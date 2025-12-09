Это авторская гастрономическая экскурсия от человека, который обожает поесть, но делает это со смыслом. Не кладет кусок в рот, пока не узнает, что этот кусок значит. Кухня Португалии довольно странная и очень сытная. Для того, чтобы ее понять, нужно знать, где пробовать. Автор экскурсии — знает. Это будет не легкий перекус, а настоящее пиршество. Ведь еда, съеденная на этой экскурсии, останется на этой экскурсии. Ну и ходить мы будем не мало, чтобы готовить место для новых специалитетов. Мы будем гулять по Порту, пробовать местные блюда, но не в пафосных туристических ресторанах, а в ташках (маленьких кафе) и паштелариях (маленьких закусочных), в которых едят местные. Мы попробуем:

франсезинью — местный специалитет, который завез сюда один француз • прего — наш ответ лиссабонской бифане • паштель де бакаляо — пирожок с символом Португалии, сушеной треской • сыры, колбасы и местный хамон — все это сильно отличается от того, что мы привыкли есть • зеленое вино — и это не всегда газированное молодое белое • оливки и их альтернативу — португальцы те еще затейники • морепродукты — тут будет зависеть от дня и сезона • паштель де ната — куда без него, мы же в Португалии • портвейн — иначе, зачем вы приехали в Порту Зайдем на рынок, посмотрим, что предлагают туристам и уйдем, чтобы перекусить в ташке. Важная информация: Лучше пропустить завтрак или сделать его максимально легким.