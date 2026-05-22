Вулканическое озеро в лесах Терсейры — настоящий секрет острова. Маршрут к нему был заново открыт в 2025 году. Однако несмотря на то, что Лагоа-ду-Серру на слуху, мало кто знает, как к нему пройти.
Мы с вами будем в числе зановооткрывателей:) Пройдём по лесным дорогам, послушаем многоголосье азорских птиц и насладимся сказочными видами вулканов в сердце острова.
Мы с вами будем в числе зановооткрывателей:) Пройдём по лесным дорогам, послушаем многоголосье азорских птиц и насладимся сказочными видами вулканов в сердце острова.
Описание экскурсии
Куда идём
Лагуна Серру является частью водно-болотной зоны, где процветает местная азорская растительность. Окруженная густыми зарослями сфагнового мха, папоротников и эндемичных деревьев, вода лагуны отражает ландшафт, сформированный временем и тишиной.
На что посмотрим
- На пути к озеру мы пройдём через аллеи японского кедра, высокогорные бесплодные пастбища. Зайдём на тропы, петляющие по производственным лесам, и на участки естественной растительности
- Смотровая площадка в самой высокой точке маршрута (650 м над уровнем моря, нам не придётся столько подниматься) позволит насладиться превосходным панорамным видом на северную часть Терсейры
- Лагоа-ду-Серру — водно-болотное угодье. В воздухе над ним звучит пение птиц — если повезёт, мы увидим перелётных, гнездящихся вдоль берегов. Здесь нет толп, нет шума — только шелест ветра в деревьях. И изредка раздаётся всплеск лягушек, прыгающих в лагуну
О чём поговорим
Путешествие со мной — это, скорее, время для того, чтобы насладиться природой, а не почерпнуть исторические факты. Но я с удовольствием отвечу на вопросы об острове и расскажу всё, что знаю о растениях и птицах, которых мы встретим на острове.
Организационные детали
- До места начала экскурсии в деревне Алтарес на острове Терсейре вам нужно добраться самостоятельно
- Маршрут круговой, поэтому мы закончим в точке встречи
- Непременно захватите перекус
- Это лёгкий маршрут, но я бы не рекомендовала брать детей младше 7 лет — им будет сложно подниматься в некоторых местах
Экипировка
- На маршруте может быть влажно и грязно, поэтому желательно иметь нескользкую обувь. Кроссовки/ботинки для хайкинга подойдут идеально
- Летом в сухую погоду можно обойтись обычными кроссовками
- Зимой в ветреный день желательно иметь второй слой одежды (лёгкая куртка поверх флисовой кофты или пуховой жилет)
- С мая по сентябрь включительно важно использовать крем с SPF и головной убор
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€20
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В деревне Бишкойтуш на Терсейре
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Понте-Делгаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я живу на одном из сказочных Азорских островов — Терсейра. Несмотря на небольшую площадь, остров полон мест, которые ждут путешественников. Особенно тех, кто увлекается хайкингом или просто любит гулять. Мной исследованы все
Входит в следующие категории Понты-Делгады
Похожие экскурсии на «Треккинг к Лагоа-ду-Серру - скрытой лагуне в сердце Терсейры»
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по кратерам вулкана на острове Сан-Мигель
Увлекательное путешествие по живописным местам Сан-Мигеля: цветные озёра, вулканические панорамы и истории о прошлом Азорских островов
Начало: Понта Дельгада
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:00
€195 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Главные красоты Сан-Мигеля: Сети-Сидадес и Лагоа-ду-Фого
Посетить вулканические озёра и насладиться потрясающими видами с разных точек острова
Начало: У вашего отеля
6 июн в 08:00
7 июн в 08:00
от €250 за человека
Индивидуальная
Жемчужины Сан-Мигеля: долина Фурнаш и чайная плантация
Насладиться красотой острова со смотровых площадок, собрать чай и искупаться в термальных источниках
Начало: По договорённости с гидом
6 июн в 08:00
7 июн в 08:00
от €230 за человека
Индивидуальная
Сан-Мигель - весь остров за 1 день
Обзорная экскурсия по Сан-Мигелю: вулканы, озёра и парки. Уникальная природа и история ждут вас на каждом шагу. Забронируйте незабываемое путешествие
Начало: По договорённости
30 мая в 09:00
31 мая в 09:00
от €360 за человека
€20 за человека