Необычные экскурсии по Порту

Найдено 8 экскурсий в категории «Необычные» в Порту на русском языке, цены от €34. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Порту и город портвейна Вила Нова де Гайя
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
189 отзывов
Порту и город портвейна Вила Нова де Гайя
Пройти по знаковым местам города и узнать его секреты - от вина до Гарри Поттера
Начало: у Фонтана со львами
10 июня в 10:00
20 июня в 10:00
94 за всё до 4 чел.
Яркие эмблемы Португалии: из Порту - в Брагу и Гимарайнш
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Яркие эмблемы Португалии: путешествие из Порту в Брагу и Гимарайнш
Погрузитесь в мир португальской культуры с экскурсией из Порту. Исторические города, винодельни и дегустации ждут вас
Начало: От вашего отеля
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
265 за всё до 5 чел.
Азулежу: о чём расскажут португальские стены?
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
2 отзыва
Азулежу в Порту: искусственное наследие и культурное путешествие
Погрузитесь в мир азулежу, уникального искусства Португалии, и откройте для себя его историю и значение на этой экскурсии
Начало: На площади do Carlos Alberto
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
90 за всё до 5 чел.
Душевный день в Порту и окрестностях
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Душевный день в Порту: океан, мосты и секретные места
Приглашаем на уникальное путешествие по Порту: от океанских панорам до колоритного района Рибейра с локальными секретами
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
300 за всё до 3 чел.
Тёмная сторона Порту: мистика, судебные процессы и магические ритуалы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Тёмная сторона Порту: мистика, судебные процессы и магические ритуалы
Увидеть изнанку туристического города и открыть его секреты, о которых не принято говорить
Начало: В здании вокзала São Bento
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:00
170 за всё до 6 чел.
По винодельням с почётным сомелье Португалии
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
По винодельням с почётным сомелье Португалии
Погрузитесь в мир португальского виноделия с опытным сомелье. Посетите две винодельни, попробуйте лучшие вина и узнайте о жизни Магеллана
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
от 450 за всё до 10 чел.
Порту: всё самое интересное
🚶 Пешая
Мини-группа
3.5 часа
Порту: всё самое интересное
Погрузитесь в атмосферу древнего Порту, прогуляйтесь по уютным улочкам и полюбуйтесь архитектурой. Узнайте интересные факты о городе и его знаменитых местах
Начало: У парка Jardim da Cordoaria
Расписание: в среду в 12:30
12 июня в 12:15
19 июня в 12:15
34 за человека
Авейру, Коимбра и Томар: из Порту в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
Авейру, Коимбра и Томар: из Порту в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу старинных городов Центральной Португалии. Яркие лодки Авейру, университет Коимбры и замок тамплиеров в Томаре ждут вас
Начало: У сада Jardim da Cordoaria
Расписание: в пятницу в 09:00
14 июня в 08:45
21 июня в 08:45
80 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    3 июня 2024
    Порту и город портвейна Вила Нова де Гайя
    Огромное спасибо за экскурсию и рекамендации по ресторанам.
  • А
    Анжелика
    1 июня 2024
    Порту и город портвейна Вила Нова де Гайя
    Катерина провела для нас отличную экскурсию! И по маршруту, и по темпу, и по содержанию все отлично. Были с детьми 7 и 12 лет, всем понравилось. Рекомендуем!
    Катерина провела для нас отличную экскурсию! И по маршруту, и по темпу, и по содержанию всеКатерина провела для нас отличную экскурсию! И по маршруту, и по темпу, и по содержанию всеКатерина провела для нас отличную экскурсию! И по маршруту, и по темпу, и по содержанию всеКатерина провела для нас отличную экскурсию! И по маршруту, и по темпу, и по содержанию всеКатерина провела для нас отличную экскурсию! И по маршруту, и по темпу, и по содержанию всеКатерина провела для нас отличную экскурсию! И по маршруту, и по темпу, и по содержанию всеКатерина провела для нас отличную экскурсию! И по маршруту, и по темпу, и по содержанию всеКатерина провела для нас отличную экскурсию! И по маршруту, и по темпу, и по содержанию все
  • O
    Oleg
    29 мая 2024
    Порту и город портвейна Вила Нова де Гайя
    Прекрасная прогулка по городу. Очень приятная беседа с рекомендациями и просто отличным настроением. Мы получили ровно то, что хотели. Даже 5ти летний ребенок прошел весь маршрут без труда.
  • К
    Катя
    25 мая 2024
    Яркие эмблемы Португалии: из Порту - в Брагу и Гимарайнш
    Огромное спасибо Юлии за интересную экскурсию. Было приятно общаться, получили массу положительных впечатлений. Юлия очень ответственно подходит к своей работе,
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    старается дать максимум. Юлия познакомила нас с историей, культурой, архитектурой Португалии, с ее современной жизнью и дала нам много дополнительной полезной информации, в том числе, по виноделию, портвейнам и другим сторонам португальской жизни. День нашей экскурсии был самым дождливым днем за время нашего путешествия, но благодаря Юлии и хорошо составленному плану, дождь нам совсем не помешал полноценно посмотреть Брагу и Гимарайнш, посетить многие достопримечательности и получить объемное представление об этих исторических городах. Отдельно хотим поблагодарить Юлиного мужа прекрасного человека и интереснейшего собеседника Уго – музыканта, профессора, мастера по айкидо, который по совместительству был нашим водителем.

  • O
    Olga
    4 мая 2024
    Азулежу: о чём расскажут португальские стены?
    Очень информативная и прекрасно организованная экскурсия. Ольга - профессиональный искусствовед и великолепный гид. Более того, Ольга поделилась с нами дополнительной информацией о малоизвестных, но очень интересных местах в Порто. Очень рекомендуем!
  • А
    Анна
    11 апреля 2024
    Азулежу: о чём расскажут португальские стены?
    Большое спасибо Ольге за экскурсию! Отличная, содержательная, с хорошо спланированным маршрутом. Мы прекрасно провели время, любуясь плиточками азулежу. Ольга покажет
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    вам такие панно, которые вы вряд ли сможете обнаружить сами. Кроме того, Ольга - приятный собеседник и с ней комфортно гулять и общаться. После экскурсии мы получили множество полезнейших рекомендаций и ссылок на рестораны и другие интересные места для самостоятельного посещения. Спасибо ещё раз!

  • М
    Марина
    29 марта 2024
    Яркие эмблемы Португалии: из Порту - в Брагу и Гимарайнш
    Если кто-то ищет обладающего глубокими знаниями, любящего своё дело и своих клиентов экскурсовода - вам к Юлии. Давно не встречали
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    такого профессионализма. Десятичасовая поездка с Юлией пролетела, несмотря на очень плохую погоду, незаметно. Кроме того, Юлия дала много полезной информации о Порту и окрестностях. Ещё раз огромное спасибо!

  • П
    Полина
    7 февраля 2024
    Яркие эмблемы Португалии: из Порту - в Брагу и Гимарайнш
    Юлия несомненно обладает потрясающими знаниями материала и очень чувствительна и внимательна к своим туристам, что обеспечивает очень высокое качество экскурсии. К
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    тому же Юлия очень приятный и интелегентный человек, с ней прекрасно провести время! Очень рекомендуем еë незабыааемые экскурсии(у нас было 2 + масса дополнительной информации по мейлу) Абсолютно превосходно!

  • И
    Ирина
    19 августа 2023
    Порту - «северная столица» Португалии
    Алёна показала Порто с точки зрения человека, который живет в этом городе и любит его! Провела по живописным местам, рассказала об истории Порто помогла забронировать рестораны для ужина
  • Ю
    Юрий
    26 февраля 2023
    Порту - «северная столица» Португалии
    Отличная экскурсия. Все понравилось

Ответы на вопросы от путешественников по Порту в категории «Необычные»

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  1. Порту и город портвейна Вила Нова де Гайя
  2. Яркие эмблемы Португалии: из Порту - в Брагу и Гимарайнш
  3. Азулежу: о чём расскажут португальские стены?
  4. Душевный день в Порту и окрестностях
  5. Тёмная сторона Порту: мистика, судебные процессы и магические ритуалы
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  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Порту в июне 2024
Сейчас в Порту в категории "Необычные" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 34 до 450. Туристы уже оставили гидам 196 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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