы. Очень общительный и приятный человек.
фидбек от моего молодого человека: «я ненавижу экскурсии, но это первый раз в жизни, когда мне было безумно интересно и гид создал атмосферу настолько дружескую, что мы даже на 2 часа дольше ездили и еще разговаривали в машине как нас довезли обратно до отеля»
В общем, всем советуем!!! Это незабываемая экскурсия!
Спасибо Кириллу и Ирине за офигенный день!!! ❤️❤️❤️
Вам был полезен этот отзыв?
Наталья
Очень рекомендую Ирину в качестве гида по Мадейре! Уверена, с ней вы увидите самые лучшие уголки острова, она доброжелательна, позитивна, увлекательно рассказывает об острове и о разных любопытных нюансах жизни на Мадейре. Спасибо, Ирина, за чудесный день!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Алина
было очень интересно и красиво! Полностью соответствует!
Вам был полезен этот отзыв?
Владимир
Нас было четверо и поэтому Ирина и Кирилл были на двух машинах. Так что нам было очень комфортно. Маршрут был потрясающим - отлично продуман как по таймингу, так и по разнообразию. По дороге узнали много интересного как о природных достопримечательностях, так и об истории Мадейры, и современной жизни на острове.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Мадейры
Похожие экскурсии на «Восточная Мадейра - от леса к пустыне»