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Золотое кольцо Хакасии

Вас ждет путешествие по самым живописным и загадочным местам Хакасии, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
Представьте себе день, полный открытий в самом сердце Сибири.

Экскурсия Золотое кольцо Хакасии предлагает уникальное путешествие по культурным и природным жемчужинам региона.

Вас ожидает посещение музея-заповедника "Шушенское", где вы окунетесь в атмосферу
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сибирского села рубежа 19 - 20 веков. Узнаете о быте хакасской глубинки, истории В.И. Ленина в ссылке, а также об обычаях русского и хакасского народов. Затем вас ждет впечатляющая Саяно-Шушенская ГЭС - грандиозное сооружение, покорившее Енисей.

И, наконец, заповедник "Хуртуях-Тас" откроет перед вами мир древних изваяний и мест силы, где каждый сможет прикоснуться к мистической стороне Хакасии. Экскурсия подойдет путешественникам любого возраста, интересующимся историей, культурой и природой. Подарите себе день, наполненный открытиями и впечатлениями, которые останутся с вами на всю жизнь

5
78 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏞️ Уникальные природные ландшафты
  • 🏛️ Исторические и культурные объекты
  • 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • 📚 Познавательные рассказы гида
  • 🔮 Энергетически сильные места

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
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Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года наиболее комфортные условия для посещения всех запланированных мест, а также для проведения обрядов и наслаждения природными красотами.
Сейчас август — это идеальное время.
Золотое кольцо Хакасии
Золотое кольцо Хакасии
Золотое кольцо Хакасии

Что можно увидеть

  • Музей-заповедник «Шушенское»
  • Саяно-Шушенская ГЭС
  • Обзорная площадка «Покорителям Енисея»
  • Изваяние Хуртуях-Тас

Описание экскурсии

Сибирский быт в «Шушенском»

Из Абакана мы отправимся в музей-заповедник «Шушенское» под открытым небом. Вы окажетесь в сибирском селе рубежа 19 — 20 веков и узнаете, каким был быт хакасской глубинки. Заглянете в крестьянские дома и деревенский трактир, рассмотрите утварь и орудия труда. Поговорим мы и о Ленине, который жил здесь в ссылке: вы убедитесь, что жизнь вождя в сибирской глуши была не такой уж суровой, как принято считать.

Саяно-Шушенская ГЭС: покорившая Енисей

Следом отправимся к самой мощной электростанции России. Вы посмотрите на исполинскую плотину с обзорной площадки «Покорителям Енисея». Узнаете, как строилась ГЭС и почему на станции произошла трагедия 2009 года. А наша дорога к смотровой площадке пройдет по единственному горному серпантину вдоль Енисея, среди белоснежных мраморных гор.

Места силы заповедника «Хуртуях-Тас»

Теперь держим путь в село Анхаков, к древнему изваянию — бабушке Хуртуях. Это одно из самых посещаемых и энергетически сильных мест Хакасии: вы услышите его легенду, узнаете о богине Умай, покровительнице материнства, и проследите историю изваяния. А затем свершите обряд на удачу и благополучие у «каменной бабушки».

Маршрут может быть изменен в зависимости от ваших предпочтений.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам любого возраста, которые интересуются историей и этнографией.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на Mitsubishi L200 2013 г. в., при необходимости автомобиль может быть оборудован детскими креслами, в некоторых случаях автомобиль может быть заменен на Honda CR-V
  • Дополнительно оплачиваются билеты в музеи «Шушенское» (300 — 500 ₽/чел.), «Хуртуях Тас» (150 ₽/чел.), а также питание по маршруту (по желанию)
  • Продолжительность экскурсии 10 — 12 часов, расстояние между локациями 90 — 130 км
  • Если вы забронировали программу до 1 июля 2025 года на любую дату до конца года, для вас есть подарок — обзорная экскурсия по Абакану с дегустацией местных сладостей. Подробности уточняйте у гида в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда
Надежда — ваш гид в Абакане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 284 туристов
Очень люблю свой край, историю и путешествия. Посетила больше 20 стран и 40 регионов России, но всегда возвращалась в Хакасию. Яркую, самобытную, незабываемую. Буду рада познакомить вас с изюминками нашего региона!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 78 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
78
4
3
2
1
Екатерина
Это лучший гид Хакасии ✨✨✨ С такой любовью и заинтересованностью к своему родному дому и к родным местам мне ещё никто не проводил экскурсии. Шансов не влюбиться в Хакасию не
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осталось. Благодаря Надежде, это был насыщенный, интересный и очень познавательный отпуск. Я и мои дети благодарны за заботу о нас и за такое увлекательное путешествие 🥰 Любовь на всю жизнь 🔅

Это лучший гид Хакасии ✨✨✨ С такой любовью и заинтересованностью к своему родному дому и к
Это лучший гид Хакасии ✨✨✨ С такой любовью и заинтересованностью к своему родному дому и к
Это лучший гид Хакасии ✨✨✨ С такой любовью и заинтересованностью к своему родному дому и к
Это лучший гид Хакасии ✨✨✨ С такой любовью и заинтересованностью к своему родному дому и к
Это лучший гид Хакасии ✨✨✨ С такой любовью и заинтересованностью к своему родному дому и к
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А
Лучший гид, какого мы встречали в своей жизни. И это не фигура речи, а объективная оценка по многим критериям от много и охотно путешествующих людей. Очень важно, что заказывая индивидуальный
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тур вы и получаете именно индивидуальный, а не типовую шаблонную программу. Это редкость. Задолго до поездки Надежда у нас выяснила, кто едет, с какими интересами, кто что хочет увидеть - и программу предложила именно под нас. А далее гибко корректировала по мере возникновения у нас пожеланий. Хотите кораблик? Пожалуйста, сейчас организуем. Возникло желание поесть свежей форели - без проблем, заедем. Надо совместить интересы старшего поколения и молодёжи - легко. Заглянуть в интересное место по дороге - пожалуйста. Кому нужна информация, получит её (знания гида и умение их донести - потрясающие, от истории до устройства гидроагрегатов, причём всё безошибочно), кому вкусно и интересно покушать, или красивые виды, или поговорить за жизнь и попеть хором по дороге - всё для вас. Получается настолько уютно, интересно и приятно, что просто не замечаешь, как прошёл день. Хочется больше, неделю бы так катался, и оно того стоит. Отдельноая благодарность водителю, у нас была Лена - человек, который не только идеально водит, но и в экскурсии участвует, дополняя гида и помогая во всём и ей, и нам. Надежда, Лена, спасибо вам огромное, это была прекрасная поездка.

Лучший гид, какого мы встречали в своей жизни. И это не фигура речи, а объективная оценка
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В
Начну с региона. Хакасия - удивительная территория. Очень разная и во многом уникальная. Открыть этот край мне помогла Надежда. Огромное спасибо этому гиду! В путешествиях всегда возникают непреодолимые обстоятельства -
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для нас таким стал дождь, который гарантировал провал наших планов. Но Надежда заменила маршрут на не менее крутой. Рекомендую прислушиваться к ее советам:))
Именно благодаря Надежде, я получила впечатлений больше, чем ожидала. Она быстро подстраивается под запросы и интересы клиента, поэтому путешествовать с нею комфортно, весело и увлекательно.
Наденька, белой дороги Вам во всем! А в Хакасию я еще вернусь. У вас мне понравилось!

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Людмила
Понравилось всё - организация нашего путешествия, маршрут, информация, полученная нами. Надежда - историк, экскурсовод, краевед - кладезь знаний, очень приятный человек и интересный собеседник. Мы впервые были в Хакасии и
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Красноярском крае и за время общения с Надеждой узнали многое - история Республики и Края, Абакана, Минусинска и других населенных пунктов была рассказана в контексте с общеисторическими событиями России и мира. Надежда, еще до начала нашей поездки, узнала наши пожелания и предпочтения, очень интересно рассказывала, отвечала на все наши вопросы, дала множество советов куда еще сходить/съездить и что посмотреть. Очень рекомендую гида и сам маршрут - не пожалеете!

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М
Выражаю огромную благодарность Надежде за потрясающую экскурсию!!! Это настоящий дар, влюбить в свой край за один день. Спасибо за интереснейшие рассказы и ответы на любые вопросы, доброту и чуткость, умение чувствовать, что нужно гостю. Желаю здоровья, процветания и успехов во всех начинаниях!
Кроме этого низкий поклон Ивану за прекрасное вождение и терпение, пока мы всё перефотографируем.
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А
Дорогая Надежда,

Выражаем вам огромную благодарность за организацию нашего путешествия по Хакасии! Вы действительно профессионал своего дела, обладающий невероятными знаниями истории региона, особенностями местности и вниманием к деталям.

Благодаря вашей заботливой организации
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программы нам удалось посетить самые значимые места Хакасии: полюбоваться красотой Абакана и Минусинска, насладиться отдыхом на горнолыжном курорте «Ергаки», оценить величие Саяно-Шушенской ГЭС и уникальность парка «Мраморка», прикоснуться к древней культуре и мифологии, посетив знаменитый памятник природы Хуртуях Тас и другие места силы. А наша прогулка по Енисею стала настоящим украшением всей поездки.

Мы остались довольны каждым моментом пребывания в Хакасии благодаря вашему профессионализму, вниманию и теплоте. Теперь Хакасия навсегда останется в наших сердцах, и мы уже мечтаем вернуться сюда снова.

Спасибо огромное за ваше гостеприимство, профессионализм и искреннюю любовь к своему краю!

От всего сердца желаем вам дальнейших успехов, здоровья и благополучия!

С уважением и благодарностью, Алёна и Валентин

Дорогая Надежда,
Дорогая Надежда,
Дорогая Надежда,
Дорогая Надежда,
Дорогая Надежда,
Дорогая Надежда,
Дорогая Надежда,
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