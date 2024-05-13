Треккинг по Мадейре с морской прогулкой, дегустациями мадеры и медового пирога
Индивидуальный тур в Мадейре

Исследовать пешие тропы, природные и архитектурные жемчужины острова и искупаться в открытом океане

Приглашаем провести активный отпуск на острове Мадейра с проживанием на вилле и трёхразовым питанием.

Вы обойдёте весь остров, сможете сравнить несколько пляжей и увидите все знаковые природные и рукотворные достопримечательности.

Отправитесь на морскую прогулку на корабле и выйдете в открытый океан, где есть вероятность встретить дельфинов, китов и черепах. Продегустируете сорта знаменитой мадеры и попробуете традиционное угощение — медовый пирог.
Треккинг по Мадейре с морской прогулкой, дегустациями мадеры и медового пирога
Треккинг по Мадейре с морской прогулкой, дегустациями мадеры и медового пирога
Треккинг по Мадейре с морской прогулкой, дегустациями мадеры и медового пирога
Ближайшие даты:
13
мая
10
окт

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€1 295
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возраст участников — 10+

С собой в тур необходимо взять треккинговые кроссовки, тёплую и непромокаемую одежду, фонарик, термос, лёгкую походную кружку, купальные принадлежности, полотенце и рюкзак для транспортировки личных вещей на треке.

Программа тура по дням

1 день

Начало путешествия

Встретим вас в аэропорту Мадейры и отвезём на виллу. Будет время разобрать чемоданы, освежиться в душе, поужинать и отдохнуть перед большим путешествием по острову.

Начало путешествияНачало путешествияНачало путешествияНачало путешествияНачало путешествияНачало путешествияНачало путешествия
2 день

Деревня Камача, парк Рибейро Фрио и город Машику

Утром поедем в деревню Камача, где производят мебель, корзины и сувениры, сплетённые из ивовых веток. Прогуляемся по национальному парку Рибейро Фрио и осмотрим форелевое хозяйство.

Отсюда начнётся наш первый переход по туристической тропе вдоль левады — вымощенного камнем оросительного канала, созданного в колониальные времена. Будем двигаться через реликтовый лес, охраняемый ЮНЕСКО.

Затем поедем в уютный Машику. Полюбуемся прибрежной крепостью и видовым парком. Отдохнём, искупаемся и проводим закат у мыса Гаражау, где возвышается статуя Иисуса Христа.

Деревня Камача, парк Рибейро Фрио и город МашикуДеревня Камача, парк Рибейро Фрио и город МашикуДеревня Камача, парк Рибейро Фрио и город МашикуДеревня Камача, парк Рибейро Фрио и город МашикуДеревня Камача, парк Рибейро Фрио и город МашикуДеревня Камача, парк Рибейро Фрио и город МашикуДеревня Камача, парк Рибейро Фрио и город Машику
3 день

Мыс Сан-Лоренцо, деревня Каничал и порт Фуншал

После завтрака пешком отправимся к самой восточной точке Мадейры — к скалистому мысу Сан-Лоренцо. Отдохнём на небольшом пляже Праинья, где чёрный вулканический песок смешан с белым. Осмотрим деревню Каничал, пообедаем в ресторане морепродуктов и прогуляемся по улочкам морского порта Фуншал.

Мыс Сан-Лоренцо, деревня Каничал и порт ФуншалМыс Сан-Лоренцо, деревня Каничал и порт ФуншалМыс Сан-Лоренцо, деревня Каничал и порт ФуншалМыс Сан-Лоренцо, деревня Каничал и порт ФуншалМыс Сан-Лоренцо, деревня Каничал и порт ФуншалМыс Сан-Лоренцо, деревня Каничал и порт ФуншалМыс Сан-Лоренцо, деревня Каничал и порт Фуншал
4 день

Треккинг по Долине монахинь

Сегодня пройдём 12,5 км. На тропе полюбуемся панорамой Долины монахинь и горного хребта. Заглянем в лавовые пещеры вулканического происхождения, которым уже тысячи лет. Осмотрим бьющие тут подземные источники, гроты, побываем в музее с 3D-презентациями об истории этих мест.

Треккинг по Долине монахиньТреккинг по Долине монахиньТреккинг по Долине монахиньТреккинг по Долине монахиньТреккинг по Долине монахиньТреккинг по Долине монахиньТреккинг по Долине монахинь
5 день

Дегустация мадеры, утёсы, водопады и древности

Утром посетим один из самых высоких утёсов острова — Кабу-Жиран. Поднимемся на смотровую площадку с прозрачным полом и насладимся бескрайними видами океанских просторов.

Отправимся на завод по производству мадеры и продегустируем 4 вида этого вина. Переместимся на северное побережье Мадейры, где расположены церковь 17 века с уникальными фресками и часовня, где, по легенде, местным жителям являлся покровитель острова — Святой Винсент.

Пообедав, поедем в район Сейшал, где полюбуемся водопадом. Направимся в городок Порту-Мониш, известный естественными бассейнами вулканического происхождения, и искупаемся.

Побываем в районе Ашадаш-да-Круш, а затем двинемся к утёсу в самой западной точке Мадейры. Осмотрим высочайший островной водопад, отвесные скалы, проводим заходящее солнце у старого маяка.

Дегустация мадеры, утёсы, водопады и древностиДегустация мадеры, утёсы, водопады и древностиДегустация мадеры, утёсы, водопады и древностиДегустация мадеры, утёсы, водопады и древностиДегустация мадеры, утёсы, водопады и древностиДегустация мадеры, утёсы, водопады и древностиДегустация мадеры, утёсы, водопады и древности
6 день

Треккинг от Ариеро до Руйвы

Сегодня нас ждёт треккинг на весь день. Мы пройдём около 10 км от пика Ариеро до самой высокой точки острова — Руйву. На маршруте будем останавливаться на смотровых, побываем в нескольких климатических зонах. Вечером поужинаем в ресторане.

Треккинг от Ариеро до РуйвыТреккинг от Ариеро до РуйвыТреккинг от Ариеро до РуйвыТреккинг от Ариеро до РуйвыТреккинг от Ариеро до РуйвыТреккинг от Ариеро до Руйвы
7 день

Морская прогулка, канатная дорога и Фуншал

С утра отправимся на морскую прогулку на корабле, точной копии каравеллы Христофора Колумба. Есть вероятность встретить дельфинов, черепах и китов. Искупаемся в открытом океане, выпьем мадеры и попробуем национальный медовый пирог.

Позже прогуляемся по Фуншалу, заглянем на рынок и пообедаем. По канатной дороге поднимемся к дворцу Монте. Полюбуемся видами города с высоты, пройдёмся по саду среди экзотических растений и водопадов, посетим 2 выставки.

Обратно в Фуншал спустимся на санях-тобогганах и поедем в городок Кальета. Зайдём в музей при заводе по производству рома и понежимся на самом большом пляже Мадейры с золотым песком.

Морская прогулка, канатная дорога и ФуншалМорская прогулка, канатная дорога и ФуншалМорская прогулка, канатная дорога и ФуншалМорская прогулка, канатная дорога и ФуншалМорская прогулка, канатная дорога и ФуншалМорская прогулка, канатная дорога и ФуншалМорская прогулка, канатная дорога и Фуншал
8 день

Сантана и Порту-да-Круш

Утром заедем в город Сантана, где сохранились традиционные домики треугольной формы с соломенными крышами, в которых жили первооткрыватели острова. Затем вдоль левады начнём треккинг протяжённостью 16 км. Будем двигаться через тоннели, полюбуемся горными пейзажами и водопадами.

На обратном пути на виллу заглянем в район Порту-да-Круш. Прогуляемся по кварталам и побережью, насладимся закатными лучами.

Сантана и Порту-да-КрушСантана и Порту-да-КрушСантана и Порту-да-КрушСантана и Порту-да-КрушСантана и Порту-да-КрушСантана и Порту-да-КрушСантана и Порту-да-Круш
9 день

Завершающий день

Соберём вещи и отправимся в Фуншал, где будет время на шопинг. Отвезём вас в аэропорт и попрощаемся.

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: международный аэропорт Мадейры, точное время встречи зависит от вашего рейса
Завершение: международный аэропорт Мадейры, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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