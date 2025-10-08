Экскурсия по Браге и Гимарайншу - это уникальная возможность погрузиться в историю Португалии. В Браге вас ждёт кафедральный собор и комплекс Бон-Жезуш с водным фуникулёром. Гимарайнш расскажет о средневековых интригах и легендах. Здесь вы увидите замок Гимарайнш и дворец герцогов Браганса. Насладитесь местной кухней и узнайте о ключевых исторических событиях, которые формировали нацию
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Погружение в историю Португалии
- ⛪ Уникальные религиозные комплексы
- 🍷 Дегустация местной кухни
- 🚶♂️ Прогулка по средневековым улицам
- 🎨 Культурное обогащение
Что можно увидеть
- Кафедральный собор Браги
- Сады Святой Варвары
- Комплекс Бон-Жезуш
- Замок Гимарайнш
- Дворец герцогов Браганса
Описание экскурсии
Часть 1: экскурсия по Браге
- Начнём наше путешествие с кафедрального собора, где вы познакомитесь с особенностями литургии брагского обряда. Рассмотрите христианские святыни, которые встречаются только в Браге. И узнаете, почему этот город считают португальским Римом.
- Посетим сады Святой Варвары, которые впечатляют ландшафтом и историей. Я расскажу, почему португальцы обязательно посещают эти сады перед тем, как строить свой дом.
- Увидим одно из чудес Португалии — религиозно-ландшафтный комплекс Бон-Жезуш («Милостивый Иисус»). Это паломнический центр с помпезной лестницей и водным фуникулёром, который поднимает посетителей на вершину вот уже 150 лет.
Часть 2: экскурсия по Гимарайншу
- Пообедаем в самом центре — в ресторане с богатым меню и приятными ценами. Рекомендую попробовать гордость региональной кухни — щёчки чёрного поросёнка с лёгким зелёным вином.
- Затем вас ждёт знакомство с городом, который считается колыбелью Португалии.
- Вы осмотрите памятники, такие как площадь Святого Иакова, площадь Оливера, замок Гимарайнш. А также дворец герцогов Браганса, где погрузитесь во времена, когда знать стала слишком опасной для королевской династии.
Кроме того, вы услышите:
- историю городов от кельтского до христианского периода.
- о первом короле Португалии Афонсу Энрикеше, его ключевом сражении против собственной матери и предложении, которое он сделал Папе Римскому.
- почему замок Гимарайнш вошёл в десятку самых любимых у португальцев.
- как в стране придумали собственную систему противопожарной безопасности.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном минивэне.
- Дополнительные расходы по желанию: входные билеты в Кафедральный собор — €2, дворец герцогов — €5, обед — €20.
- Дорога от Порту до Браги занимает около 40 минут, между Брагой и Гимарайшем — 30 мин., обратный путь до Порту — около 1 часа.
Сергей — ваш гид в Порту
Провёл экскурсии для 331 туриста
Здравствуйте, меня зовут Сергей! Я живу в самом центре Порту и каждый день наслаждаюсь этим городом. Люблю его за самобытную культуру, прекрасные архитектурные решения, незабываемые панорамные виды и многое другое.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
София
8 окт 2025
Отличная поездка и отличный гид!
Любовь
28 сен 2025
Сергей, большое тебе спасибо за нашу классную поездку! Выдать столько информации так легко, весело, понятно - это талант! Обзорка по Порту тоже была чудесная. Хочется особо отметить аккуратное вождение.
Мухтар
28 июл 2025
Сергей прекрасный гид и экскурсовод. Он любит и знает Места, о которых рассказывал. 6 часов прошли на одном дыхании. Каждую минуту, мы узнавали что-то новое и интересное. Знание истории и многих деталей, сделали нашу экскурсию не забываемой.
Всем, кто собирается в Порто и его окрестности, рекомендую Сергея, не пожалеете!!!
Г
Галина
27 мая 2025
Два интереснейших города, их обязательно надо увидеть с Сергеем и вы получится и прекрасное настрое и исторический материал, который будет преподнесен легко и с удовольствием!
