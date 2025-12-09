Будем гулять и пробовать простую португальскую кухню, которую так любят местные, но которую сложно понять без рассказа о ней. Разумеется, с зеленым вином и портвейном.
Без него Порту бы был совсем другим городом: франсезинья, морепродукты, бакаляо, паштель де ната, сыры и колбасы
Описание экскурсии
Это авторская гастрономическая экскурсия от человека, который обожает поесть, но делает это со смыслом. Не кладет кусок в рот, пока не узнает, что этот кусок значит. Кухня Португалии довольно странная и очень сытная. Для того, чтобы ее понять, нужно знать, где пробовать. Автор экскурсии — знает. Это будет не легкий перекус, а настоящее пиршество. Ведь еда, съеденная на этой экскурсии, останется на этой экскурсии. Ну и ходить мы будем не мало, чтобы готовить место для новых специалитетов. Мы будем гулять по Порту, пробовать местные блюда, но не в пафосных туристических ресторанах, а в ташках (маленьких кафе) и паштелариях (маленьких закусочных), в которых едят местные. Мы попробуем:
франсезинью — местный специалитет, который завез сюда один француз • прего — наш ответ лиссабонской бифане • паштель де бакаляо — пирожок с символом Португалии, сушеной треской • сыры, колбасы и местный хамон — все это сильно отличается от того, что мы привыкли есть • зеленое вино — и это не всегда газированное молодое белое • оливки и их альтернативу — португальцы те еще затейники • морепродукты — тут будет зависеть от дня и сезона • паштель де ната — куда без него, мы же в Португалии • портвейн — иначе, зачем вы приехали в Порту Зайдем на рынок, посмотрим, что предлагают туристам и уйдем, чтобы перекусить в ташке. Важная информация: Лучше пропустить завтрак или сделать его максимально легким.
Также мы можем индивидуально подобрать время экускурсии
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Центр Порту
- Рынок Bolhao
- Магазин, где специально для нас подготовят дегустацию сыров и вина
- Португальскую ташку
- Паштеларию
- Фабрику по производству паштель де ната
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Рынок Bolhao
Завершение: Campanhã или по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Также мы можем индивидуально подобрать время экускурсии
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Лучше пропустить завтрак или сделать его максимально легким
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
