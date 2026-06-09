Почувствовать атмосферу города через еду и портвейн. И попробовать лучшее из этого
На 3 часа вы погрузитесь в мир португальского вина и портвейна, попробуете разнообразные сыры, вяленое мясо и сладости. Увидите старинные магазинчики Порту и рынок, которому уже целый век. Узнаете, где делают лучшие паштелы и что нужно, чтобы вяленое мясо было вкусным. А в конце я поделюсь с вами инсайдерским списком проверенных ресторанов города.
Мы начнём с традиционных магазинов, где вы познакомитесь с португальскими деликатесами, узнаете историю бакаляу (трески) и поймёте особенности местных сыров и колбас.
Вы посетите рынок, который работает больше 100 лет. Я расскажу о рыбе и морепродуктах, а вы по желанию попробуете португальские устрицы и сыр.
Кондитерская и ташка
Продолжим прогулку через кондитерскую, где пекут вкуснейшие паштелы (пирожные с заварным кремом). На главной торговой улице города вы узнаете историю старейшей кофейни Порту.
Затем мы заглянем в традиционную ташку (семейный ресторан), где вы попробуете презунту (португальский хамон) и пирожки из трески. А я расскажу, что влияет на качество вяленого мяса.
Дегустация портвейна или шоколада
В дегустационном зале вы услышите о разнообразии стилей и ароматов портвейна, об основных винодельческих регионах страны, а ещё о том, как правильно пить и хранить напиток. Мало кто подозревает, что портвейн бывает белым сухим и даже розовым!
Если вы не пьёте креплёное вино, то мы зайдём в уютный магазинчик с шоколадом ручной работы, произведённым в Порту. По желанию вы купите шоколад и оцените богатство его вкуса.
Во время экскурсии я расскажу о португальской кухне в целом, о том, что и где стоит попробовать, а в конце дам список проверенных ресторанов.
Организационные детали
Дополнительные расходы (все дегустации)
Дегустация сыра — от €7 за чел.
Закуски — от €10 за чел.
Дегустация вина — от €10 за чел.
Портвейн — от €5 за бокал
Сладости – от €3 за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро Trindade
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Порту
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 610 туристов
Я — единственный гид в Португалии с дипломом Института портвейна. Организую экскурсии по городу и в винные регионы. Обожаю Порту с его неповторимой атмосферой и людьми. В Португалии открыла для читать дальшеуменьшить
себя мир вина. В феврале 2020 года с отличием сдала экзамен на квалификацию винного специалиста WSET2 в международной английской школе. В ноябре 2024 года подтвердила знания о портвейне в Институте вин Дору и Порту, сдала экзамен на 3 уровень. Выше только мастер портвейна, каких в мире 23 человека. Мои экскурсии ориентированы на путешественников, которые хотят увидеть больше, чем список стандартных достопримечательностей, а также попробовать Португалию на вкус. Если вы ещё и ценитель вина, то нам точно по пути!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ирина
У нас остались смешаные чувства в конце экскурсии… Мы всё успели, посмотрели, попробовали, получили рекомендации ресторанов. Вместе с тем было ощущение заученного шаблона, механически производимой работы. Довольно странно, кроме того, читать дальшеуменьшить
что в гастрономическую экскурсию не входит по умолчанию вообще никакой дегустации. Даже кофе или кусочек сыра на рынке. Пусть бы цена была чуть выше, но было бы лучше. Иначе без дополнительных расходов мы просто слушаем рассказ, который, при всём уважении, можно по большей части найти в Интернете и путеводителях. Владельцы магазинов, куда мы заходили на экскурсии, были не рады нас видеть (по нашему ощущению) и это нас удивило. Обычно люди знают гида и рады дополнительным гостям и покупателям. Не здоровались, не улыбались, некоторые даже не оборачивались лицом, пока мы не заказывали что-то. Я заядлый турист, поэтому придирчива и замечаю многие моменты. *меня задело категоричное мнение гида о грузинском вине. Я не сомелье, но это не мешает мне любить не те вина, что любит гид и я бы хотела более нейтрального отношения к предпочтениям гостя. Вина мы попробовали, бесспорно, выдающиеся!
Светлана
Ответ организатора:
Спасибо за подробный отзыв и за то, что отметили рекомендации ресторанов и качество винных дегустаций!
Мне жаль, что у вас осталось читать дальшеуменьшить
ощущение шаблонности. На экскурсии я рассказываю о португальской кухне, опираясь на исследования португальских историков и специализированную литературу. Моя цель - не только показать места, но и дать исторический и культурный контекст, который помогает лучше понять португальскую гастрономию.
Что касается дегустаций, они действительно не включены в стоимость экскурсии. Это указано в описании в разделе "Дополнительные расходы", и там же перечислены ориентировочные цены. Индивидуальный подход предполагает гибкость. Это позволяет каждому гостю самостоятельно выбирать продукты и напитки по своему вкусу и бюджету.
Мы посещаем действующие исторические магазины и семейные заведения, в которые ходят местные жители. Они сохранили свой аутентичный характер, и стиль общения сотрудников может отличаться от того, к которому привыкли туристы в более туристических местах.
Благодарю и за замечание относительно грузинских вин. Для меня важно, чтобы гости чувствовали себя комфортно независимо от винных предпочтений, и я обязательно учту ваш комментарий.
Благодарю за визит и желаю вам прекрасных гастрономических и винных открытий!
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Dennis
Были 27 мая с 10:00 до 13:00 на дегустационно- исторической экскурсии Прекрасно. Экскурсия с гидом Светланой. Ходили по лавкам, винным магазинам, базару, где закупаются, в основном, местные. Теперь знаем, по винным и сырным регионам, как континентальной Португалии, так и, что везут с островов. Ну и конечно Портвейн, треска - бакаляу, вишнёвый ликёр, сладости. Дегустайюции! Очень понравилось. Рекомендуем! Не пропустите!
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М
Марина
В первый же день по приезду отправилась со Светланой в винно-гастрономический тур по Порту. Светлана интересный рассказчик, показала мне исторические магазинчики, рынок. Продегустировали сыр и, конечно же, вино и портвейн. читать дальшеуменьшить
Светлана так же поделилась адресами, где в Порту можно купить шоколад ручной работы, где вкусно и недорого пообедать, а также как правильно выбирать портвейн. Чем я и воспользовалась, спасибо, Светлана! Все было интересно и вкусно!
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А
Анна
Я живу в Португалии (не в Порту) ко мне приехала в гости мама и Светлана знакомила нас с гастрономией Порту. Осталось прекрасное послевкусие после прогулки со Светланой. Ощущалось, что Светлана читать дальшеуменьшить
любит Португалию и знает о чем говорит. Все что заявлено в туре было исполнено, прогулка была хорошо структурирована, было вкусно и любопытно. Я узнала много нового, мы классно провели время. Светлана дала хорошие рекомендации по ресторанам, куда сходить потом, мы сходили и нам очень понравились (сами бы не догадались туда пойти, что очень ценно).
Единственное что, я пришла на гастро-тур специально голодненькой, но первый час еду только показывали, пробовать мы начали немного позже, на рынке. Не знаю чья это ошибка, моя или Светланы, но рекомендую учитывать этот момент.
В остальном благодарность и респект!
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Alina
Очень интересная экскурсия по центру Порто. Послушали историю определенных продуктов, посмотрели на самые знаменитые и популярные блюда Порту. Попробовали чудесное вино и портвейн. Очень рекомендую тем, кто хочет попробовать традиционный блюда и узнать их историю.
Светлана рассказывает все очень интересно, а самое главное, вкусно!
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E
Elena
Нам очень понравилась эта экскурсия. Доходчиво, полезно, комфортно. Время пролетело незаметно. Светлана хорошо разбирается в гастрономической теме, дает полезные советы, щедро делится информацией. Всем рекомендуем
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