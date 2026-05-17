Индивидуальная
Жемчужины Сан-Мигеля: долина Фурнаш и чайная плантация
Насладиться красотой острова со смотровых площадок, собрать чай и искупаться в термальных источниках
Начало: По договорённости с гидом
26 июн в 08:00
5 июл в 08:00
от €227 за человека
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Фурнаш: водопад, чайные плантации и термальные источники
Посетить живописный город, где дышат фумаролы и бурлят термальные воды (из Понта-Делгады)
Начало: По договорённости
Завтра в 09:00
23 июн в 09:00
€266
€280 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Треккинг к Лагоа-ду-Серру - скрытой лагуне в сердце Терсейры
Отправиться на поиски сокровища вулканического острова (из деревни Бишкойтуш)
Начало: В деревне Бишкойтуш на Терсейре
27 июн в 10:30
€20 за человека
Последние отзывы на экскурсии
Экскурсия была просто великолепной! “Жемчужины Сан-Мигеля” — это идеальное сочетание потрясающих природных красот, интересной программы и отличной организации. Отдельная огромная
+4
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T
Нам очень повезло с Павлом, и мы ему очень благодарны. Он всегда был на связи и в любой момент был
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Е
Отличная экскурсия. Все очень понравилось
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О
Это была наша вторая экскурсия с Павлом, она прошла еще лучше и теплее чем первая, мы ощутили тёплое дыхание Фурнаша
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А
Отлично продуманная и организованная экскурсия. Маршрут корректируется в соответствии с индивидуальными пожеланиями, заранее обговариваются все вопросы по программе. Для первого знакомства с островом более чем обширная насыщенная программа.
+6
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Л
Экскурсия очень интересная и познавательная, хорошо организована, комфортабельный автобус вольксваген, локации выше всяких похвал. Гид Павел интересный рассказчик, поведал нам
+6
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С
Наша третья экскурсия с Павлом, как ожидалось, прошла отлично! Благодаря Павлу посмотрели весь остров, увидели самые укромные уголки Сан Мигеля. Огромное спасибо Павлу за знакомство с островом!
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А
Спасибо Павел. Начало экскурсии должно быть в 10.00 .Всё началось в аэропорту. У нас был рейс рано утром 6.40. Я
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Всего 8 отзывов в Понте-Делгаде в категории "Развлечения"
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Ответы на вопросы от путешественников по Понте-Делгаде в категории «Развлечения»
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