Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Этот день будет полон красоты. На Сан-Мигеле нет нужды её искать, она — повсюду.



Мы будем исследовать самые живописные части острова, останавливаться на многочисленных смотровых площадках — и не уставать от созерцания.



От вулканического озера Лагоа-ду-Канарио до горячих термальных ванн Кальдейра-Велья лежит длинный путь. Но весь он — красота, и весь он — наш.