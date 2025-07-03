С сомелье по Португалии и Испании: персональный винный тур с дегустациями
Насладиться белым альбариньо, расслабиться в горячих термах, погулять по Виго и Понти-ди-Лима
Начало: Аэропорт/место вашего проживания в Порту, время по...
«За обедом вы познакомитесь с гастрономическими изысками этих краёв: свежайшие морепродукты и хлеб, сочный осьминог по-галицийски, местные вина создают утончённую симфонию вкусов»
3 июл в 08:00
4 июл в 08:00
€880 за всё до 6 чел.
Винный уик-энд в Португалии: Порту, долина реки Дору и Амаранте
Отправиться на лодочную прогулку и распробовать ноты «Винью-верде»
Начало: Порту, точное место и время - по договорённости
«Вас ждут экскурсии с гидом, дегустации, гастрономические остановки и неспешная прогулка на лодке»
4 июл в 08:00
11 июл в 08:00
€350 за человека
Индивидуальный тур в долину реки Доуру: водная прогулка, дегустации, экскурсии, проживание на вилле
Попробовать портвейн, исследовать Порту, Пезу-да-Регуа и Пиняу и разобраться в нюансах виноделия
Начало: Аэропорт или вокзал в Порту, время по согласованию
«В стоимость включены завтраки, обед в Порту, а также дегустации портвейна и вина»
4 июл в 10:00
5 июл в 10:00
€700 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Порту в категории «Гастрономические»
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