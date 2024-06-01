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С Сергей Порту: город разных эпох Спасибо Ольге за интересную экскурсию. Все понравилось, даже погода!

М Марина Добро пожаловать в Порту Отличная получилась историческая прогулка по Порту. Узнали все со времен основания до сегодняшнего дня и даже о перспективах. Ольга отличный экскурсовод, очень дружелюбная, приветливая!

E Elena Неподражаемый Порту Очень понравилась экскурсия, доступно, интересно, нескучно! Подростку 14 лет тоже очень понравилось! Рекомендую!