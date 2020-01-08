92 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Португалия
  2. Экскурсии

  3. Влюбитесь в Португалию, влюбитесь в Порту

Увидеть настоящую жизнь португальцев на прогулке по самым ярким местам города

Алина
Задать вопрос
Алина – ваш гид
Порту — фантастический город, здесь так естественно смешение истории и прекрасных пейзажей.

Красные крыши, азулежу и его атмосфера подкупают с первых минут.

Это город с многовековой историей, разбавленной современным искусством, активной ночной жизнью, традициями, вкусной португальской едой и пьянящим портвейном.

Приглашаю пройтись по городу, по маршрутам известным и не очень.
€72
65 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии92 отзыва
4.78
Влюбитесь в Португалию, влюбитесь в Порту
Влюбитесь в Португалию, влюбитесь в Порту

Что вас ожидает

Самые яркие достопримечательности Порту
Начнём мы с красивого вокзала São Bento или главной площади Praça da Liberdade, она прекрасно передаёт загадочную атмосферу Порту. Затем свернём и прогуляемся по замечательным улочкам центра, которые ни один путеводитель не посоветует — именно в таких местах можно увидеть настоящую жизнь португальцев. Восхитимся главными достопримечательности города: Кафедральным собором Сэ (Sé Catedral), самой высокой башней города Клеригуш (Torre dos Clérigos), одним из самых красивых книжных магазинов в мире «Lello» (Livraria Lello), железнодорожным вокзалом Сао-Бенту и др. А также полюбуемся городом со смотровых площадок.

Легендарный мост и активности по желанию
Позже мы спустимся к реке Douro по старым улочкам на набережную Ribeira с завораживающим видом на Мост D. Luis I — вот где, по моему мнению, получаются самые красивые фотографии истинного Порту. Экскурсия завершится на другой стороне реки Дору — городе-спутнике Вила Нова де Гая у погребов портвейна. По желанию, можно посетить один из погребов с дегустацией или же сесть на лодку и проплыть вдоль шести мостов города Порту. В конце мы обязательно подскажем, где недорого попробовать местные вкусности и чем заняться после экскурсии.

Кому подойдет экскурсия

Экскурсия идеально подойдет для тех, кто первый раз в Порту и сильно не хочет вдаваться в длинные исторические сведения монументов Порту. Вместо этого я сделаю все, чтобы вы прочувствовали местный колорит и смогли искренне влюбиться в этот город.

Организационные детали

Что не входит в стоимость

  • входные билеты в исторические места — 3-6 евро с человека (посещение платных объектов экскурсии по желанию)
  • прогулка по реке Дору на лодке — 15 евро с человека (по желанию)
  • посещение винных погребов — 13 евро (подробности в переписке)
  • напитки и еда

Рекомендую надеть удобную обувь и взять солнцезащитные очки.

Влюбитесь в Португалию, влюбитесь в Порту
Влюбитесь в Португалию, влюбитесь в Порту
Влюбитесь в Португалию, влюбитесь в Порту

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Алина
Алина
Привет, дорогие путешественники! Меня зовут Алина, живу в Португалии с 2002 года. Влюблена в эту страну и город Порту! Хочу этой любовью поделиться с Вами!!! Вместе с моей мамой Ольгой мы проводим экскурсии и раскрываем секреты города. В свободное время увлекаюсь фотографией и, конечно, обожаю фотографировать мой прекрасный город Порту . С удовольствием мы вам покажем на экскурсии все интересные и красивые места города. Ждём Вас!
Напишите мне

92 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

8 января 2020
Всё очень понравилось. Спасибо Ольге за экскурсию)
4 января 2020
Необыкновенная экскурсия, спасибо гиду.
Очень важно когда гид кроме профессиональных качеств ещё и хороший человек.
Гид показала нам Порто, и мы полюбили город и его историю.
А кроме того гид позаботилась о многих мелочах, чтобы помочь нам и сделать наш день в Порто приятнее.
Спасибо большое.
14 декабря 2019
Великолепно составлен маршрут экскурсии!Ольге с первых минут удалось увлечь нас историей и архитектурой Порту.По маршруту следования экскурсовод учитывал наши дополнительные пожелания-зайти пообедать или купить сувениры.Это не повлияло на качество изложения темы-Ольга возвращала нас к моменту рассказа,на котором мы остановились..Очень довольны,что наше первое знакомство с Порту прошло в компании человека,который сам влюблён в город и может передать эти ощущения его гостям.Большое спасибо Ольге!Рекомендуем как грамотного экскурсовода и очень милого человека!!!!!!
19 октября 2019
Вчера больше четырёх часов гуляли с Ольгой по Порту. Было очень интересно и познавательно. Маршрут составлен идеально! Много информации, но воспринимается легко. Очень рекомендую!!!
16 октября 2019
Спасибо большое Наталье за экскурсию! Были большой группой, Наталье удалось справиться, заинтересовывать. Были хорошие советы по ресторанам, так же помощь в посещении подвалов.
14 сентября 2019
Порту был первым португальским городом в нашем путешествии. Городом неизвестным и загадочным. После экскурсии Алины мы влюбились в этот город. Большое ей спасибо!
13 августа 2019
Спасибо за экскурсию Ольге. Мы чудесно провели время, узнали много исторической информации о городе. Дети слушали с интересом.
6 августа 2019
Ольга - просто супер! Любовь с Порту случилась с первого взгляда. Экскурсия не перегружена, но при этом очень познавательная и интересная. Рекомендуем!
19 июля 2019
Мне очень понравилась экскурсия! Нас было 8 человек (женщины, мужчины и дети разных возрастов) и всем было интересно! Ольга нашла, чем заинтересовать каждого: мой младший сын с удовольствием слушал про книжный магазин и университет Порто и их связь с миром Гарри Поттера, старшая дочь радовалась, что может частично повторить маршрут ведущих из «Орла и Решки» и певцов из разных клипов. Очень понравилось, что гид дала возможность передохнуть, посоветовала мест с традиционной едой и дала рекомендации касательно дальнейшего пребывания в городе. Да и в целом приветливо отвечала на все наши вопросы. Спасибо! Мы узнали Порту с новой стороны)
Инна
11 июля 2019
Ольга щедро делится своей любовью к Португалии и Порту. Благодаря обширным и глубоким знаниям истории и культуры этой страны ей удается увлечь вас этой страной. Помимо общей информации обо всем,что встречается на пути вы так же можете узнать полезные советы на счет того,что интересуют конкретно вас. Все очень понравилось,будем рекомендовать.
Ещё 82 отзыва

Обзорные экскурсии в Порту

Ежедневная прогулка по ПортуЕжедневная прогулка по ПортуЕжедневная прогулка по Порту
20 за человека
2 часа
51 отзыв
Узнать и полюбить город за 2 часа
Всестороннее знакомство с городом-гаванью, давшим название графству, королевству, а потом и целой стране, ждёт вас на этой экскурсии. Вы окажетесь в сердце Порту, оглядев его со всех сторон со смотровых площадок. Прочувствуете энергетику района мореплавателей, откуда португальские корабли отправлялись покорять новые горизонты, и даже узнаете, что из истории Порту роднит его с Великим Новгородом. Преображения 18 века и «золотая река», новости со всего света и лучшая францезинья — все эти «метки», связанные с городом, уложатся у вас в голове и помогут заметить то, насколько Порту не похож на остальные уголки мира.
Добро пожаловать в Порту!Добро пожаловать в Порту!Добро пожаловать в Порту!
45 за экскурсию
3 часа
85 отзывов
Главные достопримечательности, нетривиальные факты и повседневная жизнь города на обзорной экскурсии
Порту — загадочное и немного закрытое место, очарование которого раскрывается постепенно. Вы неспешно погуляете по его узким улочкам и живописным аллеям, подниметесь на смотровые площадки и узнаете, в чем отличие Порту от других городов страны.
Порту — любовь с первого взглядаПорту — любовь с первого взглядаПорту — любовь с первого взгляда
60 за экскурсию
3 часа
77 отзывов
Увидеть «визитные карточки» города и посетить знаменитые подвалы с портвейном
Приглашаю познакомиться с замечательным Порту, который входит в десятку самых романтичных городов Европы. Вы почувствуете колорит первой столицы Португалии, подарившей имя не только портвейну, но и всей стране. Увидите ее главные достопримечательности и насладитесь разнообразной архитектурой, в которой сочетается средневековое и современное. Я помогу вам раскрыть очарование таинственного города и прочувствовать его старинный и величественный дух.
Первое свидание с ПортуПервое свидание с ПортуПервое свидание с Порту
37 за экскурсию
5 часов
151 отзыв
Колорит живописных кварталов на насыщенной обзорной экскурсии
Я помогу вам открыть сундук «старого морского волка», имя которому — Порту, и обнаружить в нем бесчисленные сокровища: великолепную архитектуру, насыщенную историю, морские победы, любовные трагедии, терпкий портвейн, аромат сардин, много солнца и чаек. Вы посетите самые интересные районы исторического центра, пройдете дорогами римлян, мавров и вестготов и увидите средневековую Европу, которая, сохраняя свой колорит, устремлена в будущее.
Приветливый ПортуПриветливый ПортуПриветливый Порту
50 за экскурсию
3 часа
24 отзыва
Посетить самые интересные места старинного города и попробовать легендарный портвейн
Я покажу все знаковые площади, церкви и памятники исторического центра. Проведу вас по колоритным жилым кварталам, расскажу истории, услышанные из уст местных, и помогу понять португальскую душу.
Порту — город моего сердца!Порту — город моего сердца!Порту — город моего сердца!
скидка10%
€60
54 за экскурсию
3 часа
2 отзыва
Старинный книжный, живописный вокзал Сан-Бенту, мост Луиша I — и много-много ярких историй о городе
Добро пожаловать в музей под открытым небом — Порту! Это поистине город с душой, где собрана коллекция изумительных построек, где каждый дом облицован яркой азулежу, а жители искренне улыбаются прохожим. Я приоткрою для вас красоту Порту на улицах, площадях и со смотровых площадок. А также дам попробовать его на вкус — в семейных винных погребах.

Выбирайте и другие экскурсии в Порту

ГрупповыеНа корабликеДля детейСо скидкойПешкомГастрономическиеВ другой городНа автомобилеОбзорныеНеобычные маршрутыВсеИндивидуальныеИстория и архитектураНа автобусе