10 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
CoimbraTrip
Начало: Ваш отель / аэропорт Порту
Расписание: любой свободный день с 9.00 утра
28 дек в 14:00
29 дек в 09:00
€350 за всё до 7 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
NorthTrip «Здесь началась Португалия»
Начало: Ваш отель / аэропорт Порту
Расписание: любой свободный день с 9.00 утра
28 дек в 14:00
29 дек в 09:00
€390 за всё до 7 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
AntiquityTrip «Колесо истории»
Начало: Ваш отель / аэропорт Порту
Расписание: любой свободный день с 9.00 утра
28 дек в 14:00
29 дек в 09:00
€540 за всё до 7 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Порту - древний и прекрасный: экскурсия по историческим фактам
Погрузитесь в историю Порту, где каждый уголок хранит тайны прошлого. От портвейна до Генриха Мореплавателя - Порту ждет вас
Начало: Ваш отель в Порту
Расписание: любой свободный день с 9.00 утра
Завтра в 10:00
27 дек в 09:00
€140 за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Порту в категории «От Морского вокзала»
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