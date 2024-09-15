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15%
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
В гости к Саянам
Погулять по горам, полюбоваться фантастическими видами и увидеть Саяно-Шушенскую ГЭС
Начало: По согласованию
31 янв в 08:00
1 фев в 08:00
1700014 450₽ за всё до 3 чел.
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10%
11 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Золотое кольцо Хакасии: от Шушенского до Хуртуях-Тас за 1 день
Вас ждет путешествие по самым живописным и загадочным местам Хакасии, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
31 янв в 08:00
1 фев в 08:00
2160019 440₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие в Долину царей и Бородинскую пещеру: история и приключения
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по древним местам Хакасии, где каждый камень хранит истории прошлого
31 янв в 08:00
1 фев в 08:00
1790016 110₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮрий15 сентября 2024Отличный маршрут, спасибо Антону за насыщенный график экскурсии и прекрасный трекинг по Саянам. весьма разумный маршрут трекинга при этом, устать некогда. Однозначно рекомендую!
- ААнна25 июля 2024Огромное спасибо за интересную содержательную экскурсию! Антон настоящий гид в лучшем смысле этого слова - много интересной информации, настоящая любовь
- ВВиктория17 июля 2024Благодаря таким гидам, как Антон, хочется вернуться в то место, куда гид сопроводил:) Антон любезно согласился провести мне экскурсию с собакой. С
Ответы на вопросы от путешественников по Абакану в категории «Скидки»
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