Мои заказы

Привет, Порту

Погрузитесь в атмосферу Порту на индивидуальной прогулке: снимайте видео, изучайте историю и получайте подарки. Узнайте больше о городе
Индивидуальная экскурсия по Порту - это уникальная возможность увидеть главные достопримечательности города, такие как башня Клеригуш, мост Луиша I и кафедральный собор. Узнайте о тайнах ордена францисканцев и причинах строительства дворца Болса. В завершение получите видео и электронный гайд с рекомендациями. Отличный выбор для тех, кто хочет глубже понять историю и культуру Порту
5
14 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 📸 Видео в подарок
  • 🏛 Исторические здания
  • 📚 Интересные факты
  • 🗺 Электронный гайд
  • 🤝 Индивидуальный подход
Привет, Порту© Ксения
Привет, Порту© Ксения
Привет, Порту© Ксения
Ближайшие даты:
17
ноя18
ноя19
ноя20
ноя21
ноя22
ноя23
ноя
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Что можно увидеть

  • Башня Клеригуш
  • Кафедральный собор
  • Мост Луиша I
  • Дворец Болса
  • Церковь Святого Франциска

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Башню Клеригуш.
  • Кафедральный собор.
  • Мост Луиша I.
  • Дворец Болса.
  • Церковь Святого Франциска.

Вы узнаете:

  • Каковы особенности ордена францисканцев.
  • Почему ему принадлежало столько построек в Португалии.
  • Какое здание носит статус «старейшего в городе».
  • Зачем ассоциация коммерсантов отстроила себе дворец.
  • Какой городской мост чаще всего фотографируют и почему.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У церкви Клеригуш
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения
Ксения — ваш гид в Порту
Провела экскурсии для 33 туристов
Привет! Я Ксюша, и я просто обожаю знакомить людей с моими любимыми местами. А ещё делаю классные памятные видео. Решила совместить всё это в экскурсии по прекрасному Порту. Давайте всё вам тут покажу!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
4
3
2
1
Т
Татяьна
21 окт 2025
Короткая и содержательная экскурсия. Мне понравилось как Ксения рассказывает - легко, последовательно, выделяя ключевые моменты истории города и современные особенности жизни Порту. Моя особая благодарность Ксении за ее великолепный гид
читать дальше

по Порту, с указанием проверенных мест, где можно найти все, что интересно и полезно для впервые прибывшего в Порту. Это мне сэкономило массу времени. В течение всей экскурсии Ксении я чувствовала себя в дружеской компании. Да! И классный видеоролик о моей прогулке по Порту от Ксении через пару часов после завершения экскурсии! Однозначно рекомендую!

И
Иван
6 окт 2025
Ксюша невероятная! Два часа пролетели незаметно под ее рассказы о городе, его истории и людях. Рекомендую 100%!
Е
Елена
14 сен 2025
Мне очень понравилась экскурсия! Отличный продуманный маршрут, приятная беседа, очень много интересной информации о Порту и классное видео по итогу.
Спасибо большое, Ксении! Я в восторге☺️
Ольга
Ольга
29 июл 2025
Замечательная девочка, очень легкая и приятная.
О
Оля
26 июн 2025
Экскурсия и прогулка в целом была потрясающей! Ксюша очень приятный собеседник и талантливый гид!
На память у меня остались фото и видеоролик, который сделала Ксения как милый бонус!
От души рекомендую экскурсию❤️
О
Олег
15 июн 2025
Мы благодарны лично Ксении и, безусловно, команде Tripster за отлично организованную и проведенную экскурсию по замечательному, дружелюбному городу Порту. Экскурсия длилась всего два часа, но за это короткое время мы
читать дальше

успели насладится этим городом. Во многом это зависело от очень теплого, дружеского общения с нашим симпатичным экскурсоводом Ксенией. Мы узнали массу замечательных фактов о древней истории города, причем в лицах героев тех времен. Ксения безукоризненно с большим терпением и эрудицией ответила на все наши многочисленные вопросы и не пожалела даже своего личного времени, чтобы довести нашу экскурсию до логического завершения.
Браво и глубокая благодарность!

Мы благодарны лично Ксении и, безусловно, команде Tripster за отлично организованную и проведенную экскурсию по замечательному,
Ольга
Ольга
14 июн 2025
Отличная экскурсия по главным достопримечательностям Порту
Бонусом путеводитель и видео от Ксении
Идеально брать в первый день посещения города 👍🏻
Н
Нелли
10 июн 2025
На днях у нас была экскурсия с замечательным гидом Ксенией. Мы получили большое удовольствие от общения с ней, узнали много интересных фактов, гуляя по красивым местам Порто. Время пролетело незаметно, было очень комфортно, позитивно и душевно. Приятным подарком от Ксении был прекрасный видеоролик с нашей прогулки и фотографии на память❤️ Еще раз спасибо🙏🏻
Валентин
Валентин
31 мая 2025
Вчера посетил экскурсию Ксении и могу сказать, что несколько часов пролетели незаметно. Ксения очень интересно рассказала о Порто, о жизни людей в этом прекрасном городе, а также дала рекомендации по
читать дальше

местам, где можно купить сувениры, куда поехать и что посмотреть дополнительно, а также скинула файл с основными местами города (рестораны, красивые места и т. д.). Также в процессе экскурсии Ксения фотографирует и снимает видео и делает рилс) очень здорово, всем рекомендую! Спасибо, Ксения😊👍

Е
Елена
8 мая 2025
Прогулка в приятной кампании. Маршрут составлен очень грамотно, максимально удобно с учетом рельефа города. Приятный бонус - видеоролик и интерактивный файл с рекомендациями по Порту.
Валерия
Валерия
4 мая 2025
Отличная экскурсия с замечательной Ксенией. Подача информации была ненавязчивой: без избытка дат и фактов, в комфортной и живой форме. Все прошло как приятная прогулка с другом. Отдельный бонус - классные фото и видео, которые остались на память. Однозначно рекомендуем!
Ю
Юлия
25 апр 2025
Сегодня у нас была замечательная экскурсия по Порту! Ксения очень располагает к себе как человек и заинтересовывает как экскурсовод. Информация доступна и интересна, не перегружена лишними датами/фактами и тд. Ты, как будто, прогуливаешься с другом по городу и узнаёшь что-то новое. Приятный бонус- фото и видео нашей прогулки. Однозначно рекомендую!
Сегодня у нас была замечательная экскурсия по Порту! Ксения очень располагает к себе как человек и
Татьяна
Татьяна
22 апр 2025
Ксения молодая позитивная девушка. Легкая прогулка по знаковым местам за 2 часа. И еще после этого вы получаете видео с тех локаций где вы были. Это очень приятно. Рекомендую. Соотношение цена и качество на отлично
Ксения молодая позитивная девушка. Легкая прогулка по знаковым местам за 2 часа. И еще после этогоКсения молодая позитивная девушка. Легкая прогулка по знаковым местам за 2 часа. И еще после этогоКсения молодая позитивная девушка. Легкая прогулка по знаковым местам за 2 часа. И еще после этогоКсения молодая позитивная девушка. Легкая прогулка по знаковым местам за 2 часа. И еще после этого
Alex
Alex
28 мар 2025
Хочется сказать большое спасибо Ксении за экскурсию и видеосьемку!
Очень волновались с женой будет ли нам комфортно и получатся ли красивые кадры в процессе, но Ксения с первых минут расположила нас
читать дальше

к себе и мы выдохнули.
И экскурсия и моменты съемки прошли очень легко и непринужденно, без перегруза информацией, то что мы и хотели🙏 в Порто мы впервые и не знали, что здесь так много уникальной архитектуры, город поразил своей красотой и уютом🙏 фотографии получились очень атмосферными, а видео Ксения прислала в этот же день! Впечатления на видео совпала с нашими впечатлениями от города❤️
Еще раз спасибо🙏

Входит в следующие категории Порту

Похожие экскурсии из Порту

Добро пожаловать в Порту
Пешая
3 часа
243 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Порту
Погрузитесь в атмосферу Порту, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие по самым живописным местам
Начало: На Praça dos Leões (площадь Львов)
Завтра в 08:30
12 ноя в 08:30
€90 за всё до 4 чел.
Порту - город моего сердца
Пешая
2.5 часа
67 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Порту - город моего сердца: индивидуальная экскурсия
Добро пожаловать в Порту! Город с душой, где каждый дом облицован азулежу, а жители искренне улыбаются. Прогулка по улицам, площадям и смотровым площадкам
Начало: метро Aliados, возле входа в MacDonalds
Завтра в 09:00
11 ноя в 14:00
€99 за всё до 5 чел.
Знакомьтесь, Порту
Пешая
3 часа
43 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомьтесь, Порту: от башни Клеригуш до дегустации портвейна
Погрузитесь в историю и культуру Порту, открывая главные достопримечательности и завершая дегустацией изысканного портвейна
Начало: В районе Tribunal da Relação do Porto
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
€128 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Порту. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Порту