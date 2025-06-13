Мои заказы

Сан-Мигель - весь остров за 1 день

Обзорная экскурсия по Сан-Мигелю: вулканы, озёра и парки. Уникальная природа и история ждут вас на каждом шагу. Забронируйте незабываемое путешествие
Приглашаем на увлекательное путешествие по острову Сан-Мигель.

Вас ждёт посещение Виста-ду-Рей с видами на сдвоенные озёра, прогулка по парку Рибейра-душ-Калдейроньеш с водопадами и мельницами, а также знакомство с геотермальными источниками Фурнаша. Узнайте больше о природе, истории и современной жизни острова. Это идеальная возможность увидеть всё за один день
5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌋 Вулканический город Фурнаш
  • 🌿 Прогулка по парку с мельницами
  • 🏞 Виды с Виста-ду-Рей
  • 💧 Озеро Лагоа-ду-Фогу
  • 🔥 Геотермальные источники
Сан-Мигель - весь остров за 1 день
Сан-Мигель - весь остров за 1 день© Елена
Сан-Мигель - весь остров за 1 день© Елена
Время начала: 09:00

Что можно увидеть

  • Виста-ду-Рей
  • Лагоа-ду-Фогу
  • Фурнаш
  • Рибейра-душ-Калдейроньеш

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы посетите смотровую площадку Виста-ду-Рей, с которой вам откроется вид на сдвоенные озёра: голубое и зелёное.
Оцените озеро Лагоа-ду-Фогу, окружённое нетронутыми пейзажами.
Побываете в городе Фурнаше, известном геотермальными горячими источниками. Увидите бурлящие гейзеры и парящие фумаролы.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне. По запросу можно поставить детские кресла.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваша команда гидов в Понте-Делгаде
Меня зовут Елена, с 2022 года я живу и работаю гидом на волшебном острове Сан-Мигель. Это место, где за каждым поворотом открываются захватывающие виды, уникальные природные явления и незабываемые эмоции.
читать дальше

Вместе с командой гидов мы не перестаем открывать для себя новые грани острова, исследуем его тайные уголки и делимся с гостями лучшим из того, что здесь есть. Наша цель — сделать ваш отдых комфортным, увлекательным и наполненным яркими впечатлениями.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
Сергей
13 июн 2025
Отличная экскурсия! Большое спасибо Елене!
V
Vitaly
9 мая 2025
Елена удивила тем что отлично водит машину, знает остров от и до, много может рассказать о каждом месте. Возможно лучше заказывать сразу две экскурсии одну в первый день и в перед отъездом с острова.
Елена удивила тем что отлично водит машину, знает остров от и до, много может рассказать о каждом месте. Возможно лучше заказывать сразу две экскурсии одну в первый день и в перед отъездом с острова.
А
Анастасия
12 апр 2025
Елена - отличный гид, группы давно возит, но на tripster совсем недавно зарегистрировалась.
Очень понравилось, что были учтены абсолютно все пожелания, посмотрели весь остров за день, было очень содержательно и интересно!

