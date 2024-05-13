Утром поедем в деревню Камача, где производят мебель, корзины и сувениры, сплетённые из ивовых веток. Прогуляемся по национальному парку Рибейро Фрио и осмотрим форелевое хозяйство.

Отсюда начнётся наш первый переход по туристической тропе вдоль левады — вымощенного камнем оросительного канала, созданного в колониальные времена. Будем двигаться через реликтовый лес, охраняемый ЮНЕСКО.

Затем поедем в уютный Машику. Полюбуемся прибрежной крепостью и видовым парком. Отдохнём, искупаемся и проводим закат у мыса Гаражау, где возвышается статуя Иисуса Христа.