Станция космической связи «Орбита» хранит историю первых телесигналов Хакасии и оборудование, которому более 60 лет. Вы услышите, как создавали спутники и рождалась новая эра информации. Затем перенесётесь на 2000 лет назад: увидите курган «Орбита 1» и предметы древних культур. В финале — чай из самовара с угощением.
Станция космической связи «Орбита»
Всего 60 лет назад люди не могли просто включить телевизор и выбрать, что же они хотят посмотреть, а новости можно было узнать только по радио. Вы услышите, как рождалась новая эра информации в Хакасии, как строили и запускали спутники в космос. А ещё увидите и потрогаете историческое оборудование!
Курган «Орбита 1»
Перенесётесь на 2000 лет назад и увидите древние захоронения людей, живших здесь. Узнаете, какие предметы из бронзы, костей и керамики они изготавливали. Рассмотрите фотографии находок и познакомитесь с работой археологов, которые кропотливо снимают землю слой за слоем и находят артефакты.
Чаепитие
После экскурсии угостимся чаем с вареньем из русского самовара на берёзовых дровах.
Организационные детали
- В стоимость входят входные билеты и перекус (чаепитие на свежем воздухе с угощениями от местного производителя)
- Программа подходит для взрослых и детей 6+
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На территории наземной станции «Орбита»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и субботу в 14:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Оксана — Организатор в Абакане
Каждая наша программа подобна поездке в лето, где тёплый воздух колышет занавески, где пахнет горячими пышками и дымом костра, звучат истории о народной мудрости и разнообразии культурных оттенков региона. Это
