Описание экскурсии Что вас ждёт на нашей экскурсии по Порту? Мы начнём прогулку у знаменитой башни Клеригуш — символа города. Вы узнаете, какую роль она играла для местных жителей в XVIII веке. Затем отправимся в старинный еврейский квартал, где я расскажу о временах инквизиции и как обычная колбаса спасла тысячи евреев. С одной из лучших обзорных площадок вы насладитесь видами на Порту, соседний город Вила-Нова-де-Гайя и легендарный мост Луиша I. Мы заглянем в самое старое кафе, которое в народе прозвали «‎вши». Церкви Ду Карму и Кармелитов с огромным панно из азулежу поведают о традициях португальцев и необычном способе избавиться от болезней. Я расскажу историю знаменитого книжного магазина Lello и как он связан с Джоан Роулинг. На проспекте Алиадуш вы поймёте, почему величественные здания начала XX века были в упадке более 30-ти лет. Конечно же, мы не пропустим самый красивый Макдональдс в мире. На вокзале Сан-Бенту вас ждут картины из бело-голубой плитки азулежу, которые рассказывают о ключевых событиях в истории страны. С верхнего яруса моста Луиша I мы полюбуемся великолепными видами на Порту, Вила-Нова-де-Гайя и мост Густава Эйфеля. Прогуливаясь по кварталу Рибейра, вы узнаете, как менялся Порту на протяжении веков, и увидите, в каких домах живут современные португальцы. У памятника Генриху Мореплавателю я расскажу о том, как начались великие географические открытия, и о том, почему жители Порту носят необычное прозвище. Завершим экскурсию на набережной реки Дору с яркими сине-красно-жёлтыми домиками. Во время экскурсии я дам рекомендации о том, что стоит попробовать в Португалии и какие сувениры стоит купить.

Отзывы и рейтинг 5 Основано на 2 отзывах Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие 5 2 4 – 3 – 2 – 1 – S Snezhana Очень интересная экскурсия со Светланой, энергичная, активная, с дегустацией и весёлыми историями! На 3часа самое то, что нужно! N Natalia 5 сентября были на экскурсии Неподражаемый Порту. Нас сопровождала гид Светлана, благодаря ее увлекательному рассказу картинки о Порту ожили. Прекрасное знание истории Светланой соединило Средневековье и современность в интересный гайд. Время пролетело незаметно, огромное спасибо Светлане за новые знания и увлекательную экскурсию.