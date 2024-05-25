Выездные экскурсии из Мадейры

Найдено 13 экскурсий в категории «Выездные» на Мадейре на русском языке, цены от €35. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Центральная и Восточная Мадейра за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
20 отзывов
Центральная и Восточная Мадейра за 1 день
Горные вершины, панорамы Атлантического океана, уютные городки и шикарные смотровые площадки
Начало: Отель проживания туристов
10 июня в 09:00
15 июня в 09:30
186 за всё до 4 чел.
Сказочные леса Мадейры
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
34 отзыва
Сказочные леса Мадейры
Насладиться фантастическими пейзажами лаврового леса Лаурисильва и узнать о природе острова
10 июня в 09:30
15 июня в 09:30
186 за всё до 4 чел.
Восточная Мадейра - от леса к пустыне
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
27 отзывов
Восточная Мадейра - от леса к пустыне
Панорамы пика Арейро, уютный Машику, мыс Святого Лаврентия, пески Сахары и дегустация вин
Завтра в 09:30
10 июня в 08:30
257 за всё до 3 чел.
Прогулка по крышам Фуншала
🚶 Пешая
Мини-группа
4.5 часа
38 отзывов
Прогулка по крышам Фуншала
Архитектурные контрасты и потрясающие ракурсы с лучших крыш Старого города
Начало: возле театрального кафе
Расписание: в пятницу в 15:00
28 июня в 15:00
5 июля в 15:00
35 за человека
Восточная Мадейра - путешествие по следам первооткрывателей
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Восточная Мадейра - путешествие по следам первооткрывателей
Отправиться в насыщенную и увлекательную поездку по природным, видовым и колоритным местам острова
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
250 за всё до 3 чел.
Первозданная природа западной Мадейры
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
62 отзыва
Первозданная природа западной Мадейры
Панорамы мыса Кабо Жиран, горное плато, вулканические бассейны и знакомство с местной кухней
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
257 за всё до 3 чел.
Знакомьтесь, Фуншал
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Знакомьтесь, Фуншал
Обзорная экскурсия по уютной столице Мадейры в дружеской компании
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
130 за всё до 3 чел.
Нескучное путешествие по Западной Мадейре
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Нескучное путешествие по Западной Мадейре
Посетить известные и сокровенные места западной части острова на дружеской авто-пешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
250 за всё до 3 чел.
«Долина монахинь» в жерле вулкана
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
7 отзывов
«Долина монахинь» в жерле вулкана
Спуститься на машине в застывший кратер, увидеть бескрайний океан и полюбоваться горными пейзажами
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
257 за всё до 3 чел.
Невероятный Фуншал
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
6 отзывов
Невероятный Фуншал
Погружение в самобытную культуру города на прогулке по его главным достопримечательностям
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
150 за всё до 3 чел.
Арт-прогулка по Фуншалу
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
6 отзывов
Арт-прогулка по Фуншалу
Знакомимся с художниками Мадейры и рисуем свою картину маслом
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
180 за экскурсию
Восточная часть острова Мадейра
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Восточная часть острова Мадейра
Красивейшие панорамы, истории о мореплавателях и природные достопримечательности острова
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
225 за всё до 3 чел.
Западная часть острова Мадейра
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
9 отзывов
Западная часть острова Мадейра
Знакомство с природным, историческим и культурным достоянием региона
Завтра в 15:00
10 июня в 10:00
225 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Пётр
    25 мая 2024
    Центральная и Восточная Мадейра за 1 день
    Очень понравилась экскурсия. Эрудированный и грамотный экскурсовод структурированно давал информацию.
  • Е
    Екатерина
    17 мая 2024
    Центральная и Восточная Мадейра за 1 день
    Юрий - прекрасный водитель, внимательный гид и кладезь всевозможной информации по Мадейре. Рада, что посмотрела Остров с Вашим сопровождением! Большое спасибо!
  • A
    Andre
    16 мая 2024
    Знакомьтесь, Фуншал
    Очень понравилась экскурсия. Никак не ожидали столько сюрпризов от небольшого острова затерянного на просторах Атлантики. Помимо экскурсии Татьяна дала нам несколько весьма полезных советов относительно логистики нашего дальнейшего путешествия по Мадейре.
  • Л
    Людмила
    11 мая 2024
    Центральная и Восточная Мадейра за 1 день
    С огромным теплом вспоминаем экскурсию Юрия по Мадейре! Юрий - очень эрудированный человек, чудесный рассказчик. Мы узнали на экскурсии множество интереснейших фактов о формировании острова. Также Юрий посоветовал нам классный ресторан 🔥 Вспоминаю - и слюнки текут 😋
  • О
    Ольга
    22 апреля 2024
    Нескучное путешествие по Западной Мадейре
    Хочу поблагодарить Дениса, за великолепную и действительно нескучную экскурсию!!! Он не только профессионал своего дела, но и просто приятный человек.
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    Мы увидели так много красивых мест, и получили столько же интересной, и познавательной информации! Мы ни на секунду не пожалели что выбрали именно вас!!!)

  • А
    Александр
    5 апреля 2024
    Восточная Мадейра - от леса к пустыне
    Все было превосходно!!!! Рекомендую!!! Красота неописуемая 😍
  • S
    SERGEY
    2 апреля 2024
    Сказочные леса Мадейры
    Спасибо Юрию, он настоящий профи. Получил полное представление о Мадейре! ‼️
  • В
    Владимир
    30 марта 2024
    Прогулка по крышам Фуншала
    Замечательная экскурсия-прогулка по Фуншалу. Возможность увидеть город с других ракурсы и узнать много интересного и познавательного о истории города, его
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    жителях. Много занимательного узнали о архитектуре города. Светлана- прекрасный гид, готовый ответить на любой вопрос о Фуншале и Мадейре. Спасибо за прогулку-беседу.

  • В
    Владимир
    28 марта 2024
    Сказочные леса Мадейры
    Замечательная экскурсия! Юрий -прекрасный гид с обширными знаниями по истории, культуре, геологии, биологии,экономики Мадейры. Информация интересная, познавательная без обилия дат. Юрий учитывает пожелания экскурсантов, то есть эскурсия действительно индивидуальная. Спасибо за прекрасно проведённое время!
  • В
    Валентина
    18 марта 2024
    Сказочные леса Мадейры
    Здравствуйте! В этом году 4 марта нам посчастливелось побывать на экскурсии с нашим соотечественником гидом которого зовут Юрий. Нам с
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    мужем очень понравилась экскурсия. Юрий грамотно и интересно, донес до нас информацию об острове Мадейра. Показал нам очень красивые места. Провел по бесконечной Леваде, которая открылась уютным уголком с живописным пейзажем из водопада и россыпи камней. По пути нам встречались ростения, которые знакомы нам с детства, но они были такими древнеми, что превратились в настоящие деревья. Лавровый лес, действительно выглядит сказочно. Каждое дерево- это загадка природы покрытая мхом и папортником. Экскурсия у нас была в первые дни прибывания на острове Мадейра. Поэтому она нас очень впечатлила. Наша оценка - отлично. Гиду Юрию, большое спасибо за то что показал нам остров и рассказал много интересного.

    Здравствуйте! В этом году 4 марта нам посчастливелось побывать на экскурсии с нашим соотечественником гидом которогоЗдравствуйте! В этом году 4 марта нам посчастливелось побывать на экскурсии с нашим соотечественником гидом которогоЗдравствуйте! В этом году 4 марта нам посчастливелось побывать на экскурсии с нашим соотечественником гидом которогоЗдравствуйте! В этом году 4 марта нам посчастливелось побывать на экскурсии с нашим соотечественником гидом которого

Ответы на вопросы от путешественников по Мадейре в категории «Выездные»

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  1. Центральная и Восточная Мадейра за 1 день
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  3. Восточная Мадейра - от леса к пустыне
  4. Прогулка по крышам Фуншала
  5. Восточная Мадейра - путешествие по следам первооткрывателей
Сколько стоит экскурсия по Мадейре в июне 2024
Сейчас на Мадейре в категории "Выездные" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 35 до 257. Туристы уже оставили гидам 217 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии по окрестностям Мадейры и местам Португалии в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии
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