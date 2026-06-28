Индивидуальная
до 8 чел.
Жемчужины Сан-Мигеля: долина Фурнаш и чайная плантация
Насладиться красотой острова со смотровых площадок, собрать чай и искупаться в термальных источниках
Начало: По договорённости с гидом
26 авг в 08:00
4 сен в 08:00
от €226 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
В Фурнаш из Понта-Делгады: кратер вулкана, термы и долина гейзеров
Путешествие к вулкану Фурнаш из Понта-Делгады подарит незабываемые впечатления. Откройте для себя природные чудеса и культурные традиции Азорских островов
«По пути вы увидите чайные плантации, погуляете по ботаническому парку, отдохнёте у термальных источников, полюбуетесь видами на долину с обзорных площадок»
16 сен в 10:00
17 сен в 10:00
от €200 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Фурнаш: водопад, чайные плантации и термальные источники
Посетить живописный город, где дышат фумаролы и бурлят термальные воды (из Понта-Делгады)
Начало: По договорённости
«После обеда вас ждёт прогулка по парку Терра Ностра с редкими растениями и купание в термальных источниках, богатых минералами»
Завтра в 09:30
25 авг в 09:30
от €320 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Запад Сан-Мигеля: Сете-Сидадеш, океан и вулканические пейзажи
Начало: Понта Делгада, Азорские острова
«Завершим день на смотровой площадке Понта-ду-Эшкалваду (Ponta do Escalvado) и, при подходящих условиях, посетим природные термальные источники Понта-да-Феррария (Ponta da Ferraria), где горячая вода смешивается с океаном»
Расписание: Старт тура с 9 до 10
$350 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
огромное спасибо Алене, замечательный день на замечательном острове моей мечты!
Алена очень много знает об острове обычии, формирование, флора и фауна беседовать было одно удовольствие. Спасибо большое за легкость передачи информации и за те локации, которые мы увидели, было замечательно))
Алена очень много знает об острове обычии, формирование, флора и фауна беседовать было одно удовольствие. Спасибо большое за легкость передачи информации и за те локации, которые мы увидели, было замечательно))
+4
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Экскурсия была просто великолепной! “Жемчужины Сан-Мигеля” — это идеальное сочетание потрясающих природных красот, интересной программы и отличной организации. Отдельная огромная
+4
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T
Нам очень повезло с Павлом, и мы ему очень благодарны. Он всегда был на связи и в любой момент был
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Е
Отличная экскурсия. Все очень понравилось
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О
Это была наша вторая экскурсия с Павлом, она прошла еще лучше и теплее чем первая, мы ощутили тёплое дыхание Фурнаша
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А
Отлично продуманная и организованная экскурсия. Маршрут корректируется в соответствии с индивидуальными пожеланиями, заранее обговариваются все вопросы по программе. Для первого знакомства с островом более чем обширная насыщенная программа.
+6
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Л
Экскурсия очень интересная и познавательная, хорошо организована, комфортабельный автобус вольксваген, локации выше всяких похвал. Гид Павел интересный рассказчик, поведал нам
+6
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С
Наша третья экскурсия с Павлом, как ожидалось, прошла отлично! Благодаря Павлу посмотрели весь остров, увидели самые укромные уголки Сан Мигеля. Огромное спасибо Павлу за знакомство с островом!
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А
Спасибо Павел. Начало экскурсии должно быть в 10.00 .Всё началось в аэропорту. У нас был рейс рано утром 6.40. Я
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Всего 11 отзывов в Понте-Делгаде в категории "SPA"
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Ответы на вопросы от путешественников по Понте-Делгаде в категории «SPA»
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