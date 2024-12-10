8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по кратерам вулкана на острове Сан-Мигель
Насладиться природой удивительной красоты и услышать об Азорском архипелаге самые любопытные истории
Начало: Понта Дельгада
Завтра в 09:30
7 мар в 09:30
€195 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Жемчужины Сан-Мигеля: долина Фурнаш и чайная плантация
Насладиться красотой острова со смотровых площадок, собрать чай и искупаться в термальных источниках
Начало: По договорённости с гидом
Завтра в 08:00
7 мар в 08:00
от €230 за всё до 8 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
В Фурнаш из Понта-Делгады: кратер вулкана, термы и долина гейзеров
Увидеть самые красивые уголки острова Сан-Мигел за 1 день
Завтра в 10:00
7 мар в 10:00
€195 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария10 декабря 2024Получили огромное удовольствие от экскурсии по кратерам вулканов в западной части острова Сант Мигель. Наталья увлекательно рассказывает о жизни на
- ВВладислав13 ноября 2024Настоящая профессионально проведённая экскурсия, которая стоила потраченных на неё денег: очень информативно, всё вовремя, прозрачно,"заточено" под мои пожелания как конкретного
- ЕЕвгения3 ноября 2024Наташа-чудесная! Спасибо огромное за прекрасную экскрурсию, мы так же влюбились в это невероятное место! Надеюсь, еще увидимся🌸
- ААнатолий13 сентября 2024Спасибо Павел. Начало экскурсии должно быть в 10.00 .Всё началось в аэропорту. У нас был рейс рано утром 6.40. Я
Ответы на вопросы от путешественников по Понте-Делгаде в категории «Выездные»
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Сколько стоит экскурсия по Понте-Делгаде в марте 2025
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