Индивидуальная
до 8 чел.
Главные красоты Сан-Мигеля
Этот день подарит вам уникальные виды и незабываемые впечатления. Путешествие по живописным местам острова, включая вулканические озера и термальные источники
Начало: У вашего отеля
21 дек в 08:00
22 дек в 08:00
от €230 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по кратерам вулкана на острове Сан-Мигель
Увлекательное путешествие по живописным местам Сан-Мигеля: цветные озёра, вулканические панорамы и истории о прошлом Азорских островов
Начало: Понта Дельгада
«Если захотите, мы познакомим вас с этим городом на краткой обзорной экскурсии — или же посетим магазин ликерной фабрики, где услышите о том, как вручную производят этот особенный напиток и попробуете разные виды азорского ликера»
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:30
€195 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Сан-Мигель - весь остров за 1 день
Обзорная экскурсия по Сан-Мигелю: вулканы, озёра и парки. Уникальная природа и история ждут вас на каждом шагу. Забронируйте незабываемое путешествие
Начало: По договорённости
«Приглашаю на обзорную экскурсию по острову Сан-Мигель»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
от €360 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- EElmira19 сентября 2025Великолепная экскурсия с очень профессиональным гидом. Получили огромное удовольствие. Очень рекомендуем.
- ДДмитрий31 августа 2025Наталья великолепно провела экскурсию, рассказала много интересной информации про остров. Была пунктуальна и очень доброжелательна. Пожалуй, один из лучших гидов, которых мы встречали. Рекомендую всем, кто желает поближе познакомится с чудесным островом.
- ЕЕлена15 августа 2025Чудесная поездка, Павел очень много интересного рассказал об островах, их географии и истории, учел все наши пожелания, показал все значимые места и красоты острова. Все было замечательно, интересно и вкусно.
- ООлег15 августа 2025Это была не просто экскурсия — это был день, когда остров открылся по‑настоящему. С первой минуты чувствовалась забота Павла: встретил
- ДДенис10 августа 2025Павел — настоящий мастер своего дела: он не просто возит по маршруту, а погружает в мир острова, делясь легендами, историей
- ООлеся4 августа 2025Один из немногих гидов, экскурсии с которыми я бронировала на ресурсе, который не просто оправдал, но превзошел все ожидания!
Интеллигентный человек, хороший рассказчик, приятный собеседник, терпеливый мужчина, который выдержал подростков.
Очень и очень рекомендую!
Павел, еще раз огромное спасибо!
- ООльга6 июля 2025Хочу сказать огромное спасибо Наталье за замечательный день! Это было фантастично 🔥. Отдельно хочу отметить гибкий подход, Наталья выслушала и
- ВВладислав25 июня 2025Наталья, спасибо большое за замечательную экскурсию! Много интересного узнал про Азорские острова, природа просто завораживает!
- ГГалина6 июня 2025Наталья очень классный гид, предложила трансфер из нашего дома (мы были без машины), посоветовала лучшие места, что можно было посетить в плохую погоду, показала местный крутой ресторан с эксклюзивным местным блюдом. Всё прошло отлично, рекомендую)
- РРита3 июня 2025Павел прекрасно владеет информацией о географии, истории и природе острова. Он щедро делился своими знаниями, а также помог советами о
- ЭЭдгар15 мая 2025Наталья - потрясающий гид и экскурсовод по острову Сан-Мигель. За 2,5 дня посмотрели с ней весь остров, грамотно спланировав посещение
- PPavlina14 мая 2025Замечательная экскурсия, благодаря Наталье мы влюбились в остров. Это было очень интересное, хорошо продуманное путешествие. Большое спасибо!
- ССергей13 мая 2025Спасибо огромное Павлу за экскурсию и за прекрасные впечатления от острова! Настоятельно рекомендую, Павел- профессионал своего дела!
- ЛЛюдмила6 мая 2025Нам очень понравилось,очень красивый остров! Наталья дала нам очень много информации,прекрасно знает историю острова.
- ССтанислав27 апреля 2025Отличная экскурсия с Павлом! Всё было организовано вовремя, маршрут продуман и гибко подстроен под нас. Павел показал главные достопримечательности, рассказал много интересного о жизни на Азорах и даже порекомендовал классные рестораны. Очень тёплые впечатления!
- ССофия27 апреля 2025Огромное спасибо Павлу за прекрасный день! Нам очень понравился маршрут подача материала, 8 часов прошло незаметно!
- VValerie17 апреля 2025Потрясающий день с замечательным гидом! Необыкновенные виды, интересные факты и истории, прекрасный сервис, комфортный транспорт! Наше первое знакомство с островом
- ААнастасия14 апреля 2025Хочу поблагодарить Павла за прекраснейшую экскурсию! Павел проводил экскурсию для нашей семьи (2 взрослых и 3 детей): связался заранее, уточнил,
- ККсения12 апреля 2025Добрый день! Вчера состоялась наша экскурсия с Павлом, и этот день очень запомнился нам, благодаря ему.
Павел показал нам остров, адаптируя
- ВВлад10 апреля 2025Спасибо большое вам, Павел за экскурсию по западной части острова, впечатление осталось отличным, жаль конечно, что не получилось увидеть некоторые объекты из-за облаков, но что поделать, у природы нет плохой погоды. Значит будет повод сюда вернуться.
