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Развлечения в Понте-Делгаде

Найдено 3 экскурсии в категории «Развлечения» в Понте-Делгаде на русском языке, цены от €20, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Жемчужины Сан-Мигеля: долина Фурнаш и чайная плантация
На машине
8 часов
8 отзывов
Индивидуальная
Жемчужины Сан-Мигеля: долина Фурнаш и чайная плантация
Насладиться красотой острова со смотровых площадок, собрать чай и искупаться в термальных источниках
Начало: По договорённости с гидом
26 июн в 08:00
5 июл в 08:00
от €227 за человека
Фурнаш: водопад, чайные плантации и термальные источники
На машине
7 часов
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Фурнаш: водопад, чайные плантации и термальные источники
Посетить живописный город, где дышат фумаролы и бурлят термальные воды (из Понта-Делгады)
Начало: По договорённости
Завтра в 09:00
23 июн в 09:00
€266€280 за всё до 4 чел.
Треккинг к Лагоа-ду-Серру - скрытой лагуне в сердце Терсейры
Пешая
2.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Треккинг к Лагоа-ду-Серру - скрытой лагуне в сердце Терсейры
Отправиться на поиски сокровища вулканического острова (из деревни Бишкойтуш)
Начало: В деревне Бишкойтуш на Терсейре
27 июн в 10:30
€20 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Vitali
Жемчужины Сан-Мигеля: долина Фурнаш и чайная плантация
Экскурсия была просто великолепной! “Жемчужины Сан-Мигеля” — это идеальное сочетание потрясающих природных красот, интересной программы и отличной организации. Отдельная огромная
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благодарность нашему гиду Павлу — очень профессиональный, внимательный и харизматичный экскурсовод, который сделал поездку по-настоящему особенной. Его знания, подача материала и дружелюбная атмосфера сделали этот день одним из лучших впечатлений на Азорах. Очень рекомендуем!

Экскурсия была просто великолепной! “Жемчужины Сан-Мигеля” — это идеальное сочетание потрясающих природных красот, интересной программы и
Экскурсия была просто великолепной! “Жемчужины Сан-Мигеля” — это идеальное сочетание потрясающих природных красот, интересной программы и
Экскурсия была просто великолепной! “Жемчужины Сан-Мигеля” — это идеальное сочетание потрясающих природных красот, интересной программы и
Экскурсия была просто великолепной! “Жемчужины Сан-Мигеля” — это идеальное сочетание потрясающих природных красот, интересной программы и+4
Экскурсия была просто великолепной! “Жемчужины Сан-Мигеля” — это идеальное сочетание потрясающих природных красот, интересной программы и
Экскурсия была просто великолепной! “Жемчужины Сан-Мигеля” — это идеальное сочетание потрясающих природных красот, интересной программы и
Экскурсия была просто великолепной! “Жемчужины Сан-Мигеля” — это идеальное сочетание потрясающих природных красот, интересной программы и
Экскурсия была просто великолепной! “Жемчужины Сан-Мигеля” — это идеальное сочетание потрясающих природных красот, интересной программы и
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T
Жемчужины Сан-Мигеля: долина Фурнаш и чайная плантация
Нам очень повезло с Павлом, и мы ему очень благодарны. Он всегда был на связи и в любой момент был
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готов помочь советом.
Павел — отличный гид, и у него всегда находились ответы на все наши вопросы — от географии до налогообложения. Мы провели вместе прекрасный день, увидели всё, что нам было обещано, и даже больше.
От всей души рекомендуем услуги Павла, и, если вернёмся на остров, обязательно будем исследовать его дальше вместе с ним!

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Е
Жемчужины Сан-Мигеля: долина Фурнаш и чайная плантация
Отличная экскурсия. Все очень понравилось
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О
Жемчужины Сан-Мигеля: долина Фурнаш и чайная плантация
Это была наша вторая экскурсия с Павлом, она прошла еще лучше и теплее чем первая, мы ощутили тёплое дыхание Фурнаша
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с его источниками и ароматом традиционного cozido, мы увидели как блюдо готовится, а также смогли его попробовать в чудесном местном ресторане, который Павел заботливо заранее забронировал. Также не прошли мимо сладкой, сочной и горячей кукурузы которая готовится в фумаролах Фурнаша. Из теплых источников в этот день мы выбрали Poça da Dona Beija - и они были прекрасны.
На чайной плантации (Gorreana) нас встретил запах свежего листа и неспешные рассказы о том, как рождается азорский чай. Мы прошли вдоль изумрудных рядов, заглянули в цех с историческими машинами и, конечно, попробовали свежезаваренный зелёный чай, после которой дорога казалась ещё светлее.
Обязательно рекомендую эту программу всем, кто любит природу, тёплые купания и местные традиции без суеты.

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А
Жемчужины Сан-Мигеля: долина Фурнаш и чайная плантация
Отлично продуманная и организованная экскурсия. Маршрут корректируется в соответствии с индивидуальными пожеланиями, заранее обговариваются все вопросы по программе. Для первого знакомства с островом более чем обширная насыщенная программа.
Отлично продуманная и организованная экскурсия. Маршрут корректируется в соответствии с индивидуальными пожеланиями, заранее обговариваются все вопросы
Отлично продуманная и организованная экскурсия. Маршрут корректируется в соответствии с индивидуальными пожеланиями, заранее обговариваются все вопросы
Отлично продуманная и организованная экскурсия. Маршрут корректируется в соответствии с индивидуальными пожеланиями, заранее обговариваются все вопросы
Отлично продуманная и организованная экскурсия. Маршрут корректируется в соответствии с индивидуальными пожеланиями, заранее обговариваются все вопросы+6
Отлично продуманная и организованная экскурсия. Маршрут корректируется в соответствии с индивидуальными пожеланиями, заранее обговариваются все вопросы
Отлично продуманная и организованная экскурсия. Маршрут корректируется в соответствии с индивидуальными пожеланиями, заранее обговариваются все вопросы
Отлично продуманная и организованная экскурсия. Маршрут корректируется в соответствии с индивидуальными пожеланиями, заранее обговариваются все вопросы
Отлично продуманная и организованная экскурсия. Маршрут корректируется в соответствии с индивидуальными пожеланиями, заранее обговариваются все вопросы
Отлично продуманная и организованная экскурсия. Маршрут корректируется в соответствии с индивидуальными пожеланиями, заранее обговариваются все вопросы
Отлично продуманная и организованная экскурсия. Маршрут корректируется в соответствии с индивидуальными пожеланиями, заранее обговариваются все вопросы
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Л
Жемчужины Сан-Мигеля: долина Фурнаш и чайная плантация
Экскурсия очень интересная и познавательная, хорошо организована, комфортабельный автобус вольксваген, локации выше всяких похвал. Гид Павел интересный рассказчик, поведал нам
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о флоре, фауне, истории Азорских островов, современном укладе жителей, нам очень понравилось. Павел очень приятный и доброжелательный, мы здорово провели время! Он отлично знает остров, и все лучшие смотровые площадки, мы сделали много фото с потрясающими видами. Хочется отметить, что Павел пошел нам навстречу, и провел экскурсию в удобном нам формате с учетом нашего короткого пребывания на острове. Павлу спасибо! Мы очень довольны проведенным с ним днем и экскурсией!

Экскурсия очень интересная и познавательная, хорошо организована, комфортабельный автобус вольксваген, локации выше всяких похвал. Гид Павел
Экскурсия очень интересная и познавательная, хорошо организована, комфортабельный автобус вольксваген, локации выше всяких похвал. Гид Павел
Экскурсия очень интересная и познавательная, хорошо организована, комфортабельный автобус вольксваген, локации выше всяких похвал. Гид Павел
Экскурсия очень интересная и познавательная, хорошо организована, комфортабельный автобус вольксваген, локации выше всяких похвал. Гид Павел+6
Экскурсия очень интересная и познавательная, хорошо организована, комфортабельный автобус вольксваген, локации выше всяких похвал. Гид Павел
Экскурсия очень интересная и познавательная, хорошо организована, комфортабельный автобус вольксваген, локации выше всяких похвал. Гид Павел
Экскурсия очень интересная и познавательная, хорошо организована, комфортабельный автобус вольксваген, локации выше всяких похвал. Гид Павел
Экскурсия очень интересная и познавательная, хорошо организована, комфортабельный автобус вольксваген, локации выше всяких похвал. Гид Павел
Экскурсия очень интересная и познавательная, хорошо организована, комфортабельный автобус вольксваген, локации выше всяких похвал. Гид Павел
Экскурсия очень интересная и познавательная, хорошо организована, комфортабельный автобус вольксваген, локации выше всяких похвал. Гид Павел
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С
Жемчужины Сан-Мигеля: долина Фурнаш и чайная плантация
Наша третья экскурсия с Павлом, как ожидалось, прошла отлично! Благодаря Павлу посмотрели весь остров, увидели самые укромные уголки Сан Мигеля. Огромное спасибо Павлу за знакомство с островом!
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А
Жемчужины Сан-Мигеля: долина Фурнаш и чайная плантация
Спасибо Павел. Начало экскурсии должно быть в 10.00 .Всё началось в аэропорту. У нас был рейс рано утром 6.40. Я
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попросил Павла нас встретить и начать экскурсию раньше что он и сделал. Встретил,отвез в гостиницу так как номер не был готов мы оставили вещи и экскурсия началась. Павел скоректировал её под ранее начало так чтобы программа была выполнена полностью потому что некоторые места были не доступны для посещения в столь раний час. Как экскурсовод Павел просто супер. Отличный рассказчик приятный собеседник. Отличное знание истории, обычаев региона, природы, геологии все это преподносилось настолько интересно что несмотря на нашу усталость после ночного рейса всё прошло легко и увлекательно.

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Всего 8 отзывов в Понте-Делгаде в категории "Развлечения"

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Ответы на вопросы от путешественников по Понте-Делгаде в категории «Развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Понте-Делгаде
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Жемчужины Сан-Мигеля: долина Фурнаш и чайная плантация;
  2. Фурнаш: водопад, чайные плантации и термальные источники;
  3. Треккинг к Лагоа-ду-Серру - скрытой лагуне в сердце Терсейры.
Сколько стоит экскурсия по Понте-Делгаде в июне 2026
Сейчас в Понте-Делгаде в категории "Развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 20 до 266 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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