Порту — это город, который дышит историей.
Здесь вы погрузитесь в атмосферу средневековых улочек и величественной колониальной империи, насладитесь панорамными видами и ароматным портвейном.
Описание экскурсииЧто вас ждёт на нашей экскурсии по Порту? Мы начнём прогулку у знаменитой башни Клеригуш — символа города. Вы узнаете, какую роль она играла для местных жителей в XVIII веке. Затем отправимся в старинный еврейский квартал, где я расскажу о временах инквизиции и как обычная колбаса спасла тысячи евреев. С одной из лучших обзорных площадок вы насладитесь видами на Порту, соседний город Вила-Нова-де-Гайя и легендарный мост Луиша I. Мы заглянем в самое старое кафе, которое в народе прозвали «вши». Церкви Ду Карму и Кармелитов с огромным панно из азулежу поведают о традициях португальцев и необычном способе избавиться от болезней. Я расскажу историю знаменитого книжного магазина Lello и как он связан с Джоан Роулинг. На проспекте Алиадуш вы поймёте, почему величественные здания начала XX века были в упадке более 30-ти лет. Конечно же, мы не пропустим самый красивый Макдональдс в мире. На вокзале Сан-Бенту вас ждут картины из бело-голубой плитки азулежу, которые рассказывают о ключевых событиях в истории страны. С верхнего яруса моста Луиша I мы полюбуемся великолепными видами на Порту, Вила-Нова-де-Гайя и мост Густава Эйфеля. Прогуливаясь по кварталу Рибейра, вы узнаете, как менялся Порту на протяжении веков, и увидите, в каких домах живут современные португальцы. У памятника Генриху Мореплавателю я расскажу о том, как начались великие географические открытия, и о том, почему жители Порту носят необычное прозвище. Завершим экскурсию на набережной реки Дору с яркими сине-красно-жёлтыми домиками. Во время экскурсии я дам рекомендации о том, что стоит попробовать в Португалии и какие сувениры стоит купить.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Башня Клеригуш
- Город Вила-Нова-де-Гайя
- Мост Луиша I
- Самое старое кафе
- Церкви Ду Карму и Кармелитов
- Книжный магазин Lello
- Проспект Алиадуш
- Макдональдс
- Вокзал Сан-Бенту
- Мост Густава Эйфеля
- Квартал Рибейра
- Памятник Генриху Мореплавателю
- Набережная реки Дору
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Транспорт
Где начинаем и завершаем?
Начало: Башня Clerigos
Завершение: Набережная Порту
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 84 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
S
Snezhana
12 окт 2025
Очень интересная экскурсия со Светланой, энергичная, активная, с дегустацией и весёлыми историями! На 3часа самое то, что нужно!
N
Natalia
8 сен 2025
5 сентября были на экскурсии Неподражаемый Порту. Нас сопровождала гид Светлана, благодаря ее увлекательному рассказу картинки о Порту ожили. Прекрасное знание истории Светланой соединило Средневековье и современность в интересный гайд. Время пролетело незаметно, огромное спасибо Светлане за новые знания и увлекательную экскурсию.
