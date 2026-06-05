Индивидуальная
до 8 чел.
Жемчужины Сан-Мигеля: долина Фурнаш и чайная плантация
Насладиться красотой острова со смотровых площадок, собрать чай и искупаться в термальных источниках
Начало: По договорённости с гидом
«Возможен трансфер из отеля за пределами Понта-Делгада/с круизных лайнеров — стоимость рассчитывается в зависимости от вашего местоположения»
26 авг в 08:00
4 сен в 08:00
от €226 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по кратерам вулкана на острове Сан-Мигель
Увлекательное путешествие по живописным местам Сан-Мигеля: цветные озёра, вулканические панорамы и истории о прошлом Азорских островов
Начало: Понта Дельгада
16 сен в 09:30
17 сен в 09:30
от €195 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
В Фурнаш из Понта-Делгады: кратер вулкана, термы и долина гейзеров
Путешествие к вулкану Фурнаш из Понта-Делгады подарит незабываемые впечатления. Откройте для себя природные чудеса и культурные традиции Азорских островов
«В стоимость входит: трансфер на комфортабельном автомобиле Mazda 3 от вашего отеля или круизного лайнера и обратно, страховка, вода»
16 сен в 10:00
17 сен в 10:00
от €200 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Фурнаш: водопад, чайные плантации и термальные источники
Посетить живописный город, где дышат фумаролы и бурлят термальные воды (из Понта-Делгады)
Начало: По договорённости
Завтра в 09:30
25 авг в 09:30
от €320 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Запад Сан-Мигеля: Сете-Сидадеш, океан и вулканические пейзажи
Начало: Понта Делгада, Азорские острова
Расписание: Старт тура с 9 до 10
$350 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Нам очень понравилась поездка с Натальей! Бронировали экскурсию день в день и она откликнулась, чему мы были очень рады!
Наталья очень
Наталья очень
+5
Вам был полезен этот отзыв?
М
супервуман - это она!:)
Вам был полезен этот отзыв?
Наталья много лет работает с туристами, владеет большим количеством интересных фактов об острове, маршрут планирует и адаптирует в зависимости от
Вам был полезен этот отзыв?
E
Великолепная экскурсия с очень профессиональным гидом. Получили огромное удовольствие. Очень рекомендуем.
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Наталья великолепно провела экскурсию, рассказала много интересной информации про остров. Была пунктуальна и очень доброжелательна. Пожалуй, один из лучших гидов, которых мы встречали. Рекомендую всем, кто желает поближе познакомится с чудесным островом.
Вам был полезен этот отзыв?
О
Хочу сказать огромное спасибо Наталье за замечательный день! Это было фантастично 🔥. Отдельно хочу отметить гибкий подход, Наталья выслушала и
Вам был полезен этот отзыв?
В
Наталья, спасибо большое за замечательную экскурсию! Много интересного узнал про Азорские острова, природа просто завораживает!
+6
Вам был полезен этот отзыв?
Г
Наталья очень классный гид, предложила трансфер из нашего дома (мы были без машины), посоветовала лучшие места, что можно было посетить в плохую погоду, показала местный крутой ресторан с эксклюзивным местным блюдом. Всё прошло отлично, рекомендую)
Вам был полезен этот отзыв?
Наталья - потрясающий гид и экскурсовод по острову Сан-Мигель. За 2,5 дня посмотрели с ней весь остров, грамотно спланировав посещение
Вам был полезен этот отзыв?
P
Замечательная экскурсия, благодаря Наталье мы влюбились в остров. Это было очень интересное, хорошо продуманное путешествие. Большое спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 29 отзывов в Понте-Делгаде в категории "Водные развлечения"
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Понте-Делгаде в категории «Водные развлечения»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Понте-Делгаде
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5:
- Жемчужины Сан-Мигеля: долина Фурнаш и чайная плантация;
- Обзорная экскурсия по кратерам вулкана на острове Сан-Мигель;
- В Фурнаш из Понта-Делгады: кратер вулкана, термы и долина гейзеров;
- Фурнаш: водопад, чайные плантации и термальные источники;
- Запад Сан-Мигеля: Сете-Сидадеш, океан и вулканические пейзажи.
Сколько стоит экскурсия по Понте-Делгаде в августе 2026
Сейчас в Понте-Делгаде в категории "Водные развлечения" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 195 до 350. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Водные экскурсии в Понте-Делгаде на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2026