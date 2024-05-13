Исследовать пешие тропы, природные и архитектурные жемчужины острова и искупаться в открытом океане
Вы обойдёте весь остров, сможете сравнить несколько пляжей и увидите все знаковые природные и рукотворные достопримечательности.
Отправитесь на морскую прогулку на корабле и выйдете в открытый океан, где есть вероятность встретить дельфинов, китов и черепах. Продегустируете сорта знаменитой мадеры и попробуете традиционное угощение — медовый пирог.
мая
окт
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€1 295
Описание
Организационные детали
Возраст участников — 10+
С собой в тур необходимо взять треккинговые кроссовки, тёплую и непромокаемую одежду, фонарик, термос, лёгкую походную кружку, купальные принадлежности, полотенце и рюкзак для транспортировки личных вещей на треке.
Программа тура по дням
Начало путешествия
Встретим вас в аэропорту Мадейры и отвезём на виллу. Будет время разобрать чемоданы, освежиться в душе, поужинать и отдохнуть перед большим путешествием по острову.
Деревня Камача, парк Рибейро Фрио и город Машику
Утром поедем в деревню Камача, где производят мебель, корзины и сувениры, сплетённые из ивовых веток. Прогуляемся по национальному парку Рибейро Фрио и осмотрим форелевое хозяйство.
Отсюда начнётся наш первый переход по туристической тропе вдоль левады — вымощенного камнем оросительного канала, созданного в колониальные времена. Будем двигаться через реликтовый лес, охраняемый ЮНЕСКО.
Затем поедем в уютный Машику. Полюбуемся прибрежной крепостью и видовым парком. Отдохнём, искупаемся и проводим закат у мыса Гаражау, где возвышается статуя Иисуса Христа.
Мыс Сан-Лоренцо, деревня Каничал и порт Фуншал
После завтрака пешком отправимся к самой восточной точке Мадейры — к скалистому мысу Сан-Лоренцо. Отдохнём на небольшом пляже Праинья, где чёрный вулканический песок смешан с белым. Осмотрим деревню Каничал, пообедаем в ресторане морепродуктов и прогуляемся по улочкам морского порта Фуншал.
Треккинг по Долине монахинь
Сегодня пройдём 12,5 км. На тропе полюбуемся панорамой Долины монахинь и горного хребта. Заглянем в лавовые пещеры вулканического происхождения, которым уже тысячи лет. Осмотрим бьющие тут подземные источники, гроты, побываем в музее с 3D-презентациями об истории этих мест.
Дегустация мадеры, утёсы, водопады и древности
Утром посетим один из самых высоких утёсов острова — Кабу-Жиран. Поднимемся на смотровую площадку с прозрачным полом и насладимся бескрайними видами океанских просторов.
Отправимся на завод по производству мадеры и продегустируем 4 вида этого вина. Переместимся на северное побережье Мадейры, где расположены церковь 17 века с уникальными фресками и часовня, где, по легенде, местным жителям являлся покровитель острова — Святой Винсент.
Пообедав, поедем в район Сейшал, где полюбуемся водопадом. Направимся в городок Порту-Мониш, известный естественными бассейнами вулканического происхождения, и искупаемся.
Побываем в районе Ашадаш-да-Круш, а затем двинемся к утёсу в самой западной точке Мадейры. Осмотрим высочайший островной водопад, отвесные скалы, проводим заходящее солнце у старого маяка.
Треккинг от Ариеро до Руйвы
Сегодня нас ждёт треккинг на весь день. Мы пройдём около 10 км от пика Ариеро до самой высокой точки острова — Руйву. На маршруте будем останавливаться на смотровых, побываем в нескольких климатических зонах. Вечером поужинаем в ресторане.
Морская прогулка, канатная дорога и Фуншал
С утра отправимся на морскую прогулку на корабле, точной копии каравеллы Христофора Колумба. Есть вероятность встретить дельфинов, черепах и китов. Искупаемся в открытом океане, выпьем мадеры и попробуем национальный медовый пирог.
Позже прогуляемся по Фуншалу, заглянем на рынок и пообедаем. По канатной дороге поднимемся к дворцу Монте. Полюбуемся видами города с высоты, пройдёмся по саду среди экзотических растений и водопадов, посетим 2 выставки.
Обратно в Фуншал спустимся на санях-тобогганах и поедем в городок Кальета. Зайдём в музей при заводе по производству рома и понежимся на самом большом пляже Мадейры с золотым песком.
Сантана и Порту-да-Круш
Утром заедем в город Сантана, где сохранились традиционные домики треугольной формы с соломенными крышами, в которых жили первооткрыватели острова. Затем вдоль левады начнём треккинг протяжённостью 16 км. Будем двигаться через тоннели, полюбуемся горными пейзажами и водопадами.
На обратном пути на виллу заглянем в район Порту-да-Круш. Прогуляемся по кварталам и побережью, насладимся закатными лучами.
Завершающий день
Соберём вещи и отправимся в Фуншал, где будет время на шопинг. Отвезём вас в аэропорт и попрощаемся.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: международный аэропорт Мадейры, точное время встречи зависит от вашего рейсаЗавершение: международный аэропорт Мадейры, вторая половина дня
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.