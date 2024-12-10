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попросил Павла нас встретить и начать экскурсию раньше что он и сделал. Встретил,отвез в гостиницу так как номер не был готов мы оставили вещи и экскурсия началась. Павел скоректировал её под ранее начало так чтобы программа была выполнена полностью потому что некоторые места были не доступны для посещения в столь раний час. Как экскурсовод Павел просто супер. Отличный рассказчик приятный собеседник. Отличное знание истории, обычаев региона, природы, геологии все это преподносилось настолько интересно что несмотря на нашу усталость после ночного рейса всё прошло легко и увлекательно.