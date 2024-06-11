Погрузитесь в мир португальского виноделия с опытным сомелье. Посетите две винодельни, попробуйте лучшие вина и узнайте о жизни Магеллана
Приглашаем вас в живописное винное путешествие по Порту! Вы посетите первый в мире винный регион с чёткими границами, выделенными хозяйствами и классификацией, подтверждённой королевским указом. В программе: посещение двух виноделен, читать дальше
где вы попробуете несколько видов сухого вина и портвейна.
В первой винодельне вас ждёт дегустация двух видов белого вина, одного красного и 10-летнего муската. Во второй винодельне вы познакомитесь с портвейном: 10-летним белым, 20-летним Tawny и Ruby Vintage.
Также вы заглянете в деревню Саброза, где родился Магеллан, и узнаете о его жизни и вкладе во всемирную историю.
В завершение экскурсии вас ждёт обед в местном ресторане, где вы сможете выбрать понравившийся вариант.
Организационные детали: транспорт зависит от количества людей и может включать BMW X2 или премиум-сегмент Mercedes. Дегустации и обед оплачиваются дополнительно
5 причин купить эту экскурсию
🍷 Эксклюзивные дегустации вин и портвейна
🏞 Живописные виды на виноградники
📜 Погружение в историю Португалии
🍽 Аутентичные блюда местной кухни
🚗 Комфортное путешествие на премиум-транспорте
Что можно увидеть
Село Саброза
Винодельни
Виноградники
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
09:00 Выезд из Порту. В пути я расскажу о местных традициях, кухне и виноделии. И, конечно, любой ваш вопрос о португальской истории найдёт свой ответ.
10:30 Село Саброза, где родился и вырос Магеллан. Вы узнаете о его жизни и вкладе во всемирную историю. А также проникнетесь колоритом аутентичной португальской деревни.
11:30 Первая винодельня. Вы продегустируете местные вина в зале с видом на виноградники или на улице за большим каменным столом. В программе: два вида белого вина, одно красное и местная гордость — креплёный 10-летний мускат. К напиткам вам подадут легкие закуски.
13:30 Обед в местном ресторане. Я предложу вам несколько вариантов — вы выберете понравившийся.
15:30 Вторая винодельня. Время познакомиться с портвейном! Вы продегустируете три экземпляра: 10-летний белый, 20-летний Tawny и Ruby Vintage. Узнаете о стилях и классификации портвейна.
16:30 Выезд в обратном направлении.
Организационные детали
Транспорт зависит от количества людей: BMW X2, премиум-сегмент Mercedes или подобные им
Дегустации не включены в стоимость: первая винодельня — €30 с человека, вторая винодельня — €30 с человека
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Vasilii — ваш гид в Порту
Провёл экскурсии для 199 туристов
Меня зовут Василий. Я сомелье по образованию. Родом из Молдавии — винная страна. Живу в Португалии с 20 лет, и с каждым днём всё больше понимаю, что португальские вина достойны читать дальше
особого внимания.
Начинал винную карьеру как портвейн-сомелье. Дипломированный WSET выпускник + член Ассоциации Сомелье Португалии. Готовлюсь к высшим уровням и наслаждаюсь португальскими винами.
Решил проводить экскурсии-дегустации, потому что с удовольствием
рассказываю о своей любимой стране и о лучших винах.
Со мной вы почувствуете себя как с «коренным португальцем»,
который говорит по-русски.