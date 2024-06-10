Невероятные курганы, археологические ценности и отмена законов физики
Приглашаем в поездку к главным достопримечательностям республики — Салбыкскому кургану и долине Царей. Мы расскажем о древней земле от её формирования до современности. Покажем, как проходит обряд почитания духов.
Раскроем, зачем хакасы строили пирамиды, почему проклятие алтайской принцессы долетело до этих мест и за что эти территории называют археологической меккой.
Ворота в долину Царей. Вы увидите, как проводят обряд почитания духов по местным традициям, и по желанию примете в нём участие. Послушаете звуки национального музыкального инструмента темир-хомуса.
Музей-заповедник «Курганы Салбыкской степи». Вы узнаете его историю от создания до современности. Увидите эксклюзивные фотографии и макет кургана в разрезе. Разберётесь, почему советское правительство в послевоенный период решило провести его раскопки.
Салбыкский курган и нераскопанный курган тагарской археологической эпохи. Мы расскажем, почему Салбыкский курган грандиознее Стоунхенджа и как тагарцы обрабатывали, распиливали, доставляли и устанавливали 70-тонные мегалиты.
Фотозона «Курганы Салбыкской степи». Это отличное место для съёмки на фоне долины Спящих Царей.
Кутень-Булукская аномалия, где ещё в 19 веке делал путевые наброски Василий Суриков. Вы выясните, почему автомобиль едет в гору против всех законов физики и аэродинамики и как гора Амога раскрывает потенциал.
Организационные детали
На обратном пути мы покажем, где попробовать настоящие хакасские деликатесы, фермерские продукты и сладости без наценок
Поездка проходит на Toyota Sienta или другом комфортабельном автомобиле (седане или микроавтобусе)
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий — ваша команда гидов в Абакане
Экскурсовод по любви. Вырос и живу в Хакасии. Два высших образования, одно из них — историческое. В настоящее время магистрант ХГУ по специальности «Археология и музееведение». 15 лет в журналистике и более 8 лет в индустрии гостеприимства. Я и моя команда ждём вас на экскурсиях!