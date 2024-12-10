Выездные экскурсии из Понты-Делгады

Найдено 3 экскурсии в категории «Выездные» в Понте-Делгаде на русском языке, цены от €195. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Обзорная экскурсия по кратерам вулкана на острове Сан-Мигель
На машине
5 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по кратерам вулкана на острове Сан-Мигель
Насладиться природой удивительной красоты и услышать об Азорском архипелаге самые любопытные истории
Начало: Понта Дельгада
Завтра в 09:30
7 мар в 09:30
195 за всё до 4 чел.
Жемчужины Сан-Мигеля: долина Фурнаш и чайная плантация
На машине
1 отзыв
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Жемчужины Сан-Мигеля: долина Фурнаш и чайная плантация
Насладиться красотой острова со смотровых площадок, собрать чай и искупаться в термальных источниках
Начало: По договорённости с гидом
Завтра в 08:00
7 мар в 08:00
от 230 за всё до 8 чел.
В Фурнаш из Понта-Делгады: кратер вулкана, термы и долина гейзеров
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
В Фурнаш из Понта-Делгады: кратер вулкана, термы и долина гейзеров
Увидеть самые красивые уголки острова Сан-Мигел за 1 день
Завтра в 10:00
7 мар в 10:00
195 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    10 декабря 2024
    Обзорная экскурсия по кратерам вулкана на острове Сан-Мигель
    Получили огромное удовольствие от экскурсии по кратерам вулканов в западной части острова Сант Мигель. Наталья увлекательно рассказывает о жизни на
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    острове, приятный собеседник, человек с прекрасным чувством юмора. Было интересно и мне и моему тринадцатилетнему сыну. Отдельное спасибо за вкуснеший обед в месте, до которого сами мы никогда бы не добрались. Однозначно вернёмся на остров и надеемся что у Натальи появится ещё несколько маршрутов.

    Получили огромное удовольствие от экскурсии по кратерам вулканов в западной части острова Сант Мигель. Наталья увлекательноПолучили огромное удовольствие от экскурсии по кратерам вулканов в западной части острова Сант Мигель. Наталья увлекательноПолучили огромное удовольствие от экскурсии по кратерам вулканов в западной части острова Сант Мигель. Наталья увлекательноПолучили огромное удовольствие от экскурсии по кратерам вулканов в западной части острова Сант Мигель. Наталья увлекательноПолучили огромное удовольствие от экскурсии по кратерам вулканов в западной части острова Сант Мигель. Наталья увлекательно
  • В
    Владислав
    13 ноября 2024
    Обзорная экскурсия по кратерам вулкана на острове Сан-Мигель
    Настоящая профессионально проведённая экскурсия, которая стоила потраченных на неё денег: очень информативно, всё вовремя, прозрачно,"заточено" под мои пожелания как конкретного
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    клиента-индивидуала. Я сам работаю много лет как с группами, так и с индивидуалами, экскурсоводом по Германии, имея пятнадцать разработанных маршрутов, так что, надеюсь, мой отзыв окажется небесполезен будущим Наташиным клиентам:-).

  • Е
    Евгения
    3 ноября 2024
    Обзорная экскурсия по кратерам вулкана на острове Сан-Мигель
    Наташа-чудесная! Спасибо огромное за прекрасную экскрурсию, мы так же влюбились в это невероятное место! Надеюсь, еще увидимся🌸
    Наташа-чудесная!Наташа-чудесная!
  • А
    Анатолий
    13 сентября 2024
    Жемчужины Сан-Мигеля: долина Фурнаш и чайная плантация
    Спасибо Павел. Начало экскурсии должно быть в 10.00 .Всё началось в аэропорту. У нас был рейс рано утром 6.40. Я
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    попросил Павла нас встретить и начать экскурсию раньше что он и сделал. Встретил,отвез в гостиницу так как номер не был готов мы оставили вещи и экскурсия началась. Павел скоректировал её под ранее начало так чтобы программа была выполнена полностью потому что некоторые места были не доступны для посещения в столь раний час. Как экскурсовод Павел просто супер. Отличный рассказчик приятный собеседник. Отличное знание истории, обычаев региона, природы, геологии все это преподносилось настолько интересно что несмотря на нашу усталость после ночного рейса всё прошло легко и увлекательно.

Ответы на вопросы от путешественников по Понте-Делгаде в категории «Выездные»

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  3. В Фурнаш из Понта-Делгады: кратер вулкана, термы и долина гейзеров
Сколько стоит экскурсия по Понте-Делгаде в марте 2025
Сейчас в Понте-Делгаде в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 195 до 230. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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