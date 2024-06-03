1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Добро пожаловать в Порту: путешествие по историческим и культурным сокровищам
Погрузитесь в атмосферу Порту, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие по самым живописным местам
Начало: На Praça dos Leões (площадь Львов)
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:30
€94 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Порту - город моего сердца: индивидуальная экскурсия
Добро пожаловать в Порту! Город с душой, где каждый дом облицован азулежу, а жители искренне улыбаются. Прогулка по улицам, площадям и смотровым площадкам
Начало: метро Aliados, возле входа в MacDonalds
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€90 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Порту - любовь с первого взгляда: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Порту - первую столицу Португалии. Узнайте историю города, посетите знаменитые места и насладитесь дегустацией портвейна
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
€90 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Порту - «северная столица» Португалии: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Порту: азулежу, мост Луиша I, старинный книжный магазин и дегустация портвейна. Уникальные достопримечательности и тайны города ждут вас
Начало: возле церкви и башни Клеригуш (Igreja e Torre dos ...
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
€90 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Знакомьтесь, Порту: от башни Клеригуш до дегустации портвейна
Погрузитесь в историю и культуру Порту, открывая главные достопримечательности и завершая дегустацией изысканного портвейна
Начало: В районе Tribunal da Relação do Porto
Завтра в 13:00
10 июня в 08:00
€128 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Лучшие смотровые площадки Порту: история, культура и дегустация портвейна
Погрузитесь в удивительный мир Порту, где каждая смотровая площадка открывает новую страницу истории и культуры этого португальского города
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Влюбитесь в Португалию, влюбитесь в Порту: уникальное путешествие
Погрузитесь в атмосферу Порту: исторические уголки, вкусная еда и неповторимый портвейн ждут вас
Начало: У главного входа ж/д вокзала Sao Bento
10 июня в 09:00
11 июня в 09:30
€94 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Порту и город портвейна Вила Нова де Гайя
Пройти по знаковым местам города и узнать его секреты - от вина до Гарри Поттера
Начало: у Фонтана со львами
10 июня в 10:00
20 июня в 10:00
€94 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вкусный Порту: погружение в мир португальских вкусов
Приглашаем вас на увлекательное гастрономическое путешествие по Порту, где каждый уголок скрывает уникальные вкусы и ароматы
Начало: в раойне метро Trindade
22 июня в 15:00
29 июня в 11:00
€92 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Порту: шаг за шагом - глубокое погружение в историю и культуру
Присоединяйтесь к нам в путешествии по улочкам Порту, где каждый шаг рассказывает уникальную историю. Вкусите настоящую Португалию
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Неподражаемый Порту: культурное погружение в сердце Португалии
Погрузитесь в атмосферу Порту: от исторических районов до современных вкусов портвейна. Индивидуальный подход и уникальные места
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
от €120 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Португальская сказка о Зеленом вине: уникальное путешествие и дегустация
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по зеленым склонам Миню, где вы узнаете секреты знаменитого Зеленого вина
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
€180 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Родина Vinho do Porto - уникальное путешествие по городу Порту
Погрузитесь в атмосферу Порту: от исторических улочек до великолепных винных погребов с дегустацией
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:00
€200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Яркие эмблемы Португалии: путешествие из Порту в Брагу и Гимарайнш
Погрузитесь в мир португальской культуры с экскурсией из Порту. Исторические города, винодельни и дегустации ждут вас
Начало: От вашего отеля
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
€265 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Азулежу в Порту: искусственное наследие и культурное путешествие
Погрузитесь в мир азулежу, уникального искусства Португалии, и откройте для себя его историю и значение на этой экскурсии
Начало: На площади do Carlos Alberto
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
€90 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Яркий Порту и крепкий портвейн: путешествие по душе Португалии
Погрузитесь в атмосферу Порту: от исторического центра до волшебного мира портвейна. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
€140 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Приветливый Порту: от церкви Клеригуш до дегустации портвейна
Погрузитесь в атмосферу Порту: от исторических памятников до вкуса знаменитого портвейна. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления
1 окт в 09:00
2 окт в 13:00
€60 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
4 часа
Фотопрогулка по Порту: погружение в атмосферу старинного города
Вас ждет незабываемое путешествие по узким улочкам Рибейры, где каждый кадр рассказывает уникальную историю
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
€230 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Гимарайнш и усадьба с винодельней: погружение в атмосферу Северной Португалии
Погрузитесь в мир португальской истории и виноделия: от древнего Гимарайнша до усадьбы 17 века с дегустацией вин
Начало: В холле вашего отеля или по договоренности
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
€190 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Порту: путешествие сквозь века, от королевских династий до портвейна
Погрузитесь в уникальную атмосферу Порту, где каждый уголок рассказывает свою историю. От величественных церквей до живописных улочек - Порту ждет вас
Начало: Возле MC Donalds Imperial
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
€100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Первое свидание с Порту: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Порту, его архитектуру, историю и вкусный портвейн. Прогуляйтесь по историческим районам и насладитесь великолепными видами города
Начало: У станции метро Trindade
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
€70 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Калейдоскоп Порту: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Порту, прогуливаясь по его историческим улочкам и наслаждаясь уникальной архитектурой, культурой и вкусом портвейна
Начало: на Praça de Gomes Teixeira Porto
1 сен в 09:00
€80 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Какой же ты, Порту? Индивидуальная экскурсия
Порту - город, где история и современность переплетаются в уникальной атмосфере. Погрузитесь в его культуру и насладитесь видами
Начало: Praça de Gomes Teixeira (Fonte dos Leões)
3 авг в 08:00
4 авг в 08:00
€100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Порту: гастрономическое и культурное путешествие по городу
Вас ждет незабываемое путешествие по Порту, где каждый уголок скрывает свою историю, а каждое кафе - уникальные вкусы
Начало: Praça Gomes Teixeira
3 авг в 09:00
10 авг в 09:00
€110 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Душевный день в Порту: океан, мосты и секретные места
Приглашаем на уникальное путешествие по Порту: от океанских панорам до колоритного района Рибейра с локальными секретами
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€300 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Колыбель Португалии: путешествие по Гимарайншу и Браге
Погрузитесь в историю Португалии с эксклюзивной экскурсией в Гимарайнш и Брагу. Откройте для себя вековые традиции и архитектурные шедевры
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€425 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Экскурсия к виноделам Порту: история, дегустация и восхищение
Погрузитесь в мир портвейна и истории на эксклюзивной автомобильной экскурсии. Откройте для себя вековые традиции и вкус изысканных вин
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
€425 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Португальская Венеция: Индивидуальная экскурсия в Авейру из Порту
Погрузитесь в атмосферу Португальской Венеции, исследуя Авейру на автомобиле. Живописные каналы и исторические изразцы ждут вас
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
€425 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная обзорная экскурсия по Порту: от Кафедрального Собора до винных подвалов
Насладитесь уникальными памятниками Порту на индивидуальной обзорной экскурсии. Посетите Кафедральный собор Се и мост Дона Луиша I
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
€304 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Порту - древний и прекрасный: экскурсия по историческим фактам
Погрузитесь в историю Порту, где каждый уголок хранит тайны прошлого. От портвейна до Генриха Мореплавателя - Порту ждет вас
Начало: Ваш отель в Порту
Расписание: любой свободный день с 9.00 утра
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
€140 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие в лес Буссако: роскошный дворец и уникальное вино
Отправьтесь в заповедный лес Буссако, где вас ждут дворец-отель, монастырские тропы и уникальное вино. Погрузитесь в атмосферу средневековья и роскоши
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€425 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Экскурсия в Пезу-да-Регуа и Амаранти: архитектура, вино, история
Погрузитесь в мир португальского барокко и лучших винодельческих регионов Европы с индивидуальной экскурсией
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€425 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия по винно-гастрономическому Порту
Забудьте о повседневности на 3 часа, погружаясь в мир португальских вин и деликатесов вместе с эксклюзивной экскурсией
Начало: у станции метро Trindade
10 июня в 13:00
14 июня в 14:00
от €110 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Тёмная сторона Порту: мистика, судебные процессы и магические ритуалы
Увидеть изнанку туристического города и открыть его секреты, о которых не принято говорить
Начало: В здании вокзала São Bento
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:00
€170 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
По винодельням с почётным сомелье Португалии
Погрузитесь в мир португальского виноделия с опытным сомелье. Посетите две винодельни, попробуйте лучшие вина и узнайте о жизни Магеллана
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
от €450 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория3 июня 2024Огромное спасибо за экскурсию и рекамендации по ресторанам.
- NNikolay1 июня 2024Все очень интересно и познавательно, Анна замечательный гид!
- ИИрина1 июня 2024Алена экскурсавод от бога. За время эксурсии (Алена на часы не смотрела) мы узнали очень много о Португалии и о
- ААнжелика1 июня 2024Катерина провела для нас отличную экскурсию! И по маршруту, и по темпу, и по содержанию все отлично. Были с детьми 7 и 12 лет, всем понравилось. Рекомендуем!
- ДДмитрий30 мая 2024Ольга замечательный гид и профессионал своего дела, с колоссальными знаниями по истории и общей культуре. Очень приятный и интересный человек, Ольга дала массу рекомендаций по досугу в стране. Всем очень рекомендуем.
- OOleg29 мая 2024Прекрасная прогулка по городу. Очень приятная беседа с рекомендациями и просто отличным настроением. Мы получили ровно то, что хотели. Даже 5ти летний ребенок прошел весь маршрут без труда.
- ККатя25 мая 2024Огромное спасибо Юлии за интересную экскурсию. Было приятно общаться, получили массу положительных впечатлений. Юлия очень ответственно подходит к своей работе,
- ДДана21 мая 2024Отличная экскурсия, хоть мы и опоздали все успели.
- ААнна19 мая 2024У нас был отличный день с Юлией. Мы в последний момент решили изменить маршрут и заехать тоже в Брагу. Юля
- ААнна18 мая 2024Прекрасная экскурсия! Легко, интересно, познавательно. Мы были с 3 детьми - детям тоже понравилось.
Ответы на вопросы от путешественников по Порту в категории «Индивидуальные»
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