Экскурсии на острова из Понты-Делгады

Найдено 3 экскурсии в категории «На острова» в Понте-Делгаде на русском языке, цены от €195. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Жемчужины Сан-Мигеля: долина Фурнаш и чайная плантация
На машине
На автобусе
Круизы
На микроавтобусе
8 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Жемчужины Сан-Мигеля: долина Фурнаш и чайная плантация
Насладиться красотой острова со смотровых площадок, собрать чай и искупаться в термальных источниках
Начало: По договорённости с гидом
«Вы оцените размеры самого большого вулкана на острове»
26 авг в 08:00
4 сен в 08:00
от €226 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по кратерам вулкана на острове Сан-Мигель
На машине
8 часов
18 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по кратерам вулкана на острове Сан-Мигель
Увлекательное путешествие по живописным местам Сан-Мигеля: цветные озёра, вулканические панорамы и истории о прошлом Азорских островов
Начало: Понта Дельгада
16 сен в 09:30
17 сен в 09:30
от €195 за всё до 4 чел.
В Фурнаш из Понта-Делгады: кратер вулкана, термы и долина гейзеров
На машине
Круизы
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 2 чел.
В Фурнаш из Понта-Делгады: кратер вулкана, термы и долина гейзеров
Путешествие к вулкану Фурнаш из Понта-Делгады подарит незабываемые впечатления. Откройте для себя природные чудеса и культурные традиции Азорских островов
«Как на острове Сан-Мигель появился чай»
16 сен в 10:00
17 сен в 10:00
от €200 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Надежда
Обзорная экскурсия по кратерам вулкана на острове Сан-Мигель
Нам очень понравилась поездка с Натальей! Бронировали экскурсию день в день и она откликнулась, чему мы были очень рады!
Наталья очень
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старалась показать нам как можно больше красивых мест на острове, интересно рассказывала про историю острова, про растительность.
Так же подсказала как нам добраться в последующие дни до нужных мест.

Нам очень понравилась поездка с Натальей! Бронировали экскурсию день в день и она откликнулась, чему мы были очень рады!
Нам очень понравилась поездка с Натальей! Бронировали экскурсию день в день и она откликнулась, чему мы были очень рады!
Нам очень понравилась поездка с Натальей! Бронировали экскурсию день в день и она откликнулась, чему мы были очень рады!
Нам очень понравилась поездка с Натальей! Бронировали экскурсию день в день и она откликнулась, чему мы были очень рады!+5
Нам очень понравилась поездка с Натальей! Бронировали экскурсию день в день и она откликнулась, чему мы были очень рады!
Нам очень понравилась поездка с Натальей! Бронировали экскурсию день в день и она откликнулась, чему мы были очень рады!
Нам очень понравилась поездка с Натальей! Бронировали экскурсию день в день и она откликнулась, чему мы были очень рады!
Нам очень понравилась поездка с Натальей! Бронировали экскурсию день в день и она откликнулась, чему мы были очень рады!
Нам очень понравилась поездка с Натальей! Бронировали экскурсию день в день и она откликнулась, чему мы были очень рады!
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М
Обзорная экскурсия по кратерам вулкана на острове Сан-Мигель
супервуман - это она!:)
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Мария
Обзорная экскурсия по кратерам вулкана на острове Сан-Мигель
Наталья много лет работает с туристами, владеет большим количеством интересных фактов об острове, маршрут планирует и адаптирует в зависимости от
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погоды, чтобы посмотреть все достопримечательности без тумана и тд.
Знакомит с местной кухней, напитками и обычаями, рассказывает про соседние острова, дает рекомендации, что посмотреть и в какой сезон. Очень качественно, душевно, интересно! С Натальей было очень приятно и комфортно провести целый день один на один, что немаловажно!

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E
Обзорная экскурсия по кратерам вулкана на острове Сан-Мигель
Великолепная экскурсия с очень профессиональным гидом. Получили огромное удовольствие. Очень рекомендуем.
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Д
Обзорная экскурсия по кратерам вулкана на острове Сан-Мигель
Наталья великолепно провела экскурсию, рассказала много интересной информации про остров. Была пунктуальна и очень доброжелательна. Пожалуй, один из лучших гидов, которых мы встречали. Рекомендую всем, кто желает поближе познакомится с чудесным островом.
Наталья великолепно провела экскурсию, рассказала много интересной информации про остров. Была пунктуальна и очень доброжелательна. Пожалуй,
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О
Обзорная экскурсия по кратерам вулкана на острове Сан-Мигель
Хочу сказать огромное спасибо Наталье за замечательный день! Это было фантастично 🔥. Отдельно хочу отметить гибкий подход, Наталья выслушала и
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учла мои пожелания, сделав для меня индивидуальную программу - остров за один день. А ее рассказы об острове были очень разносторонними, от стандартных исторических фактов до жизненных историй людей, которые живут на острове сейчас.

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В
Обзорная экскурсия по кратерам вулкана на острове Сан-Мигель
Наталья, спасибо большое за замечательную экскурсию! Много интересного узнал про Азорские острова, природа просто завораживает!
Наталья, спасибо большое за замечательную экскурсию! Много интересного узнал про Азорские острова, природа просто завораживает!
Наталья, спасибо большое за замечательную экскурсию! Много интересного узнал про Азорские острова, природа просто завораживает!
Наталья, спасибо большое за замечательную экскурсию! Много интересного узнал про Азорские острова, природа просто завораживает!
Наталья, спасибо большое за замечательную экскурсию! Много интересного узнал про Азорские острова, природа просто завораживает!+6
Наталья, спасибо большое за замечательную экскурсию! Много интересного узнал про Азорские острова, природа просто завораживает!
Наталья, спасибо большое за замечательную экскурсию! Много интересного узнал про Азорские острова, природа просто завораживает!
Наталья, спасибо большое за замечательную экскурсию! Много интересного узнал про Азорские острова, природа просто завораживает!
Наталья, спасибо большое за замечательную экскурсию! Много интересного узнал про Азорские острова, природа просто завораживает!
Наталья, спасибо большое за замечательную экскурсию! Много интересного узнал про Азорские острова, природа просто завораживает!
Наталья, спасибо большое за замечательную экскурсию! Много интересного узнал про Азорские острова, природа просто завораживает!
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Г
Обзорная экскурсия по кратерам вулкана на острове Сан-Мигель
Наталья очень классный гид, предложила трансфер из нашего дома (мы были без машины), посоветовала лучшие места, что можно было посетить в плохую погоду, показала местный крутой ресторан с эксклюзивным местным блюдом. Всё прошло отлично, рекомендую)
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Эдгар
Обзорная экскурсия по кратерам вулкана на острове Сан-Мигель
Наталья - потрясающий гид и экскурсовод по острову Сан-Мигель. За 2,5 дня посмотрели с ней весь остров, грамотно спланировав посещение
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всех локаций.
Очень позитивный человек, приятный рассказчик. Помимо экскурсии, Наталья помогла нам забронировать хорошее местное кафе на ужин.

Очень рекомендуем всем Наталью для осознанного посещения острова Сан-Мигель

Наталья - потрясающий гид и экскурсовод по острову Сан-Мигель. За 2,5 дня посмотрели с ней весь остров, грамотно спланировав посещение всех локаций.
Наталья - потрясающий гид и экскурсовод по острову Сан-Мигель. За 2,5 дня посмотрели с ней весь остров, грамотно спланировав посещение всех локаций.
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P
Обзорная экскурсия по кратерам вулкана на острове Сан-Мигель
Замечательная экскурсия, благодаря Наталье мы влюбились в остров. Это было очень интересное, хорошо продуманное путешествие. Большое спасибо!
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Всего 28 отзывов в Понте-Делгаде в категории "На острова"

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Ответы на вопросы от путешественников по Понте-Делгаде в категории «На острова»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Понте-Делгаде
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Жемчужины Сан-Мигеля: долина Фурнаш и чайная плантация;
  2. Обзорная экскурсия по кратерам вулкана на острове Сан-Мигель;
  3. В Фурнаш из Понта-Делгады: кратер вулкана, термы и долина гейзеров.
Сколько стоит экскурсия по Понте-Делгаде в августе 2026
Сейчас в Понте-Делгаде в категории "На острова" можно забронировать 3 экскурсии от 195 до 226. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Понте-Делгаде (Португалия 🇵🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год на острова, 28 ⭐ отзывов, цены от €195. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь