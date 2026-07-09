92 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Порту — фантастический город, здесь так естественно смешение истории и прекрасных пейзажей. Красные крыши, азулежу и его атмосфера подкупают с первых минут. Это город с многовековой историей, разбавленной современным искусством, активной ночной жизнью, традициями, вкусной португальской едой и пьянящим портвейном. Приглашаю пройтись по городу, по маршрутам известным и не очень.

Описание экскурсии

Самые яркие достопримечательности Порту

Начнём мы с красивого вокзала São Bento или главной площади Praça da Liberdade, она прекрасно передаёт загадочную атмосферу Порту. Затем свернём и прогуляемся по замечательным улочкам центра, которые ни один путеводитель не посоветует — именно в таких местах можно увидеть настоящую жизнь португальцев. Восхитимся главными достопримечательности города: Кафедральным собором Сэ (Sé Catedral), самой высокой башней города Клеригуш (Torre dos Clérigos), одним из самых красивых книжных магазинов в мире «Lello» (Livraria Lello), железнодорожным вокзалом Сао-Бенту и др. А также полюбуемся городом со смотровых площадок.

Легендарный мост и активности по желанию

Позже мы спустимся к реке Douro по старым улочкам на набережную Ribeira с завораживающим видом на Мост D. Luis I — вот где, по моему мнению, получаются самые красивые фотографии истинного Порту. Экскурсия завершится на другой стороне реки Дору — городе-спутнике Вила Нова де Гая у погребов портвейна. По желанию, можно посетить один из погребов с дегустацией или же сесть на лодку и проплыть вдоль шести мостов города Порту. В конце мы обязательно подскажем, где недорого попробовать местные вкусности и чем заняться после экскурсии.

Кому подойдет экскурсия

Экскурсия идеально подойдет для тех, кто первый раз в Порту и сильно не хочет вдаваться в длинные исторические сведения монументов Порту. Вместо этого я сделаю все, чтобы вы прочувствовали местный колорит и смогли искренне влюбиться в этот город.

Организационные детали

Что не входит в стоимость

входные билеты в исторические места — от € 5 с чел. (посещение платных объектов экскурсии по желанию)

прогулка по реке Дору на лодке — € 20 с чел. (по желанию)

посещение винных погребов — от € 20 (подробности в переписке)

напитки и еда

Рекомендую надеть удобную обувь и взять солнцезащитные очки.