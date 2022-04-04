Что вас ожидает

Сибирский быт в «Шушенском»

Из Абакана мы отправимся в музей-заповедник «Шушенское» под открытым небом. Вы окажетесь в сибирском селе рубежа 19 — 20 веков и узнаете, каким был быт хакасской глубинки. Заглянете в крестьянские дома и деревенский трактир, рассмотрите утварь и орудия труда. Поговорим мы и о Ленине, который жил здесь в ссылке: вы убедитесь, что жизнь вождя в сибирской глуши была не такой уж суровой, как принято считать.

Саяно-Шушенская ГЭС: покорившая Енисей

Следом отправимся к самой мощной электростанции России. Вы посмотрите на исполинскую плотину с обзорной площадки «Покорителям Енисея». Узнаете, как строилась ГЭС и почему на станции произошла трагедия 2009 года. А наша дорога к смотровой площадке пройдет по единственному горному серпантину вдоль Енисея, среди белоснежных мраморных гор.

Места силы заповедника «Хуртуях-Тас»

Теперь держим путь в село Анхаков, к древнему изваянию — бабушке Хуртуях. Это одно из самых посещаемых и энергетически сильных мест Хакасии: вы услышите его легенду, узнаете о богине Умай, покровительнице материнства, и проследите историю изваяния. А затем свершите обряд на удачу и благополучие у «каменной бабушки».

При желании мы посетим форелевое хозяйство Майнской ГЭС, где вы сможете перекусить блюдами из свежайшей форели.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам любого возраста, которые интересуются историей и этнографией.

Организационные детали