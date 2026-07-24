10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Восточная часть Мадейры не менее интересна и привлекательна, чем западное побережье: здесь вам встретятся головокружительные панорамы, фактурные горные вершины, колоритные городки. Наше путешествие приведёт вас к самой восточной точке острова, на пляж с вулканическим песком и в Порту Круж, где уже больше века производят отменный ром. Приготовьтесь пробовать Мадейру на вкус, вдыхать лесные ароматы и влюбляться в природную красоту!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Восточная Мадейра с лучших ракурсов

Маршрут нашей поездки выстроен таким образом, чтобы охватить все ключевые точки восточной части острова: вы побываете на смотровой площадке города Машику, где я расскажу романтичную легенду о названии этого места. А с самой восточной точки острова — мыса Святого Лаврентия для вас откроются сногсшибательные виды одновременно на южный и северный берег Мадейры!

Необычные пляжи Мадейры

По пути, если вы пожелаете, мы сделаем остановку, чтобы искупаться и понаблюдать за рыбками в кристальной воде на одном из пляжей восточной Мадейры. Можем отдохнуть на пляже с желтым песком из Сахары или заехать на живописный пляж с черным вулканическим песком. Выбор за вами!

Ромовый завод

Мы посетим раритетный ромовый заводик в Порту Круж, механизмам которого уже больше 150 лет! Вы сможете продегустировать местный ром, полюбоваться профилем Орлиной скалы и, по желанию, попробовать в местном кафе солёную рыбу с красивым названием гаяда под бокал молодого вина с виноградников Мадейры.

Один из самых высоких пиков острова

Мы поднимемся по захватывающей горной дороге на пик Ариейру с головокружительными панорамами, а потом спустимся через старинный район Фуншала, где до сих пор живут потомки англичан, бороздивших просторы Атлантического океана.

Организационные детали

Мы встречаемся утром (часов в 10) около вашего отеля

Дополнительные расходы: обед и дегустация рома (по желанию)

Не забудьте захватить купальные принадлежности, ветровку (в горах может быть прохладно), крем от солнца и питьевую воду

Трансфер

Стоимость экскурсии указана при начале и окончании в Фуншале, Канису и Камара де Лобуш

Если вы проживаете на южном берегу Мадейры (Машику, Рибейра Брава) доплата за трансфер — €38

Для путешественников, проживающих на северном побережье и в Понта ду Сол, Калета или Понта ду Паргу, доплата за трансфер — €57

Маршрут может быть изменён для путешественников, проживающих в Порту да Круж и на северном побережье острова, но мы посетим все точки, указанные в описании.