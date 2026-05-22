Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Вулканическое озеро в лесах Терсейры — настоящий секрет острова. Маршрут к нему был заново открыт в 2025 году. Однако несмотря на то, что Лагоа-ду-Серру на слуху, мало кто знает, как к нему пройти.



Мы с вами будем в числе зановооткрывателей:) Пройдём по лесным дорогам, послушаем многоголосье азорских птиц и насладимся сказочными видами вулканов в сердце острова.

Анна Ваш гид в Понте-Делгаде Задать вопрос Групповая экскурсия €20 за человека 2.5 часа 1-10 человек Можно с детьми Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Удобный возврат При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты. При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты. Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты:

Описание экскурсии Куда идём Лагуна Серру является частью водно-болотной зоны, где процветает местная азорская растительность. Окруженная густыми зарослями сфагнового мха, папоротников и эндемичных деревьев, вода лагуны отражает ландшафт, сформированный временем и тишиной. На что посмотрим На пути к озеру мы пройдём через аллеи японского кедра, высокогорные бесплодные пастбища. Зайдём на тропы, петляющие по производственным лесам, и на участки естественной растительности Смотровая площадка в самой высокой точке маршрута (650 м над уровнем моря, нам не придётся столько подниматься) позволит насладиться превосходным панорамным видом на северную часть Терсейры Лагоа-ду-Серру — водно-болотное угодье. В воздухе над ним звучит пение птиц — если повезёт, мы увидим перелётных, гнездящихся вдоль берегов. Здесь нет толп, нет шума — только шелест ветра в деревьях. И изредка раздаётся всплеск лягушек, прыгающих в лагуну О чём поговорим Путешествие со мной — это, скорее, время для того, чтобы насладиться природой, а не почерпнуть исторические факты. Но я с удовольствием отвечу на вопросы об острове и расскажу всё, что знаю о растениях и птицах, которых мы встретим на острове. Организационные детали До места начала экскурсии в деревне Алтарес на острове Терсейре вам нужно добраться самостоятельно

Маршрут круговой, поэтому мы закончим в точке встречи

Непременно захватите перекус

Это лёгкий маршрут, но я бы не рекомендовала брать детей младше 7 лет — им будет сложно подниматься в некоторых местах Экипировка На маршруте может быть влажно и грязно, поэтому желательно иметь нескользкую обувь. Кроссовки/ботинки для хайкинга подойдут идеально

Летом в сухую погоду можно обойтись обычными кроссовками

Зимой в ветреный день желательно иметь второй слой одежды (лёгкая куртка поверх флисовой кофты или пуховой жилет)

С мая по сентябрь включительно важно использовать крем с SPF и головной убор

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату

Стоимость экскурсии Тип билета Стоимость Участник €20 Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы Место начала и завершения? В деревне Бишкойтуш на Терсейре Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 2.5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.