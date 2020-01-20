10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Восточная Мадейра — от леса к пустыне

Панорамы пика Арейро, уютный Машику, мыс Святого Лаврентия, пески Сахары и дегустация вин

Ирина и Кирилл
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Ирина и Кирилл – ваш гид
Восточная часть Мадейры не менее интересна и привлекательна, чем западное побережье: здесь вам встретятся головокружительные панорамы, фактурные горные вершины, колоритные городки и, конечно, потрясающие морепродукты.

Наше путешествие приведет вас к самой восточной точке острова, в Сантану с её треугольными домиками, на пляж с вулканическим песком и в Порту Круж, где уже больше века производят отменный ром.

Приготовьтесь пробовать Мадейру на вкус, вдыхать лесные ароматы и влюбляться в природную красоту восточной части острова!
188 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии10 отзывов
5
Восточная Мадейра — от леса к пустыне
Восточная Мадейра — от леса к пустыне

Что вас ожидает

Восточная Мадейра с лучших ракурсов
Маршрут нашей поездки выстроен таким образом, чтобы охватить все ключевые точки восточной части острова: вы подниметесь на пик Arieiro с головокружительными панорамами, соберете эвкалиптовые шишки в английском парке Santo-da-Serra, полюбуетесь окрестностями с площадки над аэропортом Мадейры и побываете на смотровой города Машику, а я расскажу романтичную легенду о названии этого места и интересные факты о местах на нашем пути. Если повезет с погодой, заедем в крупнейший гольф-клуб с великолепными панорамами на восток Мадейры, острова Дезерташ и Порту-Санту. А с самой восточной точки острова — мыса Святого Лаврентия вас откроются сногсшибательные виды одновременно на южный и северный берег Мадейры!

Необычные пляжи Мадейры
По пути мы сделаем остановку, чтобы искупаться и понаблюдать за рыбками в кристальной воде на одном из пляжей восточной Мадейры. Можем отдохнуть на пляже с желтым песком из Сахары или заехать на живописный пляж с черным вулканическим песком. Выбор за вами!

Почувствовать себя местным
Отобедав блюдами из свежевыловленных морепродуктов, мы отправимся на местный рынок и посетим раритетный ромовый заводик в Порту Круж, механизмам которого уже больше 150 лет! Вы сможете попробовать настоящий ром, полюбоваться профилем Орлиной скалы и, по желанию, заехать в Сантану, чтобы прогуляться среди симпатичных треугольных домиков.

Прогулка по леваде и дегустация вин
На тенистой прогулочной леваде вы отдохнете в окружении гармоничной природы острова, погрузитесь в мир звуков и ароматов леса, а после насладитесь чудесными видами Мадейры с балкончика левады. А финальным штрихом нашего путешествия может стать дегустация мадеры из коллекции местного винного погребка, которую собирало не одно поколение мадерианцев.

Организационные детали

  • Мы встречаемся утром (часов в 8-9) около вашего отеля, чтобы успеть всё увидеть и обогнать большие туристические автобусы
  • Дополнительные расходы: обед и дегустация мадеры (по желанию)
  • Не забудьте захватить купальные принадлежности, ветровку (в горах может быть прохладно), крем от солнца и питьевую воду
Восточная Мадейра — от леса к пустыне
Восточная Мадейра — от леса к пустыне
Восточная Мадейра — от леса к пустыне
Восточная Мадейра — от леса к пустыне
Восточная Мадейра — от леса к пустыне
Восточная Мадейра — от леса к пустыне
Восточная Мадейра — от леса к пустыне
Восточная Мадейра — от леса к пустыне
Восточная Мадейра — от леса к пустыне
Восточная Мадейра — от леса к пустыне
Восточная Мадейра — от леса к пустыне
Восточная Мадейра — от леса к пустыне
Восточная Мадейра — от леса к пустыне

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ирина и Кирилл
Ирина и Кирилл
Здравствуйте! Нас зовут Ирина и Кирилл. Мы проводим экскурсии по острову Мадейра (Португалия). Во время нашей экскурсии вы увидите удивительно красивые уголки острова, услышите его историю, побываете в местном ресторане или на дегустации мадеры. Поразительно, как много на этом маленьком острове мест, которые стоит посетить!
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10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

20 января 2020
Экскурсия по восточной части Мадейры необходима всем туристам, приезжающим на остров. Спасибо большое гиду Кириллу за увлекательное путешествие, после которого хочется ещё раз приехать в эти места.
22 декабря 2019
Замечательная экскурсия с замечательным Кириллом.легко и непринужденно провели время,успев много посмотреть,почувствовать,услышать.очень внимательное отношение к пожеланиям путешественников,настоятельно рекомендую 🤗
28 сентября 2019
Экскурсия по Восточной Мадейре нам очень понравилась: комфортно, интересные факты в рассказе гида. Кирилл очень хорошо водит авто, а это немаловажно в условиях горных серпантинов, да ещё и в облаках! Интересный рассказчик, вовремя посоветует, где и что купить с лучшим качеством без переплаты. Знает своеобразные места для посещения. Это всё существенно отличает данную поездку от поездки на большом автобусе с толпой людей. В следующем году планируем приехать в ноябре и обратиться к Кириллу и Ирине для организации экскурсии на яхте.
Елена
8 сентября 2019
У нас это была уже вторая экскурсия по Мадейре с Кириллом! И опять все было четко организовано! Маршрут проработан так, чтобы мы увидели все само интересное и красивое! Природа Восточной Мадейры очень отличается от природы Западной - хорошо, что мы заказали обе экскурсии! Здесь не меньше потрясающих объектов! В эту экскурсию вошла и сказочная прогулка по одной из левад, поэтому не было необходимости заказывать такую экскурсию дополнительно.
Пока мы были на Мадейре, Кирилл и его замечательная жена Ирина постоянно находились с нами на связи, присылая необходимую нам справочную информацию, а кое-какие справки присылал нам даже после нашего возвращения в Питер!
Экскурсии с Кириллом можно рекомендовать любому. Гид подстраивается под вас и по вопросам выбора мест для посещения, и по скорости передвижения на своем комфортабельном автомобиле. Все было классно!
28 августа 2019
Очень понравилось! Потрясающая природа
31 июля 2019
Спасибо огромное Ирине и Кириллу за супер экскурсию!!!))) Нашей семье все очень понравилось. За полдня мы с Кириллом объехали на машине всю восточную Мадейру, полюбовались головокружительными видами, погуляли по старинной усадьбе. Кирилл очень интересный рассказчик, он сумел заинтересовать нашу очень непростую группу – два сильно пожилых человека, ребенок 12 лет… Интересно было всем! Мало того, Кирилл продумал маршрут так, чтобы всем было удобно. А когда мы приехали в город, и Ирина повела нас на пешеходную экскурсию, Кирилл возил на машине нашу бабушку, которая устала и не хотела идти пешком. Спасибо большое за прекрасное время на Мадейре, за вкусную и интересную дегустацию местных вин, за улыбки и хорошее настроение! С удовольствием рекомендуем Кирилла и Ирину, как прекрасных гидов!
7 июля 2019
Очень интересно, посмотрели Мадейру от лесов и до практически пустыни!!! Океан красавец!!! Кирилл ехал быстро, но очень аккуратно, не испытывали никаких проблем! Все показывал, рассказывал!!! Замечательно отдохнули и очень познавательно!!! Спасибо!!!
8 мая 2019
Все было осень интересно!!! Кирилл показал фантастические места и очень многое рассказал!!
21 декабря 2018
Спасибо за супер красивые места и очень интересный рассказ! мы были в раю
Елена
6 ноября 2018
Ирина с Кириллом приехали в назначенное время за нами в отель. Оценив погоду на острове, мы изменили маршрут и поехали по западной, северной и центральной части Мадейры. Кирилл отличный водитель, Ирина - замечательная рассказчица. Они не так давно живут на острове, но они настолько его любят и знают историю, жизнь на острове, интересные факты и легенды об этом удивительном месте. Восьмичасовая экскурсия прошла незаметно, но за это время мы очень много увидели: посетили чудесные городки со своей историей и своим микроклиматом, полюбовались водопадами, которые ниспадают в самых необычных местах из невидимых источников, ощутили мощь океана, наблюдая за огромными волнами, пообедали высоко в горах в семейном ресторанчике, доехали до облаков и увидели плюшевые горы, покрытые вереском. Спасибо Ирине и Кириллу за душевную экскурсию.

Ирина и Кирилл проводит ещё 2 экскурсии

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