Любовь, портвейн и династический кряк: нестандартная экскурсия по Порту

Многие знают Порту как город, состоящий из домов и улиц. А мы вам расскажем про людей, которые сделали Порту и Португалию такими, какие они сейчас.
Расскажем о портвейне, который следовало бы назвать Доурувейн или Гайявейн, и поделимся забавными фактами, которые не отражены на памятниках. Откройте для себя Порту с новой стороны и насладитесь веселыми рассказами о его прошлом!
Расскажем о портвейне, который следовало бы назвать Доурувейн или Гайявейн, и поделимся забавными фактами, которые не отражены на памятниках. Откройте для себя Порту с новой стороны и насладитесь веселыми рассказами о его прошлом!
Описание экскурсииПорту: люди, истории и веселье в одном туре Эта экскурсия предназначена для тех, кто ценит чувство юмора и хочет насладиться увлекательным рассказом о жизни и развитии Порту, а также о людях, повлиявших на становление города и страны. Мы бережно относимся к историческим событиям, но рассказываем их с авторской интерпретацией, делая акцент на веселых и интересных моментах. Вы узнаете, что портвейн на самом деле должен был называться Доурувейн или Гайявейн, и познакомитесь с людьми, которые сделали Порту и Португалию такими, какие они есть: любившими, воевавшими, молившимися и творившими. Их истории не запечатлены на пафосных памятниках, но мы готовы поделиться с вами всем, что знаем! Важная информация: Экскурсию мы ведем вместе с мужем или по отдельности.
Мы можем запланировать удобное для вас время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Церковь Клеригуш (Igreja dos Clérigos)
- Книжный магазин Лелло (Livraria Lello)
- Рынок Боляо (Mercado do Bolhão)
- Железнодорожный вокзал Сан-Бенту (Estação de São Bento)
- Кафедральный собор Се (Sé Catedral)
- Мост Луиша I (Ponte Luís I)
- Рибейра (Ribeira)
- Биржа Порту (Palácio da Bolsa)
Что включено
- Бокал портвейна
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Praça de Gomes Teixeira 10, 4050-526 Porto
Завершение: Рибейра
Когда и сколько длится?
Когда: Мы можем запланировать удобное для вас время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Экскурсию мы ведем вместе с мужем или по отдельности
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
T
Taisiia
12 июл 2025
В
Вера
10 июл 2025
Это была сама интересная, весёлая и лучшая наша экскурсия!
Мы с друзьями были в Порту 9 июля 2025 года и нас посчастливилось попасть к Ольге и Алексею на экскурсию!мы повели 7 часов лучшего своего времени! Спасибо Ольге и Алексею! Мы, благодаря им, немного прикоснулись к Португалии самой, и к городу Порту!
Мы с друзьями были в Порту 9 июля 2025 года и нас посчастливилось попасть к Ольге и Алексею на экскурсию!мы повели 7 часов лучшего своего времени! Спасибо Ольге и Алексею! Мы, благодаря им, немного прикоснулись к Португалии самой, и к городу Порту!
A
Aлександр
9 июл 2025
В
Владислав
1 июл 2025
Fascinating excursion in the heart of Porto with the best guide Alexey. Only top marks for him..
Входит в следующие категории Порту
Похожие экскурсии из Порту
Индивидуальная
до 4 чел.
Порту - любовь с первого взгляда: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Порту - первую столицу Португалии. Узнайте историю города, посетите знаменитые места и насладитесь дегустацией портвейна
Начало: Torre dos Clérigos
27 ноя в 09:00
29 ноя в 09:00
€100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомьтесь, Порту: от башни Клеригуш до дегустации портвейна
Погрузитесь в историю и культуру Порту, открывая главные достопримечательности и завершая дегустацией изысканного портвейна
Начало: В районе Tribunal da Relação do Porto
Завтра в 08:00
27 ноя в 08:00
€128 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по винно-гастрономическому Порту
Забудьте о повседневности на 3 часа, погружаясь в мир португальских вин и деликатесов вместе с эксклюзивной экскурсией
Начало: У станции метро Trindade
Завтра в 10:00
27 ноя в 14:00
от €120 за всё до 10 чел.