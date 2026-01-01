Найдено 3 тура в категории « Выездные » в Порту на русском языке, цены от 560 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

Ответы на вопросы от путешественников по Порту в категории «Выездные» Самые популярные туры этой рубрики в Порту От Порту до Лиссабона: атмосферное путешествие вдоль Атлантики; С сомелье по Португалии и Испании: персональный винный тур с дегустациями; 3 дня на Доуро: портвейн, виды, релакс, но сначала экскурсия по Порту. В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3: Сколько стоит тур в Порту в январе 2026 Сейчас в Порту в категории "Выездные" можно забронировать 3 тура от 560 до 108 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5

Туры по окрестностям Порту и местам Португалии в 2026 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии