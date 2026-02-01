С сомелье по Португалии и Испании: персональный винный тур с дегустациями
Насладиться белым альбариньо, расслабиться в горячих термах, погулять по Виго и Понти-ди-Лима
Начало: Аэропорт/место вашего проживания в Порту, время - ...
21 фев в 08:00
22 фев в 08:00
€885 за всё до 6 чел.
От террас Дору до колыбели Португалии: индивидуально по 5 городам
Погулять по Амаранте и Пиньяну, посетить санктуарий Бон-Жезуш и замок Гимарайнш, узнать всё о Порту
Начало: Аэропорт/место вашего проживания в Порту, время - ...
19 фев в 08:00
20 фев в 08:00
€750 за всё до 4 чел.
Вина долины Дору: индивидуальный тур в компании сомелье
Проникнуться очарованием Северной Португалии и продегустировать фирменные напитки лучших виноделен
Начало: Аэропорт/место вашего проживания в Порту, время - ...
20 фев в 08:00
21 фев в 08:00
€800 за всё до 6 чел.
