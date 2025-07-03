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1 чел. По популярности На машине 2 дня С сомелье по Португалии и Испании: персональный винный тур с дегустациями Насладиться белым альбариньо, расслабиться в горячих термах, погулять по Виго и Понти-ди-Лима Начало: Аэропорт/место вашего проживания в Порту, время по... «Альбариньо — это освежающее сухое вино с выразительными цитрусовыми нотами и солоноватым привкусом моря» €880 за всё до 6 чел. На машине 3 дня Винный уик-энд в Португалии: Порту, долина реки Дору и Амаранте Отправиться на лодочную прогулку и распробовать ноты «Винью-верде» Начало: Порту, точное место и время - по договорённости «Этот тур познакомит вас с винной культурой северной Португалии — от знаменитого портвейна до утончённых зелёных вин» €350 за человека На машине 3 дня Индивидуальный тур в долину реки Доуру: водная прогулка, дегустации, экскурсии, проживание на вилле Попробовать портвейн, исследовать Порту, Пезу-да-Регуа и Пиняу и разобраться в нюансах виноделия Начало: Аэропорт или вокзал в Порту, время по согласованию «После прогулки по реке нас ждёт дегустация: попробуем не только знаменитый портвейн, но и освежающее зелёное вино, которое тоже производится в этом регионе» €700 за человека Все туры Порту

Ответы на вопросы от путешественников по Порту в категории «Винные туры»

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