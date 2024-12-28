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1 чел. По популярности 10 часов Индивидуальная до 7 чел. CoimbraTrip Начало: Ваш отель / аэропорт Порту Расписание: любой свободный день с 9.00 утра € 350 за всё до 7 чел. 7 часов Индивидуальная до 7 чел. NorthTrip «Здесь началась Португалия» Начало: Ваш отель / аэропорт Порту Расписание: любой свободный день с 9.00 утра € 390 за всё до 7 чел. 8 часов Индивидуальная до 7 чел. AntiquityTrip «Колесо истории» Начало: Ваш отель / аэропорт Порту Расписание: любой свободный день с 9.00 утра € 540 за всё до 7 чел. Пешая 2 часа Индивидуальная до 5 чел. Порту - древний и прекрасный: экскурсия по историческим фактам Погрузитесь в историю Порту, где каждый уголок хранит тайны прошлого. От портвейна до Генриха Мореплавателя - Порту ждет вас Начало: Ваш отель в Порту Расписание: любой свободный день с 9.00 утра € 140 за всё до 5 чел. Другие экскурсии Порту

Ответы на вопросы от путешественников по Порту в категории «От Морского вокзала»

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