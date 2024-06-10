Главные красоты Сан-Мигеля: Сети-Сидадес и Лагоа-ду-Фого

Посетить вулканические озёра и насладиться потрясающими видами с разных точек острова
Этот день будет полон красоты. На Сан-Мигеле нет нужды её искать, она — повсюду.

Мы будем исследовать самые живописные части острова, останавливаться на многочисленных смотровых площадках — и не уставать от созерцания.

От вулканического озера Лагоа-ду-Канарио до горячих термальных ванн Кальдейра-Велья лежит длинный путь. Но весь он — красота, и весь он — наш.
Главные красоты Сан-Мигеля: Сети-Сидадес и Лагоа-ду-Фого
Главные красоты Сан-Мигеля: Сети-Сидадес и Лагоа-ду-Фого
Главные красоты Сан-Мигеля: Сети-Сидадес и Лагоа-ду-Фого
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Азорская ананасовая плантация, где вы отправитесь в историческое путешествие и узнаете, как выводили сорт лучшего в мире — азорского — ананаса
  • Смотровая площадка Пику-ду-Карвау с потрясающим видом на северное и южное побережье
  • Акведук Муро-дас-Нове-Жанелас — объект культурного наследия 18 века
  • Озеро Лагоа-ду-Канарио — синоним красоты и умиротворения
  • Смотровая площадка Виста-ду-Рей с великолепным видом на озеро Сете-Сидадес и панорамой Азорских островов
  • Смотровая площадка Бока-ду-Инферно — по мнению многих, это самое потрясающее место на всём острове. С высоты открывается фантастический вид на кратеры и озёра, окружающие Сети-Сидадес.
  • Смотровая площадка Серрадо-дас-Фрейрас — шикарных видов много не бывает!
  • Смотровая площадка Лагоа-де-Сантьяго, которая поможет взглянуть на озеро Сантьяго с особого ракурса
  • Церковь Сан-Николау — небольшой храм в неоготическом стиле с рядами криптомерий по обеим сторонам от входа
  • Смотровая площадка Понта-ду-Эскальвадо — одно из идеальных мест для созерцания моря. Отсюда же открывается невероятный вид на две природные достопримечательности: ландшафты Понта-да-Феррариа и острова Мостейрос.
  • Термас-да-Феррария («горячий океан») — естественные бассейны с горячей водой
  • Смотровые площадки Барроса, Мирадору, Лагоа-ду-Фого восхитят невероятными панорамными видами острова, в том числе с одной из самых высоких точек Сан-Мигеля
  • Кальдейра-Велья — небольшой природный заповедник, в котором вы узнаете больше о флоре и фауне острова в интерпретационном центре. Здесь же можно посетить термальные ванны: 3 с горячей водой + 1 с прохладной.
  • Водопад Сальто-ду-Кабрито — один из самых высоких и красивых водопадов острова, окружённый пышной растительностью

По пути будем не только наслаждаться бесконечной красотой, но много говорить об истории и укладе жизни острова.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
  • В стоимость входят: услуги гида, трансфер на комфортабельном микроавтобусе из Понта-Делгада, страхование, бутилированная вода

Дополнительные расходы

  • Кальдейра-Велья: €3/чел. — только посещение, €10/чел. — посещение + термальные бассейны (требуется предварительное бронирование).
  • Обед — €10–20 евро на человека
  • Возможен трансфер из отеля за пределами Понта-Делгада/с круизных лайнеров — стоимость рассчитывается в зависимости от вашего местоположения

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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