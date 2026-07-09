92 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Это город с многовековой историей, разбавленной современным искусством, активной ночной жизнью, традициями, вкусной португальской едой и пьянящим портвейном. Приглашаю пройтись по городу, по маршрутам известным и не очень.
Описание экскурсии
Самые яркие достопримечательности Порту
Начнём мы с красивого вокзала São Bento или главной площади Praça da Liberdade, она прекрасно передаёт загадочную атмосферу Порту. Затем свернём и прогуляемся по замечательным улочкам центра, которые ни один путеводитель не посоветует — именно в таких местах можно увидеть настоящую жизнь португальцев. Восхитимся главными достопримечательности города: Кафедральным собором Сэ (Sé Catedral), самой высокой башней города Клеригуш (Torre dos Clérigos), одним из самых красивых книжных магазинов в мире «Lello» (Livraria Lello), железнодорожным вокзалом Сао-Бенту и др. А также полюбуемся городом со смотровых площадок.
Легендарный мост и активности по желанию
Позже мы спустимся к реке Douro по старым улочкам на набережную Ribeira с завораживающим видом на Мост D. Luis I — вот где, по моему мнению, получаются самые красивые фотографии истинного Порту. Экскурсия завершится на другой стороне реки Дору — городе-спутнике Вила Нова де Гая у погребов портвейна. По желанию, можно посетить один из погребов с дегустацией или же сесть на лодку и проплыть вдоль шести мостов города Порту. В конце мы обязательно подскажем, где недорого попробовать местные вкусности и чем заняться после экскурсии.
Кому подойдет экскурсия
Экскурсия идеально подойдет для тех, кто первый раз в Порту и сильно не хочет вдаваться в длинные исторические сведения монументов Порту. Вместо этого я сделаю все, чтобы вы прочувствовали местный колорит и смогли искренне влюбиться в этот город.
Организационные детали
Что не входит в стоимость
- входные билеты в исторические места — от € 5 с чел. (посещение платных объектов экскурсии по желанию)
- прогулка по реке Дору на лодке — € 20 с чел. (по желанию)
- посещение винных погребов — от € 20 (подробности в переписке)
- напитки и еда
Рекомендую надеть удобную обувь и взять солнцезащитные очки.
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Мы особенно ценим Вашу доброжелательность, внимание к деталям и умение сделать прогулку лёгкой и увлекательной. Благодаря Вам этот день останется для нас ярким воспоминанием о Порту.
Ольга хороший рассказчик и замечательный человек. Во время 4-х часовой экскурсии мы никуда не спешили и остается загадкой, как мы сумели так много пройти и посмотреть.
Приятно, что Ольга очень старалась: увлечь, показать, удивить и полюбить этот необыкновенный город.
В Порту хочется вернуться благодаря, в том числе, нашему гиду.