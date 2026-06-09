На 3 часа вы погрузитесь в мир португальского вина и портвейна, попробуете разнообразные сыры, вяленое мясо и сладости. Увидите старинные магазинчики Порту и рынок, которому уже целый век. Узнаете, где делают лучшие паштелы и что нужно, чтобы вяленое мясо было вкусным. А в конце я поделюсь с вами инсайдерским списком проверенных ресторанов города.

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Описание экскурсии

Бакаляу и 100-летний рынок

Мы начнём с традиционных магазинов, где вы познакомитесь с португальскими деликатесами, узнаете историю бакаляу (трески) и поймёте особенности местных сыров и колбас.

Вы посетите рынок, который работает больше 100 лет. Я расскажу о рыбе и морепродуктах, а вы по желанию попробуете португальские устрицы и сыр.

Кондитерская и ташка

Продолжим прогулку через кондитерскую, где пекут вкуснейшие паштелы (пирожные с заварным кремом). На главной торговой улице города вы узнаете историю старейшей кофейни Порту.

Затем мы заглянем в традиционную ташку (семейный ресторан), где вы попробуете презунту (португальский хамон) и пирожки из трески. А я расскажу, что влияет на качество вяленого мяса.

Дегустация портвейна или шоколада

В дегустационном зале вы услышите о разнообразии стилей и ароматов портвейна, об основных винодельческих регионах страны, а ещё о том, как правильно пить и хранить напиток. Мало кто подозревает, что портвейн бывает белым сухим и даже розовым!

Если вы не пьёте креплёное вино, то мы зайдём в уютный магазинчик с шоколадом ручной работы, произведённым в Порту. По желанию вы купите шоколад и оцените богатство его вкуса.

Во время экскурсии я расскажу о португальской кухне в целом, о том, что и где стоит попробовать, а в конце дам список проверенных ресторанов.

Организационные детали

Дополнительные расходы (все дегустации)