Мы отправляемся в Сундуки — это музей-заповедник, расположенный в долине реки Белый Июс в республике Хакасия. Представляют они собой гряду из нескольких отдельно стоящих гор-останцев. Высота некоторых из них достигает 200 м. Считается, что в древности данное место использовали как обсерваторию, а также проводили древние шаманские обряды.
Описание экскурсииГорная гряда «Сундуки» — магическое место и великолепная акустика Если в определенное время человек говорит, сидя в «кресле шамана», слушатели в каньоне внизу его прекрасно слышат, хотя расстояние между ними 200-300 метров. Форма первого сундука, напоминающая подкову, создает коридор, по которому идёт звук, не теряя своей громкости и разборчивости. Великолепный вид на обширную долину редко кого оставляет равнодушным. Одна из интереснейших писаниц сундуков — писаница «Лыжник» расположена на четвертом сундуке, недалеко от дороги. Изображение лыжника это первый петроглиф такого типа в регионе. Сам «Лыжник» всего лишь небольшая часть объемной по своему содержанию писаницы у подножия четвертого сундука. Петроглифы, как бы сами собой складываются в легенду, которая рассказывает о приключения героя в трех мирах — в нашем мире, в подземном мире тёмных духов и в небесном мире богов. Млечный путь по легенде это след того лыжника. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Важная информация:
- Внимание! Групповые выезды осуществляются только по пятницам и воскресеньям. Индивидуальные в любой день. Групповые выезды в 2024 году закончены, групповые в 2025 году начнутся со 2 мая.
- Ввиду частых отказов туристов от экскурсий в последний момент при групповых экскурсиях берется предоплата организатором в размере 50% от стоимости экскурсии.
- Групповая экскурсия осуществляется при наборе группы не менее 5 человек, при меньшем количестве участников групповая экскурсия отменяется.
Индивидуальные ежедневно в 08:00. Групповые по пятницам и воскресеньям в 8.00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озера Шира
- Сундуки
Что включено
- Услуги экскурсовода
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
- Экскурсия на Тропу предков (при посещении Сундуков): + 8000 к стоимости тура
- Экскурсия на Сулекскую писанницу (при посещении Сундуков): + 10000 к стоимости тура
- Входные билеты - 500р/чел, индивидуальная - 1500р.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберем в пределах города Абакана
Завершение: Доставим откуда взяли
Когда и сколько длится?
Когда: Индивидуальные ежедневно в 08:00. Групповые по пятницам и воскресеньям в 8.00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Внимание! Групповые выезды осуществляются только по пятницам и воскресеньям. Индивидуальные в любой день. Групповые выезды в 2024 году закончены, групповые в 2025 году начнутся со 2 мая
- Ввиду частых отказов туристов от экскурсий в последний момент при групповых экскурсиях берется предоплата организатором в размере 50% от стоимости экскурсии
- Групповая экскурсия осуществляется при наборе группы не менее 5 человек, при меньшем количестве участников групповая экскурсия отменяется
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Экскурсия - просто космос! Это было первое "сильное" место, встреченное в Хакасии. Погода была чудесной, солнечной, но не жаркой. Дорога уже была красивой, но когда пошла по музею под открытым
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Д
Экскурсия - просто космос! Это было первое "сильное" место, встреченное в Хакасии. Погода была чудесной, солнечной, но не жаркой. Дорога уже была красивой, но когда пошла по музею под открытым
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о
экскурсия интересная - всем советую.
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о
экскурсия интересная - всем советую.
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Входит в следующие категории Абакана
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