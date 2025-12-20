С сомелье по Португалии и Испании: персональный винный тур с дегустациями
Насладиться белым альбариньо, расслабиться в горячих термах, погулять по Виго и Понти-ди-Лима
Начало: Аэропорт/место вашего проживания в Порту, время - ...
4 фев в 08:00
19 фев в 08:00
€880 за всё до 6 чел.
От террас Дору до колыбели Португалии: индивидуально по 5 городам
Погулять по Амаранте и Пиньяну, посетить санктуарий Бон-Жезуш и замок Гимарайнш, узнать всё о Порту
Начало: Аэропорт/место вашего проживания в Порту, время - ...
26 дек в 10:00
27 дек в 09:00
€750 за всё до 4 чел.
От Порту до Лиссабона: атмосферное путешествие вдоль Атлантики
Рассмотреть санктуарии, посетить монастырь тамплиеров, объехать колоритные городки и деревушки
Начало: Аэропорт Порту, 14:00
30 дек в 14:00
8 янв в 14:00
93 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Порту в категории «На майские»
Самые популярные туры этой рубрики в Порту
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Порту в декабре 2025
Сейчас в Порту в категории "На майские" можно забронировать 3 тура от 750 до 93 000.
Туры на русском языке в Порту (Португалия 🇵🇹) – у нас можно купить 3 тура на 2026 год на майские, цены от €750. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль