92 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Влюбитесь в Португалию, влюбитесь в Порту

Увидеть настоящую жизнь португальцев на прогулке по самым ярким местам города
Порту — фантастический город, здесь так естественно смешение истории и прекрасных пейзажей. Красные крыши, азулежу и его атмосфера подкупают с первых минут.

Это город с многовековой историей, разбавленной современным искусством, активной ночной жизнью, традициями, вкусной португальской едой и пьянящим портвейном. Приглашаю пройтись по городу, по маршрутам известным и не очень.
5
153 отзыва
Влюбитесь в Португалию, влюбитесь в Порту
Влюбитесь в Португалию, влюбитесь в Порту
Влюбитесь в Португалию, влюбитесь в Порту

Описание экскурсии

Самые яркие достопримечательности Порту

Начнём мы с красивого вокзала São Bento или главной площади Praça da Liberdade, она прекрасно передаёт загадочную атмосферу Порту. Затем свернём и прогуляемся по замечательным улочкам центра, которые ни один путеводитель не посоветует — именно в таких местах можно увидеть настоящую жизнь португальцев. Восхитимся главными достопримечательности города: Кафедральным собором Сэ (Sé Catedral), самой высокой башней города Клеригуш (Torre dos Clérigos), одним из самых красивых книжных магазинов в мире «Lello» (Livraria Lello), железнодорожным вокзалом Сао-Бенту и др. А также полюбуемся городом со смотровых площадок.

Легендарный мост и активности по желанию

Позже мы спустимся к реке Douro по старым улочкам на набережную Ribeira с завораживающим видом на Мост D. Luis I — вот где, по моему мнению, получаются самые красивые фотографии истинного Порту. Экскурсия завершится на другой стороне реки Дору — городе-спутнике Вила Нова де Гая у погребов портвейна. По желанию, можно посетить один из погребов с дегустацией или же сесть на лодку и проплыть вдоль шести мостов города Порту. В конце мы обязательно подскажем, где недорого попробовать местные вкусности и чем заняться после экскурсии.

Кому подойдет экскурсия

Экскурсия идеально подойдет для тех, кто первый раз в Порту и сильно не хочет вдаваться в длинные исторические сведения монументов Порту. Вместо этого я сделаю все, чтобы вы прочувствовали местный колорит и смогли искренне влюбиться в этот город.

Организационные детали

Что не входит в стоимость

  • входные билеты в исторические места — от € 5 с чел. (посещение платных объектов экскурсии по желанию)
  • прогулка по реке Дору на лодке — € 20 с чел. (по желанию)
  • посещение винных погребов — от € 20 (подробности в переписке)
  • напитки и еда

Рекомендую надеть удобную обувь и взять солнцезащитные очки.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У главного входа ж/д вокзала Sao Bento
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Порту
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 993 туристов
Привет, дорогие путешественники! Меня зовут Ольга, живу в Португалии с 2002 года. Влюблена в эту чудесную страну и город Порту! Хочу этой любовью поделиться с Вами!!! С радостью познакомлю вас
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с португальской культурой, архитектурой, вином, секретами и красивые местами города. Мое путешествие - это не просто экскурсия, это возможность влюбиться в Порту вместе со мной. Я жду вас с нетерпением, чтобы поделиться этим уникальным опытом, наполненным радостью, красотой и историей. До встречи!!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 153 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
136
4
12
3
4
2
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1
И
великолепная прогулка с Ольгой! экскурсия на семью с детьми прошла очень увлекательно, все остались довольны ❤️
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А
Порту - красивый и не очень-то простой город для компактной пешеходной экскурсии. И Ольге вполне удалось провести нас оптимальным маршрутом и показать все знаковые места и отличные ракурсы. Спасибо!
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Л
Нам очень понравилась экскурсия по Порту! Благодаря Вашим интересным рассказам и глубоким знаниям мы узнали город с новой стороны, почувствовали его атмосферу и открыли для себя места, о которых сами бы никогда не узнали.

Мы особенно ценим Вашу доброжелательность, внимание к деталям и умение сделать прогулку лёгкой и увлекательной. Благодаря Вам этот день останется для нас ярким воспоминанием о Порту.
Нам очень понравилась экскурсия по Порту! Благодаря Вашим интересным рассказам и глубоким знаниям мы узнали город
Нам очень понравилась экскурсия по Порту! Благодаря Вашим интересным рассказам и глубоким знаниям мы узнали город
Нам очень понравилась экскурсия по Порту! Благодаря Вашим интересным рассказам и глубоким знаниям мы узнали город
Нам очень понравилась экскурсия по Порту! Благодаря Вашим интересным рассказам и глубоким знаниям мы узнали город
Нам очень понравилась экскурсия по Порту! Благодаря Вашим интересным рассказам и глубоким знаниям мы узнали город
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Л
Влюбились не только в Португалию, Порту, но и в Ольгу. Неспешная, увлекательная, очень содержательная экскурсия выстроена по оптимальному маршруту. Для Ольги экскурсия - это состояние души, которую она распахивает перед нами. Невзирая на заявленное время Ольга скрупулёзно отвечает на все интересующие нас вопросы. Благодарствуйте, Ольга!
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Валентина
Экскурсия "Влюбитесь в Португалию" прошла на высоком уровне.
Ольга хороший рассказчик и замечательный человек. Во время 4-х часовой экскурсии мы никуда не спешили и остается загадкой, как мы сумели так много пройти и посмотреть.
Приятно, что Ольга очень старалась: увлечь, показать, удивить и полюбить этот необыкновенный город.
В Порту хочется вернуться благодаря, в том числе, нашему гиду.
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Игорь
Поездка в Порту для нашей семьи была спонтанной и многие знакомые удивлялись выбору страны и города, так как мнения были противоречивыми. Планируя поездку, нашли предложение экскурсии от Ольги и это
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стало решающим! Едем! В Порту были 6 дней с 30.05-5.06.24, экскурсию запланировали на 31.05.24 и это правильно, так как с самого начала нам помогли правильно организовать свой отдых и знакомство с Порту и окрестностями. Встретила Ольга нас на жд вокзале и он достоин посещения! Сам город с перепадами высоты и маршрут подобрали оптимально - ло аеохней точки вниз, в середине экскурсии удачно остановились на кофе, он в Порту потрясающий. Маршрут был комфортным и для нас, и для детей, а информация подавалась эмоционально, структурировано, без излишней детализации, но все основное мы за 4 часа узнали - историю, достопримечательности, особенности климата, менталитета, национальные гастрономические особенности, где лучше попробовать десерты, а где покушать "по-португальски", где лучше встретить закат на океане и куда съездить поблизости. Так, от Ольги узнали про Мотузеньош и Авейру (португальская Венеция)- в нее влюбились! Наше знакомство с Ольгой это настоящая удача для новичка в Порту, она нас сопровождала все 5 дней-советами, рекомендациями… огромное спасибо от всей нашей семьи. Пожелание только одно: Ольга, давайте своим экскурсантам точные "наводки", где покупать лучший сыр Португалии - Сьера да Эстрелла! Не так и просто его купить самим!
И да, мы вернёмся снова, мы еще не все попробовали, увидели, узнали.
Рекомендуем! Признательны!

Поездка в Порту для нашей семьи была спонтанной и многие знакомые удивлялись выбору страны и города,
Поездка в Порту для нашей семьи была спонтанной и многие знакомые удивлялись выбору страны и города,
Поездка в Порту для нашей семьи была спонтанной и многие знакомые удивлялись выбору страны и города,
Поездка в Порту для нашей семьи была спонтанной и многие знакомые удивлялись выбору страны и города,
Поездка в Порту для нашей семьи была спонтанной и многие знакомые удивлялись выбору страны и города,
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