Экскурсия Золотое кольцо Хакасии предлагает уникальное путешествие по культурным и природным жемчужинам региона.
Вас ожидает посещение музея-заповедника "Шушенское", где вы окунетесь в атмосферу
6 причин купить эту экскурсию
- 🏞️ Уникальные природные ландшафты
- 🏛️ Исторические и культурные объекты
- 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 📚 Познавательные рассказы гида
- 🔮 Энергетически сильные места
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Музей-заповедник «Шушенское»
- Саяно-Шушенская ГЭС
- Обзорная площадка «Покорителям Енисея»
- Изваяние Хуртуях-Тас
Описание экскурсии
Сибирский быт в «Шушенском»
Из Абакана мы отправимся в музей-заповедник «Шушенское» под открытым небом. Вы окажетесь в сибирском селе рубежа 19 — 20 веков и узнаете, каким был быт хакасской глубинки. Заглянете в крестьянские дома и деревенский трактир, рассмотрите утварь и орудия труда. Поговорим мы и о Ленине, который жил здесь в ссылке: вы убедитесь, что жизнь вождя в сибирской глуши была не такой уж суровой, как принято считать.
Саяно-Шушенская ГЭС: покорившая Енисей
Следом отправимся к самой мощной электростанции России. Вы посмотрите на исполинскую плотину с обзорной площадки «Покорителям Енисея». Узнаете, как строилась ГЭС и почему на станции произошла трагедия 2009 года. А наша дорога к смотровой площадке пройдет по единственному горному серпантину вдоль Енисея, среди белоснежных мраморных гор.
Места силы заповедника «Хуртуях-Тас»
Теперь держим путь в село Анхаков, к древнему изваянию — бабушке Хуртуях. Это одно из самых посещаемых и энергетически сильных мест Хакасии: вы услышите его легенду, узнаете о богине Умай, покровительнице материнства, и проследите историю изваяния. А затем свершите обряд на удачу и благополучие у «каменной бабушки».
Маршрут может быть изменен в зависимости от ваших предпочтений.
Кому подойдет экскурсия
Путешественникам любого возраста, которые интересуются историей и этнографией.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на Mitsubishi L200 2013 г. в., при необходимости автомобиль может быть оборудован детскими креслами, в некоторых случаях автомобиль может быть заменен на Honda CR-V
- Дополнительно оплачиваются билеты в музеи «Шушенское» (300 — 500 ₽/чел.), «Хуртуях Тас» (150 ₽/чел.), а также питание по маршруту (по желанию)
- Продолжительность экскурсии 10 — 12 часов, расстояние между локациями 90 — 130 км
- Если вы забронировали программу до 1 июля 2025 года на любую дату до конца года, для вас есть подарок — обзорная экскурсия по Абакану с дегустацией местных сладостей. Подробности уточняйте у гида в переписке
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Кроме этого низкий поклон Ивану за прекрасное вождение и терпение, пока мы всё перефотографируем.
Выражаем вам огромную благодарность за организацию нашего путешествия по Хакасии! Вы действительно профессионал своего дела, обладающий невероятными знаниями истории региона, особенностями местности и вниманием к деталям.
Благодаря вашей заботливой организации