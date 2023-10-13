Почувствовать атмосферу города через еду и портвейн. И попробовать лучшее из этого
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даты
Описание
Что вас ожидает
Бакаляу и 100-летний рынок
Мы начнём с традиционных магазинов, где вы познакомитесь с португальскими деликатесами, узнаете историю бакаляу (трески) и поймёте особенности местных сыров и колбас.
Вы посетите рынок, который работает больше 100 лет. Я расскажу о рыбе и морепродуктах, а вы по желанию попробуете португальские устрицы и сыр.
Кондитерская и ташка
Продолжим прогулку через кондитерскую, где пекут вкуснейшие паштелы (пирожные с заварным кремом). На главной торговой улице города вы узнаете историю старейшей кофейни Порту.
Затем мы заглянем в традиционную ташку (семейный ресторан), где вы попробуете презунту (португальский хамон) и пирожки из трески. А я расскажу, что влияет на качество вяленого мяса.
Дегустация портвейна или шоколада
В дегустационном зале вы услышите о разнообразии стилей и ароматов портвейна, об основных винодельческих регионах страны, а ещё о том, как правильно пить и хранить напиток. Мало кто подозревает, что портвейн бывает белым сухим и даже розовым!
Если вы не пьёте креплёное вино, то мы зайдём в уютный магазинчик с шоколадом ручной работы, произведённым в Порту. По желанию вы купите шоколад и оцените богатство его вкуса.
Во время экскурсии я расскажу о португальской кухне в целом, о том, что и где стоит попробовать, а в конце дам список проверенных ресторанов.
Организационные детали
Дополнительные расходы
- Дегустация сыра — от 10 евро/чел.
- Закуски — от 10 евро/чел.
- Дегустация вина (около трёх образцов) — от 10 евро/чел.
- Портвейн — от 5 евро/бокал
- Шоколад, другие покупки — по желанию
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у станции метро Trindade
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.