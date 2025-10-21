Т Татяьна читать дальше по Порту, с указанием проверенных мест, где можно найти все, что интересно и полезно для впервые прибывшего в Порту. Это мне сэкономило массу времени. В течение всей экскурсии Ксении я чувствовала себя в дружеской компании. Да! И классный видеоролик о моей прогулке по Порту от Ксении через пару часов после завершения экскурсии! Однозначно рекомендую! Короткая и содержательная экскурсия. Мне понравилось как Ксения рассказывает - легко, последовательно, выделяя ключевые моменты истории города и современные особенности жизни Порту. Моя особая благодарность Ксении за ее великолепный гид

И Иван Ксюша невероятная! Два часа пролетели незаметно под ее рассказы о городе, его истории и людях. Рекомендую 100%!

Е Елена Мне очень понравилась экскурсия! Отличный продуманный маршрут, приятная беседа, очень много интересной информации о Порту и классное видео по итогу.

Спасибо большое, Ксении! Я в восторге☺️

Ольга Замечательная девочка, очень легкая и приятная.

О Оля Экскурсия и прогулка в целом была потрясающей! Ксюша очень приятный собеседник и талантливый гид!

На память у меня остались фото и видеоролик, который сделала Ксения как милый бонус!

От души рекомендую экскурсию❤️

О Олег читать дальше успели насладится этим городом. Во многом это зависело от очень теплого, дружеского общения с нашим симпатичным экскурсоводом Ксенией. Мы узнали массу замечательных фактов о древней истории города, причем в лицах героев тех времен. Ксения безукоризненно с большим терпением и эрудицией ответила на все наши многочисленные вопросы и не пожалела даже своего личного времени, чтобы довести нашу экскурсию до логического завершения.

Браво и глубокая благодарность! Мы благодарны лично Ксении и, безусловно, команде Tripster за отлично организованную и проведенную экскурсию по замечательному, дружелюбному городу Порту. Экскурсия длилась всего два часа, но за это короткое время мы

Ольга Отличная экскурсия по главным достопримечательностям Порту

Бонусом путеводитель и видео от Ксении

Идеально брать в первый день посещения города 👍🏻

Н Нелли На днях у нас была экскурсия с замечательным гидом Ксенией. Мы получили большое удовольствие от общения с ней, узнали много интересных фактов, гуляя по красивым местам Порто. Время пролетело незаметно, было очень комфортно, позитивно и душевно. Приятным подарком от Ксении был прекрасный видеоролик с нашей прогулки и фотографии на память❤️ Еще раз спасибо🙏🏻

Валентин читать дальше местам, где можно купить сувениры, куда поехать и что посмотреть дополнительно, а также скинула файл с основными местами города (рестораны, красивые места и т. д.). Также в процессе экскурсии Ксения фотографирует и снимает видео и делает рилс) очень здорово, всем рекомендую! Спасибо, Ксения😊👍 Вчера посетил экскурсию Ксении и могу сказать, что несколько часов пролетели незаметно. Ксения очень интересно рассказала о Порто, о жизни людей в этом прекрасном городе, а также дала рекомендации по

Е Елена Прогулка в приятной кампании. Маршрут составлен очень грамотно, максимально удобно с учетом рельефа города. Приятный бонус - видеоролик и интерактивный файл с рекомендациями по Порту.

Валерия Отличная экскурсия с замечательной Ксенией. Подача информации была ненавязчивой: без избытка дат и фактов, в комфортной и живой форме. Все прошло как приятная прогулка с другом. Отдельный бонус - классные фото и видео, которые остались на память. Однозначно рекомендуем!

Ю Юлия Сегодня у нас была замечательная экскурсия по Порту! Ксения очень располагает к себе как человек и заинтересовывает как экскурсовод. Информация доступна и интересна, не перегружена лишними датами/фактами и тд. Ты, как будто, прогуливаешься с другом по городу и узнаёшь что-то новое. Приятный бонус- фото и видео нашей прогулки. Однозначно рекомендую!

Татьяна Ксения молодая позитивная девушка. Легкая прогулка по знаковым местам за 2 часа. И еще после этого вы получаете видео с тех локаций где вы были. Это очень приятно. Рекомендую. Соотношение цена и качество на отлично