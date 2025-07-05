Найдено 3 тура в категории « Обзорные » в Порту на русском языке, цены от €750. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 2 дня По северу Португалии на Tesla. Индивидуальный тур Погулять по Порту и Браге, Гимарайншу и Авейру, подышать океаном и продегустировать портвейн Начало: Порту, у вашего отеля, время по договорённости «Первую часть дня мы посвятим обзорной прогулке по Порту — пройдёмся по старинным улочкам и осмотрим ключевые архитектурные памятники» €750 за всё до 4 чел. На машине 2 дня С сомелье по Португалии и Испании: персональный винный тур с дегустациями Насладиться белым альбариньо, расслабиться в горячих термах, погулять по Виго и Понти-ди-Лима Начало: Аэропорт/место вашего проживания в Порту, время по... «За обедом вы познакомитесь с гастрономическими изысками этих краёв: свежайшие морепродукты и хлеб, сочный осьминог по-галицийски, местные вина создают утончённую симфонию вкусов» €880 за всё до 6 чел. На машине 8 дней От Порту до Лиссабона: атмосферное путешествие вдоль Атлантики Рассмотреть санктуарии, посетить монастырь тамплиеров, объехать колоритные городки и деревушки Начало: Аэропорт Порту, 14:00 «Обзорная экскурсия включает район Белен с башней и монастырём Жеронимуш, площадь Коммерции, квартал Альфама» 93 000 ₽ за человека Все туры Порту

Ответы на вопросы от путешественников по Порту в категории «Обзорные»

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