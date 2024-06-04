Экскурсии по Хакасии из Абакана

Найдено 5 экскурсий в категории «по Хакасии» в Абакане, цены от 13 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Укротившая Енисей: экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
29 отзывов
Укротившая Енисей: экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС из Абакана
Познайте величие Саяно-Шушенской ГЭС, исследуя историю и культуру Хакасии в увлекательном путешествии
Начало: У Дворца Молодежи в Абакане
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
15 000 за всё до 5 чел.
Золотое кольцо Хакасии
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
46 отзывов
Золотое кольцо Хакасии: от Шушенского до Хуртуях-Тас за 1 день
Вас ждет путешествие по самым живописным и загадочным местам Хакасии, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
18 600 за всё до 3 чел.
Путешествие в загадочные Оглахты
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
7 отзывов
Путешествие в загадочные Оглахты
Рассмотреть древние петроглифы и насладиться чарующими видами степи и Красноярского водохранилища
11 июня в 10:30
12 июня в 08:00
18 000 за всё до 5 чел.
Путешествие в Долину царей и Бородинскую пещеру
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Путешествие в Долину царей и Бородинскую пещеру: история и приключения
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по древним местам Хакасии, где каждый камень хранит истории прошлого
Завтра в 10:30
11 июня в 08:00
15 900 за всё до 3 чел.
Путешествие по волшебной Хакасии
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Путешествие по волшебной Хакасии
Невероятные курганы, археологические ценности и отмена законов физики
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
13 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лариса
    4 июня 2024
    Укротившая Енисей: экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС
    Экскурсия была интересной, насыщена информацией, исторической в том числе конечно, о земле Хакаской, посмотрела великолепные пейзажи. Рекомендую людям, которые любят
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    путешествовать, открывать для себя новые места, в том числе и занятым людям, так как организатор и гид Сергей умеет донести информацию компактно и сделать экскурсию полноценной.

  • А
    Анна
    22 мая 2024
    Укротившая Енисей: экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС
    Ездили на Саяно-Шушенскую ГЭС! Огромную благодарность выражаем организатору Сергею и гиду Артему! Экскурсия была максимально комфортная и интересная. На ГЭС
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    отличная панорама, где мы сделали суперские фото! Пока ехали на машине посмотрели уникальную природу Хакасии 😍 парк Тартуга впечатляет своими инсталляциями (Рекомендуем найти дракона)! Форель в форелевом хозяйстве тает во рту! А завершили экскурсией по Шушенской деревне. Она поразила детализацией. Время застыло в этом месте.

  • А
    Анастасия
    4 мая 2024
    Укротившая Енисей: экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС
    Оперативная организация экскурсии за 11 часов до начала)) Забрали из аэропорта и по завершении вернули в аэропорт. Гид Артем предоставил исчерпывающую информацию по посещаемым объектам в нескучном формате. Будем рекомендовать!
    Оперативная организация экскурсии за 11 часов до начала)) Забрали из аэропорта и по завершении вернули вОперативная организация экскурсии за 11 часов до начала)) Забрали из аэропорта и по завершении вернули вОперативная организация экскурсии за 11 часов до начала)) Забрали из аэропорта и по завершении вернули в
  • О
    Ольга
    30 апреля 2024
    Путешествие в Долину царей и Бородинскую пещеру
    Экскурсия очень понравилась. Узнали много интересного, получили кучу положительных эмоций. Долина царей и пещера впечатлили своей мощью и энергией. Надежда профессионал своего дела, рассказала, показала, провела с нами ритуалы, напоила вкусным чаем с вкусняшками.
  • Н
    Наталия
    23 апреля 2024
    Золотое кольцо Хакасии
    Очень давно хотела посмотреть знаменитую Саяно-Шушенскую ГЭС и наконец, получилось прилететь в Абакан. Так как была ограничена во времени и
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    хотелось посмотреть побольше интересных мест за короткое время, забронировала экскурсию ‘Золотое кольцо Хакасии’. Моим гидом была Надежда, она как местный житель, рассказала и показала много всего интересного! Очень чувствуется любовь к месту, в котором живет Надежда, потому что ей удалось влюбить меня в Хакасию) Надежда показала основные достопримечательности Абакана, потом мы посетили Шушенское, продегустировали местные сыры, поднялись на мраморный карьер с панорамным видом на красивые горы Саяны, ГЭС, Хуртуях-Тас, заезжали на форелевую ферму. Дорога не сложная, так как делали остановки и разбавляли чаепитием со сладостями. Маршрут может быть подстроен под ваши предпочтения и интересы. Если хотите провести познавательный и интересный день в Хакасии, обращайтесь к Надежде, масса впечатлений гарантирована!

  • Е
    Елена
    21 апреля 2024
    Золотое кольцо Хакасии
    Брала экскурсию «Золотое кольцо Хакасии». Программа очень понравилась! Огромная благодарность Надежде. Надежда подбирает индивидуальный подход к каждому, учитывая все пожелания!
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    Интереснейшие рассказы про Хакасию и ее жителей. Отдельное спасибо мужу Надежды - Максиму за прекрасное сопровождение на авто и, дополнительным бонусом - отличные фотографии! Если хотите получить прекрасные кадры, обращайтесь к Максиму! Экскурсия длилась целый день, была очень насыщенной, т. ч. без впечатлений не останетесь!

    Брала экскурсию «Золотое кольцо Хакасии». Программа очень понравилась! Огромная благодарность Надежде. Надежда подбирает индивидуальный подход кБрала экскурсию «Золотое кольцо Хакасии». Программа очень понравилась! Огромная благодарность Надежде. Надежда подбирает индивидуальный подход кБрала экскурсию «Золотое кольцо Хакасии». Программа очень понравилась! Огромная благодарность Надежде. Надежда подбирает индивидуальный подход к
  • В
    Валентин
    16 апреля 2024
    Золотое кольцо Хакасии
    Интересная экскурсия, подстраивается под интересы туристов. Заинтересовали и открыли много интересных деталей, рекомендуем! И если вернемся в регион обязательно обратимся!
  • В
    Виктория
    5 ноября 2023
    Путешествие в Долину царей и Бородинскую пещеру
    Очень понравилась экскурсия! Даже в снежной пелине это увлекательное путешествие. Организатор Надежда потрясла меня своим повествованием, знаниями, любая тема раскрывалась для меня по новому) Благодарю!
  • О
    Ольга
    21 августа 2023
    Путешествие в загадочные Оглахты
    Замечательный, очень доброжелательный экскурсовод. Одна из самых интересных экскурсий.
  • В
    Валентина
    17 августа 2023
    Путешествие в загадочные Оглахты
    Могу только сказать если вашу экскурсию проведет Виталий. вы останетесь довольны. счастливы. узнаете много интересного и удивительного и даже чулесного. рекомендую.
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Ответы на вопросы от путешественников по Абакану в категории «по Хакасии»

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Сколько стоит экскурсия по Абакану в июне 2024
Сейчас в Абакане в категории "по Хакасии" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 13 500 до 18 600. Туристы уже оставили гидам 84 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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