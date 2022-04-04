Золотое кольцо Хакасии

Побывать в этнографическом музее, увидеть Саяно-Шушенскую ГЭС и совершить обряд у «бабушки Хуртуях»

5
2 отзыва
Индивидуальная
За 1 день мы поможем вам понять, какой самобытной и многогранной может быть Хакасия.

Вы познакомитесь с обычаями русского и хакасского народов Сибири в «Шушенском» комплексе.

Оцените размах инженерной мысли у монументальной ГЭС на берегу Енисея.

А в заповеднике «Хуртуях-Тас» слегка прикоснетесь к иному миру Хакасии — мистическому и необъяснимому.
Золотое кольцо Хакасии
Золотое кольцо Хакасии
Золотое кольцо Хакасии
Золотое кольцо Хакасии
Золотое кольцо Хакасии
Золотое кольцо Хакасии
Золотое кольцо Хакасии
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Что вас ожидает

Сибирский быт в «Шушенском»

Из Абакана мы отправимся в музей-заповедник «Шушенское» под открытым небом. Вы окажетесь в сибирском селе рубежа 19 — 20 веков и узнаете, каким был быт хакасской глубинки. Заглянете в крестьянские дома и деревенский трактир, рассмотрите утварь и орудия труда. Поговорим мы и о Ленине, который жил здесь в ссылке: вы убедитесь, что жизнь вождя в сибирской глуши была не такой уж суровой, как принято считать.

Саяно-Шушенская ГЭС: покорившая Енисей
Следом отправимся к самой мощной электростанции России. Вы посмотрите на исполинскую плотину с обзорной площадки «Покорителям Енисея». Узнаете, как строилась ГЭС и почему на станции произошла трагедия 2009 года. А наша дорога к смотровой площадке пройдет по единственному горному серпантину вдоль Енисея, среди белоснежных мраморных гор.

Места силы заповедника «Хуртуях-Тас»

Теперь держим путь в село Анхаков, к древнему изваянию — бабушке Хуртуях. Это одно из самых посещаемых и энергетически сильных мест Хакасии: вы услышите его легенду, узнаете о богине Умай, покровительнице материнства, и проследите историю изваяния. А затем свершите обряд на удачу и благополучие у «каменной бабушки».

При желании мы посетим форелевое хозяйство Майнской ГЭС, где вы сможете перекусить блюдами из свежайшей форели.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам любого возраста, которые интересуются историей и этнографией.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на Mitsubishi L200 2013 г. в., при необходимости автомобиль может быть оборудован детскими креслами
  • Дополнительно оплачиваются билеты в музеи «Шушенское» (300 руб. /чел.), «Хуртуях Тас» (50 — 80 руб. /чел.), а также обед в форелевом хозяйстве (по желанию)
  • Продолжительность экскурсии 10 — 12 часов, расстояние между локациями 90 — 130 км

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
4 апр 2022
День пролетел незаметно, было очень интересно. Отличное знание материала, прекрасный русский язык, хорошо подготовленный к длинной дороге, чистый, удобный автомобиль,пунктуальность и ненавязчивость - все это сделало наше путешествие незабываемым. А когда я увидел с каким трепетом, нежностью и любовью Надежда рассказывает о родном крае, я еще сильнее полюбил Хакасию!
Екатерина
15 фев 2022
Большое спасибо Надежде и Максиму за прекрасную экскурсию. За один день мы поехали, наверное, пол Хакасии, увидели много красивых мест, узнали много нового! После экскурсии появилось желание приехать сюда ещё! Отдельное спасибо за заботу! Ни одна наша просьба не осталась без внимания!
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