скидка
15%
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Главные красоты Сан-Мигеля: Сети-Сидадес и Лагоа-ду-Фого
Посетить вулканические озёра и насладиться потрясающими видами с разных точек острова
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
250€213 за всё до 8 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Обзорная экскурсия по кратерам вулкана на острове Сан-Мигель
Насладиться природой удивительной красоты и услышать об Азорском архипелаге самые любопытные истории
Начало: Понта Дельгада
Завтра в 09:30
17 июля в 09:30
€195 за всё до 3 чел.
скидка
20%
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Жемчужины Сан-Мигеля: долина Фурнаш и чайная плантация
Насладиться красотой острова со смотровых площадок, собрать чай и искупаться в термальных источниках
Начало: По договорённости с гидом
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
250€200 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККарина7 июля 2024Благодаря Павлу мы провели незабываемый день на острове Сан-Мигель! Весь маршрут был продуман, чтобы нам было максимально комфортно и мы
- ААнна29 июня 2024Это была лучшая экскурсия, которая у меня была в принципе! 😭 Фотографии и видео не передают всей красоты, которую ты видишь
- ООльга25 июня 2024Благодарим Павла за прекрасную экскурсию, все очень хорошо организовано, мы столько красоты успели посмотреть! Поездка была на очень комфортном микроавтобусе, Павел очень внимательный, тактичный, интересный собеседник! От всей души рекомендуем!
- ААнна1 ноября 2023Отличная экскурсия! Наталья замечательно все организовала, обо все подумала. Интересный рассказчик и очень милый человек. Спасибо!
- ММихаил9 ноября 2020Огромная благодарность за потрясающую экскурсию, после которой невозможно не влюбиться в Азоры! Дух захватывает от увиденного и огромное желание поскорее
Ответы на вопросы от путешественников по Понте-Делгаде в категории «Летние»
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