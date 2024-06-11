По винодельням с почётным сомелье Португалии

Погрузитесь в мир португальского виноделия с опытным сомелье. Посетите две винодельни, попробуйте лучшие вина и узнайте о жизни Магеллана
Приглашаем вас в живописное винное путешествие по Порту! Вы посетите первый в мире винный регион с чёткими границами, выделенными хозяйствами и классификацией, подтверждённой королевским указом. В программе: посещение двух виноделен,
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где вы попробуете несколько видов сухого вина и портвейна.

В первой винодельне вас ждёт дегустация двух видов белого вина, одного красного и 10-летнего муската. Во второй винодельне вы познакомитесь с портвейном: 10-летним белым, 20-летним Tawny и Ruby Vintage.

Также вы заглянете в деревню Саброза, где родился Магеллан, и узнаете о его жизни и вкладе во всемирную историю.

В завершение экскурсии вас ждёт обед в местном ресторане, где вы сможете выбрать понравившийся вариант.

Организационные детали: транспорт зависит от количества людей и может включать BMW X2 или премиум-сегмент Mercedes. Дегустации и обед оплачиваются дополнительно

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🍷 Эксклюзивные дегустации вин и портвейна
  2. 🏞 Живописные виды на виноградники
  3. 📜 Погружение в историю Португалии
  4. 🍽 Аутентичные блюда местной кухни
  5. 🚗 Комфортное путешествие на премиум-транспорте

Что можно увидеть

  • Село Саброза
  • Винодельни
  • Виноградники
По винодельням с почётным сомелье Португалии
По винодельням с почётным сомелье Португалии
По винодельням с почётным сомелье Португалии
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

09:00 Выезд из Порту. В пути я расскажу о местных традициях, кухне и виноделии. И, конечно, любой ваш вопрос о португальской истории найдёт свой ответ.

10:30 Село Саброза, где родился и вырос Магеллан. Вы узнаете о его жизни и вкладе во всемирную историю. А также проникнетесь колоритом аутентичной португальской деревни.

11:30 Первая винодельня. Вы продегустируете местные вина в зале с видом на виноградники или на улице за большим каменным столом. В программе: два вида белого вина, одно красное и местная гордость — креплёный 10-летний мускат. К напиткам вам подадут легкие закуски.

13:30 Обед в местном ресторане. Я предложу вам несколько вариантов — вы выберете понравившийся.

15:30 Вторая винодельня. Время познакомиться с портвейном! Вы продегустируете три экземпляра: 10-летний белый, 20-летний Tawny и Ruby Vintage. Узнаете о стилях и классификации портвейна.

16:30 Выезд в обратном направлении.

Организационные детали

  • Транспорт зависит от количества людей: BMW X2, премиум-сегмент Mercedes или подобные им
  • Дегустации не включены в стоимость: первая винодельня — €30 с человека, вторая винодельня — €30 с человека
  • Обед оплачивается дополнительно

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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