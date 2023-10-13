Винно-гастрономический Порту

Почувствовать атмосферу города через еду и портвейн. И попробовать лучшее из этого

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О гиде
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Ответы на вопросы
На 3 часа вы погрузитесь в мир португальского вина и портвейна, попробуете разнообразные сыры, вяленое мясо и сладости. Увидите старинные магазинчики Порту и рынок, которому уже целый век. Узнаете, где делают лучшие паштелы и что нужно, чтобы вяленое мясо было вкусным. А в конце я поделюсь с вами инсайдерским списком проверенных ресторанов города.
Винно-гастрономический Порту
Винно-гастрономический Порту
Винно-гастрономический Порту
Винно-гастрономический Порту
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Бакаляу и 100-летний рынок

Мы начнём с традиционных магазинов, где вы познакомитесь с португальскими деликатесами, узнаете историю бакаляу (трески) и поймёте особенности местных сыров и колбас.

Вы посетите рынок, который работает больше 100 лет. Я расскажу о рыбе и морепродуктах, а вы по желанию попробуете португальские устрицы и сыр.

Кондитерская и ташка

Продолжим прогулку через кондитерскую, где пекут вкуснейшие паштелы (пирожные с заварным кремом). На главной торговой улице города вы узнаете историю старейшей кофейни Порту.

Затем мы заглянем в традиционную ташку (семейный ресторан), где вы попробуете презунту (португальский хамон) и пирожки из трески. А я расскажу, что влияет на качество вяленого мяса.

Дегустация портвейна или шоколада

В дегустационном зале вы услышите о разнообразии стилей и ароматов портвейна, об основных винодельческих регионах страны, а ещё о том, как правильно пить и хранить напиток. Мало кто подозревает, что портвейн бывает белым сухим и даже розовым!

Если вы не пьёте креплёное вино, то мы зайдём в уютный магазинчик с шоколадом ручной работы, произведённым в Порту. По желанию вы купите шоколад и оцените богатство его вкуса.

Во время экскурсии я расскажу о португальской кухне в целом, о том, что и где стоит попробовать, а в конце дам список проверенных ресторанов.

Организационные детали

Дополнительные расходы

  • Дегустация сыра — от 10 евро/чел.
  • Закуски — от 10 евро/чел.
  • Дегустация вина (около трёх образцов) — от 10 евро/чел.
  • Портвейн — от 5 евро/бокал
  • Шоколад, другие покупки — по желанию

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у станции метро Trindade
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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