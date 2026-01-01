От Порту до Лиссабона: атмосферное путешествие вдоль Атлантики
Рассмотреть санктуарии, посетить монастырь тамплиеров, объехать колоритные городки и деревушки
Начало: Аэропорт Порту, 14:00
12 фев в 14:00
7 мар в 14:00
108 000 ₽ за человека
С сомелье по Португалии и Испании: персональный винный тур с дегустациями
Насладиться белым альбариньо, расслабиться в горячих термах, погулять по Виго и Понти-ди-Лима
Начало: Аэропорт/место вашего проживания в Порту, время - ...
4 фев в 08:00
19 фев в 08:00
€880 за всё до 6 чел.
20%
3 дня на Доуро: портвейн, виды, релакс, но сначала экскурсия по Порту
Начало: Campanhã или по договоренности
€560
€700 за человека
