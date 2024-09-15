читать дальше любовью рассказывал о своём крае, на секретной смотровой площадке с шикарным видом на ГЭС угостил вкусным чаем с перекусом, всю дорогу мы интересно беседовали. У Антона большой туристический опыт, открытая душа, и я с удовольствием буду рекомендовать всем своим знакомым:)

Благодаря таким гидам, как Антон, хочется вернуться в то место, куда гид сопроводил:) Антон любезно согласился провести мне экскурсию с собакой. С