Обзорные и познавательные экскурсии Понты-Делгады

Найдено 3 экскурсии в категории «Обзорные» в Понте-Делгаде на русском языке, цены от €195. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Главные красоты Сан-Мигеля: Сети-Сидадес и Лагоа-ду-Фого
На машине
8 часов
22 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Главные красоты Сан-Мигеля
Этот день подарит вам уникальные виды и незабываемые впечатления. Путешествие по живописным местам острова, включая вулканические озера и термальные источники
Начало: У вашего отеля
21 дек в 08:00
22 дек в 08:00
от €230 за всё до 8 чел.
Обзорная экскурсия по кратерам вулкана на острове Сан-Мигель
На машине
8 часов
14 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по кратерам вулкана на острове Сан-Мигель
Увлекательное путешествие по живописным местам Сан-Мигеля: цветные озёра, вулканические панорамы и истории о прошлом Азорских островов
Начало: Понта Дельгада
«Если захотите, мы познакомим вас с этим городом на краткой обзорной экскурсии — или же посетим магазин ликерной фабрики, где услышите о том, как вручную производят этот особенный напиток и попробуете разные виды азорского ликера»
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:30
€195 за всё до 4 чел.
Сан-Мигель - весь остров за 1 день
На машине
8 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Сан-Мигель - весь остров за 1 день
Обзорная экскурсия по Сан-Мигелю: вулканы, озёра и парки. Уникальная природа и история ждут вас на каждом шагу. Забронируйте незабываемое путешествие
Начало: По договорённости
«Приглашаю на обзорную экскурсию по острову Сан-Мигель»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
от €360 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • E
    Elmira
    19 сентября 2025
    Обзорная экскурсия по кратерам вулкана на острове Сан-Мигель
    Великолепная экскурсия с очень профессиональным гидом. Получили огромное удовольствие. Очень рекомендуем.
  • Д
    Дмитрий
    31 августа 2025
    Обзорная экскурсия по кратерам вулкана на острове Сан-Мигель
    Наталья великолепно провела экскурсию, рассказала много интересной информации про остров. Была пунктуальна и очень доброжелательна. Пожалуй, один из лучших гидов, которых мы встречали. Рекомендую всем, кто желает поближе познакомится с чудесным островом.
    Наталья великолепно провела экскурсию, рассказала много интересной информации про остров. Была пунктуальна и очень доброжелательна. Пожалуй
  • Е
    Елена
    15 августа 2025
    Главные красоты Сан-Мигеля: Сети-Сидадес и Лагоа-ду-Фого
    Чудесная поездка, Павел очень много интересного рассказал об островах, их географии и истории, учел все наши пожелания, показал все значимые места и красоты острова. Все было замечательно, интересно и вкусно.
    Чудесная поездка, Павел очень много интересного рассказал об островах, их географии и истории, учел все наши пожелания, показал все значимые места и красоты острова. Все было замечательно, интересно и вкусно.
  • О
    Олег
    15 августа 2025
    Главные красоты Сан-Мигеля: Сети-Сидадес и Лагоа-ду-Фого
    Это была не просто экскурсия — это был день, когда остров открылся по‑настоящему. С первой минуты чувствовалась забота Павла: встретил
    нас с улыбкой, уточнил пожелания, заботиво подготовил бутылки воды в автобусе. Маршрут по Сан‑Мигелу соединял самые красивые места и тихие, почти личные уголки: смотровые площадки над озёрами Сете-Сидадиш, прозрачная вода Lagoa do Fogo, тёплый источник Caldeira Velha. У Павла получалось рассказывать о природе и людях так, что хотелось слушать, а не просто смотреть, делился легендами и историями, но без перегруза — только то, что делает место ближе. Мы останавливались в самых удачных точках, везде было достаточно время чтоб насладиться природой и сделать фото без спешки.
    Азоры остались не набором локаций, а тёплым, очень живым воспоминанием, к которому хочется вернуться. Если ищете экскурсию, где о вас по‑настоящему позаботятся и подарят чувство причастности к месту, — это именно она.

  • Д
    Денис
    10 августа 2025
    Главные красоты Сан-Мигеля: Сети-Сидадес и Лагоа-ду-Фого
    Павел — настоящий мастер своего дела: он не просто возит по маршруту, а погружает в мир острова, делясь легендами, историей
    и забавными историями. Он чутко прислушивается к пожеланиям, создавая ощущение полного комфорта. У нас были индивидуальные экскурсии на удобном микроавтобусе, и это позволило почувствовать себя не в туристической группе, а в путешествии с другом.

    Организация — на высшем уровне, а атмосфера — лёгкая, тёплая и дружеская. И я, и мой друг остались в полном восторге: за эти два дня мы словно увидели весь остров и узнали о нём всё самое важное и интересное.
    В августе 2025 года мы с другом провели на Сан-Мигеле несколько дней. Мы взяли две экскурсии у Павла и остались в полном восторге, потому что увидели весь остров — самые красивые места, побывали там, где нечасто встретишь туриста, а ещё теперь знаем о нём множество историй и легенд.

    Первая экскурсия была на востоке острова: мы выехали из Понта-Делгадy на север, посетили несколько городов на северном побережье. Узнали, что город, в который мы с другом ездили самостоятельно — Rabo do Peixe, — не самое комфортное и безопасное место для туризма 🤣🤣🤣. Затем, через озеро Фого, мы поехали в Фурнаш и на юго-восток. Павел показал нам волшебные места с потрясающими видами, рассказывал о них истории и легенды — было очень интересно. Мы увидели всё восточное побережье.

    Во второй день мы отправились на запад. Нам очень повезло с погодой, и мы смогли увидеть озеро в Сет-Сидадеш во всей красе. Это необыкновенно красивое место — смотришь, и мурашки бегут по коже. Мы также проехали по западному и юго-западному побережью до терм в ущелье, которое своей природой напоминало парк Юрского периода. Сидишь в воде, а над тобой — скала, заросшая зеленью, и древовидные папоротники. Было невероятно здорово!

    Павел, спасибо за эти чудесные эмоции и воспоминания!

    Павел — настоящий мастер своего дела: он не просто возит по маршруту, а погружает в мир острова, делясь легендами, историей и забавными историями. Он чутко прислушивается к пожеланиям, создавая ощущение полного комфорта. У нас были индивидуальные экскурсии на удобном микроавтобусе, и это позволило почувствовать себя не в туристической группе, а в путешествии с другом.
  • О
    Олеся
    4 августа 2025
    Главные красоты Сан-Мигеля: Сети-Сидадес и Лагоа-ду-Фого
    Один из немногих гидов, экскурсии с которыми я бронировала на ресурсе, который не просто оправдал, но превзошел все ожидания!
    Интеллигентный человек, хороший рассказчик, приятный собеседник, терпеливый мужчина, который выдержал подростков.
    Очень и очень рекомендую!
    Павел, еще раз огромное спасибо!
  • О
    Ольга
    6 июля 2025
    Обзорная экскурсия по кратерам вулкана на острове Сан-Мигель
    Хочу сказать огромное спасибо Наталье за замечательный день! Это было фантастично 🔥. Отдельно хочу отметить гибкий подход, Наталья выслушала и
    учла мои пожелания, сделав для меня индивидуальную программу - остров за один день. А ее рассказы об острове были очень разносторонними, от стандартных исторических фактов до жизненных историй людей, которые живут на острове сейчас.

  • В
    Владислав
    25 июня 2025
    Обзорная экскурсия по кратерам вулкана на острове Сан-Мигель
    Наталья, спасибо большое за замечательную экскурсию! Много интересного узнал про Азорские острова, природа просто завораживает!
    Наталья, спасибо большое за замечательную экскурсию! Много интересного узнал про Азорские острова, природа просто завораживает!
  • Г
    Галина
    6 июня 2025
    Обзорная экскурсия по кратерам вулкана на острове Сан-Мигель
    Наталья очень классный гид, предложила трансфер из нашего дома (мы были без машины), посоветовала лучшие места, что можно было посетить в плохую погоду, показала местный крутой ресторан с эксклюзивным местным блюдом. Всё прошло отлично, рекомендую)
  • Р
    Рита
    3 июня 2025
    Главные красоты Сан-Мигеля: Сети-Сидадес и Лагоа-ду-Фого
    Павел прекрасно владеет информацией о географии, истории и природе острова. Он щедро делился своими знаниями, а также помог советами о
    том, где и как можно провести свой досуг на острове. Павел пунктуален и вежлив, но не навязчив. Аккуратен в введении машины. Он ответил на все наши вопросы, был очень внимателен ко всем нашим просьбам и скорректировал маршрут в соответствии с нашими запросами. Мы остались очень довольны и рекомендуем Павла для проведения экскурсий на Сан Мигеле.
    Спасибо, Павел!

  • Э
    Эдгар
    15 мая 2025
    Обзорная экскурсия по кратерам вулкана на острове Сан-Мигель
    Наталья - потрясающий гид и экскурсовод по острову Сан-Мигель. За 2,5 дня посмотрели с ней весь остров, грамотно спланировав посещение
    всех локаций.
    Очень позитивный человек, приятный рассказчик. Помимо экскурсии, Наталья помогла нам забронировать хорошее местное кафе на ужин.

    Очень рекомендуем всем Наталью для осознанного посещения острова Сан-Мигель

    Наталья - потрясающий гид и экскурсовод по острову Сан-Мигель. За 2,5 дня посмотрели с ней весь остров, грамотно спланировав посещение всех локаций.
  • P
    Pavlina
    14 мая 2025
    Обзорная экскурсия по кратерам вулкана на острове Сан-Мигель
    Замечательная экскурсия, благодаря Наталье мы влюбились в остров. Это было очень интересное, хорошо продуманное путешествие. Большое спасибо!
  • С
    Сергей
    13 мая 2025
    Главные красоты Сан-Мигеля: Сети-Сидадес и Лагоа-ду-Фого
    Спасибо огромное Павлу за экскурсию и за прекрасные впечатления от острова! Настоятельно рекомендую, Павел- профессионал своего дела!
  • Л
    Людмила
    6 мая 2025
    Обзорная экскурсия по кратерам вулкана на острове Сан-Мигель
    Нам очень понравилось,очень красивый остров! Наталья дала нам очень много информации,прекрасно знает историю острова.
    Нам очень понравилось,очень красивый остров! Наталья дала нам очень много информации,прекрасно знает историю острова.
  • С
    Станислав
    27 апреля 2025
    Главные красоты Сан-Мигеля: Сети-Сидадес и Лагоа-ду-Фого
    Отличная экскурсия с Павлом! Всё было организовано вовремя, маршрут продуман и гибко подстроен под нас. Павел показал главные достопримечательности, рассказал много интересного о жизни на Азорах и даже порекомендовал классные рестораны. Очень тёплые впечатления!
  • С
    София
    27 апреля 2025
    Главные красоты Сан-Мигеля: Сети-Сидадес и Лагоа-ду-Фого
    Огромное спасибо Павлу за прекрасный день! Нам очень понравился маршрут подача материала, 8 часов прошло незаметно!
  • V
    Valerie
    17 апреля 2025
    Главные красоты Сан-Мигеля: Сети-Сидадес и Лагоа-ду-Фого
    Потрясающий день с замечательным гидом! Необыкновенные виды, интересные факты и истории, прекрасный сервис, комфортный транспорт! Наше первое знакомство с островом
    превзошло все ожидания. Павел ненавязчиво и профессионально сопровождал нас в течение дня и мы счастливы рекомендовать его всем путешественникам. Прекрасный опыт!
    Спасибо

    Потрясающий день с замечательным гидом! Необыкновенные виды, интересные факты и истории, прекрасный сервис, комфортный транспорт! Наше первое знакомство с островом превзошло все ожидания. Павел ненавязчиво и профессионально сопровождал нас в течение дня и мы счастливы рекомендовать его всем путешественникам. Прекрасный опыт!
  • А
    Анастасия
    14 апреля 2025
    Главные красоты Сан-Мигеля: Сети-Сидадес и Лагоа-ду-Фого
    Хочу поблагодарить Павла за прекраснейшую экскурсию! Павел проводил экскурсию для нашей семьи (2 взрослых и 3 детей): связался заранее, уточнил,
    нужны ли кресла/бустеры для детей. В автомобиле все было подготовлено для максимального комфорта- вода, салфетки, идеальная чистота авто. Павел предложить скорректировать маршрут, исходя из погоды, в тот день была сильняя облачность, и не было бы видно ничего из намеченного нами в той части острова, куда изначально планировали. В итоге, мы уехали на противоположную часть острова- наслаждались отличными видами, успели посмотреть невероятное множество красивых мест и локаций. Павел организовал для нас обед в местном ресторане, порекомендовал блюда, которые стоит попробовать. Хочется отметить тактичность и вежливость- не настаивал, всегда очень деликатно предлагал, готов был подстраиваться под наши желания и интересы. Прислал список с точками, куда стоит еще съездить. Мы провели чудесный день в его компании! Одназначно будем рады повторить, когда вернемся на Сан -Мигель в другой раз!

  • К
    Ксения
    12 апреля 2025
    Главные красоты Сан-Мигеля: Сети-Сидадес и Лагоа-ду-Фого
    Добрый день! Вчера состоялась наша экскурсия с Павлом, и этот день очень запомнился нам, благодаря ему.
    Павел показал нам остров, адаптируя
    маршрут таким образом, чтобы мы могли увидеть максимум, несмотря на погодные условия. Очень знающий и увлеченный человек, слушать его истории очень интересно и познавательно. Впечатления остались самые невероятные, хочется вернуться на Азорские острова снова!
    Рекомендую обратиться к Павлу

  • В
    Влад
    10 апреля 2025
    Главные красоты Сан-Мигеля: Сети-Сидадес и Лагоа-ду-Фого
    Спасибо большое вам, Павел за экскурсию по западной части острова, впечатление осталось отличным, жаль конечно, что не получилось увидеть некоторые объекты из-за облаков, но что поделать, у природы нет плохой погоды. Значит будет повод сюда вернуться.

Ответы на вопросы от путешественников по Понте-Делгаде в категории «Обзорные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Понте-Делгаде
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Главные красоты Сан-Мигеля: Сети-Сидадес и Лагоа-ду-Фого
  2. Обзорная экскурсия по кратерам вулкана на острове Сан-Мигель
  3. Сан-Мигель - весь остров за 1 день
Сколько стоит экскурсия по Понте-Делгаде в декабре 2025
Сейчас в Понте-Делгаде в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 195 до 360. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Изучение достопримечательностей города Понты-Делгады нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Понте-Делгаде много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии на русском языке