Этот день будет полон красоты. На Сан-Мигеле нет нужды её искать, она — повсюду.
Мы будем исследовать самые живописные части острова, останавливаться на многочисленных смотровых площадках — и не уставать от созерцания.
От вулканического озера Лагоа-ду-Канарио до горячих термальных ванн Кальдейра-Велья лежит длинный путь. Но весь он — красота, и весь он — наш.
Мы будем исследовать самые живописные части острова, останавливаться на многочисленных смотровых площадках — и не уставать от созерцания.
От вулканического озера Лагоа-ду-Канарио до горячих термальных ванн Кальдейра-Велья лежит длинный путь. Но весь он — красота, и весь он — наш.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Азорская ананасовая плантация, где вы отправитесь в историческое путешествие и узнаете, как выводили сорт лучшего в мире — азорского — ананаса
- Смотровая площадка Пику-ду-Карвау с потрясающим видом на северное и южное побережье
- Акведук Муро-дас-Нове-Жанелас — объект культурного наследия 18 века
- Озеро Лагоа-ду-Канарио — синоним красоты и умиротворения
- Смотровая площадка Виста-ду-Рей с великолепным видом на озеро Сете-Сидадес и панорамой Азорских островов
- Смотровая площадка Бока-ду-Инферно — по мнению многих, это самое потрясающее место на всём острове. С высоты открывается фантастический вид на кратеры и озёра, окружающие Сети-Сидадес.
- Смотровая площадка Серрадо-дас-Фрейрас — шикарных видов много не бывает!
- Смотровая площадка Лагоа-де-Сантьяго, которая поможет взглянуть на озеро Сантьяго с особого ракурса
- Церковь Сан-Николау — небольшой храм в неоготическом стиле с рядами криптомерий по обеим сторонам от входа
- Смотровая площадка Понта-ду-Эскальвадо — одно из идеальных мест для созерцания моря. Отсюда же открывается невероятный вид на две природные достопримечательности: ландшафты Понта-да-Феррариа и острова Мостейрос.
- Термас-да-Феррария («горячий океан») — естественные бассейны с горячей водой
- Смотровые площадки Барроса, Мирадору, Лагоа-ду-Фого восхитят невероятными панорамными видами острова, в том числе с одной из самых высоких точек Сан-Мигеля
- Кальдейра-Велья — небольшой природный заповедник, в котором вы узнаете больше о флоре и фауне острова в интерпретационном центре. Здесь же можно посетить термальные ванны: 3 с горячей водой + 1 с прохладной.
- Водопад Сальто-ду-Кабрито — один из самых высоких и красивых водопадов острова, окружённый пышной растительностью
По пути будем не только наслаждаться бесконечной красотой, но много говорить об истории и укладе жизни острова.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- В стоимость входят: услуги гида, трансфер на комфортабельном микроавтобусе из Понта-Делгада, страхование, бутилированная вода
Дополнительные расходы
- Кальдейра-Велья: €3/чел. — только посещение, €10/чел. — посещение + термальные бассейны (требуется предварительное бронирование).
- Обед — €10–20 евро на человека
- Возможен трансфер из отеля за пределами Понта-Делгада/с круизных лайнеров — стоимость рассчитывается в зависимости от вашего местоположения
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Pavel — ваша команда гидов в Понте-Делгаде
Меня зовут Павел. Я и мои компаньоны организуем экскурсии на микроавтобусе по нашему чудесному острову Сан-Мигель, где на каждом шагу — потрясающие виды, уникальная природа и незабываемые впечатления. Мы любим остров Сан-Мигель и хотим, чтобы вы разделили это чувство с нами! Сделаем ваш отдых незабываемым, полным наслаждения красивейшей природой.Задать вопрос