1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Вкусный Порту: погружение в мир португальских вкусов
Приглашаем вас на увлекательное гастрономическое путешествие по Порту, где каждый уголок скрывает уникальные вкусы и ароматы
Начало: в раойне метро Trindade
«Вы узнаете и о гастрономических привычках португальцев: какой кофе предпочитают местные, что готовят для праздничного стола и едят на завтрак, обед и ужин»
22 июня в 15:00
29 июня в 11:00
€92 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Португальская сказка о Зеленом вине: уникальное путешествие и дегустация
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по зеленым склонам Миню, где вы узнаете секреты знаменитого Зеленого вина
«Посетив их владения и прогулявшись по живописному старинному саду, мы отправимся на дегустацию зеленых вин, которая будет сопровождаться подачей двух видов сыров, также производимых в этом поместье»
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
€180 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Родина Vinho do Porto - уникальное путешествие по городу Порту
Погрузитесь в атмосферу Порту: от исторических улочек до великолепных винных погребов с дегустацией
«В финале этого увлекательного визита мы можем запланировать дегустацию»
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:00
€200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Яркие эмблемы Португалии: путешествие из Порту в Брагу и Гимарайнш
Погрузитесь в мир португальской культуры с экскурсией из Порту. Исторические города, винодельни и дегустации ждут вас
Начало: От вашего отеля
«Вам будет предложена дегустация напитков вместе с сырной тарелкой»
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
€265 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Яркий Порту и крепкий портвейн: путешествие по душе Португалии
Погрузитесь в атмосферу Порту: от исторического центра до волшебного мира портвейна. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления
«По завершении «теоретической» части, вас ожидает дегустация трех категорий вин, дабы вы смогли оценить необычайный букет вкуса и аромата каждого из них и понять их различия»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
€140 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Порту: гастрономическое и культурное путешествие по городу
Вас ждет незабываемое путешествие по Порту, где каждый уголок скрывает свою историю, а каждое кафе - уникальные вкусы
Начало: Praça Gomes Teixeira
«Я посоветую вам самые достойные образцы португальской гастрономии и расскажу о культуре еды в стране и об интересных и неочевидных привычках местных»
3 авг в 09:00
10 авг в 09:00
€110 за всё до 4 чел.
Мини-группа
1 час
Погружение в мир португальского портвейна: уникальное винное приключение
Знакомство с портвейном в Порту: от истории до дегустации. Почувствуйте вкус истории в каждом бокале
Начало: На набережной
«Ваши ощущения до дегустации и после будет совершенно разными»
Расписание: в субботу в 18:30, в воскресенье в 17:00
Сегодня в 18:30
Завтра в 17:00
€40 за человека
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия по винно-гастрономическому Порту
Забудьте о повседневности на 3 часа, погружаясь в мир португальских вин и деликатесов вместе с эксклюзивной экскурсией
Начало: у станции метро Trindade
«Во время экскурсии я расскажу о португальской кухне в целом, о том, что и где стоит попробовать, а в конце дам список проверенных ресторанов»
10 июня в 13:00
14 июня в 14:00
от €110 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
9 часов
По винодельням с почётным сомелье Португалии
Погрузитесь в мир португальского виноделия с опытным сомелье. Посетите две винодельни, попробуйте лучшие вина и узнайте о жизни Магеллана
«В пути я расскажу о местных традициях, кухне и виноделии»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
от €450 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККатя25 мая 2024Огромное спасибо Юлии за интересную экскурсию. Было приятно общаться, получили массу положительных впечатлений. Юлия очень ответственно подходит к своей работе,
- ИИрина17 мая 2024Моим туристам, для которых я использовала вашу платформу в организации экскурсий, понравилось абсолютно всё, все гиды, их подача истории стран
- ММарина29 марта 2024Если кто-то ищет обладающего глубокими знаниями, любящего своё дело и своих клиентов экскурсовода - вам к Юлии. Давно не встречали
- ППолина7 февраля 2024Юлия несомненно обладает потрясающими знаниями материала и очень чувствительна и внимательна к своим туристам, что обеспечивает очень высокое качество экскурсии. К
- ННонна2 октября 2023Мы получили огромное удовольствие! Мы благодарны Кате за замечательную прогулку по ‘Вкусному Порту’. Мы узнали некоторые тонкости португальской кухни, послушали историю Португалии, получили рекомендации где вкусно поесть, и коечно же, попробовали местные закуски и лакомства. Очень понравилось! Рекомендуем!
- ААлина31 июля 2023Очень понравилось! Гид умничка! Интересно и много рассказывал. Рекомендую.
- ЖЖанна5 июля 2023Компания друзей из 4 человек чудесно провела время в сопровождении Влада на экскурсии. Вовремя забрали от гостиницы на комфортном и
- ДДарья4 июня 2023Экскурсия с Катериной открыла для нас Порту с вкусной стороны! Привычные улочки приветствовали отличными закусками, вкусным кофе, десертами и конечно
- ВВладимир6 мая 2023Ирина очень опытный и знающий португальский экскурсовод. Вызывает большое уважение её обьём знаний в деле производства вин Но более всего подкупает
- ЮЮлия8 ноября 2022Наша экскурсия была информативна. Многое узнали об истории и архитектуре города, попробовали местные блюда и продегустировали портвейн. Экскурсовод была очень приветлива и с готовностью отвечала на наши вопросы. В общем и целом мы остались довольны.
Ответы на вопросы от путешественников по Порту в категории «Гастрономические»
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Сколько стоит экскурсия по Порту в июне 2024
Сейчас в Порту в категории "Гастрономические" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 40 до 450. Туристы уже оставили гидам 52 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Порту, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024