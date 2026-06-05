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погоды, чтобы посмотреть все достопримечательности без тумана и тд.

Знакомит с местной кухней, напитками и обычаями, рассказывает про соседние острова, дает рекомендации, что посмотреть и в какой сезон. Очень качественно, душевно, интересно! С Натальей было очень приятно и комфортно провести целый день один на один, что немаловажно!