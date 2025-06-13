Приглашаем на увлекательное путешествие по острову Сан-Мигель.
Вас ждёт посещение Виста-ду-Рей с видами на сдвоенные озёра, прогулка по парку Рибейра-душ-Калдейроньеш с водопадами и мельницами, а также знакомство с геотермальными источниками Фурнаша. Узнайте больше о природе, истории и современной жизни острова. Это идеальная возможность увидеть всё за один день
Вас ждёт посещение Виста-ду-Рей с видами на сдвоенные озёра, прогулка по парку Рибейра-душ-Калдейроньеш с водопадами и мельницами, а также знакомство с геотермальными источниками Фурнаша. Узнайте больше о природе, истории и современной жизни острова. Это идеальная возможность увидеть всё за один день
5 причин купить эту экскурсию
- 🌋 Вулканический город Фурнаш
- 🌿 Прогулка по парку с мельницами
- 🏞 Виды с Виста-ду-Рей
- 💧 Озеро Лагоа-ду-Фогу
- 🔥 Геотермальные источники
Что можно увидеть
- Виста-ду-Рей
- Лагоа-ду-Фогу
- Фурнаш
- Рибейра-душ-Калдейроньеш
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы посетите смотровую площадку Виста-ду-Рей, с которой вам откроется вид на сдвоенные озёра: голубое и зелёное.
Оцените озеро Лагоа-ду-Фогу, окружённое нетронутыми пейзажами.
Побываете в городе Фурнаше, известном геотермальными горячими источниками. Увидите бурлящие гейзеры и парящие фумаролы.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне. По запросу можно поставить детские кресла.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Понте-Делгаде
Меня зовут Елена, с 2022 года я живу и работаю гидом на волшебном острове Сан-Мигель. Это место, где за каждым поворотом открываются захватывающие виды, уникальные природные явления и незабываемые эмоции.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сергей
13 июн 2025
Отличная экскурсия! Большое спасибо Елене!
V
Vitaly
9 мая 2025
Елена удивила тем что отлично водит машину, знает остров от и до, много может рассказать о каждом месте. Возможно лучше заказывать сразу две экскурсии одну в первый день и в перед отъездом с острова.
А
Анастасия
12 апр 2025
Елена - отличный гид, группы давно возит, но на tripster совсем недавно зарегистрировалась.
Очень понравилось, что были учтены абсолютно все пожелания, посмотрели весь остров за день, было очень содержательно и интересно!
Очень понравилось, что были учтены абсолютно все пожелания, посмотрели весь остров за день, было очень содержательно и интересно!
Входит в следующие категории Понты-Делгады
Похожие экскурсии из Понты-Делгады
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по кратерам вулкана на острове Сан-Мигель
Увлекательное путешествие по живописным местам Сан-Мигеля: цветные озёра, вулканические панорамы и истории о прошлом Азорских островов
Начало: Понта Дельгада
Завтра в 09:30
11 ноя в 09:30
€195 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Главные красоты Сан-Мигеля
Этот день подарит вам уникальные виды и незабываемые впечатления. Путешествие по живописным местам острова, включая вулканические озера и термальные источники
Начало: У вашего отеля
21 дек в 08:00
22 дек в 08:00
от €230 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Жемчужины Сан-Мигеля: долина Фурнаш и чай
Индивидуальная экскурсия по Сан-Мигелю подарит незабываемые впечатления: от чайных плантаций до термальных источников и вулканических ландшафтов
Начало: По договорённости с гидом
21 дек в 08:00
22 дек в 08:00
от €220 за всё до 8 чел.