Экскурсии на ГЭС из Абакана

Найдено 4 экскурсии в категории «ГЭС» в Абакане, цены от 3 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Укротившая Енисей: экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
29 отзывов
Укротившая Енисей: экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС из Абакана
Познайте величие Саяно-Шушенской ГЭС, исследуя историю и культуру Хакасии в увлекательном путешествии
Начало: У Дворца Молодежи в Абакане
«Маршрут до Саяно-Шушенской ГЭС позволит нам охватить несколько знаковых мест Хакасии — от тысячелетних курганов до Саяногорского алюминиевого завода»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
15 000 за всё до 5 чел.
Золотое кольцо Хакасии
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
46 отзывов
Золотое кольцо Хакасии: от Шушенского до Хуртуях-Тас за 1 день
Вас ждет путешествие по самым живописным и загадочным местам Хакасии, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
«Саяно-Шушенская ГЭС: покорившая Енисей»
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
18 600 за всё до 3 чел.
В гости к Саянам
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
В гости к Саянам
Погулять по горам, полюбоваться фантастическими видами и увидеть Саяно-Шушенскую ГЭС
Начало: По согласованию
«Мы поднимемся на смотровую площадку и оценим грандиозную Саяно-Шушенскую ГЭС»
18 июня в 08:00
1 авг в 08:00
17 400 за всё до 3 чел.
Экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС
Групповая
6 часов
2 отзыва
Индивидуальная экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС: техническое чудо России
Погрузитесь в мир гидроинженерии и природы с экскурсией на Саяно-Шушенскую ГЭС. Уникальный опыт и незабываемые впечатления гарантированы
Начало: По согласованию с туристом
«В Республике Хакасия, в горах Западного Саяна находится уникальное творение гидростроителей — знаменитая Саяно-Шушенская ГЭС, одна из крупнейших и мощнейших ГЭС на планете»
Расписание: Ежедневно в 08:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 3 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лариса
    4 июня 2024
    Укротившая Енисей: экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС
    Экскурсия была интересной, насыщена информацией, исторической в том числе конечно, о земле Хакаской, посмотрела великолепные пейзажи. Рекомендую людям, которые любят
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    путешествовать, открывать для себя новые места, в том числе и занятым людям, так как организатор и гид Сергей умеет донести информацию компактно и сделать экскурсию полноценной.

  • И
    Иван
    29 мая 2024
    Экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС
    Живописная дорога к самой ГЭС. Интересный рассказ об истории Хакасии и ее народе. Ну и конечно сама Саяно-Шушенская ГЭС дарит массу впечатлений.
  • А
    Анна
    22 мая 2024
    Укротившая Енисей: экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС
    Ездили на Саяно-Шушенскую ГЭС! Огромную благодарность выражаем организатору Сергею и гиду Артему! Экскурсия была максимально комфортная и интересная. На ГЭС
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    отличная панорама, где мы сделали суперские фото! Пока ехали на машине посмотрели уникальную природу Хакасии 😍 парк Тартуга впечатляет своими инсталляциями (Рекомендуем найти дракона)! Форель в форелевом хозяйстве тает во рту! А завершили экскурсией по Шушенской деревне. Она поразила детализацией. Время застыло в этом месте.

  • А
    Анастасия
    4 мая 2024
    Укротившая Енисей: экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС
    Оперативная организация экскурсии за 11 часов до начала)) Забрали из аэропорта и по завершении вернули в аэропорт. Гид Артем предоставил исчерпывающую информацию по посещаемым объектам в нескучном формате. Будем рекомендовать!
    Оперативная организация экскурсии за 11 часов до начала)) Забрали из аэропорта и по завершении вернули вОперативная организация экскурсии за 11 часов до начала)) Забрали из аэропорта и по завершении вернули вОперативная организация экскурсии за 11 часов до начала)) Забрали из аэропорта и по завершении вернули в
  • Н
    Наталия
    23 апреля 2024
    Золотое кольцо Хакасии
    Очень давно хотела посмотреть знаменитую Саяно-Шушенскую ГЭС и наконец, получилось прилететь в Абакан. Так как была ограничена во времени и
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    хотелось посмотреть побольше интересных мест за короткое время, забронировала экскурсию ‘Золотое кольцо Хакасии’. Моим гидом была Надежда, она как местный житель, рассказала и показала много всего интересного! Очень чувствуется любовь к месту, в котором живет Надежда, потому что ей удалось влюбить меня в Хакасию) Надежда показала основные достопримечательности Абакана, потом мы посетили Шушенское, продегустировали местные сыры, поднялись на мраморный карьер с панорамным видом на красивые горы Саяны, ГЭС, Хуртуях-Тас, заезжали на форелевую ферму. Дорога не сложная, так как делали остановки и разбавляли чаепитием со сладостями. Маршрут может быть подстроен под ваши предпочтения и интересы. Если хотите провести познавательный и интересный день в Хакасии, обращайтесь к Надежде, масса впечатлений гарантирована!

  • Е
    Елена
    21 апреля 2024
    Золотое кольцо Хакасии
    Брала экскурсию «Золотое кольцо Хакасии». Программа очень понравилась! Огромная благодарность Надежде. Надежда подбирает индивидуальный подход к каждому, учитывая все пожелания!
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    Интереснейшие рассказы про Хакасию и ее жителей. Отдельное спасибо мужу Надежды - Максиму за прекрасное сопровождение на авто и, дополнительным бонусом - отличные фотографии! Если хотите получить прекрасные кадры, обращайтесь к Максиму! Экскурсия длилась целый день, была очень насыщенной, т. ч. без впечатлений не останетесь!

    Брала экскурсию «Золотое кольцо Хакасии». Программа очень понравилась! Огромная благодарность Надежде. Надежда подбирает индивидуальный подход кБрала экскурсию «Золотое кольцо Хакасии». Программа очень понравилась! Огромная благодарность Надежде. Надежда подбирает индивидуальный подход кБрала экскурсию «Золотое кольцо Хакасии». Программа очень понравилась! Огромная благодарность Надежде. Надежда подбирает индивидуальный подход к
  • В
    Валентин
    16 апреля 2024
    Золотое кольцо Хакасии
    Интересная экскурсия, подстраивается под интересы туристов. Заинтересовали и открыли много интересных деталей, рекомендуем! И если вернемся в регион обязательно обратимся!
  • А
    Андрей
    12 ноября 2023
    В гости к Саянам
    По Хакасии путешествуем не первый раз. В этот раз находясь в Абакане были ограничены по времени и решили обратиться к
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    Вам. Наш гид Антон показал нам смотровую площадку на ГРЭС сверху, потом спустились вниз, заехали на мраморный карьер, попробовали рыбку на форелевой ферме. Всю дорогу Антон рассказывал про красоты и достопримечательности Хакасии, поил нас вкуснейшим травяным чаем с бутербродами. Экскурсия понравилась, спасибо Антону

  • Р
    Резеда
    23 апреля 2023
    В гости к Саянам
    У меня был всего один свободный день, впервые так далеко заехала на восток (из СПб). Это огромное везение, что нашла
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    данное предложение!!! Антон - пунктуальный, внимательный, с колоссальным туристическим опытом и багажом знаний молодой человек! Спасибо большое🙏🤗 Один из дней, который стоит целого года 👍🔥

  • С
    Светлана
    15 августа 2022
    В гости к Саянам
    категорически рекомендую) мы отлично провели время, спасибо большое!
    категорически рекомендую) мы отлично провели время, спасибо большое!

Ответы на вопросы от путешественников по Абакану в категории «ГЭС»

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Сколько стоит экскурсия по Абакану в июне 2024
Сейчас в Абакане в категории "ГЭС" можно забронировать 4 экскурсии от 3 200 до 18 600. Туристы уже оставили гидам 82 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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