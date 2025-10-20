Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Индивидуальная экскурсия в Долину Доуру - это возможность познакомиться с уникальным культурным ландшафтом, признанным ЮНЕСКО.



Город Амаранте, который получил высшую военную награду, поражает своей историей сопротивления французским завоевателям.



В Долине Доуру, первом в мире демаркированном винодельческом регионе, вы сможете насладиться великолепными видами и попробовать знаменитые портвейны.



Путешествие подарит незабываемые впечатления и позволит прикоснуться к истории и культуре Португалии 5 1 отзыв 5 причин купить эту экскурсию 🍷 Уникальный винодельческий регион

🏰 Историческое сопротивление Амаранте

🌄 Живописные пейзажи

🏆 Объект ЮНЕСКО

🍇 Дегустация портвейна

Михаил Ваш гид в Порту Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Оценка и отзывы 1 отзыв Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 8 часов Размер группы 1-4 человека €380 за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Что можно увидеть Долина Доуру

Город Амаранте

Описание экскурсии Темы: Я расскажу о том, как город Амаранте сопротивлялся натиску французских завоевателей, которые по сути захватили всю страну, но встретили непреодалимый барьер. Также познакомимся с иторией возникновения неповторимого ладшафта долины Доуру, и почему в ней нет крепостей, а крепленое здесь только вино. Интересные факты и детали: Город Амаранте получил высшую португальскую военную награду, что отражено также на его гербе, хотя в нем не было военных, а лишь гражданские лица и представители духовенства. Регион Доуру внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, а аткже это первый в мире демаркированный винодельческий регион. Цвет холмов в долине Доуру меняется от матово-коричневого, до зеленого и сияюще красного и золотого.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Горорд Амаранте. Амаранте - это уютный и традиционный небольшой городок, одного из самых красивых мест Португали

Смотровая площадка São Leonardo. Отсюда открывается великолепный панорамный вид на реку, виноградники, горы и долины

Город Pinhão

Самая красивая дорога Португалии Estrada Nacional EN 222

Одна из прекраснейших виноделен Quinta da Pacheca Что включено Услуги гида

Экскрусия

Поездка Что не входит в цену Дегустация портвейна

Обед

Личные расходы

Прогулка на лодке по реке Где начинаем и завершаем? Начало: Порту, заеду за вами на автомобиле по договоренности Завершение: Порту Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 8 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.