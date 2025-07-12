Любовь, портвейн и династический кряк: нестандартная экскурсия по Порту

Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Многие знают Порту как город, состоящий из домов и улиц. А мы вам расскажем про людей, которые сделали Порту и Португалию такими, какие они сейчас.



Расскажем о портвейне, который следовало бы назвать Доурувейн или Гайявейн, и поделимся забавными фактами, которые не отражены на памятниках. Откройте для себя Порту с новой стороны и насладитесь веселыми рассказами о его прошлом!

Описание экскурсии Порту: люди, истории и веселье в одном туре Эта экскурсия предназначена для тех, кто ценит чувство юмора и хочет насладиться увлекательным рассказом о жизни и развитии Порту, а также о людях, повлиявших на становление города и страны. Мы бережно относимся к историческим событиям, но рассказываем их с авторской интерпретацией, делая акцент на веселых и интересных моментах. Вы узнаете, что портвейн на самом деле должен был называться Доурувейн или Гайявейн, и познакомитесь с людьми, которые сделали Порту и Португалию такими, какие они есть: любившими, воевавшими, молившимися и творившими. Их истории не запечатлены на пафосных памятниках, но мы готовы поделиться с вами всем, что знаем! Важная информация: Экскурсию мы ведем вместе с мужем или по отдельности.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Церковь Клеригуш (Igreja dos Clérigos)

Книжный магазин Лелло (Livraria Lello)

Рынок Боляо (Mercado do Bolhão)

Железнодорожный вокзал Сан-Бенту (Estação de São Bento)

Кафедральный собор Се (Sé Catedral)

Мост Луиша I (Ponte Luís I)

Рибейра (Ribeira)

Биржа Порту (Palácio da Bolsa) Что включено Бокал портвейна

Что включено Бокал портвейна

Услуги гида Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Praça de Gomes Teixeira 10, 4050-526 Porto Завершение: Рибейра Когда и сколько длится? Экскурсия длится около 3 часов Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Важная информация Экскурсию мы ведем вместе с мужем или по отдельности