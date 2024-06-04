1 чел.
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Индивидуальная
4.5 часа
Укротившая Енисей: экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС из Абакана
Познайте величие Саяно-Шушенской ГЭС, исследуя историю и культуру Хакасии в увлекательном путешествии
Начало: У Дворца Молодежи в Абакане
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
11 часов
Золотое кольцо Хакасии: от Шушенского до Хуртуях-Тас за 1 день
Вас ждет путешествие по самым живописным и загадочным местам Хакасии, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
18 600₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие в загадочные Оглахты
Рассмотреть древние петроглифы и насладиться чарующими видами степи и Красноярского водохранилища
11 июня в 10:30
12 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие в Долину царей и Бородинскую пещеру: история и приключения
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по древним местам Хакасии, где каждый камень хранит истории прошлого
Завтра в 10:30
11 июня в 08:00
15 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие по волшебной Хакасии
Невероятные курганы, археологические ценности и отмена законов физики
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
13 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛариса4 июня 2024Экскурсия была интересной, насыщена информацией, исторической в том числе конечно, о земле Хакаской, посмотрела великолепные пейзажи. Рекомендую людям, которые любят
- ААнна22 мая 2024Ездили на Саяно-Шушенскую ГЭС! Огромную благодарность выражаем организатору Сергею и гиду Артему! Экскурсия была максимально комфортная и интересная. На ГЭС
- ААнастасия4 мая 2024Оперативная организация экскурсии за 11 часов до начала)) Забрали из аэропорта и по завершении вернули в аэропорт. Гид Артем предоставил исчерпывающую информацию по посещаемым объектам в нескучном формате. Будем рекомендовать!
- ООльга30 апреля 2024Экскурсия очень понравилась. Узнали много интересного, получили кучу положительных эмоций. Долина царей и пещера впечатлили своей мощью и энергией. Надежда профессионал своего дела, рассказала, показала, провела с нами ритуалы, напоила вкусным чаем с вкусняшками.
- ННаталия23 апреля 2024Очень давно хотела посмотреть знаменитую Саяно-Шушенскую ГЭС и наконец, получилось прилететь в Абакан. Так как была ограничена во времени и
- ЕЕлена21 апреля 2024Брала экскурсию «Золотое кольцо Хакасии». Программа очень понравилась! Огромная благодарность Надежде. Надежда подбирает индивидуальный подход к каждому, учитывая все пожелания!
- ВВалентин16 апреля 2024Интересная экскурсия, подстраивается под интересы туристов. Заинтересовали и открыли много интересных деталей, рекомендуем! И если вернемся в регион обязательно обратимся!
- ВВиктория5 ноября 2023Очень понравилась экскурсия! Даже в снежной пелине это увлекательное путешествие. Организатор Надежда потрясла меня своим повествованием, знаниями, любая тема раскрывалась для меня по новому) Благодарю!
- ООльга21 августа 2023Замечательный, очень доброжелательный экскурсовод. Одна из самых интересных экскурсий.
- ВВалентина17 августа 2023Могу только сказать если вашу экскурсию проведет Виталий. вы останетесь довольны. счастливы. узнаете много интересного и удивительного и даже чулесного. рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Абакану в категории «по Хакасии»
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