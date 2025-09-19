читать дальше

и забавными историями. Он чутко прислушивается к пожеланиям, создавая ощущение полного комфорта. У нас были индивидуальные экскурсии на удобном микроавтобусе, и это позволило почувствовать себя не в туристической группе, а в путешествии с другом.



Организация — на высшем уровне, а атмосфера — лёгкая, тёплая и дружеская. И я, и мой друг остались в полном восторге: за эти два дня мы словно увидели весь остров и узнали о нём всё самое важное и интересное.

В августе 2025 года мы с другом провели на Сан-Мигеле несколько дней. Мы взяли две экскурсии у Павла и остались в полном восторге, потому что увидели весь остров — самые красивые места, побывали там, где нечасто встретишь туриста, а ещё теперь знаем о нём множество историй и легенд.



Первая экскурсия была на востоке острова: мы выехали из Понта-Делгадy на север, посетили несколько городов на северном побережье. Узнали, что город, в который мы с другом ездили самостоятельно — Rabo do Peixe, — не самое комфортное и безопасное место для туризма 🤣🤣🤣. Затем, через озеро Фого, мы поехали в Фурнаш и на юго-восток. Павел показал нам волшебные места с потрясающими видами, рассказывал о них истории и легенды — было очень интересно. Мы увидели всё восточное побережье.



Во второй день мы отправились на запад. Нам очень повезло с погодой, и мы смогли увидеть озеро в Сет-Сидадеш во всей красе. Это необыкновенно красивое место — смотришь, и мурашки бегут по коже. Мы также проехали по западному и юго-западному побережью до терм в ущелье, которое своей природой напоминало парк Юрского периода. Сидишь в воде, а над тобой — скала, заросшая зеленью, и древовидные папоротники. Было невероятно здорово!



Павел, спасибо за эти чудесные эмоции и воспоминания!