Индивидуальная экскурсия в Долину Доуру - это возможность познакомиться с уникальным культурным ландшафтом, признанным ЮНЕСКО.
Город Амаранте, который получил высшую военную награду, поражает своей историей сопротивления французским завоевателям.
В Долине Доуру, первом в мире демаркированном винодельческом регионе, вы сможете насладиться великолепными видами и попробовать знаменитые портвейны.
Путешествие подарит незабываемые впечатления и позволит прикоснуться к истории и культуре Португалии
Город Амаранте, который получил высшую военную награду, поражает своей историей сопротивления французским завоевателям.
В Долине Доуру, первом в мире демаркированном винодельческом регионе, вы сможете насладиться великолепными видами и попробовать знаменитые портвейны.
Путешествие подарит незабываемые впечатления и позволит прикоснуться к истории и культуре Португалии
5 причин купить эту экскурсию
- 🍷 Уникальный винодельческий регион
- 🏰 Историческое сопротивление Амаранте
- 🌄 Живописные пейзажи
- 🏆 Объект ЮНЕСКО
- 🍇 Дегустация портвейна
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что можно увидеть
- Долина Доуру
- Город Амаранте
Описание экскурсииТемы: Я расскажу о том, как город Амаранте сопротивлялся натиску французских завоевателей, которые по сути захватили всю страну, но встретили непреодалимый барьер. Также познакомимся с иторией возникновения неповторимого ладшафта долины Доуру, и почему в ней нет крепостей, а крепленое здесь только вино. Интересные факты и детали: Город Амаранте получил высшую португальскую военную награду, что отражено также на его гербе, хотя в нем не было военных, а лишь гражданские лица и представители духовенства. Регион Доуру внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, а аткже это первый в мире демаркированный винодельческий регион. Цвет холмов в долине Доуру меняется от матово-коричневого, до зеленого и сияюще красного и золотого.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Горорд Амаранте. Амаранте - это уютный и традиционный небольшой городок, одного из самых красивых мест Португали
- Смотровая площадка São Leonardo. Отсюда открывается великолепный панорамный вид на реку, виноградники, горы и долины
- Город Pinhão
- Самая красивая дорога Португалии Estrada Nacional EN 222
- Одна из прекраснейших виноделен Quinta da Pacheca
Что включено
- Услуги гида
- Экскрусия
- Поездка
Что не входит в цену
- Дегустация портвейна
- Обед
- Личные расходы
- Прогулка на лодке по реке
Где начинаем и завершаем?
Начало: Порту, заеду за вами на автомобиле по договоренности
Завершение: Порту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
20 окт 2025
Отличная экскурсия. Потрясающие панорамы, крутой обед в ресторане, дегустация портвейна. Все так красиво, сам себе не веришь. Михаил классный: спокойный, дружелюбный, улыбчивый) рассказал о истории Португалии, портвейна, много интереснейших фактов. На все вопросы отвечает, в том числе о жизни в Порту. Очклассная экскурсия!
Входит в следующие категории Порту
Похожие экскурсии из Порту
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Браге и Гимарайншу
За один день вы посетите Брагу и Гимарайнш, узнаете истории древних соборов и попробуете торт по древнеримскому рецепту. Увлекательное путешествие на Tesla
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
€320 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборБрага и Гимарайнш из Порту
Откройте для себя два исторических города: Брага с её религиозными традициями и Гимарайнш, где зародилось королевство Португалия
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
€360 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Гимарайнш и винодельня: исторический тур по Португалии
Погрузитесь в мир португальской истории и виноделия: от древнего Гимарайнша до усадьбы 17 века с дегустацией вин
Начало: В холле вашего отеля или по договоренности
Завтра в 09:00
12 ноя в 09:00
€215 за всё до 5 чел.