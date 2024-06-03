1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Порту и город портвейна Вила Нова де Гайя
Пройти по знаковым местам города и узнать его секреты - от вина до Гарри Поттера
Начало: у Фонтана со львами
10 июня в 10:00
20 июня в 10:00
€94 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Яркие эмблемы Португалии: путешествие из Порту в Брагу и Гимарайнш
Погрузитесь в мир португальской культуры с экскурсией из Порту. Исторические города, винодельни и дегустации ждут вас
Начало: От вашего отеля
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
€265 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Азулежу в Порту: искусственное наследие и культурное путешествие
Погрузитесь в мир азулежу, уникального искусства Португалии, и откройте для себя его историю и значение на этой экскурсии
Начало: На площади do Carlos Alberto
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
€90 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Душевный день в Порту: океан, мосты и секретные места
Приглашаем на уникальное путешествие по Порту: от океанских панорам до колоритного района Рибейра с локальными секретами
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€300 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Тёмная сторона Порту: мистика, судебные процессы и магические ритуалы
Увидеть изнанку туристического города и открыть его секреты, о которых не принято говорить
Начало: В здании вокзала São Bento
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:00
€170 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
По винодельням с почётным сомелье Португалии
Погрузитесь в мир португальского виноделия с опытным сомелье. Посетите две винодельни, попробуйте лучшие вина и узнайте о жизни Магеллана
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
от €450 за всё до 10 чел.
Мини-группа
3.5 часа
Порту: всё самое интересное
Погрузитесь в атмосферу древнего Порту, прогуляйтесь по уютным улочкам и полюбуйтесь архитектурой. Узнайте интересные факты о городе и его знаменитых местах
Начало: У парка Jardim da Cordoaria
Расписание: в среду в 12:30
12 июня в 12:15
19 июня в 12:15
€34 за человека
Мини-группа
8 часов
Авейру, Коимбра и Томар: из Порту в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу старинных городов Центральной Португалии. Яркие лодки Авейру, университет Коимбры и замок тамплиеров в Томаре ждут вас
Начало: У сада Jardim da Cordoaria
Расписание: в пятницу в 09:00
14 июня в 08:45
21 июня в 08:45
€80 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория3 июня 2024Огромное спасибо за экскурсию и рекамендации по ресторанам.
- ААнжелика1 июня 2024Катерина провела для нас отличную экскурсию! И по маршруту, и по темпу, и по содержанию все отлично. Были с детьми 7 и 12 лет, всем понравилось. Рекомендуем!
- OOleg29 мая 2024Прекрасная прогулка по городу. Очень приятная беседа с рекомендациями и просто отличным настроением. Мы получили ровно то, что хотели. Даже 5ти летний ребенок прошел весь маршрут без труда.
- ККатя25 мая 2024Огромное спасибо Юлии за интересную экскурсию. Было приятно общаться, получили массу положительных впечатлений. Юлия очень ответственно подходит к своей работе,
- OOlga4 мая 2024Очень информативная и прекрасно организованная экскурсия. Ольга - профессиональный искусствовед и великолепный гид. Более того, Ольга поделилась с нами дополнительной информацией о малоизвестных, но очень интересных местах в Порто. Очень рекомендуем!
- ААнна11 апреля 2024Большое спасибо Ольге за экскурсию! Отличная, содержательная, с хорошо спланированным маршрутом. Мы прекрасно провели время, любуясь плиточками азулежу. Ольга покажет
- ММарина29 марта 2024Если кто-то ищет обладающего глубокими знаниями, любящего своё дело и своих клиентов экскурсовода - вам к Юлии. Давно не встречали
- ППолина7 февраля 2024Юлия несомненно обладает потрясающими знаниями материала и очень чувствительна и внимательна к своим туристам, что обеспечивает очень высокое качество экскурсии. К
- ИИрина19 августа 2023Порту - «северная столица» ПортугалииАлёна показала Порто с точки зрения человека, который живет в этом городе и любит его! Провела по живописным местам, рассказала об истории Порто помогла забронировать рестораны для ужина
- ЮЮрий26 февраля 2023Порту - «северная столица» ПортугалииОтличная экскурсия. Все понравилось
Ответы на вопросы от путешественников по Порту в категории «Необычные»
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