Станция космической связи «Орбита» хранит историю первых телесигналов Хакасии и оборудование, которому более 60 лет. Вы услышите, как создавали спутники и рождалась новая эра информации. Затем перенесётесь на 2000 лет назад: увидите курган «Орбита 1» и предметы древних культур. В финале — чай из самовара с угощением.

Описание экскурсии

Станция космической связи «Орбита»

Всего 60 лет назад люди не могли просто включить телевизор и выбрать, что же они хотят посмотреть, а новости можно было узнать только по радио. Вы услышите, как рождалась новая эра информации в Хакасии, как строили и запускали спутники в космос. А ещё увидите и потрогаете историческое оборудование!

Курган «Орбита 1»

Перенесётесь на 2000 лет назад и увидите древние захоронения людей, живших здесь. Узнаете, какие предметы из бронзы, костей и керамики они изготавливали. Рассмотрите фотографии находок и познакомитесь с работой археологов, которые кропотливо снимают землю слой за слоем и находят артефакты.

Чаепитие

После экскурсии угостимся чаем с вареньем из русского самовара на берёзовых дровах.

Организационные детали