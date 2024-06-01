1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Добро пожаловать в Порту: путешествие по историческим и культурным сокровищам
Погрузитесь в атмосферу Порту, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие по самым живописным местам
Начало: На Praça dos Leões (площадь Львов)
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:30
€94 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Порту - любовь с первого взгляда: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Порту - первую столицу Португалии. Узнайте историю города, посетите знаменитые места и насладитесь дегустацией портвейна
«Завершится экскурсия посещением одного из знаменитых подвалов, где выдерживается портвейн, знакомством с процессом его приготовления и дегустацией шедевра португальского винодельческого искусства»
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
€90 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Порту - «северная столица» Португалии: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Порту: азулежу, мост Луиша I, старинный книжный магазин и дегустация портвейна. Уникальные достопримечательности и тайны города ждут вас
Начало: возле церкви и башни Клеригуш (Igreja e Torre dos ...
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
€90 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Знакомьтесь, Порту: от башни Клеригуш до дегустации портвейна
Погрузитесь в историю и культуру Порту, открывая главные достопримечательности и завершая дегустацией изысканного портвейна
Начало: В районе Tribunal da Relação do Porto
«Моя экскурсия — это приятная прогулка и интересный рассказ: вы не только познакомитесь с Порту, но и запомните немало полезной информации»
Завтра в 13:00
10 июня в 08:00
€128 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Лучшие смотровые площадки Порту: история, культура и дегустация портвейна
Погрузитесь в удивительный мир Порту, где каждая смотровая площадка открывает новую страницу истории и культуры этого португальского города
«Мы будем любоваться городом с разных обзорных площадок по обоим берегам реки Дору»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Влюбитесь в Португалию, влюбитесь в Порту: уникальное путешествие
Погрузитесь в атмосферу Порту: исторические уголки, вкусная еда и неповторимый портвейн ждут вас
Начало: У главного входа ж/д вокзала Sao Bento
10 июня в 09:00
11 июня в 09:30
€94 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Порту: шаг за шагом - глубокое погружение в историю и культуру
Присоединяйтесь к нам в путешествии по улочкам Порту, где каждый шаг рассказывает уникальную историю. Вкусите настоящую Португалию
«Вы осмотрите основные достопримечательности исторического центра, заглянете в необычные уголки, узнаете о жизни горожан, их культуре и традициях и попробуете местную кухню»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Неподражаемый Порту: культурное погружение в сердце Португалии
Погрузитесь в атмосферу Порту: от исторических районов до современных вкусов портвейна. Индивидуальный подход и уникальные места
«Вы пройдетесь по узким улочкам яркого квартала, подниметесь на лучшие обзорные площадки и насладитесь согревающим портвейном с видом на реку Дору»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
от €120 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Родина Vinho do Porto - уникальное путешествие по городу Порту
Погрузитесь в атмосферу Порту: от исторических улочек до великолепных винных погребов с дегустацией
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:00
€200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Яркий Порту и крепкий портвейн: путешествие по душе Португалии
Погрузитесь в атмосферу Порту: от исторического центра до волшебного мира портвейна. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления
«В ходе нашей экскурсии вы познакомитесь с главными архитектурными и историческими достопримечательностями старого центра»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
€140 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Приветливый Порту: от церкви Клеригуш до дегустации портвейна
Погрузитесь в атмосферу Порту: от исторических памятников до вкуса знаменитого портвейна. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления
1 окт в 09:00
2 окт в 13:00
€60 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
4 часа
Фотопрогулка по Порту: погружение в атмосферу старинного города
Вас ждет незабываемое путешествие по узким улочкам Рибейры, где каждый кадр рассказывает уникальную историю
«Завершим нашу прогулку еще на одной обзорной площадке, которая играла большое значение во время осады Порту»
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
€230 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Порту: путешествие сквозь века, от королевских династий до портвейна
Погрузитесь в уникальную атмосферу Порту, где каждый уголок рассказывает свою историю. От величественных церквей до живописных улочек - Порту ждет вас
Начало: Возле MC Donalds Imperial
«Церкви Кармы и Кармелиток, а затем — обзорную площадку, с которой открывается невероятный вид на город»
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
€100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Первое свидание с Порту: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Порту, его архитектуру, историю и вкусный портвейн. Прогуляйтесь по историческим районам и насладитесь великолепными видами города
Начало: У станции метро Trindade
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
€70 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Калейдоскоп Порту: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Порту, прогуливаясь по его историческим улочкам и наслаждаясь уникальной архитектурой, культурой и вкусом портвейна
Начало: на Praça de Gomes Teixeira Porto
«На протяжении экскурсии вы познакомитесь с примечательными церквями Порту»
1 сен в 09:00
€80 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Какой же ты, Порту? Индивидуальная экскурсия
Порту - город, где история и современность переплетаются в уникальной атмосфере. Погрузитесь в его культуру и насладитесь видами
Начало: Praça de Gomes Teixeira (Fonte dos Leões)
3 авг в 08:00
4 авг в 08:00
€100 за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Порту - город моего сердца: путешествие по истории и культуре
Вас ждет погружение в атмосферу Порту: от величественных площадей до тайных уголков, от истории до современности
Начало: Бульвар Aliados возле входа в Макдональдс Империал
«Посетим старинные церкви и самые красивые обзорные площадки»
Расписание: пн -вс (в зависимости от расписания) с 9:00 до 20:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€90 за человека
Индивидуальная
4 часа
Порту: гастрономическое и культурное путешествие по городу
Вас ждет незабываемое путешествие по Порту, где каждый уголок скрывает свою историю, а каждое кафе - уникальные вкусы
Начало: Praça Gomes Teixeira
«Параллельно с обзорной прогулкой мы будем заходить в заведения под названием Ташка — это традиционные кафе Порту, где можно вкусно и бюджетно распробовать местную кухню»
3 авг в 09:00
10 авг в 09:00
€110 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная обзорная экскурсия по Порту: от Кафедрального Собора до винных подвалов
Насладитесь уникальными памятниками Порту на индивидуальной обзорной экскурсии. Посетите Кафедральный собор Се и мост Дона Луиша I
Начало: По договоренности
«Индивидуальная обзорная пешеходная экскурсия по Порту»
Расписание: По договоренности
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
€304 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Порту - древний и прекрасный: экскурсия по историческим фактам
Погрузитесь в историю Порту, где каждый уголок хранит тайны прошлого. От портвейна до Генриха Мореплавателя - Порту ждет вас
Начало: Ваш отель в Порту
«С вокзала Сан-Бенту мы и предлагаем начать знакомство с городом»
Расписание: любой свободный день с 9.00 утра
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
€140 за всё до 5 чел.
Мини-группа
3 часа
Порту в мини-группе: увидеть самое главное
Экскурсия для тех, кто хочет увидеть ключевые локации Порту за один день. Насладитесь видами, узнайте о достопримечательностях и символах города
Начало: Возле станции метро Триндаде (Trindade)
«В ходе обзорной экскурсии вам предстоит не только увидеть всё самое интересное в Порту, но и ощутить себя местным жителем»
Расписание: ежедневно в 11:30
20 июня в 11:30
21 июня в 11:30
€25 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- NNikolay1 июня 2024Все очень интересно и познавательно, Анна замечательный гид!
- ИИрина1 июня 2024Алена экскурсавод от бога. За время эксурсии (Алена на часы не смотрела) мы узнали очень много о Португалии и о
- ДДмитрий30 мая 2024Ольга замечательный гид и профессионал своего дела, с колоссальными знаниями по истории и общей культуре. Очень приятный и интересный человек, Ольга дала массу рекомендаций по досугу в стране. Всем очень рекомендуем.
- ААнна18 мая 2024Прекрасная экскурсия! Легко, интересно, познавательно. Мы были с 3 детьми - детям тоже понравилось.
- ЕЕкатерина17 мая 2024Алена - отличный гид по Порто! Четко выстроенная программа и множество полезной информации. Непременно рекомендую!
- ИИрина17 мая 2024Моим туристам, для которых я использовала вашу платформу в организации экскурсий, понравилось абсолютно всё, все гиды, их подача истории стран
- ССергей15 мая 2024Спасибо Ольге за интересную экскурсию. Все понравилось, даже погода!
- ММарина14 мая 2024Отличная получилась историческая прогулка по Порту. Узнали все со времен основания до сегодняшнего дня и даже о перспективах. Ольга отличный экскурсовод, очень дружелюбная, приветливая!
- EElena11 мая 2024Очень понравилась экскурсия, доступно, интересно, нескучно! Подростку 14 лет тоже очень понравилось! Рекомендую!
- ЮЮрий8 мая 2024Всё нормально! Спасибо Ольге - встретила нас с рейсового автобуса. Жаль, у нас было мало времени. За три часа только бегом, кораблик пришлось отложить и некоторые платные входы тоже. Расчитывайте, чтобы всё с чувством и расстановкой, часов на пять.
Ответы на вопросы от путешественников по Порту в категории «Обзорные»
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Сколько стоит экскурсия по Порту в июне 2024
Сейчас в Порту в категории "Обзорные" можно забронировать 21 экскурсию от 25 до 304. Туристы уже оставили гидам 1119 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Изучение достопримечательностей города Порту нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Порту много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии на русском языке