Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года наиболее комфортные условия для посещения всех запланированных мест, а также для проведения обрядов и наслаждения природными красотами.

Представьте себе день, полный открытий в самом сердце Сибири.Экскурсия Золотое кольцо Хакасии предлагает уникальное путешествие по культурным и природным жемчужинам региона.Вас ожидает посещение музея-заповедника "Шушенское", где вы окунетесь в атмосферу

сибирского села рубежа 19 - 20 веков. Узнаете о быте хакасской глубинки, истории В.И. Ленина в ссылке, а также об обычаях русского и хакасского народов. Затем вас ждет впечатляющая Саяно-Шушенская ГЭС - грандиозное сооружение, покорившее Енисей. И, наконец, заповедник "Хуртуях-Тас" откроет перед вами мир древних изваяний и мест силы, где каждый сможет прикоснуться к мистической стороне Хакасии. Экскурсия подойдет путешественникам любого возраста, интересующимся историей, культурой и природой. Подарите себе день, наполненный открытиями и впечатлениями, которые останутся с вами на всю жизнь

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Сибирский быт в «Шушенском»

Из Абакана мы отправимся в музей-заповедник «Шушенское» под открытым небом. Вы окажетесь в сибирском селе рубежа 19 — 20 веков и узнаете, каким был быт хакасской глубинки. Заглянете в крестьянские дома и деревенский трактир, рассмотрите утварь и орудия труда. Поговорим мы и о Ленине, который жил здесь в ссылке: вы убедитесь, что жизнь вождя в сибирской глуши была не такой уж суровой, как принято считать.

Саяно-Шушенская ГЭС: покорившая Енисей

Следом отправимся к самой мощной электростанции России. Вы посмотрите на исполинскую плотину с обзорной площадки «Покорителям Енисея». Узнаете, как строилась ГЭС и почему на станции произошла трагедия 2009 года. А наша дорога к смотровой площадке пройдет по единственному горному серпантину вдоль Енисея, среди белоснежных мраморных гор.

Места силы заповедника «Хуртуях-Тас»

Теперь держим путь в село Анхаков, к древнему изваянию — бабушке Хуртуях. Это одно из самых посещаемых и энергетически сильных мест Хакасии: вы услышите его легенду, узнаете о богине Умай, покровительнице материнства, и проследите историю изваяния. А затем свершите обряд на удачу и благополучие у «каменной бабушки».

Маршрут может быть изменен в зависимости от ваших предпочтений.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам любого возраста, которые интересуются историей и этнографией.

Организационные детали