Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

Приглашаем на увлекательное путешествие по острову Сан-Мигель.



Вас ждёт посещение Виста-ду-Рей с видами на сдвоенные озёра, прогулка по парку Рибейра-душ-Калдейроньеш с водопадами и мельницами, а также знакомство с геотермальными источниками Фурнаша. Узнайте больше о природе, истории и современной жизни острова. Это идеальная возможность увидеть всё за один день

5 3 отзыва