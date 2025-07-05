По северу Португалии на Tesla. Индивидуальный тур
Погулять по Порту и Браге, Гимарайншу и Авейру, подышать океаном и продегустировать портвейн
Начало: Порту, у вашего отеля, время по договорённости
«Первую часть дня мы посвятим обзорной прогулке по Порту — пройдёмся по старинным улочкам и осмотрим ключевые архитектурные памятники»
5 июл в 10:00
12 июл в 10:00
€750 за всё до 4 чел.
С сомелье по Португалии и Испании: персональный винный тур с дегустациями
Насладиться белым альбариньо, расслабиться в горячих термах, погулять по Виго и Понти-ди-Лима
Начало: Аэропорт/место вашего проживания в Порту, время по...
«За обедом вы познакомитесь с гастрономическими изысками этих краёв: свежайшие морепродукты и хлеб, сочный осьминог по-галицийски, местные вина создают утончённую симфонию вкусов»
19 мая в 10:00
20 мая в 09:00
€880 за всё до 6 чел.
От Порту до Лиссабона: атмосферное путешествие вдоль Атлантики
Рассмотреть санктуарии, посетить монастырь тамплиеров, объехать колоритные городки и деревушки
Начало: Аэропорт Порту, 14:00
«Обзорная экскурсия включает район Белен с башней и монастырём Жеронимуш, площадь Коммерции, квартал Альфама»
7 июн в 14:00
5 июл в 14:00
93 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Порту в категории «Обзорные»
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