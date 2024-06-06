Интересные экскурсии для школьного возраста в Абакане

Найдено 7 экскурсий в категории «Для школьников» в Абакане, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Укротившая Енисей: экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
29 отзывов
Укротившая Енисей: экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС из Абакана
Познайте величие Саяно-Шушенской ГЭС, исследуя историю и культуру Хакасии в увлекательном путешествии
Начало: У Дворца Молодежи в Абакане
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
15 000 за всё до 5 чел.
Золотое кольцо Хакасии
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
46 отзывов
Золотое кольцо Хакасии: от Шушенского до Хуртуях-Тас за 1 день
Вас ждет путешествие по самым живописным и загадочным местам Хакасии, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
18 600 за всё до 3 чел.
Путешествие в загадочные Оглахты
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
7 отзывов
Путешествие в загадочные Оглахты
Рассмотреть древние петроглифы и насладиться чарующими видами степи и Красноярского водохранилища
11 июня в 10:30
12 июня в 08:00
18 000 за всё до 5 чел.
Про Абакан с любовью
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Экскурсия «Про Абакан с любовью»: путешествие через столетия и культуры
Узнать главное о столице Хакасии и попробовать традиционные сладости
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
5 000 за всё до 6 чел.
Путешествие в Долину царей и Бородинскую пещеру
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Путешествие в Долину царей и Бородинскую пещеру: история и приключения
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по древним местам Хакасии, где каждый камень хранит истории прошлого
Завтра в 10:30
11 июня в 08:00
15 900 за всё до 3 чел.
В гости к Саянам
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
В гости к Саянам
Погулять по горам, полюбоваться фантастическими видами и увидеть Саяно-Шушенскую ГЭС
Начало: По согласованию
18 июня в 08:00
1 авг в 08:00
17 400 за всё до 3 чел.
Путешествие по волшебной Хакасии
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Путешествие по волшебной Хакасии
Невероятные курганы, археологические ценности и отмена законов физики
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
13 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мартина
    6 июня 2024
    Про Абакан с любовью
    Экскурсоводом у нас была Елена, оставила очень приятные впечатления. Мы узнали столько нового и интересного! На все вопросы Елена отвечала охотно и подробно.
  • Л
    Лариса
    4 июня 2024
    Укротившая Енисей: экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС
    Экскурсия была интересной, насыщена информацией, исторической в том числе конечно, о земле Хакаской, посмотрела великолепные пейзажи. Рекомендую людям, которые любят
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    путешествовать, открывать для себя новые места, в том числе и занятым людям, так как организатор и гид Сергей умеет донести информацию компактно и сделать экскурсию полноценной.

  • И
    Ирина
    26 мая 2024
    Золотое кольцо Хакасии
    Очень понравилась экскурсия, Надежда отличный экскурсовод, было очень интересно, очень красивые места, очень рекомендуем всем воспользоваться услугами Надежды.
  • А
    Анна
    22 мая 2024
    Укротившая Енисей: экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС
    Ездили на Саяно-Шушенскую ГЭС! Огромную благодарность выражаем организатору Сергею и гиду Артему! Экскурсия была максимально комфортная и интересная. На ГЭС
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    отличная панорама, где мы сделали суперские фото! Пока ехали на машине посмотрели уникальную природу Хакасии 😍 парк Тартуга впечатляет своими инсталляциями (Рекомендуем найти дракона)! Форель в форелевом хозяйстве тает во рту! А завершили экскурсией по Шушенской деревне. Она поразила детализацией. Время застыло в этом месте.

  • А
    Анастасия
    4 мая 2024
    Укротившая Енисей: экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС
    Оперативная организация экскурсии за 11 часов до начала)) Забрали из аэропорта и по завершении вернули в аэропорт. Гид Артем предоставил исчерпывающую информацию по посещаемым объектам в нескучном формате. Будем рекомендовать!
    Оперативная организация экскурсии за 11 часов до начала)) Забрали из аэропорта и по завершении вернули вОперативная организация экскурсии за 11 часов до начала)) Забрали из аэропорта и по завершении вернули вОперативная организация экскурсии за 11 часов до начала)) Забрали из аэропорта и по завершении вернули в
  • О
    Ольга
    30 апреля 2024
    Путешествие в Долину царей и Бородинскую пещеру
    Экскурсия очень понравилась. Узнали много интересного, получили кучу положительных эмоций. Долина царей и пещера впечатлили своей мощью и энергией. Надежда профессионал своего дела, рассказала, показала, провела с нами ритуалы, напоила вкусным чаем с вкусняшками.
  • Н
    Наталия
    23 апреля 2024
    Золотое кольцо Хакасии
    Очень давно хотела посмотреть знаменитую Саяно-Шушенскую ГЭС и наконец, получилось прилететь в Абакан. Так как была ограничена во времени и
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    хотелось посмотреть побольше интересных мест за короткое время, забронировала экскурсию ‘Золотое кольцо Хакасии’. Моим гидом была Надежда, она как местный житель, рассказала и показала много всего интересного! Очень чувствуется любовь к месту, в котором живет Надежда, потому что ей удалось влюбить меня в Хакасию) Надежда показала основные достопримечательности Абакана, потом мы посетили Шушенское, продегустировали местные сыры, поднялись на мраморный карьер с панорамным видом на красивые горы Саяны, ГЭС, Хуртуях-Тас, заезжали на форелевую ферму. Дорога не сложная, так как делали остановки и разбавляли чаепитием со сладостями. Маршрут может быть подстроен под ваши предпочтения и интересы. Если хотите провести познавательный и интересный день в Хакасии, обращайтесь к Надежде, масса впечатлений гарантирована!

  • Е
    Елена
    21 апреля 2024
    Золотое кольцо Хакасии
    Брала экскурсию «Золотое кольцо Хакасии». Программа очень понравилась! Огромная благодарность Надежде. Надежда подбирает индивидуальный подход к каждому, учитывая все пожелания!
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    Интереснейшие рассказы про Хакасию и ее жителей. Отдельное спасибо мужу Надежды - Максиму за прекрасное сопровождение на авто и, дополнительным бонусом - отличные фотографии! Если хотите получить прекрасные кадры, обращайтесь к Максиму! Экскурсия длилась целый день, была очень насыщенной, т. ч. без впечатлений не останетесь!

    Брала экскурсию «Золотое кольцо Хакасии». Программа очень понравилась! Огромная благодарность Надежде. Надежда подбирает индивидуальный подход кБрала экскурсию «Золотое кольцо Хакасии». Программа очень понравилась! Огромная благодарность Надежде. Надежда подбирает индивидуальный подход кБрала экскурсию «Золотое кольцо Хакасии». Программа очень понравилась! Огромная благодарность Надежде. Надежда подбирает индивидуальный подход к
  • М
    Марина
    4 марта 2024
    Про Абакан с любовью
    Замечательный экскурсовод Надежда познакомила нас с Абаканом и его историей. Высокопрофессиональный мастер своего дела, патриот своей малой Родины. Очень позитивная, доброжелательная к путешественникам. По нашей просьбе организовала и провела нам обзорную экскурсию по Минусинску. Благодарим и будем рады новой встречи!
  • О
    Олеся
    29 февраля 2024
    Про Абакан с любовью
    Добрый день. Были в командировке на пару дней в Абакане. Было свободное время до самолёта, хотелось побольше узнать про город.
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    Заказали экскурсию у Надежды. Надежда - отличный экскурсовод, очень интересно и увлекательно рассказывает, владеет обширными познаниями истории г. Абакана, его традиций, достопримечательностей. Очень увлекательно и интересно рассказывает. Очень грамотное изложение. Однозначно рекомендую. Передвигались на машине, делали остановки на интересных местах, фотографировали. Надежда на все вопросы отвечает. Было очень интересно.

Ответы на вопросы от путешественников по Абакану в категории «Для школьников»

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  5. Путешествие в Долину царей и Бородинскую пещеру
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  2. Саяно-Шушенская ГЭС
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Сколько стоит экскурсия по Абакану в июне 2024
Сейчас в Абакане в категории "Для школьников" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 5 000 до 18 600. Туристы уже оставили гидам 95 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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