Приглашаем вас в живописное винное путешествие по Порту! Вы посетите первый в мире винный регион с чёткими границами, выделенными хозяйствами и классификацией, подтверждённой королевским указом. В программе: посещение двух виноделен,

где вы попробуете несколько видов сухого вина и портвейна. В первой винодельне вас ждёт дегустация двух видов белого вина, одного красного и 10-летнего муската. Во второй винодельне вы познакомитесь с портвейном: 10-летним белым, 20-летним Tawny и Ruby Vintage. Также вы заглянете в деревню Саброза, где родился Магеллан, и узнаете о его жизни и вкладе во всемирную историю. В завершение экскурсии вас ждёт обед в местном ресторане, где вы сможете выбрать понравившийся вариант. Организационные детали: транспорт зависит от количества людей и может включать BMW X2 или премиум-сегмент Mercedes. Дегустации и обед оплачиваются дополнительно

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

за 1-3 человека или €150 за человека, если вас больше

от €450 за 1-3 человека или €150 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Что вас ожидает

09:00 Выезд из Порту. В пути я расскажу о местных традициях, кухне и виноделии. И, конечно, любой ваш вопрос о португальской истории найдёт свой ответ.

10:30 Село Саброза, где родился и вырос Магеллан. Вы узнаете о его жизни и вкладе во всемирную историю. А также проникнетесь колоритом аутентичной португальской деревни.

11:30 Первая винодельня. Вы продегустируете местные вина в зале с видом на виноградники или на улице за большим каменным столом. В программе: два вида белого вина, одно красное и местная гордость — креплёный 10-летний мускат. К напиткам вам подадут легкие закуски.

13:30 Обед в местном ресторане. Я предложу вам несколько вариантов — вы выберете понравившийся.

15:30 Вторая винодельня. Время познакомиться с портвейном! Вы продегустируете три экземпляра: 10-летний белый, 20-летний Tawny и Ruby Vintage. Узнаете о стилях и классификации портвейна.

16:30 Выезд в обратном направлении.

Организационные детали