Индивидуальная
до 8 чел.
Жемчужины Сан-Мигеля: долина Фурнаш и чайная плантация
Насладиться красотой острова со смотровых площадок, собрать чай и искупаться в термальных источниках
Начало: По договорённости с гидом
«Вы оцените размеры самого большого вулкана на острове»
26 авг в 08:00
4 сен в 08:00
от €226 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по кратерам вулкана на острове Сан-Мигель
Увлекательное путешествие по живописным местам Сан-Мигеля: цветные озёра, вулканические панорамы и истории о прошлом Азорских островов
Начало: Понта Дельгада
16 сен в 09:30
17 сен в 09:30
от €195 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
В Фурнаш из Понта-Делгады: кратер вулкана, термы и долина гейзеров
Путешествие к вулкану Фурнаш из Понта-Делгады подарит незабываемые впечатления. Откройте для себя природные чудеса и культурные традиции Азорских островов
«Как на острове Сан-Мигель появился чай»
16 сен в 10:00
17 сен в 10:00
от €200 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Нам очень понравилась поездка с Натальей! Бронировали экскурсию день в день и она откликнулась, чему мы были очень рады!
Наталья очень
Наталья очень
+5
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М
супервуман - это она!:)
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Наталья много лет работает с туристами, владеет большим количеством интересных фактов об острове, маршрут планирует и адаптирует в зависимости от
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E
Великолепная экскурсия с очень профессиональным гидом. Получили огромное удовольствие. Очень рекомендуем.
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Д
Наталья великолепно провела экскурсию, рассказала много интересной информации про остров. Была пунктуальна и очень доброжелательна. Пожалуй, один из лучших гидов, которых мы встречали. Рекомендую всем, кто желает поближе познакомится с чудесным островом.
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О
Хочу сказать огромное спасибо Наталье за замечательный день! Это было фантастично 🔥. Отдельно хочу отметить гибкий подход, Наталья выслушала и
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В
Наталья, спасибо большое за замечательную экскурсию! Много интересного узнал про Азорские острова, природа просто завораживает!
+6
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Г
Наталья очень классный гид, предложила трансфер из нашего дома (мы были без машины), посоветовала лучшие места, что можно было посетить в плохую погоду, показала местный крутой ресторан с эксклюзивным местным блюдом. Всё прошло отлично, рекомендую)
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Наталья - потрясающий гид и экскурсовод по острову Сан-Мигель. За 2,5 дня посмотрели с ней весь остров, грамотно спланировав посещение
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P
Замечательная экскурсия, благодаря Наталье мы влюбились в остров. Это было очень интересное, хорошо продуманное путешествие. Большое спасибо!
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Всего 28 отзывов в Понте-Делгаде в категории "На острова"
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Ответы на вопросы от путешественников по Понте-Делгаде в категории «На острова»
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Сколько стоит экскурсия по Понте-Делгаде в августе 2026
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