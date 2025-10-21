Индивидуальная экскурсия по Порту - это уникальная возможность увидеть главные достопримечательности города, такие как башня Клеригуш, мост Луиша I и кафедральный собор. Узнайте о тайнах ордена францисканцев и причинах строительства дворца Болса. В завершение получите видео и электронный гайд с рекомендациями. Отличный выбор для тех, кто хочет глубже понять историю и культуру Порту
5 причин купить эту экскурсию
- 📸 Видео в подарок
- 🏛 Исторические здания
- 📚 Интересные факты
- 🗺 Электронный гайд
- 🤝 Индивидуальный подход
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Что можно увидеть
- Башня Клеригуш
- Кафедральный собор
- Мост Луиша I
- Дворец Болса
- Церковь Святого Франциска
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Башню Клеригуш.
- Кафедральный собор.
- Мост Луиша I.
- Дворец Болса.
- Церковь Святого Франциска.
Вы узнаете:
- Каковы особенности ордена францисканцев.
- Почему ему принадлежало столько построек в Португалии.
- Какое здание носит статус «старейшего в городе».
- Зачем ассоциация коммерсантов отстроила себе дворец.
- Какой городской мост чаще всего фотографируют и почему.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У церкви Клеригуш
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваш гид в Порту
Провела экскурсии для 33 туристов
Привет! Я Ксюша, и я просто обожаю знакомить людей с моими любимыми местами. А ещё делаю классные памятные видео. Решила совместить всё это в экскурсии по прекрасному Порту. Давайте всё вам тут покажу!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татяьна
21 окт 2025
Короткая и содержательная экскурсия. Мне понравилось как Ксения рассказывает - легко, последовательно, выделяя ключевые моменты истории города и современные особенности жизни Порту. Моя особая благодарность Ксении за ее великолепный гид
И
Иван
6 окт 2025
Ксюша невероятная! Два часа пролетели незаметно под ее рассказы о городе, его истории и людях. Рекомендую 100%!
Е
Елена
14 сен 2025
Мне очень понравилась экскурсия! Отличный продуманный маршрут, приятная беседа, очень много интересной информации о Порту и классное видео по итогу.
Ольга
29 июл 2025
Замечательная девочка, очень легкая и приятная.
О
Оля
26 июн 2025
Экскурсия и прогулка в целом была потрясающей! Ксюша очень приятный собеседник и талантливый гид!
На память у меня остались фото и видеоролик, который сделала Ксения как милый бонус!
От души рекомендую экскурсию❤️
О
Олег
15 июн 2025
Мы благодарны лично Ксении и, безусловно, команде Tripster за отлично организованную и проведенную экскурсию по замечательному, дружелюбному городу Порту. Экскурсия длилась всего два часа, но за это короткое время мы
Ольга
14 июн 2025
Отличная экскурсия по главным достопримечательностям Порту
Бонусом путеводитель и видео от Ксении
Идеально брать в первый день посещения города 👍🏻
Н
Нелли
10 июн 2025
На днях у нас была экскурсия с замечательным гидом Ксенией. Мы получили большое удовольствие от общения с ней, узнали много интересных фактов, гуляя по красивым местам Порто. Время пролетело незаметно, было очень комфортно, позитивно и душевно. Приятным подарком от Ксении был прекрасный видеоролик с нашей прогулки и фотографии на память❤️ Еще раз спасибо🙏🏻
Валентин
31 мая 2025
Вчера посетил экскурсию Ксении и могу сказать, что несколько часов пролетели незаметно. Ксения очень интересно рассказала о Порто, о жизни людей в этом прекрасном городе, а также дала рекомендации по
Е
Елена
8 мая 2025
Прогулка в приятной кампании. Маршрут составлен очень грамотно, максимально удобно с учетом рельефа города. Приятный бонус - видеоролик и интерактивный файл с рекомендациями по Порту.
Валерия
4 мая 2025
Отличная экскурсия с замечательной Ксенией. Подача информации была ненавязчивой: без избытка дат и фактов, в комфортной и живой форме. Все прошло как приятная прогулка с другом. Отдельный бонус - классные фото и видео, которые остались на память. Однозначно рекомендуем!
Ю
Юлия
25 апр 2025
Сегодня у нас была замечательная экскурсия по Порту! Ксения очень располагает к себе как человек и заинтересовывает как экскурсовод. Информация доступна и интересна, не перегружена лишними датами/фактами и тд. Ты, как будто, прогуливаешься с другом по городу и узнаёшь что-то новое. Приятный бонус- фото и видео нашей прогулки. Однозначно рекомендую!
Татьяна
22 апр 2025
Ксения молодая позитивная девушка. Легкая прогулка по знаковым местам за 2 часа. И еще после этого вы получаете видео с тех локаций где вы были. Это очень приятно. Рекомендую. Соотношение цена и качество на отлично
Alex
28 мар 2025
Хочется сказать большое спасибо Ксении за экскурсию и видеосьемку!
