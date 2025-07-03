Найдено 3 тура в категории « Гастрономические » в Порту на русском языке, цены от €350. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году

Ответы на вопросы от путешественников по Порту в категории «Гастрономические»

На данных турх вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Порту, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2025