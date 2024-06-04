1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4.5 часа
Укротившая Енисей: экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС из Абакана
Познайте величие Саяно-Шушенской ГЭС, исследуя историю и культуру Хакасии в увлекательном путешествии
Начало: У Дворца Молодежи в Абакане
«Маршрут до Саяно-Шушенской ГЭС позволит нам охватить несколько знаковых мест Хакасии — от тысячелетних курганов до Саяногорского алюминиевого завода»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
11 часов
Золотое кольцо Хакасии: от Шушенского до Хуртуях-Тас за 1 день
Вас ждет путешествие по самым живописным и загадочным местам Хакасии, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
«Саяно-Шушенская ГЭС: покорившая Енисей»
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
18 600₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
В гости к Саянам
Погулять по горам, полюбоваться фантастическими видами и увидеть Саяно-Шушенскую ГЭС
Начало: По согласованию
«Мы поднимемся на смотровую площадку и оценим грандиозную Саяно-Шушенскую ГЭС»
18 июня в 08:00
1 авг в 08:00
17 400₽ за всё до 3 чел.
Групповая
6 часов
Индивидуальная экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС: техническое чудо России
Погрузитесь в мир гидроинженерии и природы с экскурсией на Саяно-Шушенскую ГЭС. Уникальный опыт и незабываемые впечатления гарантированы
Начало: По согласованию с туристом
«В Республике Хакасия, в горах Западного Саяна находится уникальное творение гидростроителей — знаменитая Саяно-Шушенская ГЭС, одна из крупнейших и мощнейших ГЭС на планете»
Расписание: Ежедневно в 08:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 3 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛариса4 июня 2024Экскурсия была интересной, насыщена информацией, исторической в том числе конечно, о земле Хакаской, посмотрела великолепные пейзажи. Рекомендую людям, которые любят
- ИИван29 мая 2024Живописная дорога к самой ГЭС. Интересный рассказ об истории Хакасии и ее народе. Ну и конечно сама Саяно-Шушенская ГЭС дарит массу впечатлений.
- ААнна22 мая 2024Ездили на Саяно-Шушенскую ГЭС! Огромную благодарность выражаем организатору Сергею и гиду Артему! Экскурсия была максимально комфортная и интересная. На ГЭС
- ААнастасия4 мая 2024Оперативная организация экскурсии за 11 часов до начала)) Забрали из аэропорта и по завершении вернули в аэропорт. Гид Артем предоставил исчерпывающую информацию по посещаемым объектам в нескучном формате. Будем рекомендовать!
- ННаталия23 апреля 2024Очень давно хотела посмотреть знаменитую Саяно-Шушенскую ГЭС и наконец, получилось прилететь в Абакан. Так как была ограничена во времени и
- ЕЕлена21 апреля 2024Брала экскурсию «Золотое кольцо Хакасии». Программа очень понравилась! Огромная благодарность Надежде. Надежда подбирает индивидуальный подход к каждому, учитывая все пожелания!
- ВВалентин16 апреля 2024Интересная экскурсия, подстраивается под интересы туристов. Заинтересовали и открыли много интересных деталей, рекомендуем! И если вернемся в регион обязательно обратимся!
- ААндрей12 ноября 2023По Хакасии путешествуем не первый раз. В этот раз находясь в Абакане были ограничены по времени и решили обратиться к
- РРезеда23 апреля 2023У меня был всего один свободный день, впервые так далеко заехала на восток (из СПб). Это огромное везение, что нашла
- ССветлана15 августа 2022категорически рекомендую) мы отлично провели время, спасибо большое!
Ответы на вопросы от путешественников по Абакану в категории «ГЭС»
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