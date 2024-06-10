Приглашаем в поездку к главным достопримечательностям республики — Салбыкскому кургану и долине Царей. Мы расскажем о древней земле от её формирования до современности. Покажем, как проходит обряд почитания духов. Раскроем, зачем хакасы строили пирамиды, почему проклятие алтайской принцессы долетело до этих мест и за что эти территории называют археологической меккой.

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Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Ворота в долину Царей. Вы увидите, как проводят обряд почитания духов по местным традициям, и по желанию примете в нём участие. Послушаете звуки национального музыкального инструмента темир-хомуса.

Музей-заповедник «Курганы Салбыкской степи». Вы узнаете его историю от создания до современности. Увидите эксклюзивные фотографии и макет кургана в разрезе. Разберётесь, почему советское правительство в послевоенный период решило провести его раскопки.

Салбыкский курган и нераскопанный курган тагарской археологической эпохи. Мы расскажем, почему Салбыкский курган грандиознее Стоунхенджа и как тагарцы обрабатывали, распиливали, доставляли и устанавливали 70-тонные мегалиты.

Фотозона «Курганы Салбыкской степи». Это отличное место для съёмки на фоне долины Спящих Царей.

Кутень-Булукская аномалия, где ещё в 19 веке делал путевые наброски Василий Суриков. Вы выясните, почему автомобиль едет в гору против всех законов физики и аэродинамики и как гора Амога раскрывает потенциал.

Организационные детали