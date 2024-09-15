Экскурсии со скидкой в Абакане до 15%

Найдено 3 экскурсии в категории «Скидки» в Абакане, цены от 14 450 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
В гости к Саянам
На машине
скидка
15%
8 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
В гости к Саянам
Погулять по горам, полюбоваться фантастическими видами и увидеть Саяно-Шушенскую ГЭС
Начало: По согласованию
31 янв в 08:00
1 фев в 08:00
1700014 450 за всё до 3 чел.
Золотое кольцо Хакасии
На машине
скидка
10%
60 отзывов
11 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Золотое кольцо Хакасии: от Шушенского до Хуртуях-Тас за 1 день
Вас ждет путешествие по самым живописным и загадочным местам Хакасии, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
31 янв в 08:00
1 фев в 08:00
2160019 440 за всё до 3 чел.
Путешествие в Долину царей и Бородинскую пещеру
На машине
скидка
10%
11 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие в Долину царей и Бородинскую пещеру: история и приключения
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по древним местам Хакасии, где каждый камень хранит истории прошлого
31 янв в 08:00
1 фев в 08:00
1790016 110 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юрий
    15 сентября 2024
    В гости к Саянам
    Отличный маршрут, спасибо Антону за насыщенный график экскурсии и прекрасный трекинг по Саянам. весьма разумный маршрут трекинга при этом, устать некогда. Однозначно рекомендую!
  • А
    Анна
    25 июля 2024
    В гости к Саянам
    Огромное спасибо за интересную содержательную экскурсию! Антон настоящий гид в лучшем смысле этого слова - много интересной информации, настоящая любовь
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    к своей малой родине, грамотно построенный маршрут, совершенно невероятные виды. Покорила не столько ГЭС, сколько бурный ручей, сопровождающий нас почти весь путь, лес, горы, все, что составляет Хакасию. Даже не очень сильная физическая подготовка не испортила впечатление;) Обязательно вернёмся!

    Огромное спасибо за интересную содержательную экскурсию! Антон настоящий гид в лучшем смысле этого слова - многоОгромное спасибо за интересную содержательную экскурсию! Антон настоящий гид в лучшем смысле этого слова - многоОгромное спасибо за интересную содержательную экскурсию! Антон настоящий гид в лучшем смысле этого слова - многоОгромное спасибо за интересную содержательную экскурсию! Антон настоящий гид в лучшем смысле этого слова - много
  • В
    Виктория
    17 июля 2024
    В гости к Саянам
    Благодаря таким гидам, как Антон, хочется вернуться в то место, куда гид сопроводил:) Антон любезно согласился провести мне экскурсию с собакой. С
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    любовью рассказывал о своём крае, на секретной смотровой площадке с шикарным видом на ГЭС угостил вкусным чаем с перекусом, всю дорогу мы интересно беседовали. У Антона большой туристический опыт, открытая душа, и я с удовольствием буду рекомендовать всем своим знакомым:)

Ответы на вопросы от путешественников по Абакану в категории «Скидки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Абакане
В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. В гости к Саянам
  2. Золотое кольцо Хакасии
  3. Путешествие в Долину царей и Бородинскую пещеру
Какие места ещё посмотреть в Абакане
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
  1. ГЭС
  2. Саяно-Шушенская ГЭС
  3. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Абакану в январе 2025
Сейчас в Абакане в категории "Скидки" можно забронировать 3 экскурсии от 14 450 до 19 440 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 79 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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